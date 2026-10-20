НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: самые модные коллекции главного универмага города — ДЛТ

Октябрь: тренды пухлеют как нерпы. Модный отдел Собака.ru собрал колонию всего самого классного, что приедет в главный фэшн-хаб Петербурга — ДЛТ. Вот ваш гид на сезон — только дикое, мохнатое, упитанное и пятнистое.
Манишки, му-му-принт и голые туфли
Тренд: мех
Мех вошел в чат! С одобрения подиумных хедлайнеров boom-boom-шика выгуливаем ультрамариновые шубы Saint Laurent и розовые кардиганы с меховой опушкой Blumarine в сочетании с джинсами и кроко-ботильонами — вот наш образцовый лук для похода в аперо-кинотеатр Michèle.
Стайлинг-трюк
Фиксируем миграцию обвесов: перебрались с сумок на воротники и лацканы! Пока виртуозы колорблока Dries Van Noten снабжают скандинавские жилеты пестрыми манишками, фанаты ультрафеминного тейлоринга Nina Ricci украшают жакеты объемными цветочными аппликациями.
Сумка-артефакт
Сумка-ракушка Chloé
Наш модный краш сезона — сумка-ракушка от бохо-гуру Chloé, достойная спецприза на ярмарке совриска. Носим в сочетании с шифоновыми макси-платьями, меховыми горжетками и замшевыми сапогами с широким голенищем.
Лучшая коллекция
С восторгом следим за брендом MVST — влюблены в их безупречные шубы, идеально скроенные костюмы и образцовые вечерние платья из шелкового атласа. Этой осенью MVST делает ставку на морозостойкие куртки с мехом соболя и норки, а также эталонные шерстяные пальто из смеси бейби-кашемира и бобра: планируем сочетать с лоферами из бархатистой замши.
Маст-хэв
Феминный офискор Dolce & Gabbana
Сезон офискора — прайм-эра для костюмных жакетов. Наш выбор — приталенный блейзер Dolce & Gabbana который будем носить с юбками-карандашами и остроносыми лодочками во время важных планерок в «Ферруме». И как будуаркор-опция — с кружевными комбинациями и ботфортами в виниловом баре Catch 22
Обувь сезона
Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло выпустил обувной бэнгер — виниловые peep-toe-туфли (миксуем с плечистыми блузами в духе 1980-х и кожаными мини).
Клатч-клумба Bottega Veneta
Поэткор Ann Demeulemeester
Кроп-дубленка Chloe
Подпоясанный тоут Moschino
Жаккардовый аутдор Giorgio Armani
Синий бархат Giorgio Armani
Платье-рыбка Jacquemus
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