Тринити-шаровары, чемоданы-домики и оперные шубы: модный дайджест

В полку подрастающих фэшн-икон прибыло: главный дарк-стилист Вика Салават вместе со своей годовалой дочерью Авророй приняли участие в хэллоуинском кампейне по случаю их коллаборации с вязальщиками Loomknits. В кадре малышка примерила трикотажные сеты с изображением скелета, будто увиденного на рентгеновском снимке. Модель создана из 100% хлопка и представлена в двух оттенках — пастельно-розовом и светло-сером. «Как только начала зарождаться новая жизнь, у меня сразу пришла мысль о таком мини унисекс-костюме. Если бы не Loomknits, я бы никогда не собралась на съемку, где мы с Авророй так веселимся с ирокезами», — поделилась Вика после съемки.