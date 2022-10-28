Это временно! 5 самых важных моделей часов этой осени

В бутике AllTime найдены часы Historiador Hemingway — классика на все времена, как каждое слово нобелевского лауреата. К 70-летнему юбилею притчи «Старик и море», которая обеспечила Эрнесту Хемингуэю Нобелевскую премию, и собственному 140-му дню рождения швейцарский бренд с кубинской историей Cuervo y Sobrinos сделал подарок всем, для кого слова «праздник, который всегда с тобой» и «по ком звонит колокол» — не пустой звук. Часы Historiador Hemingway передают привет богатому прошлому марки — в 1950-е, когда Карибы переживали Ренессанс, не было в Гаване роскошнее бутика, чем Cuervo y Sobrinos, и гости у этого бутика были под стать: Черчилль, Эйнштейн и, конечно, старина Хем. Последний прожил на Кубе не один десяток лет — к гаванскому периоду относятся его «Старик и море» и тысячи выпитых мохито. Теперь у часов Cuervo y Sobrinos швейцарская прописка и швейцарский калибр, а недавняя премьера бренда Historiador Hemingway — это актуальный винтажный стиль, корпус из нержавеющей стали, часовые метки и стрелки, покрытые суперсовременным составом Super-LumiNova, кремовый или коричневый циферблаты (каждый — всего в 140 экземплярах!) и великие слова, выгравированные на безеле: «Чтобы писать о жизни, нужно прежде всего уметь ее жить».

ВАЖНО! Для тех, кто хранит на яхте собрание сочинений Хемингуэя, Cuervo y Sobrinos сделали спецвыпуск в 30 экземплярах: набор из двух часов с серебряным и черным циферблатами (и с двумя дополнительными ремешками!) в стилизованном хьюмидоре (вы можете здесь хранить свои гаваны, если что!).