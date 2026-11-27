Архитектурны жакеты из твида и прозрачные платья из аквамаринового шифона в деми-кутюрной коллекции Valentin Yudashkin, домашняя капсула Homies x Morpheus (махровые халаты, шелковые тапочки и пижамы — всё с фамильным гербом!), ар-деко-броши и драгоценные шпильки для волос из коллаборации Lhasa x Stelmy (имени Пегги Гуггенхайм!) — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
26 октября в арт-пространстве LIMÉ Gallery открылась иммерсивная экспозиция «Сад ароматов», приуроченная к запуску первой линии ароматов для дома Lime. В качестве куратора выставки выступила галерея SAMPLE. Архитектор Леонид Баталов разделил LIMÉ Gallery на три зоны. Главная из них — оранжерея, посвященная флагманскому аромату для дома LIMÉ / ONE, где зритель может познакомиться с нотами парфюмерной композиции. Еще две расположены по обе стороны от павильона: галерея, где представлены остальные семь композиций линии, и интерактивная зона, где посетители могут изучить аккорды, лежащие в основе коллекции Lime, и подобрать аромат для себя. Выставка «Сад ароматов» продлится в LIMÉ Gallery до 28 февраля (вход свободный!).
Valentin Yudashkin
Рассматриваем новую деми-кутюрную коллекцию Valentin Yudashkin: на мудборде — декадентский гламур 1920-х, страницы из старинной французской книги орнаментов и виртуозные драпировки Мадам Гре. Всё — с выносками из последних тренд-репортов. Дизайнер Мария Войтович схлестнула в фэшн-битве ниспадающие ар-деко комбинации на тонких бретелях с твидовыми жакетами, дополненными мохнатой отделкой и утрированными изгибами в области бедер. Строгие черные футляры она дополнила выглядывающими лифами из полупрозрачной сетки с лазурными цветами из бисера. А по-античному задрапированные платья, отсылающие к творчеству Мадам Гре, отшила в пронзительном мандарином шифоне. Среди главных хайлайтов коллекции — аквамариновое макси-платье с длинными рукавами и воротом-стойкой, выполненное из прозрачного шифона, которое представляем и на новогодней вечеринке в тандеме с меховой горжеткой, массивным браслетом со сверкающими камнями и нарядными босоножками, и где-нибудь на побережье Биаррица — поверх черного купальника, с широкополой шляпой из рафии.
Homies x Morpheus
Спецы по домашнему текстилю Morpheus и обувщики Homies объединились и сочинили идеальную капсулу для новогодних каникул (и не только!). Первые отвечали за создание махровых халатов с вышивкой вымышленного фамильного герба домов Homies и Morpheus (в комплекте есть два пояса — из кремового хлопка, как сам халат, и контрастный — из черного шелка!) и пижамных сетов из серого хлопка. Вторые сделали то, что умеют лучше всего — ультраудобные тапки из черного шелка и алой телячьей кожи. Последние, кстати, запросто приживутся и в городских луках в качестве акцентных мюлей. Плюс: на сайте Morpheus вы найдете полотенца и наволочки, дополненные тем же гербом с изображением хищников.
Lhasa x Stelmy
Ювелиры Lhasa во второй раз объединились с брендом одежды Stelmy и создали небольшую коллекцию украшений, вдохновленную арт-коллекционером Пегги Гуггенхайм. А точнее — ее восприятием драгоценностей как произведений искусства и настоящих реликвий, которые украшали ее повседневность. В коллекцию вошли изделия со вставками из прозрачных муассанитов и черных агатов: теннисное колье Peggy, длинная цепь с кулоном, брошь-булавка в стиле ар-деко, шпилька для волос и массивный браслет.
'Rishi
Петербургские апсайкл-гуру 'Rishi показала новую коллекцию «Антракт»: дебютное шоу-рейв состоялось в стенах заброшенного кинопавильона под техно-аккомпанемент. В основе коллекции — каноничный деним, дополненный тенселом, хлопком, технологичной плащевкой и экспериментальным трикотажем WE.REFIBER из 100% регенерированной целлюлозы — из них отшили асимметричные пэчворк-платья, графичные корсеты, викторианские макси-юбки с оборками и приталенные жакеты с баской.
Strelnik
Янтарь, открытие! Новое петербургское место силы для всех фанатов янтаря — бутик Strelnik от калининградского семейного дуэта Андрея и Юлии Стрельник. При поддержке папы, мастера-камнереза Александра Стрельника, Андрей придумывает восхитительные кольца toi et moi, асимметричные серьги, браслеты-каффы и колье-принцессы (в единственном экземпляре!) — все из медового, белого, пейзажного и редчайшего зеленого янтаря (добыт на Приморском и Пальмникенском месторождениях!). Первой все украшения лично тестирует его жена Юлия (она же — контент и арт-директор, а также главная hand-модель Strelnik!).
Все хиты Strelnik — уже в пространстве на Караванной, 11/64. За дизайн в ответе архитектор Дарья Белецкая — зауютила бутик колоннами-соснами (как на Куршской косе!), стеклянным море-комодом и льняными портьерами (внезапно, из того же отреза ткани, что и салфетки в будущем московском Birch!).
«Астория»
Зимний винтажный маркет в «Астории»
Маствизит для всех ценителей винтажа — Зимний винтажный маркет в гостиннице «Астория», который состоится уже в это воскресенье, 29 ноября. Тема сходки антикваров и коллекционеров-любителей — Новый год. А именно — елочные украшения из стекла и ваты, гирлянды, конфетти и открытки, хрусталь, столовое серебро и фарфор, текстиль, ювелирные украшения и ароматы для дома. В рамках Зимнего маркета доктор исторических наук Наталия Лебина прочитает лекцию о культуре балов в СССР, а историк моды и культуры Мария Терехова расскажет о специфике балов в Петербурге (от петровской эпохи до начала XX века). Важно: не забудьте приобрести билеты на мероприятие заранее (ждут вас здесь).
«Снежная Королева»
Расшитые пайетками ориентальные шаровары, атласные топы-халтеры с длинными лентами и корсетные топы с акцентными бедрами — все тренды встретились в праздничной коллекции «Снежная Королева». Из аксессуаров команда припасла металлик-клатчи с застежкой-фермуаром, сумки-кисеты, накидки из полупрозрачного шифона и шарфы с бахромой. А среди меховых хайлайтов, в которые будем кутаться по пути на предновогоднего «Щелкунчика» — ультрамодная шуба из лисы и макси-жилет из чернобурки.
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