Ретрободи, бушлаты и этнические шорты: нашли 25 классных вещей из кашемира

Кашемир — фэшн-необходимость во время угрюмого осенне-зимнего сезона. Материал, полученный из пуха кашмирских коз, теплее шерсти в восемь раз, не колется, не вызывает зуда и аллергии. Единственная причина сомнений в покупке — цена. Но вот вам контраргумент: изделия из кашемира пригодятся не только в холода, а круглый год — благодаря уникальной структуре волокон кашемир позволяет коже дышать и идеально подходит для прохладных летних вечеров.
Бомбер MVST, ДЛТ, 842 500 руб.
Просто твид — хорошо, а из кашемира — лучше. С этим согласились профи тихороскошного кэжуала MVST и сочинили вау-бомбер, дополнив его шелковой подкладкой и меховым воротником
Пальто Rindi, «Кашемир и Шелк», 832 099 руб.
Меняем базовые пальто на ультрамодные бушлаты в морском стиле с подиумов Altuzarra, Ferragamo и Burberry — будем носить не только с леггинсами со штрипками (снова in!), но и с кожаными шароварами и парчевыми стейтмент-юбками
Кейп Agreeg, ДЛТ, 350 000 руб.
На волне нестихающего кейп-хайпа пополняем коллекцию асимметричной накидкой из 100% кашемира Agreeg — в условиях предпраздничного марафона выгуливаем с шелковыми комбинациями и сверкающими босоножками
Платье Chanel, TSUM Collect, 159 600 руб.
Рубрика «суперлот»: видим и хватаем трикотажное мини из архивов Сhanel для аprès-ski-сочетаний с высокими мунбутами и пушистыми шубами
Петербургские укротители ретро-вайбов Meowshka взяли за основу лаконичное платье-футляр и повторили его в пудровом кашемире (с тонким поясом из шелка в придачу!)
Боди Ulyana Sergeenko, 110 000 руб.
Выворачиваем кокеткор на максимум и комбинируем добропорядочное боди Ulyana Sergeenko с пышными миди-юбками в духе диоровского New Look. А при желании уходим в эклектичный гранж и дополняем верх кожаными скинни и шубой, как у Кейт Мосс
Единственное солнце, которое светит петербуржцам — ярко-желтый свитер с объемным воротом и воздушными рукавами от спецов по люкс-трикотажу Free Age
Наша униформа зимы — вязаные джоггеры с косами из ультратеплого кашемира из коллекции итальянцев Falconeri. А еще лучше — в тандеме с трендовым кардиганом с воротом-стойкой
Свитер Seventy, No One, 56 490 руб.
Классический круглый вырез всё чаще уступает место академичному V-образному — тренд был заверен джемперами на осенне-зимних показах MM6 Maison Margiela и Zimmermann и в коллекции итальянского бренда Seventy
Шорты Loro Piana, TSUM Collect, 47 900 руб.
Видим кашемировые шорты с этно-принтом Loro Piana — представляем зимние каникулы посреди заснеженных склонов Санкт-Морица
«Молочный ломтик» в мире трикотажа — дуальный жилет от виртуозных вязальщиков Lyna Plus (стороны различаются не только по цвету, но и фактуре — одна кучерявая, другая ребристая!)
Топ AND the brand, 43 400 руб.
Трикотажный жилет-панк появился в коллекции петербуржцев AND the brand — кропнутый, в пирсинге и с секси-вырезом на спине
Cвитер Walk of Shame, 41 300 руб.
Если нужно объяснять, то не нужно объяснять: свитер I'm Luxury, который Андрей Артемов подсмотрел не у кого-нибудь, а у Принцессы Дианы, скажет за вас всё и даже больше
В самый разгар пушистомании окружаем себя не только шубами и меховыми горжетками, но и ворсистыми кардиганами. Вариант из 100% кашемира отыскали в коллекции Idol
Кардиган Modername, 38 500 руб.
Утепляемся, а заодно укрощаем трендовый преппи-стиль и примеряем аргайл-кардиган Modername в комбинации с миди-юбками в складку и костюмными бермудами
Зима еще не наступила, а вы успели устать от однообразных свитеров и джемперов? Нашли им классную альтернативу — пушистый кейп 12Storeez, который без труда утеплит тонкие водолазки и лонгсливы на декабрьских планерках и выставке Владимира Дмитриева в Музей музыки (старт: 13 ноября!)
Самый быстрый способ апгрейднуть лук до уровня подиумов Prada и Chanel — заменить зипку из футера на вариант из кашемира Rockabi и замиксовать ее с атласной юбкой по колено
Джемпер Catarina Nova, 19 800 руб.
Планируем сверкать и переливаться до конца января — петербуржцы Catarina Nova полностью нас поддерживают и снабжают джемперами из елового кашемира с люрексом
Кашемировые аксессуары — от ушанок до театральных перчаток
Шапка Maison du Maude, 16 500 руб.
Наш ответ нейлоново-меховым ушанкам Miu Miu — кашемировые Maison du Maude, которым под силу и офискор, и аутдор, и кэжуал
Перчатки Yudashkin, 15 000 руб.
Самые нарядные перчатки связали в ателье Yudashkin: если жалко прятать под рукавами пальто (понимаем!), носите в сочетании с трендовыми кейпами из плотной шерсти
От шапок всегда чешется лоб, остаются заломы на волосах, а в уши задувает — смело надевайте капор и носите его в дуэте с шубами или пуховиками
Шапка Time to cashmere, «У Красного моста», 10 900 руб.
В мире шапочного безумия (помятые трилби Miu Miu и заячьи фески Moschino, привет!) есть она — серая бини из 100% кашемира, которая скромно дополнит и массивные шубы в силе 1980-х, и маскулинные пальто, и нарядные кейпы
Носки Monncashmere, 5 980 руб.
Капроновые колготки Saint Laurent — это, конечно, хорошо, но вы видели погоду за окном?
Аксессуарно-кашемировая база от Lime — сеты из аккуратных бини и длинных перчаток, которые бренд повторяет из сезона в сезон (знаем, любим, берем!)
Кепи Maison David, Rendez-Vous, 2 170 руб.
Кепка газетчика или почтальона — наша база для демновских иппо-луков в тандеме со скинни-брюками и жокейскими сапогами
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