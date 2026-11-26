Хотя Black Friday, кажется, идет уже весь ноябрь, легендарный суперсейл наступил только сейчас (и продлится до конца месяца). Бережем ваши силы и делимся 30 самыми классными вещами с распродажи у российских брендов, которые отработают не один сезон и не станут печальным напоминанием о стихийном фэшн-трипе.
Жакет MSGM, Golden Line,
77 000 руб. 65 450 руб.
План на декабрь: сверкать и переливаться в золотистых жакетах MSGM (излучают драгоценное сияние на зависть платьям-слиткам Maison Margiela!) на глэм-вечеринках Çava Disco
Анорак My812,
68 000 руб. 54 400 руб.
Просто пальто — хорошо, а бабл-гам-анорак из микса шерсти и кашемира — лучше (как родной зайдет в луки как с велюровыми трениками и меховыми унтами, так и с прадовскими миди-юбками!)
Колье Сaviar Jewellery,
44 000 руб. 26 400 руб.
Экономим время на сложной укладке и заправляем волосы под великое колье от петербуржцев Сaviar Jewellery (стайлинг-трюк заверен худруком Maison Margiela Гленном Мартенсом!)
Платье Autentiments,
59 900 руб. 35 940 руб.
Дизайнеры Autentiments виртуозно поженили гранжевую дистресс-кожу с феминным силуэтом платья-футляра с рукавами-фонариками
Шляпа Cocoshnick,
27 500 руб. 20 652 руб.
Смотрим на обгоревшую, украшенную бусинами шляпу Сocoshnick — видим себя на летнем музыкальном фестивале где-нибудь на Елагином или в Севкабеле. Хотя и в паре с шубой фетровый Джек не подкачает
Шуба Only me,
29 980 руб. 19 487 руб.
Главные по экошубам — петербуржцы Only me — тоже врываются в гранд-сейл. Суперлот — вневременное пальто из псевдонорки с дополнительным утеплителем и ветрозащитой. А еще — мягким шарфом, который можно приспособить к любимому пуховику или аутдор-парке
Сумка Imakebags,
56 900 руб. 22 760 руб.
После того, как Imakebags заявили об обновлении модельного ряда, культовая Seva Wild вышла за пределы просто сумки и превратилась в фэшн-реликвию. Поэтому советуем не упускать шанс забрать один из последних экземпляров, да еще и со скидкой 60%
Блуза Gapanovich,
35 840 руб. 28 672 руб.
В безудержном карнавальном порыве перевоплощаемся в диковинную птицу с помощью сверкающей блузы Gapanovich
Пончо May of May,
18 000 руб. 9 000 руб.
Кейпы, пелерины и всё, что ими претворяется — важнейший тренд сезона, подсмотренный на подиумах Prada, Alberta Ferretti и Rick Owens. А самое уютное пончо в ультрамодном аквамариновом оттенке было найдено на сейле May of May (видим в комбо с меланжевыми трениками или кремовыми капри!)
Сет Level44,
47 900 руб. 33 530 руб.
Будуаркорная тройка пригодится как во время отпуска (уже никому не верим и ничего не ждем!), так и в условиях домашнего Нового года — в тандме с перьевым боа, гольфами и серебристыми сабо
Чалма Pervert,
45 000 руб. 18 000 руб.
Чем страннее головной убор — тем лучше: доказано помятыми трилби Miu Miu, заячьими фесками Moschino и тюрбанами-меренгами Pervert
Жакет Annuko,
36 900 руб. 22 140 руб.
Хайлайт осенне-зимнего панк-дропа Annuko — плечистый жакет из разноцветного твида, который будем сочетать с кожаными скинни и китчевым обвесом
Очки P.Y.E,
17 500 руб. 14 000 руб.
Петербургские гуру оптики P.Y.E взяли за основу узнаваемую широкую оправу из нулевых и приправили ее современным спортшик-вайбом
Дождевик Yudashkin,
20 000 руб. 14 000 руб.
Виниловым бейтмановским плащам Tom Ford мы предпочитаем облачные дождевики фэшн-маэстро Yudashkin — безупречная защита кутюрных футляров и комбинаций от дождя (а для укладки — косынка из того же материала!)
Баска Arny Praht,
6 900 руб. 4 485 руб.
С одобрения фэшн-матриарха Миуччи Прада возводим ворквир-эстетику в ранг лютого флекса и подпоясываем вернувшиеся в моду карго и джинсовые комбинезоны сумкой-баской монтажника Arny Praht
Браслет Moonka,
16 200 руб. 8 100 руб.
Признаемся в любви (себе!) с помощью сердечного браслета Moonka с голубым топазом и баклажановой эмалью
Бюстгальтер Petra,
15 800 руб. 11 060 руб.
В придачу к трендовым джемперам с глубоким V- или U-образным вырезом запасаемся атласными лифами с акцентным кружевом
Юбка-подъюбник Sanchy,
18 000 руб. 14 400 руб.
Для трендовой (и теплой!) многослойности сочетаем полупрозрачный подъюбник с миди-юбкой из плотной шерсти или твида. А летом выгуливаем с маскулинной оверсайз-рубашкой или удлиненным джемпером-паутинкой
Корсет Lesyanebo,
52 000 руб. 26 000 руб.
Для модного victorian-slutty-лука миксуем шелковый корсет Lesyanebo с узкой юбкой-карандашом и остроносыми сапогами на шнуровке
Платье Gate31,
13 990 руб. 9 653 руб.
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Сапоги Idol,
39 990 руб. 23 994 руб.
Важнейший обувной хит с подиумов Сhanel, Tod's и Altuzarra — плотно облегающие голень сапоги-чулки, которые прямо сейчас можно урвать со скидкой у локалов Idol
Cумка Tabloid,
9 000 руб. 6 000 руб.
Ситуация: конец года. Поэтому в офис только так и не иначе
Топ Lichi,
9 499 руб. 6 499 руб.
Чтобы чуть снизить доминатрикс-вайбы кожаного корсета Lichi, пожените его с викторианской блузой с бантом и акцентными манжетами
Плащ 1811,
29 990 руб. 19 990 руб.
Звание самого красивого плаща присуждаем бургунди-варианту с объемными рукавами и воротом-стойкой из коллекции 1811
Балетки Ushatava,
29 900 руб. 14 950 руб.
Хайповые балетки Минни Маус (если бы она была готом!) дожили до сейла: бежим и забираем для ироничных комбинаций со строгими офискорными двойками и инфантильными мини-платьями
Жакет Amen, Golden Line,
237 300 руб. 141 185 руб.
Трендовый фэшн-апогей — жакет, в котором идеально всё: кроп-силуэт, твид и барочный вау-декор
Пуховик Asya Semyonova,
25 990 руб. 18 190 руб.
Верхняя одежда с акцентными покатыми плечами и зауженной талией — хит с подиума Bottega Veneta и из коллекции локалов Asya Semyonova, которые в сезоне FW'26 показали мини- и макси-пуховики с драматичными power-dressing-силуэтом
Туфли MM6 Maison Margiela, Golden Line,
89 400 руб. 75 990 руб.
Нишевая альтернатива маржеловским таби — лапкообразные туфли на каблуке-колонне от младшего фэшн-сиблинга MM6 Maison Margiela
Брюки Chois,
7 990 руб. 5 690 руб.
Пижамные брюки Chois, которые при необходимости переквалифицируются в парадно-выходные за счет кашемирового джемпера, лоферов и пушистой шубы
Куртка Ermanno Firenze, Универмаг «Московский»,
108 500 руб. 86 800 руб.
Лето любви может случиться и в декабре, если провести его в бохо-джинсовке в духе 1970-х — с меховой оторочкой и сверкающей вышивкой
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