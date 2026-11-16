Maison David, Rendez-Vous, 23 190 руб.

Глянцевые пуховики, которые мы носили несколько лет назад, были снова замечены на шоу Chloe и Cecilie Bahnsen. Поэтому, если пока не нашли тот самый, возможно, он уже висит в вашем гардеробе или дожидается в коллекции Maison David