НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах Rendez-Vous, No One, «Московский», «Пассаж», Studio Slow и Subbota

Без твида в этом сезоне никуда: в придачу к культовым шерстяным жакетам Chanel петербургские гуру ретрошика 22Nuances (виртуозно жонглируют панталонами, жабо и кружевными манжетами!) предложили золотистые бомберы с накладными карманами и драгоценными пуговицами — будем носить в комбо с костюмными бермудами и жокейскими сапогами на премьере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино (с Юрой Борисовым в главной роли!).