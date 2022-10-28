Это временно! 5 самых важных моделей часов этой осени

Корпус из полупрозрачного синтетического сапфира или олдскульные часы имени Хемингуэя? Смотря, что вам ближе: старик или море.
Chopard
По случаю 25-летнего юбилея часовой мануфактуры Chopard выпустили праздничную серию L. U. C. QF Jubilee из 25 экземпляров: стальная модель с 65-часовым запасом хода (благодаря технологии Chopard Twin!) и микроротором из 22-каратного золота украшена нарядным синим, фирменным цветом швейцарского дома. И пока лицами ювелирных коллекций Chopard становятся k-pop дивы aespa, мы бы предложили Карлу Фридриху Шойфеле присмотреться к Чарли Ханнэму: сыграв главную роль в будущем хите «Шантарам», он перенесет немало испытаний, — как и часы L. U. C., которые традиционно тестируют на прочность, износ и воздействие тепла, холода и влажности по системе Chronofi able, благословленной Институтом качества Флерье.
Hublot
Можно было бы подумать, что это графика, сгенерированная нейросетью DALL-E 2, в которую инвестировал Илон Маск, но нет! Это абсолютно нереальные реальные Hublot Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, разработанные часовыми алхимиками из Ньона. И это, как вы сами видите, сенсация — и не одна: сложнейший механизм (турбийон с автоподзаводом, запас хода — 72 часа, микроротор в самом сердце калибра!) живет в корпусе из тончайшего синтетического сапфира полупрозрачного лилового цвета, скрепленном шестью титановыми винтами.
Zenith
Коллаборация легендарного хронографа из Швейцарии и самого влиятельного медиа о часах из Нью-Йорка: лимитированная серия Zenith Chronomaster Original для Hodinkee — это будущее, которое существует всего в 300 экземплярах. Здесь всё про высокие технологии и визионерский дизайн, впрочем, прочно стоящие на фундаменте великой классики (знатоки разглядят оммаж модели Zenith 1969 года!): последнее поколение автоматического калибра El Primero 3600 с частотой 1/10 секунды встречает моднейший опаловый циферблат лососевого цвета со счетчиками хронографа в трех оттенках благородного серого.
Bell & Ross
Найдены часы, чтобы ходить на ночные концерты в Дом радио: BR 05 Skeleton Nightlum от Bell & Ross облачены во все серое и черное. В цвете квадрата Малевича и нуара предстают не только корпус и интегрированный браслет, но и скелетонированный механизм со сложнейшей ажурной структурой (этими резными мостами можно любоваться через прозрачное стекло задней крышки!). На этом фоне особенно хорошо работает концепция Lum — метки и стрелки светятся в темноте магическим неоновым зеленым, превращая часы в арт-объект с Cosmoscow и полезный инструмент для навигации в любой непонятной ситуации.
Cuervo y Sobrinos
В бутике AllTime найдены часы Historiador Hemingway — классика на все времена, как каждое слово нобелевского лауреата. К 70-летнему юбилею притчи «Старик и море», которая обеспечила Эрнесту Хемингуэю Нобелевскую премию, и собственному 140-му дню рождения швейцарский бренд с кубинской историей Cuervo y Sobrinos сделал подарок всем, для кого слова «праздник, который всегда с тобой» и «по ком звонит колокол» — не пустой звук. Часы Historiador Hemingway передают привет богатому прошлому марки — в 1950-е, когда Карибы переживали Ренессанс, не было в Гаване роскошнее бутика, чем Cuervo y Sobrinos, и гости у этого бутика были под стать: Черчилль, Эйнштейн и, конечно, старина Хем. Последний прожил на Кубе не один десяток лет — к гаванскому периоду относятся его «Старик и море» и тысячи выпитых мохито. Теперь у часов Cuervo y Sobrinos швейцарская прописка и швейцарский калибр, а недавняя премьера бренда Historiador Hemingway — это актуальный винтажный стиль, корпус из нержавеющей стали, часовые метки и стрелки, покрытые суперсовременным составом Super-LumiNova, кремовый или коричневый циферблаты (каждый — всего в 140 экземплярах!) и великие слова, выгравированные на безеле: «Чтобы писать о жизни, нужно прежде всего уметь ее жить».
ВАЖНО! Для тех, кто хранит на яхте собрание сочинений Хемингуэя, Cuervo y Sobrinos сделали спецвыпуск в 30 экземплярах: набор из двух часов с серебряным и черным циферблатами (и с двумя дополнительными ремешками!) в стилизованном хьюмидоре (вы можете здесь хранить свои гаваны, если что!).
Комментарии (0)