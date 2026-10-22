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НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах Rendez-Vous, No One, «Московский», «Пассаж», Studio Slow и Subbota

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приехало в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое.

Rendez-Vous

Неон, бушлаты и дождевики

Тренд: мундиры
Пальто Lumique, Rendez-Vous, 15 000 руб.

Пальто Lumique, Rendez-Vous, 15 000 руб. 

Пальто Lumique, Rendez-Vous, 22 500 руб.

Пальто Lumique, Rendez-Vous, 22 500 руб.

Вычисляем индислизерок по парадным кителям и гусарским доломанам (в очереди за пампкингом с тапиокой!). А еще — по приталенным шинелям от профи ladylike-кэжуала Lumique, чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим.

Стейтмент-обувь
Ботильоны MM6 Maison Margiela

Ботильоны MM6 Maison Margiela

А у нас лапки! Точнее — ультрамодные ботильоны с лапкообразным мысом от виртуозов деконструкции MM6 Maison Margiela. Планируем миксовать с мур-жакетами Lumique с пушистыми воротниками по пути на «Цирк “Модерн”» Валерия Фокина в Александринке (премьера!).

Лучшая коллаборация
Кроссовки MM^ Maison Margiela x Salomon, Rendez-Vous, 65 290 руб.

Кроссовки MM^ Maison Margiela x Salomon, Rendez-Vous, 65 290 руб.

Хедлайнеры фэшн-авангарда MM6 Maison Margiela объединились с патриархами аутдора Sаlomon — получились трекинговые кроссовки-вездеходы для выходного хайкинга до новейшего музея Ивана Билибина в Ивангороде (арт-маствизит!).

Аксессуар сезона
Патрик-Бэйтман-кор Maison David

Патрик-Бэйтман-кор Maison David

Стейтмент-дождевики повсюду: от виниловых плащей имени Патрика Бэйтмана в коллекции Хайдера Акерманна для Tom Ford до нюдовых из матового термополиуретана Maison David.

Цвет осени
Туфли Lumique, Rendez-Vous, 17 890 руб.

Туфли Lumique, Rendez-Vous, 17 890 руб.

Сверкаем в медных туфельках Lumique (из хитовой псевдостраусиной кожи!) в комбо с лакированным макси-тренчем на пятничной вылазке в бар Blüm (от команды «Кабинета»!).

Крейзи-казаки Tendance

Крейзи-казаки Tendance

Сумка Diesel, Rendez-Vous, 42 090 руб.

Сумка Diesel, Rendez-Vous, 42 090 руб.

Куртка Lumique, Rendez-Vous, 16 000 руб.

Куртка Lumique, Rendez-Vous, 16 000 руб.

Ремень Diesel, Rendez-Vous, 17 890 руб.

Ремень Diesel, Rendez-Vous, 17 890 руб.

Пуховик Diesel

Пуховик Diesel

Сумка Diesel, Rendez-Vous, 63 990 руб.

Сумка Diesel, Rendez-Vous, 63 990 руб.

No One

Ретротуфли, скат и кокеткор

Тренд: краш-эффект
Краш-сапоги Premiata

Краш-сапоги Premiata

Краш — это не Джейкоб Элорди, а эффект нарочитой помятости (как у Prada и № 21)! Нашли такой в осенне-зимней коллекции обувных профи Premiata, чьи кожаные с апоги-трубы круто миксуем с хайповыми юбочными костюмами.

Новый супербренд
Балетки Sturlini, No One, 33 240 руб.

Балетки Sturlini, No One, 33 240 руб.

В NO ONE завезли невидимые балетки от семейных итальянских обувщиков Sturlini (с 1967 года прошли путь от микромастерской по созданию мокасин до гранд-производства в Тоскане!). Суперсила бренда — в ставке на ручной труд (каждая пара проходит более 100 этапов производства!), гибкости подошвы и безупречном качестве кожи, бросающем вызов Brunello Cucinelli и Loro Piana, вместе взятым.

Маст-хэв
Туфли Renzo Mercuri, No One, 42 490 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 42 490 руб.

Ретролодочки снова в прайме: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и обувные гуру Renzo Mercuri (мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой!). Будем надевать с академичными юбками по колено и винтажными макинтошами по пути в «Подписные издания».

Сумка сезона
Сумка Gianni Chiarini, No One, 63 990 руб.

Сумка Gianni Chiarini, No One, 63 990 руб.

Экзотик-кожа — главный хит сезона: доказано крокодиловыми скинни Gucci, страусиными сапогами Stella McCartney и хобо с тиснением под ската (что? да!) от итальянских спецов по сумкам на века Gianni Chiarini. Планируем комбинировать с пушистыми джемперами Seventy и лиловыми дубленками Principe di Bologna по пути за культовыми чебуреками в «Ларисочную».

Цвет осени
Балетки Marsell, No One, 79 990 руб.

Балетки Marsell, No One, 79 990 руб.

Фиолетовый — новый синий: в оттенок влюбились и Чемена Камали из Chloé, и Гленн Мартенс из Maison Margiela, и великие нишевые обувщики Marsell, покорившие гардеробные супермоделей Карли Клосс и Барбары Палвин.

Сумка Braccialini, No One, 62 990 руб.

Сумка Braccialini, No One, 62 990 руб.

Байкерские сапоги Vic Matie

Байкерские сапоги Vic Matie

Лакированные мюли Le Silla

Лакированные мюли Le Silla

Пальто Principe di Bologna, No One, 77 990 руб.

Пальто Principe di Bologna, No One, 77 990 руб.

Джемпер Seventy, No One, 56 490 руб.

Джемпер Seventy, No One, 56 490 руб.

Ботинки Pantanetti, No One, 55 990 руб.

Ботинки Pantanetti, No One, 55 990 руб.

Сумка Lancaster, No One, 9 990 руб.

Сумка Lancaster, No One, 9 990 руб.

Универмаг «Московский»

Драконья кожа, вельвет и пудели

Тренд: цветная экокожа
Юбка CatNoir, Универмаг «Московский», 19 500 руб.

Юбка CatNoir, Универмаг «Московский», 19 500 руб.

Выкручиваем яркость на максимум: пока в Miu Miu окрашивали кожаные плащи в бордовый, а в № 21 укрощали желтые лакированные двойки, немецкие виртуозы колорблока CatNoir блеснули сапфировой миди-юбкой в стиле 1970-х. По канонам бохо-эпохи будем комбинировать с пестрыми блузами из шифона, замшевыми сапогами и массивными оправами.

Маст-хэв
Замшевый бомбер Boss

Замшевый бомбер Boss

Гигабомбер — главная куртка осени, доказано Rick Owens, Balenciaga и мастерами немецкого кэжуала Boss. Идем в универмаг «Московский» (в этом году отмечают 60 лет!) за образцовой кожанкой в карамельном оттенке для октябрьского ретрита в сестрорецком велнес-парадизе «Скандинавия».

Новый супербренд
Джинсы Riani, Универмаг «Московский», 30 500 руб.

Джинсы Riani, Универмаг «Московский», 30 500 руб.

Скинни и буткаты идеальной посадки — суперсила немцев Riani: худрук бренда Юрген Букенмайер стартовал в 1978 году со скромного брючного ателье, а теперь одевает светскую диву Оливию Палермо!

Обувь сезона
Туфли Brunate, Универмаг «Московский», 25 900 руб.

Туфли Brunate, Универмаг «Московский», 25 900 руб.

Суперлот для нишевых герпетологов — анималистичные туфли от итальянских обувщиков-старожилов Brunate (за век собрали высокоранговую фанбазу из королев Швеции Сильвии Ренаты Зоммерлат и Норвегии Сони Харальдсен!). Бодро шагаем в крокошузах в новый хулиганский гастропроект «Рестик “Франс”» в доме Мурузи.

Главные цвета осени
Джемпер Boss, Универмаг «Московский», 23 990 руб.

Джемпер Boss, Универмаг «Московский», 23 990 руб.

Косплеим Prada-колорблок (по методичке Сандзо Вада!): примеряем полосатый джемпер Boss (фисташковый! вишневый! кремовый!) в комбо с монохромными дубленками и высокими ботфортами.

Кардиган CatNoir, Универмаг «Московский», 21 500 руб.

Кардиган CatNoir, Универмаг «Московский», 21 500 руб.

Сумка Lancaster, Универмаг «Московский», 19 900 руб.

Сумка Lancaster, Универмаг «Московский», 19 900 руб.

Юбка Boss, Универмаг «Московский», 23 990 руб.

Юбка Boss, Универмаг «Московский», 23 990 руб.

Сумка Lancaster, Универмаг «Московский», 14 500 руб.

Сумка Lancaster, Универмаг «Московский», 14 500 руб.

Футболка Boss, Универмаг «Московский», 17 990 руб.

Футболка Boss, Универмаг «Московский», 17 990 руб.

Кардиган Liu Jo, Универмаг «Московский», 20 900 руб.

Кардиган Liu Jo, Универмаг «Московский», 20 900 руб.

Вельветовый жакет D.Exterior

Вельветовый жакет D.Exterior

Лоферы Mot Cle, Универмаг «Московский», 31 500 руб.

Лоферы Mot Cle, Универмаг «Московский», 31 500 руб.

Пассаж

Твид, спатифиллумы и обувные гибриды

Тренд: хаки
Гибриды лоферов и мюлей RxBshoes

Гибриды лоферов и мюлей RxBshoes

У шоколадных и бордовых оттенков появился конкурент. Худрук Chloé Чемена Камали голосует за хаки-плащи с меховыми воротниками. В Balmain мэтчат хвойные шубы с брюками со штрипками в тон. А обувные артизаны RxBshoes пополняют коллекцию гибридами лоферов и мюлей с драгоценными пряжками — составят пару трендовым шароварам на выставке «Петр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее.

Лучшая коллекция
Дарк-фэшн Ianis Chamalidy

Дарк-фэшн Ianis Chamalidy

Галина Голованова-Дворянкина в Ianis Chamalidy

Галина Голованова-Дворянкина в Ianis Chamalidy

Монохромный номад-кутюр Ianis Chamalidy от патриарха петербургского фэшн-авангарда Яниса Чамалиди навсегда: этой осенью готовимся носить мрачные пиджаки-саркофаги в дуэте с черными кепи и деконструктивистскими гетрами, а по случаю индастриал-рейва в AF Brew Taproom — миксуем ажурные рубашки с готическими макси-пальто и гротескными головными уборами (оммаж псевдорыбацким шляпам Кристобаля Баленсиаги!).

Сумка-артефакт
Рыба-клатч Big Brooch

Рыба-клатч Big Brooch

Пополняем фэшн-аквариум сказочными рыбами-клатчами от спецов по вау-аксессуарам Big Brooch (из гардеробов фэшн-дивы Эвелины Хромченко и стилиста Александра Рогова!). Вот она, идеальная сумка для премьеры балета «Раймонда» в Михайловском театре.

Маст-хэв
Золотистый твид 22Nuances

Золотистый твид 22Nuances

Без твида в этом сезоне никуда: в придачу к культовым шерстяным жакетам Chanel петербургские гуру ретрошика 22Nuances (виртуозно жонглируют панталонами, жабо и кружевными манжетами!) предложили золотистые бомберы с накладными карманами и драгоценными пуговицами — будем носить в комбо с костюмными бермудами и жокейскими сапогами на премьере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино (с Юрой Борисовым в главной роли!).

Крылатый кроп-жилет Stas Lopatkin

Крылатый кроп-жилет Stas Lopatkin

Брошь-спатифиллум Big Brooch

Брошь-спатифиллум Big Brooch

Сверкающий жакет Free Age

Сверкающий жакет Free Age

Пятнистое платье-футляр Stas Lopatkin

Пятнистое платье-футляр Stas Lopatkin

Ажурная пелерина «Крестецкая строчка»

Ажурная пелерина «Крестецкая строчка»

Ботильоны-питоны RxBshoes

Ботильоны-питоны RxBshoes

Тотал-лук JM Studio

Тотал-лук JM Studio

Жакет-бутон Big Brooch

Жакет-бутон Big Brooch 

Studio Slow

Кристаллы, карабины и фэшн-дофамин

Тренд: готика
Блуза Ann Demeulemeester, Studio Slow, 119 990 руб.

Блуза Ann Demeulemeester, Studio Slow, 119 990 руб.

Викторианский готикшик (как у ERD и Вики Салават!) — наш петербургский ответ буму white-trash-эстетики. Переигрываем и уничтожаем хэллоуинские костюмы Хайди Клум при помощи вампирских дарк-блуз Ann Demeulemeester с гранд-бантами, а также будуарных накидок и пиджаков с ажурными вставками.

Маст-хэв
Плащ в горошек Studio Slow

Плащ в горошек Studio Slow

Роскошный максимум в мире плащей — polka-dot-макинтош от японских авангардистов Undercover, который по совету модели Эльзы Хоск и минимал-дивы Келли Разерфорд выгуливаем в тандеме с вельветовыми брюками и замшевыми тоутами в парке у отреставрированной репинской усадьбы «Пенаты».

Лучшая коллекция
Брюки KidSuper, Studio Slow, 48 990 руб.

Брюки KidSuper, Studio Slow, 48 990 руб.

Брюки-муралы, рубашки-фрески и жакеты-панно KidSuper от мастера дофаминовых арт + фэшн-принтов Колма Диллэйна (финалист LVMH Prize и CFDA переодел в свои вещи-полотна рэперов Lil Uzi Vert, Young Thug и Bad Bunny!).

Аксессуар сезона
Очки Marni, Studio Slow, 38 990 руб.

Очки Marni, Studio Slow, 38 990 руб.

Держим уровень витамина C в тонусе при помощи апельсиновых линз Marni: по стайлинг-канону бренда носим с кучерявыми шубами и крейзи-юбками (вам с гигантскими пайетками или цветочной аппликацией?).

Анатомичное платье Jean Paul Gaultier

Анатомичное платье Jean Paul Gaultier

Балетки Ann Demeulemeester, Studio Slow, 94 990 руб.

Балетки Ann Demeulemeester, Studio Slow, 94 990 руб.

Сумка MM6 Maison Margiela, Studio Slow, 38 890 руб.

Сумка MM6 Maison Margiela, Studio Slow, 38 890 руб.

Жилет Aries, Studio Slow, 64 990 руб.

Жилет Aries, Studio Slow, 64 990 руб.

Серьги Aries, Studio Slow, 24 990 руб.

Серьги Aries, Studio Slow, 24 990 руб.

Мюли Toga, Studio Slow, 71 990 руб.

Мюли Toga, Studio Slow, 71 990 руб.

Subbota

Викторианский шик, бейсбол и Бемби

Тренд: бейсбольный лонгслив
Лонгслив Belartes x Subbota, 13 900 руб.

Лонгслив Belartes x Subbota, 13 900 руб.

Реглан с контрастными рукавами (как у Эмили Ратаковски и Зои Кравиц!) — самая модная футболка осени. Мы же в условиях петербургской хтони и хляби голосуем за лонгслив — лучший нашли в коллаборации мультибренда Subbota с шинуазри-минималистами Belartes (в числе фанатов — стилист и правая рука Александра Рогова Ольга Шуранова!). Готовимся носить с джинсовыми капри и лоферами.

Стайлинг-трюк
Чокер Around, Subbota, 1 900 руб.

Чокер Around, Subbota, 1 900 руб.

Держим шею в тепле — по примеру трендсеттеров (от Simone Rocha до Khaite!), которые украшают плечистые макси-пальто и ретрокожанки пушистыми воротниками. Именно такие сочинили профи к эжуал-базы Around и привезли из Екатеринбурга прямиком в Subbota — для комбо с сен-лорановскими блузами из полупрозрачного шифона в виниловом баре 33 ¹/₃.

Обувь сезона
Ботильоны Unora, Subbota, 32 000 руб.

Ботильоны Unora, Subbota, 32 000 руб.

Отказываемся от скромных киттен-хилз в пользу шпилек от спецов killer shoes Unora — на бимбо-славик-движениях надеваем на вернисаж в галерею ультрасовременного искусства «Джессика»!

Жакет Rudy|Eye, Subbota, 95 000 руб.

Жакет Rudy|Eye, Subbota, 95 000 руб.

Тренч Chuba, Subbota, 35 900 руб.

Тренч Chuba, Subbota, 35 900 руб. 

Платье Veravenera, Subbota, 37 900 руб.

Платье Veravenera, Subbota, 37 900 руб.

Юбка History One, Subbota, 17 900 руб.

Юбка History One, Subbota, 17 900 руб.

Ремень Gainsbaree, Subbota, 13 000 руб.

Ремень Gainsbaree, Subbota, 13 000 руб.

Тотал-лук N97

Тотал-лук N97

Корсет Say No More, Subbota, 79 000 руб.

Корсет Say No More, Subbota, 79 000 руб.

Материал из номера:
Октябрь

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