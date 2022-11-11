Минутное дело! Выбрали 7 главных часов ноября

Чемпионат мира по футболу у вас дома? Спасибо Hublot: новейшие смарт-часы Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ переносят и вас в Доху, и Доху к вам! На вашем запястье будет биться пульс каждого матча — для своей самой высокотехнологичной модели Hublot, официальный хронометрист чемпионата в Катаре, разработали специальное приложение. До старта кубка (20 ноября!) Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ находятся в режиме обратного отсчета, но уже перед началом каждой из 64 игр на дисплее отобразятся состав команды, профили футболистов — и так до самого финала на стадионе «Лусаил» в Дохе (18 декабря!). Во время игры включится уникальная функция «временная шкала» — на циферблате, разделенном на пять секций, покажут все значимые события, от гола до штрафных карточек и пенальти. Впрочем, и в обычной жизни часы сохраняют спортивный настрой: в водонепроницаемом корпусе из черного титана и керамики — ультрасовременные процессор и операционная система, а также гироскоп, микрофон, датчик ускорений, пульсометр и предустановленные приложения (сможете отслеживать свою физическую активность и не только!). А еще сможете выбрать цвет циферблата в бордово-черных тонах (оммаж флагу Катара!), но все в ваших руках, стоит лишь зайти в приложение на смартфоне (п — персонализация!).