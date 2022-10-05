Конкурс «Лучшие российские часы» проводят Национальная Ассоциация Часовщиков и Watch Media

Конкурс проводится в этом году впервые, в нем примут участие как часы производства больших компаний, так и независимых мастеров из России. Победителей в 9 номинацих определит народное голосование, которое уже проходит на сайте watchaward.ru и продлится до 9 октября. Приятный бонус в том, что все проголосовавшие на сайте конкурса становятся участниками розыгрыша призов, среди которых — книги про историю часового дела в России, футболки и книги от знаменитого часовщика Константина Чайкина, а также одни из часов, заявленных на конкурс. Церемония награждения победителей состоится 11 октября, в первый день профессиональной выставки Moscow Watch Expo.
Часовая промышленность в России имеет большой опыт и преемственность с производством в СССР. Российские часы есть в коллекциях многих мировых знаменитостей, мода на них становится все шире. И все же о современных российских часах известно недостаточно, главная цель конкурса — это исправить. На конкурс уже заявлено более 60 работ.
Номинации конкурса
1. Российская механика. В ней могут принять участие любые часы с механизмами произведенными в России или СССР.
Модель Маленький принц, бренд Яицкий Чугунов
Модель Капитан, бренд Слава
Модель Indicator Color, бренд Colibrica design
Модель Barracuda, бренд Denissov
Модель Штурм 1959004, бренд Штурм
Модель Pilot 24, бренд Attache
Модель 1510B4L13, бренд Mikhail Moskvin
Модель АЧС Пилот, бренд Молния
Модель 4455M-2, бренд Альбатрос
Модель Ракета-носитель, бренд Ракета
Модель Юбилейные, бренд Восток
2. Наследие. В ней участвуют часы, отражающие историю России и/или российского и советского часового дела.
Модель Углич-Блюз, бренд Colibrica design
Модель Гагарин, бренд Штурманские
Модель СМЕРШ, бренд Спецназ
Модель Вероника, Flora 1704B1B1-45, бренд УЧЗ
Модель History Watch Битвы, бренд History Watch Russia
Коллекция Однострелочник, модель Альбинос, бренд Луч
Модель 43200237, бренд Русское время
Модель Танк, бренд Молния
Модель Телевизор, бренд Слава
3. Мужские часы. Универсальные часы, по стилю и функция предназначены для повседневного использования.
Модель 1227S14L1, бренд Lincor
Модель Big Zero, бренд Ракета
Модель Indicator «Большой Черный», бренд Colibrica design
Модель Океан, бренд Штурманские
Модель Sokolov, бренд Денис Геннадьевич Дегтярев
Модель Special Series, бренд Labrador V.G.
МодельTribute 1984 Версия 3, бренд Молния
Модель 4455M-1, бренд Альбатрос
Модель Большой однострелочник, бренд Луч
Модель Мир, бренд Слава
Модель 9120129, бренд Русское время
4. Женские часы.
Модель W9D41, коллекция Цветы, бренд NeshkovaArt
Модель History Watch Женщины, бренд History Watch Russiaъ
Модель Созвездие, бренд Nika
Модель Lady Flower, бренд Denissov
Модель 3096199, бренд Charm
Модель Углич-Зима, бренд Colibrica design
Модель Lady Series, бренд Labrador V.G.
Модель Сириус, бренд Луч
Модель Часы-кулон 3077K-2, бренд УЧЗ
5. Спортивные часы. Могут участвовать любые модели — мужские или женские.
Модель Champions Line, бренд Labrador V.G.
Модель Deep Sea, бренд Attache
Модель Energy вер. 2, бренд Молния
Модель Moto Style, бренд Denissov
Модель Боевые пловцы, бренд Спецназ
Модель Военная авантюра, бренд Яицкий Чугунов
Модель Радиус Спорт, бренд Мануфактура Ивана Ивановича
Модель 10915096, бренд Штурм
6. Часы из драгоценных металлов.
7. Независимые мастера. Номинация «Независимые мастера» проходит под патронажем знаменитого часовщика, пользующегося всемирным признанием, и лауреата Женевского гран-при, самой престижной награды часовой индустрии, Константина Чайкина. Победитель народного голосования в этой номинации получит дополнительный приз от Константина, а также информационную поддержку своего изобретения.
8. Мастерство и идеи.
Модель One, бренд Уроборос
Модель Восход на Луне, бренд Космос
Модель Imperial, бренд Lorie
Модель Ortodox, бренд Денис Геннадьевич Дегтярев
Модель 2101EM-19 «Чайка», бренд Lincor
Модель Время летать, бренд Lana Shelkova
Модель Марс, бренд Штурманские
Модель Президент, бренд Президент
Модель Рулетка Кастомайзинг, бренд Слава
Модель Углич-Баухаус, бренд Colibrica design
9. Интерьерные часы.
Кроме того, запланирован дополнительный «Приз главных редакторов» СМИ-инфопартнеров.
Подробнее о каждой номинации можно прочесть по ссылке.
Организаторы конкурса
Национальная Ассоциация Часовщиков создана в России в 2013 году и объединяет около 20 производственных и торговых предприятий отрасли.
Инициатор конкурса и организатор выставки Moscow Watch Expo — издательство Watch Media. В эту старейшую в России часовую медиа-группу, созданную в 2000 году, входят сайты MyWatch.ru, Timeseller.ru, а также посвященные часам экспертные каналы в Youtube и Telegram. Вот что говорит Вячеслав Анатольевич Медведев, генеральный директор издательства Watch Media, о конкурсе и российских часах в целом: «Для всех часовых компаний мира Россия считалась одним из важнейших рынков — у нас любят и ценят часы. Под действием санкций многие бренды остановили поставки в нашу страну. Это и плохо, и хорошо: у нас есть прекрасный шанс поближе познакомиться с тем, что делается внутри России. А здесь производят множество интересных часов.
Я бы не стал говорить, что российские часы самые лучшие или какие-то особые в силу своего происхождения. Это не верно. Просто среди них много хороших: с интересным дизайном, идеями. Запуская конкурс, мы хотели познакомить как можно больше людей с российскими часами».
О выставке Moscow Watch Expo и экспозиции «Сделано в России»
Выставка Moscow Watch Expo проходит с 2011 года и является крупнейшим отраслевым мероприятием в России, она ежегодно собирает около 2 000 посетителей. В этом году отечественные бренды будут представлены на выставке отдельным блоком на экспозиции «Сделано в России». Она расскажет об отечественных брендах, которые могут стать достойной альтернативой многим ушедшим иностранным брендам. В России ежегодно выпускается около 2 000 000 наручных часов и до 6 000 000 интерьерных, однако большинство потребителей не знакомы с современной отечественной продукцией. Экспозиция включает около 20 часовых проектов, а ряд компаний проведут презентации своих новинок и уникальных произведений в рамках предстоящей выставки.
На стенде также будет представлена экспозиция изделий мануфактуры Константина Чайкина. Его произведения завоевали признание ценителей часового искусства и профессионалов во всем мире. «Константин Чайкин» — единственный часовой бренд, который полностью производит сложные механические часы категории люкс в России. Часы его мануфактуры в основном приобретаются по предзаказам, и выставка Moscow Watch Expo — одно из немногих мест, где их можно увидеть воочию.
Вход только для специалистов, но 12 и 13 октября выставку могут посетить все желающие.
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