Кардиганы-паутинки, шантильи-чулки и ретрофутуристичные баски: модный дайджест

Пернатые боа и рыцарские вуали Atelier Biser, плюшевые пижамы Chois, архивный кутюр-сейл Tatyana Kochnova Atelier и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.
Atelier Biser
Перья, кружево шантильи, градиентный стеклярус и шелковые корсеты — вот основные составляющие новой коллекции петербургских виртуозов кутюра Atelier Biser, которую идеолог бренда Ксения Подвальная презентовала на парижском поп-апе (первыми увидели фэшн-журналист Анастасия Полетаева и экс-главред российского Elle Екатерина Мухина!). В съемке, созданной вместе со стилистом Катей Табаковой и фотографом Абдуллой Артуевым (вечная дримтим!), увидели ажурные сеты из псевдобельевых бра и юбок с высокими разрезами на бедрах, макси с прозрачными вставками из сетки и сложносочиненные платья из шифона. Плюс: Ксения Подвальная припасла ретрофутуристичные металлик-баски и кольчужные маски прочной сетки.
RxBshoes
Поздравляем арт-обувщиков с новым пространством: RxBshoes обзавелись пропиской в важнейшем мультибренде и мекке петербургских дизайнеров «Пассаж». Открытие отметили с размахом — в рамках трехдневной фэшн-эпопеи Re:Passage в компании настоящих попугаев Ара. Пестрые птицы уже улетели, но остались кокеткорные мэриджейны из алого бархата, пернатые мюли, леопардовые лоферы и фирменные лоферы с художественными принтами.
Chois
Рассматриваем новую коллекцию кокеткор-виртуозов Chois, в которую вошли все мастхэвы осеннего гардероба: уютные кардиганы в трендовых — лаймовом и небесно-голубом — оттенках, домашние (на самом деле не только!) сеты их розового плюша и меланжевого трикотажа, а еще — фирменные лонгсливы с рюшами и миди-платья со сборками. В мире аксессуаров команда Chois вырастила маленькие бутоны на вязаных чепчиках, беретах и шарфах, дополнила косынки кружевом и раскрасила дутые ободки в трендовую клетку виши.
Misa bags
Теперь выстраиваемся в очередь к сумочным профи Misa bags не только за культовыми тоутами Puffa и плетенками Brioche, но и за классными чехлами для ноутбука. Худрук бренда Катерина Харитошина выпустила модель для MacBook с диагональю 15 и 16 дюймов в четырех оттенках — от базовых черного и шоколадного до трендовых винного и ультрамаринового. Каждый айтем выполнен из натуральной кожи, внутри отделан замшей и дополнен золотистым лого-тиснением.
Tatyana Kochnova Atelier
В честь 13-летия модный дом Tatyana Kochnova Atelier устроил масштабную распродажу, которая продлиться до конца этой недели. Среди вау-лотов — декадентское мини «Нуар», кокеткорное «Роуз» с пышной юбкой-бутоном и кристаллами на лифе, готическое «Аврора» с буфами на бедрах и другие редчайшие айтемы прямиком из архивов бренда. Поэтому, если уже начали собирать лук к Новому году, вы знаете, где провести эти выходные. Важно: покупка возможна только оффлайн при предварительной записи.
Le Papa
В основе новой осенней коллекции Le Papa — классический маскулинный тейлоринг, который команда бренда предлагает носить не так, как мы привыкли, а более свободно и непринужденно. Для начала — поменять базовый бежевый тренч на объемный плащ в небесно-голубом оттенке и накинуть поверх рубашки ажурный кардиган-паутинку, а потом — замиксовать полосатый жакет с вареными джинсами и заправить строгие брюки в жокейские сапоги.
Kappa x Obladaet
Итальянский спортивный бренд в третий раз объединяется с рэп-исполнителем. Так, к уже знакомой эстетике добавляются новые айтемы, адаптированные к холоду: в дропе бренд совместно с артистом переосмысляет спортивные силуэты для городского гардероба и выпускает пуховики и брюки карго с водоотталкивающими свойствами, термолонгсливы с анатомическим кроем и бесшовной вязкой, а еще — кроссовки с флисовой подкладкой (выдерживают до -10°С!), капоры, перчатки и брендированные термосы. Хайлайт коллекции — хоккейное джерси, которое отсылает к спортивному прошлому Obladaet (в Иркутске Назар профессионально играл в хоккей с мячом).
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