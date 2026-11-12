Ретрободи, бушлаты и этнические шорты: нашли 25 классных вещей из кашемира

Кашемир — фэшн-необходимость во время угрюмого осенне-зимнего сезона. Материал, полученный из пуха кашмирских коз, теплее шерсти в восемь раз, не колется, не вызывает зуда и аллергии. Единственная причина сомнений в покупке — цена. Но вот вам контраргумент: изделия из кашемира пригодятся не только в холода, а круглый год — благодаря уникальной структуре волокон кашемир позволяет коже дышать и идеально подходит для прохладных летних вечеров.