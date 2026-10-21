НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах «День и Ночь», «Кенгуру», Very, «Кашемир и Шелк» и «У Красного моста»

Монархический шик — хит этой осени по версии Дэниела Ли из Burberry и Кэтрин Гольдштейн из Khaite. Вслед за кринолинами и доломанами запасаемся изумрудными жакетами P. A. R. O. S. H. и ворсистыми мюлями MM6 Maison Margiela, в которых спешим на высокоранговый вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery.