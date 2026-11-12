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Ретрободи, бушлаты и этнические шорты: нашли 25 классных вещей из кашемира

Кашемир — фэшн-необходимость во время угрюмого осенне-зимнего сезона. Материал, полученный из пуха кашмирских коз, теплее шерсти в восемь раз, не колется, не вызывает зуда и аллергии. Единственная причина сомнений в покупке — цена. Но вот вам контраргумент: изделия из кашемира пригодятся не только в холода, а круглый год — благодаря уникальной структуре волокон кашемир позволяет коже дышать и идеально подходит для прохладных летних вечеров. 

Бомбер MVST, ДЛТ, 842 500 руб. Просто твид — хорошо, а из кашемира — лучше. С этим согласились профи тихороскошного кэжуала MVST и сочинили вау-бомбер

Бомбер MVST, ДЛТ, 842 500 руб.

Просто твид — хорошо, а из кашемира — лучше. С этим согласились профи тихороскошного кэжуала MVST и сочинили вау-бомбер, дополнив его шелковой подкладкой и меховым воротником

Пальто Rindi, «Кашемир и Шелк», 832 099 руб. Меняем базовые пальто на ультрамодные бушлаты в морском стиле с подиумов Altuzarra, Ferragamo и Burberry

Пальто Rindi, «Кашемир и Шелк», 832 099 руб.

Меняем базовые пальто на ультрамодные бушлаты в морском стиле с подиумов Altuzarra, Ferragamo и Burberry — будем носить не только с леггинсами со штрипками (снова in!), но и с кожаными шароварами и парчевыми стейтмент-юбками 

Кейп Agreeg, ДЛТ, 350 000 руб. На волне нестихающего кейп-хайпа пополняем коллекцию асимметричной накидкой из 100% кашемира Agreeg — в условиях

Кейп Agreeg, ДЛТ, 350 000 руб.

На волне нестихающего кейп-хайпа пополняем коллекцию асимметричной накидкой из 100% кашемира Agreeg — в условиях предпраздничного марафона выгуливаем с шелковыми комбинациями и сверкающими босоножками

Платье Chanel, TSUM Collect, 159 600 руб. Рубрика «суперлот»: видим и хватаем трикотажное мини из архивов Сhanel для аprès-ski-сочетаний с высокими

Платье Chanel, TSUM Collect, 159 600 руб.

Рубрика «суперлот»: видим и хватаем трикотажное мини из архивов Сhanel для аprès-ski-сочетаний с высокими мунбутами и пушистыми шубами 

Платье Meowshka, 125 000 руб. Петербургские укротители ретро-вайбов Meowshka взяли за основу лаконичное платье-футляр и повторили его в пудровом

Платье Meowshka, 125 000 руб.

Петербургские укротители ретро-вайбов Meowshka взяли за основу лаконичное платье-футляр и повторили его в пудровом кашемире (с тонким поясом из шелка в придачу!)

Боди Ulyana Sergeenko, 110 000 руб. Выворачиваем кокеткор на максимум и комбинируем добропорядочное боди Ulyana Sergeenko с пышными миди-юбками в духе

Боди Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.

Выворачиваем кокеткор на максимум и комбинируем добропорядочное боди Ulyana Sergeenko с пышными миди-юбками в духе диоровского New Look. А при желании уходим в эклектичный гранж и дополняем верх кожаными скинни и шубой, как у Кейт Мосс

Свитер Free Age, 60 000 руб. Единственное солнце, которое светит петербуржцам — ярко-желтый свитер с объемным воротом и воздушными рукавами от спецов

Свитер Free Age, 60 000 руб.

Единственное солнце, которое светит петербуржцам — ярко-желтый свитер с объемным воротом и воздушными рукавами от спецов по люкс-трикотажу Free Age

Брюки Falconeri, 57 900 руб. Наша униформа зимы — вязаные джоггеры с косами из ультратеплого кашемира из коллекции итальянцев Falconeri. А еще лучше

Брюки Falconeri, 57 900 руб.

Наша униформа зимы — вязаные джоггеры с косами из ультратеплого кашемира из коллекции итальянцев Falconeri. А еще лучше — в тандеме с трендовым кардиганом с воротом-стойкой

Свитер Seventy, No One, 56 490 руб. Классический круглый вырез всё чаще уступает место академичному V-образному — тренд был заверен джемперами на

Свитер Seventy, No One, 56 490 руб.

Классический круглый вырез всё чаще уступает место академичному V-образному — тренд был заверен джемперами на осенне-зимних показах MM6 Maison Margiela и Zimmermann и в коллекции итальянского бренда Seventy

Шорты Loro Piana, TSUM Collect, 47 900 руб. Видим кашемировые шорты с этно-принтом Loro Piana — представляем зимние каникулы посреди заснеженных

Шорты Loro Piana, TSUM Collect, 47 900 руб.

Видим кашемировые шорты с этно-принтом Loro Piana — представляем зимние каникулы посреди заснеженных склонов Санкт-Морица

Жилет Lyna Plus, 45 000 руб. «Молочный ломтик» в мире трикотажа — дуальный жилет от виртуозных вязальщиков Lyna Plus (стороны различаются не только по

Жилет Lyna Plus, 45 000 руб.

«Молочный ломтик» в мире трикотажа — дуальный жилет от виртуозных вязальщиков Lyna Plus (стороны различаются не только по цвету, но и фактуре — одна кучерявая, другая ребристая!)

Топ AND the brand, 43 400 руб. Трикотажный жилет-панк появился в коллекции петербуржцев AND the brand — кропнутый, в пирсинге и с секси-вырезом на

Топ AND the brand, 43 400 руб.

Трикотажный жилет-панк появился в коллекции петербуржцев AND the brand — кропнутый, в пирсинге и с секси-вырезом на спине 

Cвитер Walk of Shame, 41 300 руб. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять: свитер I'm Luxury, который Андрей Артемов подсмотрел не у кого-нибудь

Cвитер Walk of Shame, 41 300 руб.

Если нужно объяснять, то не нужно объяснять: свитер I'm Luxury, который Андрей Артемов подсмотрел не у кого-нибудь, а у Принцессы Дианы, скажет за вас всё и даже больше 

Кардиган Idol, 39 990 руб. В самый разгар пушистомании окружаем себя не только шубами и меховыми горжетками, но и ворсистыми кардиганами. Вариант из

Кардиган Idol, 39 990 руб.

В самый разгар пушистомании окружаем себя не только шубами и меховыми горжетками, но и ворсистыми кардиганами. Вариант из 100% кашемира отыскали в коллекции Idol

Кардиган Modername, 38 500 руб. Утепляемся, а заодно укрощаем трендовый преппи-стиль и примеряем аргайл-кардиган Modername в комбинации с миди-юбками

Кардиган Modername, 38 500 руб.

Утепляемся, а заодно укрощаем трендовый преппи-стиль и примеряем аргайл-кардиган Modername в комбинации с миди-юбками в складку и костюмными бермудами 

Кейп 12Storeez, 32 000 руб. Зима еще не наступила, а вы успели устать от однообразных свитеров и джемперов? Нашли им классную альтернативу — пушистый

Кейп 12Storeez, 32 000 руб.

Зима еще не наступила, а вы успели устать от однообразных свитеров и джемперов? Нашли им классную альтернативу — пушистый кейп 12Storeez, который без труда утеплит тонкие водолазки и лонгсливы на декабрьских планерках и выставке Владимира Дмитриева в Музей музыки (старт: 13 ноября!)

Кардиган Rockabi, 28 000 руб. Самый быстрый способ апгрейднуть лук до уровня подиумов Prada и Chanel — заменить зипку из футера на вариант из кашемира

Кардиган Rockabi, 28 000 руб.

Самый быстрый способ апгрейднуть лук до уровня подиумов Prada и Chanel — заменить зипку из футера на вариант из кашемира Rockabi и замиксовать ее с атласной юбкой по колено 

Джемпер Catarina Nova, 19 800 руб. Планируем сверкать и переливаться до конца января — петербуржцы Catarina Nova полностью нас поддерживают и снабжают

Джемпер Catarina Nova, 19 800 руб.

Планируем сверкать и переливаться до конца января — петербуржцы Catarina Nova полностью нас поддерживают и снабжают джемперами из елового кашемира с люрексом 

Кашемировые аксессуары — от ушанок до театральных перчаток

Шапка Maison du Maude, 16 500 руб. Наш ответ нейлоново-меховым ушанкам Miu Miu — кашемировые Maison du Maude, которым под силу и офискор, и аутдор, и

Шапка Maison du Maude, 16 500 руб.

Наш ответ нейлоново-меховым ушанкам Miu Miu — кашемировые Maison du Maude, которым под силу и офискор, и аутдор, и кэжуал

Перчатки Yudashkin, 15 000 руб. Самые нарядные перчатки связали в ателье Yudashkin: если жалко прятать под рукавами пальто (понимаем!), носите в

Перчатки Yudashkin, 15 000 руб.

Самые нарядные перчатки связали в ателье Yudashkin: если жалко прятать под рукавами пальто (понимаем!), носите в сочетании с трендовыми кейпами из плотной шерсти 

Капор Level44, 14 400 руб. От шапок всегда чешется лоб, остаются заломы на волосах, а в уши задувает — смело надевайте капор и носите его в дуэте с

Капор Level44, 14 400 руб.

От шапок всегда чешется лоб, остаются заломы на волосах, а в уши задувает — смело надевайте капор и носите его в дуэте с шубами или пуховиками

Шапка Time to cashmere, «У Красного моста», 10 900 руб. В мире шапочного безумия (помятые трилби Miu Miu и заячьи фески Moschino, привет!) есть она

Шапка Time to cashmere, «У Красного моста», 10 900 руб.

В мире шапочного безумия (помятые трилби Miu Miu и заячьи фески Moschino, привет!) есть она — серая бини из 100% кашемира, которая скромно дополнит и массивные шубы в силе 1980-х, и маскулинные пальто, и нарядные кейпы

Носки Monncashmere, 5 980 руб. Капроновые колготки Saint Laurent — это, конечно, хорошо, но вы видели погоду за окном?

Носки Monncashmere, 5 980 руб.

Капроновые колготки Saint Laurent — это, конечно, хорошо, но вы видели погоду за окном? 

Перчатки Lime, 4 999 руб. Аксессуарно-кашемировая база от Lime — сеты из аккуратных бини и длинных перчаток, которые бренд повторяет из сезона в сезон

Перчатки Lime, 4 999 руб.

Аксессуарно-кашемировая база от Lime — сеты из аккуратных бини и длинных перчаток, которые бренд повторяет из сезона в сезон (знаем, любим, берем!)

Кепи Maison David, Rendez-Vous, 2 170 руб. Кепка газетчика или почтальона — наша база для демновских иппо-луков в тандеме со скинни-брюками и

Кепи Maison David, Rendez-Vous, 2 170 руб.

Кепка газетчика или почтальона — наша база для демновских иппо-луков в тандеме со скинни-брюками и жокейскими сапогами 

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