Топы-бандажи, стейтмент-худи и титановые оправы: модный дайджест

С азартом следим за началом сезона распродаж и рассказываем, у кого искать вау-айтемы с суперскидками. Ola Ola проводят Черную пятницу с 13 по 15 ноября — на сайте и в офлайн-пространстве отдают вещи из архивных коллекций со скидками до 95%. К ним присоединяются спецы по урбан-кэжуалу Gate31: до конца недели предоставляют скидку 20% на все по промокоду GATE20. Не отстают и ювелиры Darkrain, у которых до 15 ноября действует скидка 30% на выделенный ассортимент (среди фаворитов браслеты, кулоны и серьги из коллекции, посвященной картам таро!). И не забываем утеплиться на сейле Сocoshnick: в разделе «Черная пятница» вас заждались каракулевые пирожки, фетровые бохо-федоры, ретроканотье с лентами и меховые повязки. А в Liars Collective продлили распродажу до 20 ноября — айтемы со скидками 30% и 50% ищите в разделе «Скидки».