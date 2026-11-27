Спецы по домашнему текстилю Morpheus и обувщики Homies объединились и сочинили идеальную капсулу для новогодних каникул (и не только!). Первые отвечали за создание махровых халатов с вышивкой вымышленного фамильного герба домов Homies и Morpheus (в комплекте есть два пояса — из кремового хлопка, как сам халат, и контрастный — из черного шелка!) и пижамных сетов из серого хлопка. Вторые сделали то, что умеют лучше всего — ультраудобные тапки из черного шелка и алой телячьей кожи. Последние, кстати, запросто приживутся и в городских луках в качестве акцентных мюлей. Плюс: на сайте Morpheus вы найдете полотенца и наволочки, дополненные тем же гербом с изображением хищников.