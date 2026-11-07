Модные хиты ноября: котоджемперы, клатчи-магнитофоны, коньки-манки и дубленка кучера!

Высокие сапоги — хит осени от Пьерпаоло Пиччоли и петербургский базовый фэшн-минимум. Образцовый вариант из кожи в остромодном оттенке тауп нашли у итальянских обувных гуру Renzo Mercuri (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). Это они мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой, а еще в совершенстве освоили бесшовную технику сакетто (больше никаких жестких каркасов, только тотальный комфорт!). По подиумному канону дополняем наливными винными тоутами и юбками в рюшах (лучше в клеточку!), а затем мчим в Музей ОБЭРИУ на выставку «Дочь дочери дочерей дочери» (ликбез по наследию Веры Ермолаевой, Марины Малич, Эстер Русаковой и не только!).