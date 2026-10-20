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НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: самые модные коллекции главного универмага города — ДЛТ

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приедет в главный фэшн-хаб Петербурга — ДЛТ. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое. 

Манишки, му-му-принт и голые туфли

Тренд: мех 
Шуба Saint Laurent, ДЛТ, 1 320 000 руб.

Шуба Saint Laurent, ДЛТ, 1 320 000 руб.

Кардиган Blumarine, ДЛТ, 120 500 руб.

Кардиган Blumarine, ДЛТ, 120 500 руб.

Мех вошел в чат! С одобрения подиумных хедлайнеров boom-boom-шика выгуливаем ультрамариновые шубы Saint Laurent и розовые кардиганы с меховой опушкой Blumarine в сочетании с джинсами и кроко-ботильонами — вот наш образцовый лук для похода в аперо-кинотеатр Michèle.

Стайлинг-трюк
Расшитые лацканы Nina Ricci

Расшитые лацканы Nina Ricci 

Скандинавские манишки Dries Van Noten

Скандинавские манишки Dries Van Noten

Фиксируем миграцию обвесов: перебрались с сумок на воротники и лацканы! Пока виртуозы колорблока Dries Van Noten снабжают скандинавские жилеты пестрыми манишками, фанаты ультрафеминного тейлоринга Nina Ricci украшают жакеты объемными цветочными аппликациями.

Сумка-артефакт
Сумка-ракушка Chloé

Сумка-ракушка Chloé

Наш модный краш сезона — сумка-ракушка от бохо-гуру Chloé, достойная спецприза на ярмарке совриска. Носим в сочетании с шифоновыми макси-платьями, меховыми горжетками и замшевыми сапогами с широким голенищем.

Лучшая коллекция 
Жакет MVST, ДЛТ, 261 500 руб.

Жакет MVST, ДЛТ, 261 500 руб.

С восторгом следим за брендом MVST — влюблены в их безупречные шубы, идеально скроенные костюмы и образцовые вечерние платья из шелкового атласа. Этой осенью MVST делает ставку на морозостойкие куртки с мехом соболя и норки, а также эталонные шерстяные пальто из смеси бейби-кашемира и бобра: планируем сочетать с лоферами из бархатистой замши.

Маст-хэв
Феминный офискор Dolce & Gabbana

Феминный офискор Dolce & Gabbana

Сезон офискора — прайм-эра для костюмных жакетов. Наш выбор — приталенный блейзер Dolce & Gabbana который будем носить с юбками-карандашами и остроносыми лодочками во время важных планерок в «Ферруме». И как будуаркор-опция — с кружевными комбинациями и ботфортами в виниловом баре Catch 22

Обувь сезона
Сабо Saint Laurent, ДЛТ, 199 500 руб.

Сабо Saint Laurent, ДЛТ, 199 500 руб.

Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло выпустил обувной бэнгер — виниловые peep-toe-туфли (миксуем с плечистыми блузами в духе 1980-х и кожаными мини).

Куртка Dries Van Noten, ДЛТ, 235 000 руб.

Куртка Dries Van Noten, ДЛТ, 235 000 руб.

Колье Dries Van Noten, ДЛТ, 82 650 руб.

Колье Dries Van Noten, ДЛТ, 82 650 руб.

Платье David Koma, ДЛТ, 399 500 руб.

Платье David Koma, ДЛТ, 399 500 руб.

Клатч-клумба Bottega Veneta

Клатч-клумба Bottega Veneta

Подвеска Marni, ДЛТ, 23 950 руб.

Подвеска Marni, ДЛТ, 23 950 руб.

Поэткор Ann Demeulemeester

Поэткор Ann Demeulemeester 

Кроп-дубленка Chloe

Кроп-дубленка Chloe

Подпоясанный тоут Moschino

Подпоясанный тоут Moschino

Сабо Moschino, ДЛТ, 78 550 руб.

Сабо Moschino, ДЛТ, 78 550 руб.

Кошелек Undercover, ДЛТ, 8 985 руб.

Кошелек Undercover, ДЛТ, 8 985 руб.

Жаккардовый аутдор Giorgio Armani

Жаккардовый аутдор Giorgio Armani

Лоферы Bottega Veneta, ДЛТ, 131 000 руб.

Лоферы Bottega Veneta, ДЛТ, 131 000 руб.

Клатч Valentino, ДЛТ, 485 000 руб.

Клатч Valentino, ДЛТ, 485 000 руб.

Казаки Le Silla, ДЛТ, 185 500 руб.

Казаки Le Silla, ДЛТ, 185 500 руб.

Серьги Chloé, ДЛТ, 64 500 руб.

Серьги Chloé, ДЛТ, 64 500 руб.

Туфли Rene Caovilla for MVST, ДЛТ, 147 000 руб.

Туфли Rene Caovilla for MVST, ДЛТ, 147 000 руб.

Синий бархат Giorgio Armani

Синий бархат Giorgio Armani 

Платье-рыбка Jacquemus

Платье-рыбка Jacquemus

Кольцо Chloé, 64 500 руб.

Кольцо Chloé, 64 500 руб.

Материал из номера:
Октябрь

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