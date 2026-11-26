Хотя Black Friday, кажется, идет уже весь ноябрь, легендарный суперсейл наступил только сейчас (и продлится до конца месяца). Бережем ваши силы и делимся 30 самыми классными вещами с распродажи у российских брендов, которые отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе.