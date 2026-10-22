НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах Rendez-Vous, No One, «Московский», «Пассаж», Studio Slow и Subbota

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приехало в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое.
Rendez-Vous
Неон, бушлаты и дождевики
Тренд: мундиры
Вычисляем индислизерок по парадным кителям и гусарским доломанам (в очереди за пампкингом с тапиокой!). А еще — по приталенным шинелям от профи ladylike-кэжуала Lumique, чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим.
Стейтмент-обувь
Ботильоны MM6 Maison Margiela
А у нас лапки! Точнее — ультрамодные ботильоны с лапкообразным мысом от виртуозов деконструкции MM6 Maison Margiela. Планируем миксовать с мур-жакетами Lumique с пушистыми воротниками по пути на «Цирк “Модерн”» Валерия Фокина в Александринке (премьера!).
Лучшая коллаборация
Хедлайнеры фэшн-авангарда MM6 Maison Margiela объединились с патриархами аутдора Sаlomon — получились трекинговые кроссовки-вездеходы для выходного хайкинга до новейшего музея Ивана Билибина в Ивангороде (арт-маствизит!).
Аксессуар сезона
Патрик-Бэйтман-кор Maison David
Стейтмент-дождевики повсюду: от виниловых плащей имени Патрика Бэйтмана в коллекции Хайдера Акерманна для Tom Ford до нюдовых из матового термополиуретана Maison David.
Цвет осени
Сверкаем в медных туфельках Lumique (из хитовой псевдостраусиной кожи!) в комбо с лакированным макси-тренчем на пятничной вылазке в бар Blüm (от команды «Кабинета»!).
Крейзи-казаки Tendance
Пуховик Diesel
No One
Ретротуфли, скат и кокеткор
Тренд: краш-эффект
Краш-сапоги Premiata
Краш — это не Джейкоб Элорди, а эффект нарочитой помятости (как у Prada и № 21)! Нашли такой в осенне-зимней коллекции обувных профи Premiata, чьи кожаные с апоги-трубы круто миксуем с хайповыми юбочными костюмами.
Новый супербренд
В NO ONE завезли невидимые балетки от семейных итальянских обувщиков Sturlini (с 1967 года прошли путь от микромастерской по созданию мокасин до гранд-производства в Тоскане!). Суперсила бренда — в ставке на ручной труд (каждая пара проходит более 100 этапов производства!), гибкости подошвы и безупречном качестве кожи, бросающем вызов Brunello Cucinelli и Loro Piana, вместе взятым.
Маст-хэв
Ретролодочки снова в прайме: пары с минималистичным дизайном на устойчивом каблуке в этом сезоне одобрили Prada, Christian Dior и обувные гуру Renzo Mercuri (мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой!). Будем надевать с академичными юбками по колено и винтажными макинтошами по пути в «Подписные издания».
Сумка сезона
Экзотик-кожа — главный хит сезона: доказано крокодиловыми скинни Gucci, страусиными сапогами Stella McCartney и хобо с тиснением под ската (что? да!) от итальянских спецов по сумкам на века Gianni Chiarini. Планируем комбинировать с пушистыми джемперами Seventy и лиловыми дубленками Principe di Bologna по пути за культовыми чебуреками в «Ларисочную».
Цвет осени
Фиолетовый — новый синий: в оттенок влюбились и Чемена Камали из Chloé, и Гленн Мартенс из Maison Margiela, и великие нишевые обувщики Marsell, покорившие гардеробные супермоделей Карли Клосс и Барбары Палвин.
Байкерские сапоги Vic Matie
Лакированные мюли Le Silla
Универмаг «Московский»
Драконья кожа, вельвет и пудели
Тренд: цветная экокожа
Выкручиваем яркость на максимум: пока в Miu Miu окрашивали кожаные плащи в бордовый, а в № 21 укрощали желтые лакированные двойки, немецкие виртуозы колорблока CatNoir блеснули сапфировой миди-юбкой в стиле 1970-х. По канонам бохо-эпохи будем комбинировать с пестрыми блузами из шифона, замшевыми сапогами и массивными оправами.
Маст-хэв
Замшевый бомбер Boss
Гигабомбер — главная куртка осени, доказано Rick Owens, Balenciaga и мастерами немецкого кэжуала Boss. Идем в универмаг «Московский» (в этом году отмечают 60 лет!) за образцовой кожанкой в карамельном оттенке для октябрьского ретрита в сестрорецком велнес-парадизе «Скандинавия».
Новый супербренд
Скинни и буткаты идеальной посадки — суперсила немцев Riani: худрук бренда Юрген Букенмайер стартовал в 1978 году со скромного брючного ателье, а теперь одевает светскую диву Оливию Палермо!
Обувь сезона
Суперлот для нишевых герпетологов — анималистичные туфли от итальянских обувщиков-старожилов Brunate (за век собрали высокоранговую фанбазу из королев Швеции Сильвии Ренаты Зоммерлат и Норвегии Сони Харальдсен!). Бодро шагаем в крокошузах в новый хулиганский гастропроект «Рестик “Франс”» в доме Мурузи.
Главные цвета осени
Косплеим Prada-колорблок (по методичке Сандзо Вада!): примеряем полосатый джемпер Boss (фисташковый! вишневый! кремовый!) в комбо с монохромными дубленками и высокими ботфортами.
Футболка Boss, Универмаг «Московский», 17 990 руб.
Вельветовый жакет D.Exterior
Пассаж
Твид, спатифиллумы и обувные гибриды
Тренд: хаки
Гибриды лоферов и мюлей RxBshoes
У шоколадных и бордовых оттенков появился конкурент. Худрук Chloé Чемена Камали голосует за хаки-плащи с меховыми воротниками. В Balmain мэтчат хвойные шубы с брюками со штрипками в тон. А обувные артизаны RxBshoes пополняют коллекцию гибридами лоферов и мюлей с драгоценными пряжками — составят пару трендовым шароварам на выставке «Петр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее.
Лучшая коллекция
Монохромный номад-кутюр Ianis Chamalidy от патриарха петербургского фэшн-авангарда Яниса Чамалиди навсегда: этой осенью готовимся носить мрачные пиджаки-саркофаги в дуэте с черными кепи и деконструктивистскими гетрами, а по случаю индастриал-рейва в AF Brew Taproom — миксуем ажурные рубашки с готическими макси-пальто и гротескными головными уборами (оммаж псевдорыбацким шляпам Кристобаля Баленсиаги!).
Сумка-артефакт
Рыба-клатч Big Brooch
Пополняем фэшн-аквариум сказочными рыбами-клатчами от спецов по вау-аксессуарам Big Brooch (из гардеробов фэшн-дивы Эвелины Хромченко и стилиста Александра Рогова!). Вот она, идеальная сумка для премьеры балета «Раймонда» в Михайловском театре.
Маст-хэв
Золотистый твид 22Nuances
Без твида в этом сезоне никуда: в придачу к культовым шерстяным жакетам Chanel петербургские гуру ретрошика 22Nuances (виртуозно жонглируют панталонами, жабо и кружевными манжетами!) предложили золотистые бомберы с накладными карманами и драгоценными пуговицами — будем носить в комбо с костюмными бермудами и жокейскими сапогами на премьере фильма «Искусственный» Луки Гуаданьино (с Юрой Борисовым в главной роли!).
Studio Slow
Кристаллы, карабины и фэшн-дофамин
Тренд: готика
Викторианский готикшик (как у ERD и Вики Салават!) — наш петербургский ответ буму white-trash-эстетики. Переигрываем и уничтожаем хэллоуинские костюмы Хайди Клум при помощи вампирских дарк-блуз Ann Demeulemeester с гранд-бантами, а также будуарных накидок и пиджаков с ажурными вставками.
Маст-хэв
Плащ в горошек Studio Slow
Роскошный максимум в мире плащей — polka-dot-макинтош от японских авангардистов Undercover, который по совету модели Эльзы Хоск и минимал-дивы Келли Разерфорд выгуливаем в тандеме с вельветовыми брюками и замшевыми тоутами в парке у отреставрированной репинской усадьбы «Пенаты».
Лучшая коллекция
Брюки-муралы, рубашки-фрески и жакеты-панно KidSuper от мастера дофаминовых арт + фэшн-принтов Колма Диллэйна (финалист LVMH Prize и CFDA переодел в свои вещи-полотна рэперов Lil Uzi Vert, Young Thug и Bad Bunny!).
Аксессуар сезона
Держим уровень витамина C в тонусе при помощи апельсиновых линз Marni: по стайлинг-канону бренда носим с кучерявыми шубами и крейзи-юбками (вам с гигантскими пайетками или цветочной аппликацией?).
Subbota
Викторианский шик, бейсбол и Бемби
Тренд: бейсбольный лонгслив
Реглан с контрастными рукавами (как у Эмили Ратаковски и Зои Кравиц!) — самая модная футболка осени. Мы же в условиях петербургской хтони и хляби голосуем за лонгслив — лучший нашли в коллаборации мультибренда Subbota с шинуазри-минималистами Belartes (в числе фанатов — стилист и правая рука Александра Рогова Ольга Шуранова!). Готовимся носить с джинсовыми капри и лоферами.
Стайлинг-трюк
Держим шею в тепле — по примеру трендсеттеров (от Simone Rocha до Khaite!), которые украшают плечистые макси-пальто и ретрокожанки пушистыми воротниками. Именно такие сочинили профи к эжуал-базы Around и привезли из Екатеринбурга прямиком в Subbota — для комбо с сен-лорановскими блузами из полупрозрачного шифона в виниловом баре 33 ¹/₃.
Обувь сезона
Отказываемся от скромных киттен-хилз в пользу шпилек от спецов killer shoes Unora — на бимбо-славик-движениях надеваем на вернисаж в галерею ультрасовременного искусства «Джессика»!
Комментарии (0)