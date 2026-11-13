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Топы-бандажи, стейтмент-худи и титановые оправы: модный дайджест

Новогодняя диско-капсула Lime, архитектурные фраки и playboy-шорты Autentiments, вечерняя коллекция в духе голливудского гламура Ulyana Sergeenko и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.

Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Предновогодний марафон команда Lime советует провести в духе гламурной вечеринки нулевых. Отсюда — сверкающие пайтками мини-юбки, приталенные блузы из атласа в лучших традициях эпохи Тома Форда и облегающие фигуру топы-бандажи (вспоминаем культовые платья Hervé Léger!), которые стилисты миксуют с металлик-босоножками и миниатюрными сумками из золотистых плакеток от шампанского. 

Autentiments

Фрак Autentiments, 64 900 руб.

Фрак Autentiments, 64 900 руб.

Худи Autentiments, 39 500 руб.

Худи Autentiments, 39 500 руб.

В центре внимания новогодней коллекции Autentiments — фирменный черно-белый black-tie: фраки с атласными лацканами здесь встречаются с феминными блузами из белоснежного атласа, пышные юбки-бутоны — с внезапными велюровыми кроп-худи, а маскулинные брюки на высокой посадке — с архитектурными топами. Единственное цветовое исключение — корсетное мини-платье с акцентными бедрами, выполненное в ярко-алом атласе и дополненное чокером-цветком в тон. 

Ulyana Sergeenko

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Ulyana Sergeenko Evening 2026/2027

Переливающийся бархат, шелковые драпировки, затянутые атласными лентами корсеты и кружево — вот основные составляющие праздничной коллекции Ulyana Sergeenko. В этом сезоне дизайнер виртуозно женит эстетику голливудского гламура с готикой и бельевым стилем. Отсюда — бархатные макси-футляры в сочетании с пернатым боа, полупрозрачные платья с акцентными бедрами и мини с высоким вырезом на бедре и будто выступающим кружевным лифом. Из аксессуаров присматриваемся к расшитым кристаллами кисетам, театральным ободкам с вуалью и бини из стеклянных бусин-капелек. 

Ushatava

Платье-туника Ushatava, 35 900 руб.

Платье-туника Ushatava, 35 900 руб.

Рубашка Ushatava, 29 900 руб.

Рубашка Ushatava, 29 900 руб.

Дизайн-команда Ushatava во главе с Нино Шаматавой решили поберечь наши кошельки и показали новогоднюю коллекцию, айтемы которой запросто перекочуют в постпраздничный гардероб. Например, пижамный сет из сапфирового бархата представляем как с золотистыми босоножками, так и с маскулинными лакированными дерби, плиссированная юбка-пружинка без труда дополнит базовый кашемировый свитер, а полупрозрачному платью-тунике из шифона в тандеме с черными брюками по плечу и корпоратив, и вечеринка, и поход на премьеру в Мариинке. 

P.Y.E

Очки P.Y.E, 18 800 руб.

Очки P.Y.E, 18 800 руб.

Очки P.Y.E, 17 800 руб.

Очки P.Y.E, 17 800 руб.

Пополняем новогодний вишлист вау-новинками от петербургских спецов по оптике P.Y.E: бренд выпустил оправы из титана (на 40% легче стали, не окисляется от контакта с водой и безопасен для чувствительной кожи!). В дроп вошли модели из золотистого, серебристого и черненного металла с линзами с диоптриями и с защитой от солнца (среди оттенков — изумрудный, синий, черный и коричневый). 

Black Friday

Жакет Ola Ola, 47 400 руб. 4 800 руб.

Жакет Ola Ola, 47 400 руб. 4 800 руб. 

Шляпа Cocoshnick, 26 000 руб. 19 500 руб.

Шляпа Cocoshnick, 26 000 руб. 19 500 руб.

Браслет Darkrain, 18 900 руб. 13 230 руб.

Браслет Darkrain, 18 900 руб. 13 230 руб. 

С азартом следим за началом сезона распродаж и рассказываем, у кого искать вау-айтемы с суперскидками. Ola Ola проводят Черную пятницу с 13 по 15 ноября — на сайте и в офлайн-пространстве отдают вещи из архивных коллекций со скидками до 95%. К ним присоединяются спецы по урбан-кэжуалу Gate31: до конца недели предоставляют скидку 20% на все по промокоду GATE20. Не отстают и ювелиры Darkrain, у которых до 15 ноября действует скидка 30% на выделенный ассортимент (среди фаворитов браслеты, кулоны и серьги из коллекции, посвященной картам таро!). И не забываем утеплиться на сейле Сocoshnick: в разделе «Черная пятница» вас заждались каракулевые пирожки, фетровые бохо-федоры, ретроканотье с лентами и меховые повязки. А в Liars Collective продлили распродажу до 20 ноября — айтемы со скидками 30% и 50% ищите в разделе «Скидки». 

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