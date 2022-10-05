Конкурс «Лучшие российские часы» проводят Национальная Ассоциация Часовщиков и Watch Media

Национальная Ассоциация Часовщиков создана в России в 2013 году и объединяет около 20 производственных и торговых предприятий отрасли.

Инициатор конкурса и организатор выставки Moscow Watch Expo — издательство Watch Media. В эту старейшую в России часовую медиа-группу, созданную в 2000 году, входят сайты MyWatch.ru, Timeseller.ru, а также посвященные часам экспертные каналы в Youtube и Telegram. Вот что говорит Вячеслав Анатольевич Медведев, генеральный директор издательства Watch Media, о конкурсе и российских часах в целом: «Для всех часовых компаний мира Россия считалась одним из важнейших рынков — у нас любят и ценят часы. Под действием санкций многие бренды остановили поставки в нашу страну. Это и плохо, и хорошо: у нас есть прекрасный шанс поближе познакомиться с тем, что делается внутри России. А здесь производят множество интересных часов.

Я бы не стал говорить, что российские часы самые лучшие или какие-то особые в силу своего происхождения. Это не верно. Просто среди них много хороших: с интересным дизайном, идеями. Запуская конкурс, мы хотели познакомить как можно больше людей с российскими часами».