Минутное дело! Выбрали 7 главных часов ноября

Неистово сверкающие или меняющие цвет настройкой приложения в вашем смартфоне? Золотые или титановые? С гироскопом и датчиком ускорений или с 1026-ю бриллиантами? (Спойлер: это был выбор между Hublot и Hublot).
Hublot
Чемпионат мира по футболу у вас дома? Спасибо Hublot: новейшие смарт-часы Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ переносят и вас в Доху, и Доху к вам! На вашем запястье будет биться пульс каждого матча — для своей самой высокотехнологичной модели Hublot, официальный хронометрист чемпионата в Катаре, разработали специальное приложение. До старта кубка (20 ноября!) Big Bang e FIFA World Cup Qatar 2022™ находятся в режиме обратного отсчета, но уже перед началом каждой из 64 игр на дисплее отобразятся состав команды, профили футболистов — и так до самого финала на стадионе «Лусаил» в Дохе (18 декабря!). Во время игры включится уникальная функция «временная шкала» — на циферблате, разделенном на пять секций, покажут все значимые события, от гола до штрафных карточек и пенальти. Впрочем, и в обычной жизни часы сохраняют спортивный настрой: в водонепроницаемом корпусе из черного титана и керамики — ультрасовременные процессор и операционная система, а также гироскоп, микрофон, датчик ускорений, пульсометр и предустановленные приложения (сможете отслеживать свою физическую активность и не только!). А еще сможете выбрать цвет циферблата в бордово-черных тонах (оммаж флагу Катара!), но все в ваших руках, стоит лишь зайти в приложение на смартфоне (п — персонализация!).
Patek Philippe
В часах Patek Philippe Ladies Calatrava Ref. 7200 вы — ее сиятельство: 142 бриллианта закреплены с помощью техники amme (камень вставляют в выемку, так что между ним и стенкой остается пространство, куда проникает свет — так достигается эффект сияния). А еще — ее величество: пурпур на ремешке — символ власти, а Калатрава — это не архитектор, а старинный рыцарский орден, крест которого, оплетенный королевскими лилиями, больше ста лет назад стал символом часового бренда.
Cuervo y Sobrinos
В бутике ALLTIME найден оберег на все времена: механические наручные часы Historiador Doble Luna швейцарского бренда с богатой кубинской историей Cuervo y Sobrinos демонстрируют фазы Луны в южном и северном полушариях, украшены узором Clous de Paris и хранятся если не на вашем запястье, то в стилизованном хьюмидоре из драгоценных пород дерева (привет родной Кубе и клиентам часового дома Эрнесту Хемингуэю и Уинстону Черчиллю).
Zenith
Циферблат цвета пыльной розы в стальном корпусе и легендарный высокочастотный калибр El Primero: нежность, решимость, точность до 1/10 секунды и повышение осведомленности о раке молочной железы — все это про Zenith Chronomaster Original Pink, выпущенные в поддержку благотворительной организации имени Сьюзен Комен, которая спасает жизни многих пациентов и оказывает поддержку ученым. Гильоше «солнечные лучи» посылает лучи поддержки в самом прямом смысле слова: 20 процентов от продажи каждой модели Zenith передает фонду.
Hublot
Ренессанс желтого золота Hublot отмечает коллекцией, которую мы можем смело назвать «Великие хиты» — шесть бестселлеров швейцарского бренда (представьте петергофский «Большой каскад» в теплых лучах полуденного солнца!) ослепительно переизданы в самом благородном из металлов. Шедевр этого дропа — Big Bang Integrated: золотые корпус, безель, браслет, 1026 бриллиантов весом в 5,4 карата, мануфактурный механизм Unico 2 с колонным колесом и 72 часа хода в запасе.
Chopard
На циферблате часов Happy Sport Golf Edition от Chopard вместе с культовыми «плавающими» бриллиантами в спортивном азарте кружатся мяч и клюшка для гольфа из белого золота, зернистая отделка ярко-зеленого циферблата методом чеканки металла напоминает площадку со свежескошенной бархатистой травой, а ремешок из телячьей кожи — участки фервея.
Bell & Ross
Часовой бренд для спортсменов и экстремалов (и тех, кто хочет ими казаться!), Bell & Ross прославились революционной моделью, будто одолжившей свой квадратный циферблат у приборной доски авиа лайнера. Ее новейшая версия превратилась в коллекцию высокоточных часов-инструментов для городских исследователей BR05 Skeleton Blue — и это, говорят, «новый уровень прозрачности». Что ж, можно бесконечно наблюдать огонь, воду и четкую слаженную работу скелетонированного механизма в оправе цвета «Звездной ночи» Ван Гога.
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