Признаем неизбежное (погода с каждым днем становится всё хуже) и предпринимаем необходимое — запасаемся классными, а главное, теплыми, пуховиками, с которыми бок о бок будем сражаться с петербургской зимой как минимум до апреля.
Giorgio Armani, ДЛТ, 787 000 руб.
Роскошный максимум в мире пуховиков сочинили в миланском ателье Giorgio Armani — кроп-куртка из шелкового жаккарда с наполнителем из гусиного пуха (безупречна в сочетании с горнолыжными карго из того же материала!)
Меняем шерстяные двубортные пальто на дутые из погодоустойчивого металлик-нейлона из коллекции Doublet — для ретрофутуристичных комбо с пайеточными мини-платьями и сапогами на платформе в стиле 80-х
Фэшн-садовник Женя Ким вырастила на пуховике фирменные четырехлистники из винтажных тканей (каждый лоскуток уникален, поэтому узоры и оттенки на каждом изделии не повторяются!)
Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 166 880 руб.
Простая стежка — хорошо, а волнообразная — лучше (заверено бабл-гам-пуховиком итальянцев Fabiana Filippi!)
Пятнистые юбки Jil Sander, пушистые пальто Celine и дикие пуховики Autentiments — сразу три доказательства прайм-эры леопардового принта
Офисные клерки, аларм: отыскали для вас теплую альтернативу ненаглядному жакету — пуховик Lizura прямого кроя с остроконечными лацканами
Kidsuper, Studio Slow, 79 990 руб.
Не пуховик, а артпис рук нью-йоркского художника Колма Диллэйна, который виртуозно поженил стритвир с авангардной живописью, чем заслужил респект от звездного стилиста Ло Роуча, японской теннисистки Наоми Осаки и фэшн-инфлюенсера Лизы Гусевской
В осенне-зимнем сезоне аутдорные парки показали на подиумах Prada, Loewe и Marni. Локалы тоже не отстают — сентиментальные cozy-минималисты Pitkina пополнили коллекцию верхней одежды вау-пуховиком на кулиске с австрийским утеплителем Alpolux 200 из натуральной шерсти мериноса и микроволокна (выдерживает до -20°C!)
То ли отсылка к японскому кимоно, то ли ретрофутуристичный жакет из космического гардероба Барбареллы. Но одно понятно точно — команде Yudashkin удалось создать самый красивый пуховик сезона и напрочь разрушить миф о том, что в -25°C невозможно выглядеть роскошно (отдельное спасибо утеплителю DuPont Sorona!)
Рассматриваем новые пуховики Planta Rosa (представляем их в декорациях линчевского «Твин Пикс»!) и наслаждаемся одним из модельных дебютов дочери фаундера бренда Жени Павлин — Магды
Без меха в этом сезона никуда — в том числе и на пуховиках (заверено осенне-зимними коллекциями Gucci, Saint Laurent и Idol!)
Пуховик-перевертыш Ola Ola порадует обе ваши субличности — китч-дивы из 1980-х (зебровые полоски, ваш выход!) и отчаянного фэшн-интроверта (черный цвет — и вас нет!)
Поверх пуховика Unke дизайнеры вручную задрапировали полупрозрачную сетку, создав имитацию застывшей ледяной корочки. Но несмотря на это, внутри будет довольно тепло за счет ветро- и водоотталкивающей ткани и натурального гусиного пуха
Karl Lagerfeld, BNS club, 47 000 руб.
Новинка Karl Lagerfeld — не то, чем кажется: дизайнеры придумали укороченный пуховик из нейлона, который за счет контрастных пушистых вставок можно перепутать с винтажной дубленкой
Бестселлер бренда и хайлайт любой коллекции верхней одежды — стеганый макси-пуховик Otocyon с драпировками на манер французских маркиз
За пуховиком Франкенштейна (ни один Джейкоб Элорди не пострадал!) отправляемся в новую коллекцию 2Mood — освежили базовую черную куртку заплатками из денима и клетчатой фланели
В Novaya скрестили лакированный пуховик с ультрамодным, подпоясанным на бедрах тренчем — получился редкий фэшн-гибрид с функциональной баской (все стратегически важные места под дополнительной защитой!)
Это красиво: не слишком практичная, но дико эффектная куртка Gapanovich из вываренного вручную белоснежного хлопка с завязками-ленточками
Ворот-стойка — главный герой курток на показах — от Courreges до Dries Van Noten — и софт-тач-пуховика из новой коллекции Daisyknit
Liu Jo, 35 290 руб.
До Нового года успеваем опробовать
новое хобби новый стиль — для модных après-ski-сочетаний забираем кроп-пуховик с меховой отделкой Liu Jo и миксуем его с трениками и меховыми мунбутами
Diesel, «У Красного моста», 33 000 руб.
Спецы по дениму Diesel продолжают исследовать все джинсовые субстанции — в этом сезоне отшили из вареного хлопка пухлые пуховики с горизонтальной стежкой
Среди достоинств скромного на первый взгляд пуховика Eclata — ультрамодный силуэт-кокон (с внутренним поясом для защиты от задувающего снизу ветра!), температурный режим до -25°C и объемный шарф из того же материала
Никак не можете выкинуть из головы любимый тренч — не проблема: в Love Republic отыскали утепленную пухом и пером версию трендового плаща в стиле ретро (в придачу с ультрамодной меховой отделкой!)
Верхняя одежда с акцентными покатыми плечами и зауженной талией — хит с подиума Bottega Veneta и из коллекции локалов Asya Semyonova, которые в сезоне FW'26 показали мини- и макси-пуховики с драматичными power-dressing-силуэтом
А O'stin и в премиум умеет: в качестве исключения (читай: в лимитированной коллекции!) отшили объемные пуховики с воротниками из натурального меха, которые будем носить с кожаными скинни-брюками на манер осенне-зимнего шоу Gucci
Maison David, Rendez-Vous, 23 190 руб.
Глянцевые пуховики, которые мы носили несколько лет назад, были снова замечены на шоу Chloe и Cecilie Bahnsen. Поэтому, если пока не нашли тот самый, возможно, он уже висит в вашем гардеробе или дожидается в коллекции Maison David
Паркой со стойкой уже никого не удивишь, а вот моделью со съемным гранд-воротником — удивишь, да еще и маму порадуешь (шея под двухслойной защитой!)
Увидели похожий пуховик на осенне-зимнем показе Saint Laurent, не могли забыть и нашли вольную, но не менее красивую интерпретацию в коллекции Lichi — в мечтах носим с кружевной юбкой-карандашом, а в реальности — с шерстяной манишкой
Команда Urbantiger объяснила, что необычный узор стежки — это не только красиво, но и функционально: волны позволяют равномерно распределить утеплитель по поверхности куртки и предотвратить его миграцию
Видим баклажановый пуховик-бомбер Lime — моментально представляем его в сочетании с клетчатыми миди-юбками в складку и академичными сапогами на устойчивом каблуке
Наш фэшн-телепорт в нулевые — жвачно-розовый пуховик с меховым капюшоном Seasoned в комбинации с велюровыми трениками и каноничными песочными уггами
Шалевые воротники прижились не только на подпоясанных boom-boom-шубах Saint Laurent, но и на лаконичных пуховиках Befree
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