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Кардиганы-паутинки, шантильи-чулки и ретрофутуристичные баски: модный дайджест

Пернатые боа и рыцарские вуали Atelier Biser, плюшевые пижамы Chois, архивный кутюр-сейл Tatyana Kochnova Atelier и другие главные фэшн-релизы недели — в дайджесте Собака.ru.

Atelier Biser

Atelier Biser SS'27
Архивы пресс-службы Atelier Biser

Atelier Biser SS'27

Atelier Biser SS'27
Архивы пресс-службы Atelier Biser

Atelier Biser SS'27

Atelier Biser SS'27
Архивы пресс-службы Atelier Biser

Atelier Biser SS'27

Перья, кружево шантильи, градиентный стеклярус и шелковые корсеты — вот основные составляющие новой коллекции петербургских виртуозов кутюра Atelier Biser, которую идеолог бренда Ксения Подвальная презентовала на парижском поп-апе (первыми увидели фэшн-журналист Анастасия Полетаева и экс-главред российского Elle Екатерина Мухина!). В съемке, созданной вместе со стилистом Катей Табаковой и фотографом Абдуллой Артуевым (вечная дримтим!), увидели ажурные сеты из псевдобельевых бра и юбок с высокими разрезами на бедрах, макси с прозрачными вставками из сетки и сложносочиненные платья из шифона. Плюс: Ксения Подвальная припасла ретрофутуристичные металлик-баски и кольчужные маски прочной сетки. 

RxBshoes

Пространство RxBshoes в «Пассаже»
Архивы пресс-службы RxBshoes

Пространство RxBshoes в «Пассаже»

Пространство RxBshoes в «Пассаже»
Архивы пресс-службы RxBshoes

Пространство RxBshoes в «Пассаже»

Поздравляем арт-обувщиков с новым пространством: RxBshoes обзавелись пропиской в важнейшем мультибренде и мекке петербургских дизайнеров «Пассаж». Открытие отметили с размахом — в рамках трехдневной фэшн-эпопеи Re:Passage в компании настоящих попугаев Ара. Пестрые птицы уже улетели, но остались кокеткорные мэриджейны из алого бархата, пернатые мюли, леопардовые лоферы и фирменные лоферы с художественными принтами. 

Chois

Платок Chois, 3 890 руб.
Архивы пресс-службы Chois

Платок Chois, 3 890 руб.

Кардиган Chois, 6 990 руб.
Архивы пресс-службы Chois

Кардиган Chois, 6 990 руб.

Чепчик Chois, 4 890 руб.
Архивы пресс-службы Chois

Чепчик Chois, 4 890 руб.

Рассматриваем новую коллекцию кокеткор-виртуозов Chois, в которую вошли все мастхэвы осеннего гардероба: уютные кардиганы в трендовых — лаймовом и небесно-голубом — оттенках, домашние (на самом деле не только!) сеты их розового плюша и меланжевого трикотажа, а еще — фирменные лонгсливы с рюшами и миди-платья со сборками. В мире аксессуаров команда Chois вырастила маленькие бутоны на вязаных чепчиках, беретах и шарфах, дополнила косынки кружевом и раскрасила дутые ободки в трендовую клетку виши. 

Misa bags

Чехол для ноутбука Misa bags, 15 000 руб.
Архивы пресс-службы Misa bags

Чехол для ноутбука Misa bags, 15 000 руб.

Теперь выстраиваемся в очередь к сумочным профи Misa bags не только за культовыми тоутами Puffa и плетенками Brioche, но и за классными чехлами для ноутбука. Худрук бренда Катерина Харитошина выпустила модель для MacBook с диагональю 15 и 16 дюймов в четырех оттенках — от базовых черного и шоколадного до трендовых винного и ультрамаринового. Каждый айтем выполнен из натуральной кожи, внутри отделан замшей и дополнен золотистым лого-тиснением. 

Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier Archive
Архивы пресс-службы Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier Archive 

Tatyana Kochnova Atelier Archive
Архивы пресс-службы Tatyana Kochnova Atelier

Tatyana Kochnova Atelier Archive 

В честь 13-летия модный дом Tatyana Kochnova Atelier устроил масштабную распродажу, которая продлиться до конца этой недели. Среди вау-лотов — декадентское мини «Нуар», кокеткорное «Роуз» с пышной юбкой-бутоном и кристаллами на лифе, готическое «Аврора» с буфами на бедрах и другие редчайшие айтемы прямиком из архивов бренда. Поэтому, если уже начали собирать лук к Новому году, вы знаете, где провести эти выходные. Важно: покупка возможна только оффлайн при предварительной записи.

Le Papa

Бомбер Le Papa, 69 000 руб.
Архивы пресс-службы Le Papa

Бомбер Le Papa, 69 000 руб.

Жакет Le Papa, 56 000 руб.
Архивы пресс-службы Le Papa

Жакет Le Papa, 56 000 руб.

Брюки Le Papa, 34 900 руб.
Архивы пресс-службы Le Papa

Брюки Le Papa, 34 900 руб.

Кардиган Le Papa, 35 600 руб.
Архивы пресс-службы Le Papa

Кардиган Le Papa, 35 600 руб.

В основе новой осенней коллекции Le Papa — классический маскулинный тейлоринг, который команда бренда предлагает носить не так, как мы привыкли, а более свободно и непринужденно. Для начала — поменять базовый бежевый тренч на объемный плащ в небесно-голубом оттенке и накинуть поверх рубашки ажурный кардиган-паутинку, а потом — замиксовать полосатый жакет с вареными джинсами и заправить строгие брюки в жокейские сапоги. 

Kappa x Obladaet

Коллаборация Kappa x Obladaet
Архивы пресс-службы Kappa

Коллаборация Kappa x Obladaet

Итальянский спортивный бренд в третий раз объединяется с рэп-исполнителем. Так, к уже знакомой эстетике добавляются новые айтемы, адаптированные к холоду: в дропе бренд совместно с артистом переосмысляет спортивные силуэты для городского гардероба и выпускает пуховики и брюки карго с водоотталкивающими свойствами, термолонгсливы с анатомическим кроем и бесшовной вязкой, а еще — кроссовки с флисовой подкладкой (выдерживают до -10°С!), капоры, перчатки и брендированные термосы. Хайлайт коллекции — хоккейное джерси, которое отсылает к спортивному прошлому Obladaet (в Иркутске Назар профессионально играл в хоккей с мячом). 

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