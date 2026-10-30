Тринити-шаровары, чемоданы-домики и оперные шубы: модный дайджест

Вязаные сеты-скелетики Loomknits x Salavat, багажная коллаборация Arny Praht x Аэрофлот (для всей семьи — от родителей и детей до хвостатых питомцев!), кожаная коллекция MAAG (с Григорием Верником и Полиной Гухман в главных ролях!) и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.
My812 x Ugly Sweater Club
Коллаборация недели: петербургские фэшн-романтики My812 объединились с виртуозами ugly-свитеров и связали вау-джемпер для нашего осеннего вишлиста. От первых достался фирменный розовый цвет и чуть укороченный крой для более феминно-расслабленного фита. А от вторых — узнаваемый контрастный кант и свисающие откуда ни возьмись нитки. Планируем выгуливать в тандеме с бермудами из белоснежного денима и ботфортами на фантастическом рейве «Два королевства» в К-30 (уже сегодня!).
Loomknits x Salavat
В полку подрастающих фэшн-икон прибыло: главный дарк-стилист Вика Салават вместе со своей годовалой дочерью Авророй приняли участие в хэллоуинском кампейне по случаю их коллаборации с вязальщиками Loomknits. В кадре малышка примерила трикотажные сеты с изображением скелета, будто увиденного на рентгеновском снимке. Модель создана из 100% хлопка и представлена в двух оттенках — пастельно-розовом и светло-сером. «Как только начала зарождаться новая жизнь, у меня сразу пришла мысль о таком мини унисекс-костюме. Если бы не Loomknits, я бы никогда не собралась на съемку, где мы с Авророй так веселимся с ирокезами», — поделилась Вика после съемки.
Arny Praht x Аэрофлот
Петербургские сумочные артизаны Arny Praht и Аэрофлот выпустили багажную капсулу для всей семьи: большие рюкзаки и дорожные сумки для взрослых, варианты поменьше (с ремешком для мягкой игрушки!) для малышей и переноски для пушистых любимцев. Все новинки протестированы командами бренда и авиакомпании — входят в ручную кладь, вмещают всё, что нужно, и не расстегиваются даже цепкими коготками и зубками (специально для этого сумки-переноски снабдили микрокарабинами, которые фиксируют бегунок молнии и не дают ему уезжать вверх!).
Sorelle Era
Heartbreaking news: бренд Sorelle Era прекращает свою работу. Об этом сообщила в соцсетях основатель марки Вера Холмова: «Мы закрываем наш флагманский магазин в середине декабря и отправляем наш бренд в вынужденную кому. Это взвешенный обдуманный выбор. Уже нет возможности продолжать в том виде, в котором все было построено». Среди основных причин — экономический кризис и связанные с ним изменения в российской модной индустрии. Прямо сейчас бренд полностью распродает свои архивы с большими скидками.
MAAG
В центре новой коллекции MAAG Studio — изделия из натуральной кожи. В дроп вошли несколько изделий для мужчин и женщин: куртки и плащи, жакет-кимоно, классический костюм и лаконичная юбка А-силуэта, рубашка и джемпер с вышивкой. Каждая модель выпущена лимитированным тиражом — всего по 25 экземпляров. А первыми новинки примерили актеры Григорий Верник и Полина Гухман.
No One
Следуем за командой мультибренда No One и переносимся на итальянскую виллу Арконати XVII века, где состоялась съемка, вдохновленная оперной эстетикой. По фэшн-канону великой Марии Каллас не отказываем себе в пушистой роскоши и выбираем дымчатую кроп-шубу Principe di Bologna и кучерявые сникеры Voile Blanche. Драматичную субличность Нормы Беллини раскрываем с помощью кожаной куртки Giorgio Brato и бруталистских казаков AGL. А в сезонной обуви делаем ставку на оперный каблук-рюмку: остроносые винные туфли Principe di Bologna и сапоги-трубы Renzo Mercuri.
Для спонтанных бельканто-уикендов в загородном шале выбираем мужские новинки: джинсы Diesel и сверхтеплый пуховик Parajumpers из коллекции Masterpiece. Идеальное сцепление в условиях предзимья гарантируют спортшик-варианты от Premiata и Barracuda, а также минималистичные ботинки Doucal's из черной зернистой кожи с замшевой вставкой.
Karl Lagerfeld
Отвечаем фэнтези-клатчам Christian Dior и Chanel кожаными сумками-шарами с панковскими заклепками из новой коллекции Karl Lagerfeld, а знаменитым чемоданам Rimowa ставим шах и мат копиями парижского ателье бренда (на колесиках!). Из трендов забираем продолговатые сумки-таксы и замшевые хобо XXL, а из классики присматриваемся к фирменным тоутам с меховой оторочкой и аккуратным кросс-боди в черном и бордовом оттенках.
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