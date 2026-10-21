НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах «День и Ночь», «Кенгуру», Very, «Кашемир и Шелк» и «У Красного моста»

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приехало в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое.
День и Ночь
Килты, тейлоринг и 1980-е
Тренд: бум-бум-украшения
Массивные гигаукрашения — это база, убеждены Энтони Ваккарелло в Saint Laurent и Сара Бертон в Givenchy. Не мелочимся и украшаемся не хуже Алексис Колби из кэмп-сериала 1980-х «Династия» при помощи гранд-колье Dries Van Noten от худрука Джулиана Клаузнера (любимый ученик пенсионера нашего сердца Дриса Ван Нотена!).
Новый супербренд
Японский тейлоринг Soshiotsuki
Говорим японский тейлоринг — подразумеваем костюмы Soshiotsuki. Дебютант Парижской недели моды и триумфатор LVMH Prize Соши Оцуки замиксовал кимоно и хакама с каноничными денди-смокингами — получились идеальные двойки, прижившиеся в гардеробах актера Арона Пайпера и селебрити-стилиста Робби Спенсера.
Маст-хэв
Даешь фэшн-панк: выгуливаем рубашку-гитару Doublet с буткатами и темными очками в духе Сида Вишеса на рейвах в «Грибыче».
Сумка-артефакт
Наш ответ сюрреалистичным клатчам-броненосцам Christian Dior и жирафосумкам Chanel — глазастый микротоут Readymade от патриархов эко-устойчивой моды из вишлиста Jay-Z и Трэвиса Скотта (идеален в комбо с остромодными скинни-джинсами!).
Стайлинг-трюк
Инди-слиз не сдает позиций: берем пример с Кейт Мосс и повязываем галстук Enfants Riches Déprimés вместо шарфа — для дикого дэнса под биты техно-группировки kontrkult надеваем с приталенными костюмными жилетами и расслабленными майками с U-вырезом.
Арт-платье Undercover
Пакет Maison Mihara Yasuhiro
Кенгуру
Мех, валенки и металлик
Тренд: золотой металлик
Свежая поставка! Сверкаем в золотистых жакетах MSGM (излучают драгоценное сияние на зависть платьям-слиткам Maison Margiela!). Ну а с сумками-корзинками от гуру кожаных хитросплетений Dragon Diffusion блистаем на глэм-вечеринках Çava Disco.
Маст-хэв
Белые воротнички — аут, меховые — ин! Носим замшевые куртки с пушистыми горжетками (микротренд заверен Saint Laurent и Brunello Cucinelli) от скорняжных мастеров Blancha (безупречны в сочетании с трендовыми леинсами со штрипками Aline!).
Лучшая коллекция
Отрабатываем хайповый стиль преппи (как у Кайи Гербер и Гомера Гира в сериале «Осколки»!) с помощью клетчатых рубашек и миди-юбок Diesel. Бесспорно хороши как в сочетании с нарядными балетками, так и с сапогами на мощной платформе.
Цвет сезона
Если редфлаг, то только алый джемпер от лондонских виртуозов кашемира Arch4 (носят Зои Кравиц и Кендалл Дженнер!). Мэтчим с кошельком-обвесом Gianni Chiarini.
Сумка-артефакт
Пушистая сумка Gianni Chiarini
Наша it-bag на катках в Новой Голландии и «У Флагштока» (лед зальют совсем скоро!) — распушившийся багет Gianni Chiarini от потомственного кожевника Джанни Киарини.
Кэжуал-шик Alysi
Кэжуал-шик Alysi
Very
Готика, бархат и аргайл
Тренд: бархат
Монархический шик — хит этой осени по версии Дэниела Ли из Burberry и Кэтрин Гольдштейн из Khaite. Вслед за кринолинами и доломанами запасаемся изумрудными жакетами P. A. R. O. S. H. и ворсистыми мюлями MM6 Maison Margiela, в которых спешим на высокоранговый вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery.
Маст-хэв
Тартан и виши — хорошо, а преппи-свитеры P. A. R. O. S. H. в академичных ромбиках (как у Мадонны и Ани Тейлор-Джой!) — лучше!
Новый супербренд
Дьявол больше не носит Prada: в сиквеле культовой камеди-драмы Миранда Пристли выгуливает эталонные двойки и пальто миланских профи феминного тейлоринга Sa Su Phi. Зарекомендовав себя в Голливуде, фаундеры Сара Ферреро и Сюзанна Кукко обзавелись пропиской в Петербурге. Идем в Very за атласными бермудами и ультрамодными вязаными кейпами.
Лучшая коллекция сезона
Фанаты Enfants Riches Déprimés, аларм! Нашли еще более нишевый бренд — в Very завезли готические лонгсливы с чокерами, дистресс-кардиганы и деконструированные кроп-жакеты юных макабристов The Nour (снискали респект от фэшн-дивы Анны Делло Руссо!).
Обувь осени
Пары-гибриды — фэшн-хит сезона: носим гранжевые сапоги-трансформеры из новой коллекции авангардных обувщиков Vic Matie на винил-вечеринках в аудиофильском баре-гостиной «Октав».
Страусы, клетка и академкор
Кашемир и Шелк
Тренд: академический шик
Академический шик с элементами поэт-кора (хит осенне-зимнего подиума Prada и Bottega Veneta!) — базовый фэшн-минимум в Петербурге. Грациозно лавируем между РНБ, Маяковкой и «Подписными изданиями» в полосатых рубашках от генуэзских минималистов Rosso 35 и остромодных миди-юбках из коллекции фэшн-ремесленников Peserico.
Лучшая коллекция
Тема твида раскрыта: в новом сезоне итальянцы Peserico укротили самый модный материал сезона (спасибо, Матье Блази!) и отшили в нем эклектичные пальто и жакеты. Планируем миксовать с вельветовыми брюками (снова in!) и меланжевыми свитерами на выставке Ивана Айвазовского в Русском музее (маст- визит сезона!).
Маст-хэв
Держим ноги в тепле — точнее, в шерстяных мюлях-одеялах Faliero Sarti. Семейный бренд вау-трикотажа прославился за счет восхитительных палантинов, а затем расширил зону влияния и покорил нас грэнни-пантолетами (достойны фэшн-коллекции принцессы глянца Шахри Амирхановой!).
Цвет сезона
Оранжевый грейт эгэйн: говорим спасибо Saint Laurent, Mugler и умбрийским ремесленникам Fabiana Filippi. Полыхаем и искримся в ультрамодных слим-сникерах на суаре в «Адище города» при поддержке перьевых боа и сверкающих юбок из тафты.
Сумка-артефакт
Сумка-страус Gianni Chiarini
Экзотическая кожа в почете, будь то крокодиловые двойки Balmain или страусиные кросс-боди от семейной кожевенной мастерской Gianni Chiarini (со штаб-квартирой во Флоренции!).
У Красного моста
Тотал-деним, леопард и казаки
Тренд: леопардовый принт
Лео-шоппер Byshikat
Не опять, а снова — этой осенью лео-принт возвращается в виде пятнистых миди-юбок Jil Sander, плюшевых пальто Celine, диких ladylike-двоек Jacquemus и мурлыкающих гранд-тоутов от кожемяк Byshikat с собственным производством в Петербурге.
Стайлинг-трюк
Скиннификация завершена: тренд на сужение дошел до приталенных костюмов Celine, мини-платьев Gucci и авиаторских дубленок Diesel, которые Гленн Мартенс советует утягивать широким кожаным ремнем.
Маст-хэв
Без тотал-денима этой осенью никуда: Джонатан Андерсон из Christian Dior и Джонни Йоханссон из Acne Studios показали джинсовые кэжуал-сеты. Тем временем Гленн Мартенс в Diesel снабдил нас сетами рубашек и мини-юбок, к оторые будем миксовать с замшевыми казаками и выгуливать на рейвах в «К-30».
Цвет осени
Алая ветровка — верхняя одежда с приставкой it- (заверено иконой бимбо-шика Эмили Синдлев и подиумными луками Isabel Marant!) и верховный хайлайт осенней коллекции спецов по функциональному кэжуалу Otten (уважают фэшн-журналист Юлия Выдолоб, стилист Лина Дембикова и сооснователь Setters Саша Жаркова). Забираем куртку в комбо с джинсовыми мини-юбками и змеиными сапогами — и пускаемся в техно-кобра-дэнс на фестивале «Отдых-24».
Зефирный корсет Yana Besfamilnaya
Все оттенки коричневого A.P.C.
Алая сумка Volchek
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