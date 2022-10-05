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Часы

Конкурс «Лучшие российские часы» проводят Национальная Ассоциация Часовщиков и Watch Media

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Конкурс проводится в этом году впервые, в нем примут участие как часы производства больших компаний, так и независимых мастеров из России. Победителей в 9 номинацих определит народное голосование, которое уже проходит на сайте watchaward.ru и продлится до 9 октября. Приятный бонус в том, что все проголосовавшие на сайте конкурса становятся участниками розыгрыша призов, среди которых — книги про историю часового дела в России, футболки и книги от знаменитого часовщика Константина Чайкина, а также одни из часов, заявленных на конкурс. Церемония награждения победителей состоится 11 октября, в первый день профессиональной выставки Moscow Watch Expo.

Фото предоставлены организатором

Часовая промышленность в России имеет большой опыт и преемственность с производством в СССР. Российские часы есть в коллекциях многих мировых знаменитостей, мода на них становится все шире. И все же о современных российских часах известно недостаточно, главная цель конкурса — это исправить. На конкурс уже заявлено более 60 работ.

Номинации конкурса

1. Российская механика. В ней могут принять участие любые часы с механизмами произведенными в России или СССР.

Фото предоставлены организатором

Модель Маленький принц, бренд Яицкий Чугунов

Фото предоставлены организатором

Модель Капитан, бренд Слава

Фото предоставлены организатором

Модель Indicator Color, бренд Colibrica design

Фото предоставлены организатором

Модель Barracuda, бренд Denissov

Фото предоставлены организатором

Модель Штурм 1959004, бренд Штурм

Фото предоставлены организатором

Модель Pilot 24, бренд Attache

Фото предоставлены организатором

Модель 1510B4L13, бренд Mikhail Moskvin

Фото предоставлены организатором

Модель АЧС Пилот, бренд Молния

Фото предоставлены организатором

Модель 4455M-2, бренд Альбатрос

Фото предоставлены организатором

Модель Ракета-носитель, бренд Ракета

Фото предоставлены организатором

Модель Юбилейные, бренд Восток

2. Наследие. В ней участвуют часы, отражающие историю России и/или российского и советского часового дела.

Фото предоставлены организатором

Модель Углич-Блюз, бренд Colibrica design

Фото предоставлены организатором

Модель Гагарин, бренд Штурманские

Фото предоставлены организатором

Модель СМЕРШ, бренд Спецназ

Фото предоставлены организатором

Модель Вероника, Flora 1704B1B1-45, бренд УЧЗ

Фото предоставлены организатором

Модель History Watch Битвы, бренд History Watch Russia

Фото предоставлены организатором

Коллекция Однострелочник, модель Альбинос, бренд Луч

Фото предоставлены организатором

Модель 43200237, бренд Русское время

Фото предоставлены организатором

Модель Танк, бренд Молния

Фото предоставлены организатором

Модель Телевизор, бренд Слава

3. Мужские часы. Универсальные часы, по стилю и функция предназначены для повседневного использования.

Фото предоставлены организатором

Модель 1227S14L1, бренд Lincor

Фото предоставлены организатором

Модель Big Zero, бренд Ракета

Фото предоставлены организатором

Модель Indicator «Большой Черный», бренд Colibrica design

Фото предоставлены организатором

Модель Океан, бренд Штурманские

Фото предоставлены организатором

Модель Sokolov, бренд Денис Геннадьевич Дегтярев

Фото предоставлены организатором

Модель Special Series, бренд Labrador V.G.

Фото предоставлены организатором

МодельTribute 1984 Версия 3, бренд Молния

Фото предоставлены организатором

Модель 4455M-1, бренд Альбатрос

Фото предоставлены организатором

Модель Большой однострелочник, бренд Луч

Фото предоставлены организатором

Модель Мир, бренд Слава

Фото предоставлены организатором

Модель 9120129, бренд Русское время

4. Женские часы.

Фото предоставлены организатором

Модель W9D41, коллекция Цветы, бренд NeshkovaArt

Фото предоставлены организатором

Модель History Watch Женщины, бренд History Watch Russiaъ

Фото предоставлены организатором

Модель Созвездие, бренд Nika

Фото предоставлены организатором

Модель Lady Flower, бренд Denissov

Фото предоставлены организатором

Модель 3096199, бренд Charm

Фото предоставлены организатором

Модель Углич-Зима, бренд Colibrica design

Фото предоставлены организатором

Модель Lady Series, бренд Labrador V.G.

Фото предоставлены организатором

Модель Сириус, бренд Луч

Фото предоставлены организатором

Модель Часы-кулон 3077K-2, бренд УЧЗ

5. Спортивные часы. Могут участвовать любые модели — мужские или женские.

Фото предоставлены организатором

Модель Champions Line, бренд Labrador V.G.

Фото предоставлены организатором

Модель Deep Sea, бренд Attache

Фото предоставлены организатором

Модель Energy вер. 2, бренд Молния

Фото предоставлены организатором

Модель Moto Style, бренд Denissov

Фото предоставлены организатором

Модель Боевые пловцы, бренд Спецназ

Фото предоставлены организатором

Модель Военная авантюра, бренд Яицкий Чугунов

Фото предоставлены организатором

Модель Радиус Спорт, бренд Мануфактура Ивана Ивановича

Фото предоставлены организатором

Модель 10915096, бренд Штурм

6. Часы из драгоценных металлов.

Фото предоставлены организатором

Модель Alors, бренд Lorie

Фото предоставлены организатором

Модель Ника Эксклюзив, бренд Ника

Фото предоставлены организатором

Модель 75070282, бренд Русское время

7. Независимые мастера. Номинация «Независимые мастера» проходит под патронажем знаменитого часовщика, пользующегося всемирным признанием, и лауреата Женевского гран-при, самой престижной награды часовой индустрии, Константина Чайкина. Победитель народного голосования в этой номинации получит дополнительный приз от Константина, а также информационную поддержку своего изобретения.

Фото предоставлены организатором

Модель Arrow Salmon, бренд Tsoroev Rashid

Фото предоставлены организатором

Модель Artdeco, бренд Aleksandr Nesterenko

Фото предоставлены организатором

Модель Racer Jumping Hour GMT, бренд Антон Суханов

Фото предоставлены организатором

Модель X-NUT 02, бренд X-NUT

Фото предоставлены организатором

Модель Пятиминутный репетир, бренд M&A

8. ​Мастерство и идеи.

Фото предоставлены организатором

Модель One, бренд Уроборос

Фото предоставлены организатором

Модель Восход на Луне, бренд Космос

Фото предоставлены организатором

Модель Imperial, бренд Lorie

Фото предоставлены организатором

Модель Ortodox, бренд Денис Геннадьевич Дегтярев

Фото предоставлены организатором

Модель 2101EM-19 «Чайка», бренд Lincor

Фото предоставлены организатором

Модель Время летать, бренд Lana Shelkova

Фото предоставлены организатором

Модель Марс, бренд Штурманские

Фото предоставлены организатором

Модель Президент, бренд Президент

Фото предоставлены организатором

Модель Рулетка Кастомайзинг, бренд Слава

Фото предоставлены организатором

Модель Углич-Баухаус, бренд Colibrica design

9. Интерьерные часы.

Фото предоставлены организатором

Модель Лотус, бренд Антон Суханов

Фото предоставлены организатором

Модель Ассиметрия-3, бренд Salute

Фото предоставлены организатором

Модель 325/1, бренд 6МХ

Фото предоставлены организатором

Модель Индивидуальный заказ для ЦПК, бренд Русское Время

Фото предоставлены организатором

Модель Сатурн, бренд Молния

Фото предоставлены организатором

Модель Каминные 5-ЧМ 001, бренд Восток

Фото предоставлены организатором

Модель Шекспир, бренд Troykatime

Кроме того, запланирован дополнительный «Приз главных редакторов» СМИ-инфопартнеров.

Подробнее о каждой номинации можно прочесть по ссылке.

Организаторы конкурса

Национальная Ассоциация Часовщиков создана в России в 2013 году и объединяет около 20 производственных и торговых предприятий отрасли.

Инициатор конкурса и организатор выставки Moscow Watch Expo — издательство Watch Media. В эту старейшую в России часовую медиа-группу, созданную в 2000 году, входят сайты MyWatch.ru, Timeseller.ru, а также посвященные часам экспертные каналы в Youtube и Telegram. Вот что говорит Вячеслав Анатольевич Медведев, генеральный директор издательства Watch Media, о конкурсе и российских часах в целом: «Для всех часовых компаний мира Россия считалась одним из важнейших рынков — у нас любят и ценят часы. Под действием санкций многие бренды остановили поставки в нашу страну. Это и плохо, и хорошо: у нас есть прекрасный шанс поближе познакомиться с тем, что делается внутри России. А здесь производят множество интересных часов.

Я бы не стал говорить, что российские часы самые лучшие или какие-то особые в силу своего происхождения. Это не верно. Просто среди них много хороших: с интересным дизайном, идеями. Запуская конкурс, мы хотели познакомить как можно больше людей с российскими часами».

О выставке Moscow Watch Expo и экспозиции «Сделано в России»

Выставка Moscow Watch Expo проходит с 2011 года и является крупнейшим отраслевым мероприятием в России, она ежегодно собирает около 2 000 посетителей. В этом году отечественные бренды будут представлены на выставке отдельным блоком на экспозиции «Сделано в России». Она расскажет об отечественных брендах, которые могут стать достойной альтернативой многим ушедшим иностранным брендам. В России ежегодно выпускается около 2 000 000 наручных часов и до 6 000 000 интерьерных, однако большинство потребителей не знакомы с современной отечественной продукцией. Экспозиция включает около 20 часовых проектов, а ряд компаний проведут презентации своих новинок и уникальных произведений в рамках предстоящей выставки.

На стенде также будет представлена экспозиция изделий мануфактуры Константина Чайкина. Его произведения завоевали признание ценителей часового искусства и профессионалов во всем мире. «Константин Чайкин» — единственный часовой бренд, который полностью производит сложные механические часы категории люкс в России. Часы его мануфактуры в основном приобретаются по предзаказам, и выставка Moscow Watch Expo — одно из немногих мест, где их можно увидеть воочию.

Вход только для специалистов, но 12 и 13 октября выставку могут посетить все желающие.

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