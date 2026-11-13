Топы-бандажи, стейтмент-худи и титановые оправы: модный дайджест

Новогодняя диско-капсула Lime, архитектурные фраки и playboy-шорты Autentiments, вечерняя коллекция в духе голливудского гламура Ulyana Sergeenko и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.
Lime
Предновогодний марафон команда Lime советует провести в духе гламурной вечеринки нулевых. Отсюда — сверкающие пайтками мини-юбки, приталенные блузы из атласа в лучших традициях эпохи Тома Форда и облегающие фигуру топы-бандажи (вспоминаем культовые платья Hervé Léger!), которые стилисты миксуют с металлик-босоножками и миниатюрными сумками из золотистых плакеток от шампанского.
Autentiments
В центре внимания новогодней коллекции Autentiments — фирменный черно-белый black-tie: фраки с атласными лацканами здесь встречаются с феминными блузами из белоснежного атласа, пышные юбки-бутоны — с внезапными велюровыми кроп-худи, а маскулинные брюки на высокой посадке — с архитектурными топами. Единственное цветовое исключение — корсетное мини-платье с акцентными бедрами, выполненное в ярко-алом атласе и дополненное чокером-цветком в тон.
Ulyana Sergeenko
Переливающийся бархат, шелковые драпировки, затянутые атласными лентами корсеты и кружево — вот основные составляющие праздничной коллекции Ulyana Sergeenko. В этом сезоне дизайнер виртуозно женит эстетику голливудского гламура с готикой и бельевым стилем. Отсюда — бархатные макси-футляры в сочетании с пернатым боа, полупрозрачные платья с акцентными бедрами и мини с высоким вырезом на бедре и будто выступающим кружевным лифом. Из аксессуаров присматриваемся к расшитым кристаллами кисетам, театральным ободкам с вуалью и бини из стеклянных бусин-капелек.
Ushatava
Дизайн-команда Ushatava во главе с Нино Шаматавой решили поберечь наши кошельки и показали новогоднюю коллекцию, айтемы которой запросто перекочуют в постпраздничный гардероб. Например, пижамный сет из сапфирового бархата представляем как с золотистыми босоножками, так и с маскулинными лакированными дерби, плиссированная юбка-пружинка без труда дополнит базовый кашемировый свитер, а полупрозрачному платью-тунике из шифона в тандеме с черными брюками по плечу и корпоратив, и вечеринка, и поход на премьеру в Мариинке.
P.Y.E
Пополняем новогодний вишлист вау-новинками от петербургских спецов по оптике P.Y.E: бренд выпустил оправы из титана (на 40% легче стали, не окисляется от контакта с водой и безопасен для чувствительной кожи!). В дроп вошли модели из золотистого, серебристого и черненного металла с линзами с диоптриями и с защитой от солнца (среди оттенков — изумрудный, синий, черный и коричневый).
Black Friday
С азартом следим за началом сезона распродаж и рассказываем, у кого искать вау-айтемы с суперскидками. Ola Ola проводят Черную пятницу с 13 по 15 ноября — на сайте и в офлайн-пространстве отдают вещи из архивных коллекций со скидками до 95%. К ним присоединяются спецы по урбан-кэжуалу Gate31: до конца недели предоставляют скидку 20% на все по промокоду GATE20. Не отстают и ювелиры Darkrain, у которых до 15 ноября действует скидка 30% на выделенный ассортимент (среди фаворитов браслеты, кулоны и серьги из коллекции, посвященной картам таро!). И не забываем утеплиться на сейле Сocoshnick: в разделе «Черная пятница» вас заждались каракулевые пирожки, фетровые бохо-федоры, ретроканотье с лентами и меховые повязки. А в Liars Collective продлили распродажу до 20 ноября — айтемы со скидками 30% и 50% ищите в разделе «Скидки».
Комментарии (0)