НЕРПОБУК осень-зима 2026/2027: самые модные коллекции главного универмага города — ДЛТ

С восторгом следим за брендом MVST — влюблены в их безупречные шубы, идеально скроенные костюмы и образцовые вечерние платья из шелкового атласа. Этой осенью MVST делает ставку на морозостойкие куртки с мехом соболя и норки, а также эталонные шерстяные пальто из смеси бейби-кашемира и бобра: планируем сочетать с лоферами из бархатистой замши.