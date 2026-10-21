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НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: лучшие новые коллекции в мультибрендах «День и Ночь», «Кенгуру», Very, «Кашемир и Шелк» и «У Красного моста»

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приехало в мультибренды Петербурга. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое. 

День и Ночь

Килты, тейлоринг и 1980-е

Тренд: бум-бум-украшения
Колье Dries Van Noten, «День и Ночь», 51 150 руб.

Колье Dries Van Noten, «День и Ночь», 51 150 руб.

Массивные гигаукрашения — это база, убеждены Энтони Ваккарелло в Saint Laurent и Сара Бертон в Givenchy. Не мелочимся и украшаемся не хуже Алексис Колби из кэмп-сериала 1980-х «Династия» при помощи гранд-колье Dries Van Noten от худрука Джулиана Клаузнера (любимый ученик пенсионера нашего сердца Дриса Ван Нотена!).

Новый супербренд
Японский тейлоринг Soshiotsuki

Японский тейлоринг Soshiotsuki

Говорим японский тейлоринг — подразумеваем костюмы Soshiotsuki. Дебютант Парижской недели моды и триумфатор LVMH Prize Соши Оцуки замиксовал кимоно и хакама с каноничными денди-смокингами — получились идеальные двойки, прижившиеся в гардеробах актера Арона Пайпера и селебрити-стилиста Робби Спенсера.

Маст-хэв
Рубашка Doublet, «День и Ночь», 52 800 руб.

Рубашка Doublet, «День и Ночь», 52 800 руб.

Даешь фэшн-панк: выгуливаем рубашку-гитару Doublet с буткатами и темными очками в духе Сида Вишеса на рейвах в «Грибыче».

Сумка-артефакт
Сумка Readymade, «День и Ночь», 379 500 руб.

Сумка Readymade, «День и Ночь», 379 500 руб.

Наш ответ сюрреалистичным клатчам-броненосцам Christian Dior и жирафосумкам Chanel — глазастый микротоут Readymade от патриархов эко-устойчивой моды из вишлиста Jay-Z и Трэвиса Скотта (идеален в комбо с остромодными скинни-джинсами!).

Стайлинг-трюк
Галстук Enfants Riches Déprimés, «День и Ночь», 109 148 руб.

Галстук Enfants Riches Déprimés, «День и Ночь», 109 148 руб.

Инди-слиз не сдает позиций: берем пример с Кейт Мосс и повязываем галстук Enfants Riches Déprimés вместо шарфа — для дикого дэнса под биты техно-группировки kontrkult надеваем с приталенными костюмными жилетами и расслабленными майками с U-вырезом.

Брелок Readymade, «День и Ночь», 99 000 руб.

Брелок Readymade, «День и Ночь», 99 000 руб.

Казаки Enfants Riches Deprimes, «День и Ночь», 357 627 руб.

Казаки Enfants Riches Deprimes, «День и Ночь», 357 627 руб.

Юбка Undercover, «День и Ночь», 118 580 руб.

Юбка Undercover, «День и Ночь», 118 580 руб.

Брошь Undercover, «День и Ночь», 46 200 руб.

Брошь Undercover, «День и Ночь», 46 200 руб.

Худи Enfants Riches Deprimes, «День и Ночь», 129 630 руб.

Худи Enfants Riches Deprimes, «День и Ночь», 129 630 руб.

Ботинки R13, «День и Ночь», 191 125 руб.

Ботинки R13, «День и Ночь», 191 125 руб.

Арт-платье Undercover

Арт-платье Undercover

Пакет Maison Mihara Yasuhiro

Пакет Maison Mihara Yasuhiro

Кеды R13, «День и Ночь», 94 875 руб.

Кеды R13, «День и Ночь», 94 875 руб. 

Сумка Undercover, «День и Ночь», 101 640 руб.

Сумка Undercover, «День и Ночь», 101 640 руб.

Кенгуру

Мех, валенки и металлик

Тренд: золотой металлик
Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 55 000 руб.

Сумка Dragon Diffusion, «Кенгуру», 55 000 руб.

Жакет MSGM, «Кенгуру», 72 000 руб.

Жакет MSGM, «Кенгуру», 72 000 руб.

Свежая поставка! Сверкаем в золотистых жакетах MSGM (излучают драгоценное сияние на зависть платьям-слиткам Maison Margiela!). Ну а с сумками-корзинками от гуру кожаных хитросплетений Dragon Diffusion блистаем на глэм-вечеринках Çava Disco.

Маст-хэв
Куртка Blancha, «Кенгуру», 314 000 руб.

Куртка Blancha, «Кенгуру», 314 000 руб.

Леггинсы Aline, «Кенгуру», 25 999 руб.

Леггинсы Aline, «Кенгуру», 25 999 руб.

Белые воротнички — аут, меховые — ин! Носим замшевые куртки с пушистыми горжетками (микротренд заверен Saint Laurent и Brunello Cucinelli) от скорняжных мастеров Blancha (безупречны в сочетании с трендовыми леинсами со штрипками Aline!).

Лучшая коллекция 
Рубашка Diesel, «Кенгуру», 27 999 руб.

Рубашка Diesel, «Кенгуру», 27 999 руб.

Юбка Diesel, «Кенгуру», 32 000 руб.

Юбка Diesel, «Кенгуру», 32 000 руб.

Отрабатываем хайповый стиль преппи (как у Кайи Гербер и Гомера Гира в сериале «Осколки»!) с помощью клетчатых рубашек и миди-юбок Diesel. Бесспорно хороши как в сочетании с нарядными балетками, так и с сапогами на мощной платформе.

Цвет сезона
Джемпер Arch4, «Кенгуру», 48 000 руб.

Джемпер Arch4, «Кенгуру», 48 000 руб.

Кошелек Gianni Chiarini, «Кенгуру», 10 999 руб.

Кошелек Gianni Chiarini, «Кенгуру», 10 999 руб.

Если редфлаг, то только алый джемпер от лондонских виртуозов кашемира Arch4 (носят Зои Кравиц и Кендалл Дженнер!). Мэтчим с кошельком-обвесом Gianni Chiarini.

Сумка-артефакт
Пушистая сумка Gianni Chiarini

Пушистая сумка Gianni Chiarini

Наша it-bag на катках в Новой Голландии и «У Флагштока» (лед зальют совсем скоро!) — распушившийся багет Gianni Chiarini от потомственного кожевника Джанни Киарини.

Кэжуал-шик Alysi

Кэжуал-шик Alysi

Кэжуал-шик Alysi

Кэжуал-шик Alysi

Мюли MM6 Maison Margiela, «Кенгуру», 28 999 руб.

Мюли MM6 Maison Margiela, «Кенгуру», 28 999 руб.

Джемпер MSGM, «Кенгуру», 44 000 руб.

Джемпер MSGM, «Кенгуру», 44 000 руб.

Very

Готика, бархат и аргайл 

Тренд: бархат
Изумрудный жакет P. A. R. O. S. H.

Изумрудный жакет P. A. R. O. S. H.

Мюли MM6 Maison Margiela, Very, 68 600 руб.

Мюли MM6 Maison Margiela, Very, 68 600 руб.

Монархический шик — хит этой осени по версии Дэниела Ли из Burberry и Кэтрин Гольдштейн из Khaite. Вслед за кринолинами и доломанами запасаемся изумрудными жакетами P. A. R. O. S. H. и ворсистыми мюлями MM6 Maison Margiela, в которых спешим на высокоранговый вернисаж выставки «Серов и Коровин» в KGallery.

Маст-хэв
Джемпер P. A. R. O. S. H., Very, 46 900 руб.

Джемпер P. A. R. O. S. H., Very, 46 900 руб.

Тартан и виши — хорошо, а преппи-свитеры P. A. R. O. S. H. в академичных ромбиках (как у Мадонны и Ани Тейлор-Джой!) — лучше!

Новый супербренд
Тотал-лук Sa Su Phi

Тотал-лук Sa Su Phi

Колорблок Sa Su Phi

Колорблок Sa Su Phi

Фэшн-пчеловод Sa Su Phi

Фэшн-пчеловод Sa Su Phi

Дьявол больше не носит Prada: в сиквеле культовой камеди-драмы Миранда Пристли выгуливает эталонные двойки и пальто миланских профи феминного тейлоринга Sa Su Phi. Зарекомендовав себя в Голливуде, фаундеры Сара Ферреро и Сюзанна Кукко обзавелись пропиской в Петербурге. Идем в Very за атласными бермудами и ультрамодными вязаными кейпами.

Лучшая коллекция сезона
Брюки The Nour, Very, 57 800 руб.

Брюки The Nour, Very, 57 800 руб.

Жакет The Nour, Very, 92 400 руб.

Жакет The Nour, Very, 92 400 руб.

Джинсы The Nour, Very, 53 900 руб.

Джинсы The Nour, Very, 53 900 руб.

Фанаты Enfants Riches Déprimés, аларм! Нашли еще более нишевый бренд — в Very завезли готические лонгсливы с чокерами, дистресс-кардиганы и деконструированные кроп-жакеты юных макабристов The Nour (снискали респект от фэшн-дивы Анны Делло Руссо!).

Обувь осени
Сапоги Vic Matie, Very, 92 500 руб.

Сапоги Vic Matie, Very, 92 500 руб.

Пары-гибриды — фэшн-хит сезона: носим гранжевые сапоги-трансформеры из новой коллекции авангардных обувщиков Vic Matie на винил-вечеринках в аудиофильском баре-гостиной «Октав».

Кардиган № 21, Very, 71 400 руб.

Кардиган № 21, Very, 71 400 руб.

Кроссовки MM6 Maison Margiela, Very, 59 200 руб.

Кроссовки MM6 Maison Margiela, Very, 59 200 руб.

Кафф MM6 Maison Margiela, Very, 35 400 руб.

Кафф MM6 Maison Margiela, Very, 35 400 руб.

Куртка Barrow, Very, 53 900 руб.

Куртка Barrow, Very, 53 900 руб.

Сумка MM6 Maison Margiela, Very, 72 000 руб.

Сумка MM6 Maison Margiela, Very, 72 000 руб. 

Брелок Coperni, Very, 34 000 руб.

Брелок Coperni, Very, 34 000 руб.

Страусы, клетка и академкор

Кашемир и Шелк

Тренд: академический шик
Юбка Peserico, «Кашемир и Шелк», 97 980 руб.

Юбка Peserico, «Кашемир и Шелк», 97 980 руб.

Академический шик с элементами поэт-кора (хит осенне-зимнего подиума Prada и Bottega Veneta!) — базовый фэшн-минимум в Петербурге. Грациозно лавируем между РНБ, Маяковкой и «Подписными изданиями» в полосатых рубашках от генуэзских минималистов Rosso 35 и остромодных миди-юбках из коллекции фэшн-ремесленников Peserico.

Лучшая коллекция
Пальто Peserico, «Кашемир и Шелк», 368 224 руб.

Пальто Peserico, «Кашемир и Шелк», 368 224 руб.

Тема твида раскрыта: в новом сезоне итальянцы Peserico укротили самый модный материал сезона (спасибо, Матье Блази!) и отшили в нем эклектичные пальто и жакеты. Планируем миксовать с вельветовыми брюками (снова in!) и меланжевыми свитерами на выставке Ивана Айвазовского в Русском музее (маст- визит сезона!).

Маст-хэв
Мюли Faliero Sarti, «Кашемир и Шелк», 36 724 руб.

Мюли Faliero Sarti, «Кашемир и Шелк», 36 724 руб.

Держим ноги в тепле — точнее, в шерстяных мюлях-одеялах Faliero Sarti. Семейный бренд вау-трикотажа прославился за счет восхитительных палантинов, а затем расширил зону влияния и покорил нас грэнни-пантолетами (достойны фэшн-коллекции принцессы глянца Шахри Амирхановой!).

Цвет сезона
Кеды Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 104 514 руб.

Кеды Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 104 514 руб.

Оранжевый грейт эгэйн: говорим спасибо Saint Laurent, Mugler и умбрийским ремесленникам Fabiana Filippi. Полыхаем и искримся в ультрамодных слим-сникерах на суаре в «Адище города» при поддержке перьевых боа и сверкающих юбок из тафты.

Сумка-артефакт
Сумка-страус Gianni Chiarini

Сумка-страус Gianni Chiarini

Экзотическая кожа в почете, будь то крокодиловые двойки Balmain или страусиные кросс-боди от семейной кожевенной мастерской Gianni Chiarini (со штаб-квартирой во Флоренции!).

Вязаный жакет Fabiana Filippi

Вязаный жакет Fabiana Filippi

Туфли Fabiana Filippi, 107 154 руб.

Туфли Fabiana Filippi, 107 154 руб.

Сумка Zanellato, «Кашемир и Шелк», 114 434 руб.

Сумка Zanellato, «Кашемир и Шелк», 114 434 руб.

Блуза Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 107 523 руб.

Блуза Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 107 523 руб.

Колье Peserico, «Кашемир и Шелк», 31 880 руб.

Колье Peserico, «Кашемир и Шелк», 31 880 руб.

У Красного моста

Тотал-деним, леопард и казаки

Тренд: леопардовый принт 
Лео-шоппер Byshikat

Лео-шоппер Byshikat

Не опять, а снова — этой осенью лео-принт возвращается в виде пятнистых миди-юбок Jil Sander, плюшевых пальто Celine, диких ladylike-двоек Jacquemus и мурлыкающих гранд-тоутов от кожемяк Byshikat с собственным производством в Петербурге.

Стайлинг-трюк
Дубленка Diesel, «У Красного моста», 68 900 руб.

Дубленка Diesel, «У Красного моста», 68 900 руб.

Скиннификация завершена: тренд на сужение дошел до приталенных костюмов Celine, мини-платьев Gucci и авиаторских дубленок Diesel, которые Гленн Мартенс советует утягивать широким кожаным ремнем.

Маст-хэв
Юбка Diesel, «У Красного моста», 16 900 руб.

Юбка Diesel, «У Красного моста», 16 900 руб.

Без тотал-денима этой осенью никуда: Джонатан Андерсон из Christian Dior и Джонни Йоханссон из Acne Studios показали джинсовые кэжуал-сеты. Тем временем Гленн Мартенс в Diesel снабдил нас сетами рубашек и мини-юбок, к оторые будем миксовать с замшевыми казаками и выгуливать на рейвах в «К-30».

Цвет осени
Ветровка Otten, «У Красного моста», 25 980 руб.

Ветровка Otten, «У Красного моста», 25 980 руб.

Алая ветровка — верхняя одежда с приставкой it- (заверено иконой бимбо-шика Эмили Синдлев и подиумными луками Isabel Marant!) и верховный хайлайт осенней коллекции спецов по функциональному кэжуалу Otten (уважают фэшн-журналист Юлия Выдолоб, стилист Лина Дембикова и сооснователь Setters Саша Жаркова). Забираем куртку в комбо с джинсовыми мини-юбками и змеиными сапогами — и пускаемся в техно-кобра-дэнс на фестивале «Отдых-24».

Зефирный корсет Yana Besfamilnaya

Зефирный корсет Yana Besfamilnaya

Картхолдер Walleys & Co, «У Красного моста», 3 500 руб.

Картхолдер Walleys & Co, «У Красного моста», 3 500 руб.

Топ Diesel, «У Красного моста», 18 900 руб.

Топ Diesel, «У Красного моста», 18 900 руб.

Казаки Diesel, «У Красного моста», 66 900 руб.

Казаки Diesel, «У Красного моста», 66 900 руб.

Сумка Walleys & Co, «У Красного моста», 69 800 руб.

Сумка Walleys & Co, «У Красного моста», 69 800 руб.

Рубашка Etudes Studio, «У Красного моста», 43 900 руб.

Рубашка Etudes Studio, «У Красного моста», 43 900 руб.

Мюли byshikat, «У Красного моста», 18 980 руб.

Мюли byshikat, «У Красного моста», 18 980 руб.

Все оттенки коричневого A.P.C.

Все оттенки коричневого A.P.C.

Алая сумка Volchek

Алая сумка Volchek

Ремень Diesel, «У Красного моста», 16 900 руб.

Ремень Diesel, «У Красного моста», 16 900 руб.

Материал из номера:
Октябрь

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