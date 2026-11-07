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Модные хиты ноября: котоджемперы, клатчи-магнитофоны, коньки-манки и дубленка кучера!

Пробуемся на роль стильмаксеров в кожаном плаще MVST, жокейских сапогах Maison David и роскошном кашемире Falconeri. А лацкан демикутюрного пальто Ulyana Sergeenko украшаем тедди-брошью Ola Ola (создана в коллаборации с топовым художником Яковом Хомичем!).

Ulyana Sergeenko

Наш ответ коттеджкору Джейн Остин — охотничий демикутюр Ulyana Sergeenko

Пальто Ulyana Sergeenko, 800 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Ulyana Sergeenko

Пальто Ulyana Sergeenko, 800 000 руб.

В авангарде загородного фэшншика (переживает камбэк в честь премьеры «Разума и чувств» с Дейзи Эдгар-Джонс!) — гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко (петербурженка в анамнезе!), чьи великосветские бодиконы с восторгом носят Рианна, Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова. В новой коллекции Ulyana Sergeenko переодевает нас в пестрые платья, приталенные макси-пальто с акцентным меховым воротником, плечистые кожаные спенсеры и архитектурные жакеты с пернатой горгерой. Дополняем лук шляпками-таблетками из каракульчи, а главное — брошами из позолоченного серебра (cо звонким коньком-манком для борзых!).

MVST

Пальто MVST, ДЛТ
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Пальто MVST, ДЛТ

Тейлоринг — это база, убеждены Хелен Миррен и Джулианна Мур, которые не расстаются с точеными жакетами даже на красных дорожках. За безупречный крой костюмов в этом сезоне отвечает MVST (новая коллекция уже в ДЛТ!). Бренд покорил модную индустрию сверхкачественными материалами (мягкий кашемир vs бархатистая замша vs отборная кожа!), из которых отшивает пальто, блейзеры и брюки-палаццо.

Maison David

На нас французский ле парфюм и точеные рединготы Maison David

Сапоги Maison David, Rendez-Vous
Фото предоставлено пресс-службой Rendez-Vous

Сапоги Maison David, Rendez-Vous

Пальто Maison David, Rendez-Vous
Фото предоставлено пресс-службой Rendez-Vous

Пальто Maison David, Rendez-Vous

Куртка Maison David, Rendez-Vous
Фото предоставлено пресс-службой Rendez-Vous

Куртка Maison David, Rendez-Vous

Сапоги Maison David, Rendez-Vous
Фото предоставлено пресс-службой Rendez-Vous

Сапоги Maison David, Rendez-Vous

Было: конный шик — нишевая база верных клиентов Hermes и Gucci. Стало: мегатренд, заверенный сезонными коллекциями Jacquemus и Dries Van Noten. Наши фавориты для осенней иппотерапии — приталенные жакеты, жокейские сапоги и вельветовые бриджи от спецов кэжуала Maison David (бренд уважают топовые стилисты Миша и Китти!) из свежей поставки фэшнхаба Rendez-Vous. Дополняем тоутами в трензелях как на манеже, так и в первом ряду конно-драматического театра «ВелесО» Евгения Ткачука!

MM6 Maison Margiela

Крадемся в зиму на мягких лапках — в чунях MM6 Maison Margiela

Чуни MM6 Maison Margiela, Golden Line, 75 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Very

Чуни MM6 Maison Margiela, Golden Line, 75 700 руб.

Пушистая обувь снова в прайме! Разделяем тотальный восторг от завирусившихся помпонов на босоножках Givenchy — но холодно, не май месяц! Ноябрьская комфортик-альтернатива — ворсистые чуни MM6 Maison Margiela из экозамши (с фирменным анатомическим мысом и акцентной отделкой из шерпы!), припасенные для нас в концепт-сторе Very (культовый петербургский хаб авангарда!). Смело носим на выходных в сестрорецком велнес-парадизе «Скандинавия» — а еще мечтаем затестить во время ладожской экспедиции по местам силы нерпы-суперзвезды Крошика!

Falconeri

Мы — экспонат в олдмани-кашемире Falconeri

Кардиган Falconeri, 44 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Falconeri

Кардиган Falconeri, 44 900 руб.

Брюки Falconeri, 29 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Falconeri

Брюки Falconeri, 29 900 руб.

Без лишних предисловий: кашемир — главный арт + фэшн-материал сезона! Патриарх совриска Дэмиен Херст укутывается в мягкие шарфы собственного сочинения (созданы в коллабе с гуру трикотажа Barrie!), а Музей моды и костюма Fragonard в Арле показывает кашемировую выставку-блокбастер. Наши фавориты в мире роскошного трикотажа — джемперы и кардиганы из монгольской пряжи Ultrafine (ультратонкое и сверхмягкое волокно!), которые для нас заботливо связали виртуозы олдмани Falconeri во главе с худруком Джулией Сартини (с 30-летним стажем!). Надеваем с клетчатыми жакетами и миди-юбками, а затем грациозно спешим на выставку «Серов и Коровин» в KGallery (более сотни работ — почти все показывают впервые!).

Rockabi

Смокинг Rockabi, 53 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Rockabi

Смокинг Rockabi, 53 000 руб.

Жакет Rockabi, 49 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Rockabi

Жакет Rockabi, 49 000 руб.

Петербургские кожемяки Rockabi во главе с Натальей Сухотериной не зря открыли московский бутик — усвоили тайм-менеджмент Садового кольца и решили готовиться к Новому году с раннего предзимья. В праздничной коллекции выкрутили на максимум шик-ауру 1980-х и 1990-х — забираем в вишлист точеный смокинг Tuxedo из костюмной шерсти с воротником из сатина (в идеальном мире дополняем леопардовым камербандом!), ягодный жакет Aurora Berry О-образного силуэта, а также маскулинную рубашку Check свободной посадки. 

Renzo Mercuri

Оттачиваем ледикор в стейтмент-сапогах Renzo Mercuri

Сапоги Renzo Mercuri, NO ONE, 71 410 руб.
Фото предоставлено пресс-службой NO ONE

Сапоги Renzo Mercuri, NO ONE, 71 410 руб.

Туфли Renzo Mercuri, NO ONE, 53 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой NO ONE

Туфли Renzo Mercuri, NO ONE, 53 990 руб.

Высокие сапоги — хит осени от Пьерпаоло Пиччоли и петербургский базовый фэшн-минимум. Образцовый вариант из кожи в остромодном оттенке тауп нашли у итальянских обувных гуру Renzo Mercuri (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). Это они мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой, а еще в совершенстве освоили бесшовную технику сакетто (больше никаких жестких каркасов, только тотальный комфорт!). По подиумному канону дополняем наливными винными тоутами и юбками в рюшах (лучше в клеточку!), а затем мчим в Музей ОБЭРИУ на выставку «Дочь дочери дочерей дочери» (ликбез по наследию Веры Ермолаевой, Марины Малич, Эстер Русаковой и не только!).

Furla

Сумка Furla
Фото предоставлено пресс-службой Furla

Сумка Furla

Оперный шик — фэшн-хит по версии Джей Ло, Алексы Чанг и Лилы Мосс! Так что смело собираемся на премьерную «Раймонду» в Михайловский театр красиво — в жаккардовом жакете (с акцентным меховым воротником!) и с золотым кисетом Furla, который итальянские сумочные гуру выполнили из роялкорного бархата кракле.

IDOL

Образцовый джапанди-кэжуал уже в IDOL

Кардиган IDOL, 19 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Кардиган IDOL, 19 990 руб.

Жакет IDOL, 29 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой IDOL

Жакет IDOL, 29 990 руб.

Заявляем: главные тяжеловесы фэшн-индустрии (привет, Джонатан Андерсон!) в восторге от стиля джапанди (читай: микс японских и скандинавских мотивов — только натуральные ткани, функциональные минимал-силуэты и монохромные принты!). С Christian Dior согласны хедлайнеры русского фэшн-премиума IDOL, чьи жакеты и кашемировые джемперы уважают Шахри Амирханова, Паулина Андреева и Адица Берзения. Мы же без колебаний примеряем безупречные шерстяные костюмы! А в белоснежных жакетах (все внимание на акцентный необработанный край!) и боа из овчины выдвигаемся в петроградский пиано-бар «8½» (новый проект ресторатора и первого светского хроникера Собака.ru Кати Бокучавы!).

Coccinelle

Сапоги Coccinelle, 44 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой BNS Club

Сапоги Coccinelle, 44 500 руб.

Этой осенью жокейские сапоги заменили нам гриндерсы и крейзи-ботильоны — доказано как Джулианом Клаузнером в Dries Van Noten, так и пармскими аксессуарными профи Coccinelle. Специально для нас припасли кожаные сапоги Pansy (с акцентной логопряжкой!), которые по примеру Ирины Шейк планируем носить с утепленными бомберами и кожаными наношортами. 

Moschino

Сумка Moschino, ДЛТ, 237 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой ДЛТ

Сумка Moschino, ДЛТ, 237 000 руб.

Клатчу-плееру (с магнитной лентой, катушками и псевдокассетой песен ­1980-х!) от итальянских фэшн-сюрреалистов Moschino (уже в ДЛТ!) позавидуют фонотеки аудио­фильских баров «Октав» и Catch 22. 

Befree

Рубашка Befree, 3 299 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Befree

Рубашка Befree, 3 299 руб.

Джемпер Befree, 4 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Befree

Джемпер Befree, 4 999 руб.

Платье Befree, 8 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Befree

Платье Befree, 8 999 руб.

Джемпер Befree, 4 599 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Befree

Джемпер Befree, 4 599 руб.

Арт + фэшн коллаборация месяца! Зумерский массмаркет Befree объединился с краснодарским гуру котоарта Глебом Барановым (он же — резидент Askeri Gallery!): покорил команду Befree арт-серией Secret Garden с котами Кисой и Марусей, прижившимися на кимоно, атласном пижамном сете, кисетах и ретро-портсигарах!

Karl Lagerfeld

Возмутительно кучерявые куртки уже в Karl Lagerfeld

Куртка Karl Lagerfeld
Фото предоставлено пресс-службой

Куртка Karl Lagerfeld

Прямо сейчас дубленки — подиумный хит от Матье Блази и Гленна Мартенса. С визионерами солидарны французы Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!): отшили достойные кучерявые куртки в контрастной черно-белой колористике. В идеале стилизуем с макси-юбками и объемными блузами в рюшах — вот наш образ на премьеру «Последнего года» от режиссера Никиты Кобелева в Александринке (7 ноября!).

Inshade

Блуза Inshade
Фото предоставлено пресс-службой Inshade. Фото: Катрина Акимова

Блуза Inshade

Платье Inshade
Фото предоставлено пресс-службой Inshade. Фото: Катрина Акимова

Платье Inshade

Образ Inshade
Фото предоставлено пресс-службой Inshade. Фото: Катрина Акимова

Образ Inshade

В весенне-летней коллекции INSHADE худрук бренда Мария Смирнова (sic преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ!) сделала колористический книксен кислотно-токсичным кадрам японского фотографа Нобуёси Араки — украсила яркими (и фирменно цветочными!) пантонами плиссированные платья, блузы и оперные полупрозрачные перчатки. 

Time to Cashmere

Палантин Time to Cashmere, 17 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Time to Cashmere

Палантин Time to Cashmere, 17 700 руб.

Планируем зауютиться в комаровском дачном клубе «Суббота» правильно — в коттедж­корных джемперах Time to Cashmere от гуру кашемира Ольги Балакиной (покорила Московскую неделю моды своими кардиганами и бактусами из мягкой, тонкой, но сверхпрочной гребенной пряжи с натуральным шелком). 

 Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД»

Глеб Костин. Сумка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 431 700 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД». Фото: morpho
Глеб Костин, Сумка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 431 700 руб.
Дубленка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 483 640 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД». Фото: morpho

Дубленка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 483 640 руб.

Александр Траутвейн
Фото предоставлено пресс-службой Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД». Фото: morpho
Александр Траутвейн
Тихон Бойко. Ремень Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 197 100 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД». Фото: morpho
Тихон Бойко, Ремень Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 197 100 руб.
Сумка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 484 740 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД». Фото: morpho

Сумка Т.О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД», 484 740 руб.

С восторгом наблюдаем за возвращением Т. О. ­«БОГЕМА ­ЛЕНИНГРАД»: берем пример с героев дебютного лукбука (худрук ОАО «Красивые люди» Богдан Лебедев, техно-принц Тихон Бойко, музыкант Саша Траутвейн, визионер Глеб Костин!) — примеряем сложный деним, кожаные ремни с массивными серебряными пряжками, украшения и артефакты из серебра, зип-худи с вафельным подкладом и футболки с ручной вышивкой.

Edox

Часы Edox, 378 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Aventa Watch

Часы Edox, 378 500 руб.

Синий бархат снова с нами — в виде преппи-жакетов Ann Demeulemeester и швейцарских водонепроницаемых часов Edox: украшены матовым бархатистым циферблатом (надежно спрятан под сапфировым стеклом!) и акцентной гравировкой розы ветров на задней панели корпуса.

S7 shop

Жакет S7, 15 500 руб.
Фото предоставлено пресс-службой S7

Жакет S7, 15 500 руб.

В 2025 году авиакомпания S7 переодела в футуристичные костюмы бортпроводников, а в новой фэшн-коллекции готовится ко всеобщей перезагрузке корпоративного гардероба (читай: раскрываем субличность ренатолитвиновской Лары не только на высоте 10 тысяч километров!). Забираем из авиационной формы приталенные пиджаки с воротником-стойкой, аскетичные брюки, а совсем скоро — пуховики, тренчкоты и демисезонные бомберы.

Geox

Ботинки Geox, 24 990 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Geox

Ботинки Geox, 24 990 руб.

Нордический ответ резиновым сапогам Chloe — водостойкие вездеходы Geox. Мастеровитые сапожники во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато снабдили замшевые ботинки двойной непроницаемой мембраной Amphibiox, которая могнет даже выборгский снегодождь в парке Монрепо!

Ola Ola

Брошь Ola Ola, 5 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Ola Ola

Брошь Ola Ola, 5 000 руб.

Арт-альтернатива бутоньеркам Christian Dior и Bottega Veneta — высоко­художественные тедди-броши из коллаборации петербургских мастеров авангардных принтов Ola Ola с наив-примитивистом Яковом Хомичем (главный летописец будней Sylvanian в мире совриска!). 

SHU Run

Худи SHU Run, 12 900 руб.

Худи SHU Run, 12 900 руб.

Куртка SHU Run, 14 900 руб.

Куртка SHU Run, 14 900 руб.

Команда Shu Run ненавязчиво настаивает на продолжении тренировок вопреки петербургской хтони и хляби — в осенней коллекции приготовили для нас легкий пуховик из нейлона с утеплителем DuPont™ Sorona®, морозостойкую куртку из мембранного софтшелла, а также теплосберегающие тайтсы из плотного бифлекса, термолонгсливы с воротом-стойкой, сенсорные перчатки и балаклавы из ячеистого флиса (холодно, не май месяц!). 

Valley

Наш ответ каблучкам-тайничкам Ильи Куруча — киттен хиллсы Valley

Ботильоны Valley, 12 814 руб.
Фото предоставлено пресс-службой

Ботильоны Valley, 12 814 руб.

Киттен хилл — маст-хэв 2026 года: даже самый модный стритстайл-комик эпохи Илья Куруч снабдил степовки этиловым каблучком-тайничком (и завирусился на 20 млн просмотров!). Фэшн-позицию супергероя петербургского best dressed разделяют мастеровитые городские обувщики Valley (c 20-летним стажем!): украсили каблуком-рюмочкой идеальные кожаные ботильоны (так и представляем в комбо с буткатами и объемными двубортными бушлатами!).

Материал из номера:
Ноябрь
Люди:
Глеб Костин, Тихон Бойко, Александр Траутвейн

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