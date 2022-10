По случаю 25-летнего юбилея часовой мануфактуры Chopard выпустили праздничную серию L. U. C. QF Jubilee из 25 экземпляров: стальная модель с 65-часовым запасом хода (благодаря технологии Chopard Twin!) и микроротором из 22-каратного золота украшена нарядным синим, фирменным цветом швейцарского дома. И пока лицами ювелирных коллекций Chopard становятся k-pop дивы aespa, мы бы предложили Карлу Фридриху Шойфеле присмотреться к Чарли Ханнэму: сыграв главную роль в будущем хите «Шантарам», он перенесет немало испытаний, — как и часы L. U. C., которые традиционно тестируют на прочность, износ и воздействие тепла, холода и влажности по системе Chronofi able, благословленной Институтом качества Флерье.