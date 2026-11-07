Модные хиты ноября: котоджемперы, клатчи-магнитофоны, коньки-манки и дубленка кучера!

Пробуемся на роль стильмаксеров в кожаном плаще MVST, жокейских сапогах Maison David и роскошном кашемире Falconeri. А лацкан демикутюрного пальто Ulyana Sergeenko украшаем тедди-брошью Ola Ola (создана в коллаборации с топовым художником Яковом Хомичем!).
Ulyana Sergeenko
Наш ответ коттеджкору Джейн Остин — охотничий демикутюр Ulyana Sergeenko
В авангарде загородного фэшншика (переживает камбэк в честь премьеры «Разума и чувств» с Дейзи Эдгар-Джонс!) — гранд-кутюрье Ульяна Сергеенко (петербурженка в анамнезе!), чьи великосветские бодиконы с восторгом носят Рианна, Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова. В новой коллекции Ulyana Sergeenko переодевает нас в пестрые платья, приталенные макси-пальто с акцентным меховым воротником, плечистые кожаные спенсеры и архитектурные жакеты с пернатой горгерой. Дополняем лук шляпками-таблетками из каракульчи, а главное — брошами из позолоченного серебра (cо звонким коньком-манком для борзых!).
MVST
Пальто MVST, ДЛТ
Тейлоринг — это база, убеждены Хелен Миррен и Джулианна Мур, которые не расстаются с точеными жакетами даже на красных дорожках. За безупречный крой костюмов в этом сезоне отвечает MVST (новая коллекция уже в ДЛТ!). Бренд покорил модную индустрию сверхкачественными материалами (мягкий кашемир vs бархатистая замша vs отборная кожа!), из которых отшивает пальто, блейзеры и брюки-палаццо.
Maison David
На нас французский ле парфюм и точеные рединготы Maison David
Было: конный шик — нишевая база верных клиентов Hermes и Gucci. Стало: мегатренд, заверенный сезонными коллекциями Jacquemus и Dries Van Noten. Наши фавориты для осенней иппотерапии — приталенные жакеты, жокейские сапоги и вельветовые бриджи от спецов кэжуала Maison David (бренд уважают топовые стилисты Миша и Китти!) из свежей поставки фэшнхаба Rendez-Vous. Дополняем тоутами в трензелях как на манеже, так и в первом ряду конно-драматического театра «ВелесО» Евгения Ткачука!
MM6 Maison Margiela
Крадемся в зиму на мягких лапках — в чунях MM6 Maison Margiela
Пушистая обувь снова в прайме! Разделяем тотальный восторг от завирусившихся помпонов на босоножках Givenchy — но холодно, не май месяц! Ноябрьская комфортик-альтернатива — ворсистые чуни MM6 Maison Margiela из экозамши (с фирменным анатомическим мысом и акцентной отделкой из шерпы!), припасенные для нас в концепт-сторе Very (культовый петербургский хаб авангарда!). Смело носим на выходных в сестрорецком велнес-парадизе «Скандинавия» — а еще мечтаем затестить во время ладожской экспедиции по местам силы нерпы-суперзвезды Крошика!
Falconeri
Мы — экспонат в олдмани-кашемире Falconeri
Без лишних предисловий: кашемир — главный арт + фэшн-материал сезона! Патриарх совриска Дэмиен Херст укутывается в мягкие шарфы собственного сочинения (созданы в коллабе с гуру трикотажа Barrie!), а Музей моды и костюма Fragonard в Арле показывает кашемировую выставку-блокбастер. Наши фавориты в мире роскошного трикотажа — джемперы и кардиганы из монгольской пряжи Ultrafine (ультратонкое и сверхмягкое волокно!), которые для нас заботливо связали виртуозы олдмани Falconeri во главе с худруком Джулией Сартини (с 30-летним стажем!). Надеваем с клетчатыми жакетами и миди-юбками, а затем грациозно спешим на выставку «Серов и Коровин» в KGallery (более сотни работ — почти все показывают впервые!).
Rockabi
Петербургские кожемяки Rockabi во главе с Натальей Сухотериной не зря открыли московский бутик — усвоили тайм-менеджмент Садового кольца и решили готовиться к Новому году с раннего предзимья. В праздничной коллекции выкрутили на максимум шик-ауру 1980-х и 1990-х — забираем в вишлист точеный смокинг Tuxedo из костюмной шерсти с воротником из сатина (в идеальном мире дополняем леопардовым камербандом!), ягодный жакет Aurora Berry О-образного силуэта, а также маскулинную рубашку Check свободной посадки.
Renzo Mercuri
Оттачиваем ледикор в стейтмент-сапогах Renzo Mercuri
Высокие сапоги — хит осени от Пьерпаоло Пиччоли и петербургский базовый фэшн-минимум. Образцовый вариант из кожи в остромодном оттенке тауп нашли у итальянских обувных гуру Renzo Mercuri (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). Это они мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой, а еще в совершенстве освоили бесшовную технику сакетто (больше никаких жестких каркасов, только тотальный комфорт!). По подиумному канону дополняем наливными винными тоутами и юбками в рюшах (лучше в клеточку!), а затем мчим в Музей ОБЭРИУ на выставку «Дочь дочери дочерей дочери» (ликбез по наследию Веры Ермолаевой, Марины Малич, Эстер Русаковой и не только!).
Furla
Сумка Furla
Оперный шик — фэшн-хит по версии Джей Ло, Алексы Чанг и Лилы Мосс! Так что смело собираемся на премьерную «Раймонду» в Михайловский театр красиво — в жаккардовом жакете (с акцентным меховым воротником!) и с золотым кисетом Furla, который итальянские сумочные гуру выполнили из роялкорного бархата кракле.
IDOL
Образцовый джапанди-кэжуал уже в IDOL
Заявляем: главные тяжеловесы фэшн-индустрии (привет, Джонатан Андерсон!) в восторге от стиля джапанди (читай: микс японских и скандинавских мотивов — только натуральные ткани, функциональные минимал-силуэты и монохромные принты!). С Christian Dior согласны хедлайнеры русского фэшн-премиума IDOL, чьи жакеты и кашемировые джемперы уважают Шахри Амирханова, Паулина Андреева и Адица Берзения. Мы же без колебаний примеряем безупречные шерстяные костюмы! А в белоснежных жакетах (все внимание на акцентный необработанный край!) и боа из овчины выдвигаемся в петроградский пиано-бар «8½» (новый проект ресторатора и первого светского хроникера Собака.ru Кати Бокучавы!).
Coccinelle
Этой осенью жокейские сапоги заменили нам гриндерсы и крейзи-ботильоны — доказано как Джулианом Клаузнером в Dries Van Noten, так и пармскими аксессуарными профи Coccinelle. Специально для нас припасли кожаные сапоги Pansy (с акцентной логопряжкой!), которые по примеру Ирины Шейк планируем носить с утепленными бомберами и кожаными наношортами.
Moschino
Клатчу-плееру (с магнитной лентой, катушками и псевдокассетой песен 1980-х!) от итальянских фэшн-сюрреалистов Moschino (уже в ДЛТ!) позавидуют фонотеки аудиофильских баров «Октав» и Catch 22.
Befree
Арт + фэшн коллаборация месяца! Зумерский массмаркет Befree объединился с краснодарским гуру котоарта Глебом Барановым (он же — резидент Askeri Gallery!): покорил команду Befree арт-серией Secret Garden с котами Кисой и Марусей, прижившимися на кимоно, атласном пижамном сете, кисетах и ретро-портсигарах!
Karl Lagerfeld
Возмутительно кучерявые куртки уже в Karl Lagerfeld
Куртка Karl Lagerfeld
Прямо сейчас дубленки — подиумный хит от Матье Блази и Гленна Мартенса. С визионерами солидарны французы Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!): отшили достойные кучерявые куртки в контрастной черно-белой колористике. В идеале стилизуем с макси-юбками и объемными блузами в рюшах — вот наш образ на премьеру «Последнего года» от режиссера Никиты Кобелева в Александринке (7 ноября!).
Inshade
В весенне-летней коллекции INSHADE худрук бренда Мария Смирнова (sic преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ!) сделала колористический книксен кислотно-токсичным кадрам японского фотографа Нобуёси Араки — украсила яркими (и фирменно цветочными!) пантонами плиссированные платья, блузы и оперные полупрозрачные перчатки.
Time to Cashmere
Планируем зауютиться в комаровском дачном клубе «Суббота» правильно — в коттеджкорных джемперах Time to Cashmere от гуру кашемира Ольги Балакиной (покорила Московскую неделю моды своими кардиганами и бактусами из мягкой, тонкой, но сверхпрочной гребенной пряжи с натуральным шелком).
Т. О. «БОГЕМА ЛЕНИНГРАД»
С восторгом наблюдаем за возвращением Т. О. «БОГЕМА ЛЕНИНГРАД»: берем пример с героев дебютного лукбука (худрук ОАО «Красивые люди» Богдан Лебедев, техно-принц Тихон Бойко, музыкант Саша Траутвейн, визионер Глеб Костин!) — примеряем сложный деним, кожаные ремни с массивными серебряными пряжками, украшения и артефакты из серебра, зип-худи с вафельным подкладом и футболки с ручной вышивкой.
Edox
Синий бархат снова с нами — в виде преппи-жакетов Ann Demeulemeester и швейцарских водонепроницаемых часов Edox: украшены матовым бархатистым циферблатом (надежно спрятан под сапфировым стеклом!) и акцентной гравировкой розы ветров на задней панели корпуса.
S7 shop
В 2025 году авиакомпания S7 переодела в футуристичные костюмы бортпроводников, а в новой фэшн-коллекции готовится ко всеобщей перезагрузке корпоративного гардероба (читай: раскрываем субличность ренатолитвиновской Лары не только на высоте 10 тысяч километров!). Забираем из авиационной формы приталенные пиджаки с воротником-стойкой, аскетичные брюки, а совсем скоро — пуховики, тренчкоты и демисезонные бомберы.
Geox
Нордический ответ резиновым сапогам Chloe — водостойкие вездеходы Geox. Мастеровитые сапожники во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато снабдили замшевые ботинки двойной непроницаемой мембраной Amphibiox, которая могнет даже выборгский снегодождь в парке Монрепо!
Ola Ola
Арт-альтернатива бутоньеркам Christian Dior и Bottega Veneta — высокохудожественные тедди-броши из коллаборации петербургских мастеров авангардных принтов Ola Ola с наив-примитивистом Яковом Хомичем (главный летописец будней Sylvanian в мире совриска!).
SHU Run
Команда Shu Run ненавязчиво настаивает на продолжении тренировок вопреки петербургской хтони и хляби — в осенней коллекции приготовили для нас легкий пуховик из нейлона с утеплителем DuPont™ Sorona®, морозостойкую куртку из мембранного софтшелла, а также теплосберегающие тайтсы из плотного бифлекса, термолонгсливы с воротом-стойкой, сенсорные перчатки и балаклавы из ячеистого флиса (холодно, не май месяц!).
Valley
Наш ответ каблучкам-тайничкам Ильи Куруча — киттен хиллсы Valley
Киттен хилл — маст-хэв 2026 года: даже самый модный стритстайл-комик эпохи Илья Куруч снабдил степовки этиловым каблучком-тайничком (и завирусился на 20 млн просмотров!). Фэшн-позицию супергероя петербургского best dressed разделяют мастеровитые городские обувщики Valley (c 20-летним стажем!): украсили каблуком-рюмочкой идеальные кожаные ботильоны (так и представляем в комбо с буткатами и объемными двубортными бушлатами!).
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