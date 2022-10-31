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Бренд Zenith объединяет женщин с помощью проекта DREAMHERS

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В октябре швейцарский бренд часов Zenith в рамках своего международного проекта «Встречайте DREAMHERS» пригласил гостей в Сингапур, чтобы вместе сделать вклад в расширение прав и возможностей женщин и рассказать о новых участницах DREAMHERS. А еще отметить партнерские отношения с одной из ключевых организаций по борьбе с раком груди и исследованиям в этой области Susan G. Komen®.

Кэти Маннингс

Чиаки Хоран

Проблемам гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин отведена центральная роль в программе HORIZ-ON, благодаря которой Zenith запускает социально-значимые проекты. Вместе с DREAMHERS мануфактура создала платформу для независимых женщин, где они имеют возможность делиться опытом и вдохновлять других осуществлять свои мечты. Вот уже третий год DREAMHERS объединяет множество женщин с самыми разными судьбами из самых разных стран. В Сингапуре Zenith познакомил гостей с несколькими успешными и открытыми к диалогу женщинами, каждая из которых преуспела в своей области: спортсменкой Кэти Маннингс, ведущей Чиаки Хоран, виолончелисткой Эстер Абрами, актрисой Лолой Родригез и второй ракеткой мира Аннет Контавеит.

Еще одной участницей мероприятия стала старшая вице-президент миссии Susan G. Komen® Виктория Володзко. Она специально приехала из Америки, чтобы обсудить важность месяца осведомленности о раке молочной железы и роль Komen в научных открытиях в сфере этого вида рака.

В течение многих лет Zenith помогают повысить осведомленность о раке молочной железы — болезни, которая касается каждой восьмой женщины. Одной из мер поддержки пациенток стал запуск часов Chronomaster Original Pink — особенной модели, созданной на основе легендарной коллекции хронографов в стиле ретро, которая вышла в прошлом году.

 

Фото предоставлены брендом.

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