Кардиганы-паутинки, шантильи-чулки и ретрофутуристичные баски: модный дайджест

Итальянский спортивный бренд в третий раз объединяется с рэп-исполнителем. Так, к уже знакомой эстетике добавляются новые айтемы, адаптированные к холоду: в дропе бренд совместно с артистом переосмысляет спортивные силуэты для городского гардероба и выпускает пуховики и брюки карго с водоотталкивающими свойствами, термолонгсливы с анатомическим кроем и бесшовной вязкой, а еще — кроссовки с флисовой подкладкой (выдерживают до -10°С!), капоры, перчатки и брендированные термосы. Хайлайт коллекции — хоккейное джерси, которое отсылает к спортивному прошлому Obladaet (в Иркутске Назар профессионально играл в хоккей с мячом).