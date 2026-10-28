Меховые, из дикого шелка и в стиле глэм-рок: 30 самых модных жилетов сезона

Восстанавливаем фэшн-справедливость и возвращаем в гардеробы незаслуженно забытые жилеты, которые на самом деле универсальнее, чем кажутся. Так, на весенне-летнем шоу Chanel жилеты из твида заменяли классические жакеты, стилист Miu Miu Лотта Волкова замиксовала кроп-модели из кожи с атласными блузами и мини-шортами, а на показе Dries Van Noten увидели трикотажные безрукавки в сочетании с растянутыми футболками и цветочными ретроплатьями. Собрали еще 30 самых модных вариантов, которые точно пригодятся в этом (и следующем!) сезоне.
Valentino, ДЛТ, 1 715 000 руб.
Для осенних луков в стиле бохо забираем эффектный жилет из овчины, украшенный кисточками и вышивкой из пайеток
Chanel, TSUM Collect, 895 500 руб.
Фуксия — важнейший цвет сезона (заверено нейлоновыми футлярами Prada и обгоревшими платьями с кринолином Matières Fécales!). По этому поводу смело забираем в гардероб архивный вырви-глаз-жилет Chanel
Peserico, «Кашемир и Шелк», 215 616 руб.
Тема клетки раскрыта: в новом сезоне итальянцы Peserico укротили самый модный принт сезона и отшили в нем дутые жилеты из пушистого мохера. Планируем миксовать с вельветовыми брюками (снова in!) и меланжевыми свитерами на выставке Ивана Айвазовского в Русском музее
Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.
Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи
Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими юбками в пол и скинни-джинсами в духе инди-слиз
Если присмотреться, то в стежке можно разглядеть силуэт кошачьих мордочек
Maison Margiela, KM20, 84 600 руб.
Крейзи-жилет от мастеров фэшн-сюрреализма Maison Margiela — атласный нагрудник с узором пейсли (читай: турецким огурцом!), дублирующий центральную часть рубашки
Flashin, «Кенгуру», 65 000 руб.
Меховое помешательство в самом разгаре: поддаемся и пополняем fur-коллекцию пушистым жилетом Flashin
Maison David, Rendez-Vous, 59 990 руб.
Кожевники с французскими корнями Maison David взяли за основу дубленку в стиле ретро, отказались от рукавов и получилась трендовая жилетка с шалевым воротником в духе 1970-х. По канону фэшн-эпохи выгуливаем в качестве верхней одежды в сочетании с шифоновыми макси-платьями и замшевыми ботфортами (как у Chloe!)
Хайлайт осенне-зимней коллекции гуру люкс-трикотажа Free Age — ориентальный жилет из микса шелка и кашемира с этническим орнаментом
«Карина Нуриева», арт-лавка «СЕТКА», 49 000 руб.
Не просто жилет, а модный арт-объект, вручную созданный петербургской художницей (с бэкграундом в IT и нейротехнологиях!) Кариной Нуриевой
Петербургские вязальщики AND the brand вышли за пределы привычных свитеров и джемперов и сочинили дутый жилет из фактурного трикотажа, а именно — ультратеплого тандема мериносовой шерсти, мохера и вискозы
Награду за самый нарядный стеганый жилет уносят минималисты-интеллектуалы Level44 и их новинка из дикого шелка
Локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской
Diesel, Au Pont Rouge, 35 900 руб.
Бунтари Diesel показали брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)
Psophia, Golden Line, 35 200 руб.
Цветочное 2в1 – пестрый жилет-клумба с ультрамодным воротом-стойкой и объемный шарф из той же ткани. Носим как вместе, так и по отдельности: жилет накидываем поверх монохромных трикотажных костюмов, а шарфом украшаем базовые пальто
Шерстяной трикотаж и деревянные пуговицы для фирменной тужурки Vatnique везли прямиком из Японии, а в качестве утеплителя использовали высокотехнологичный Isosoft родом из Бельгии. Про яркий подклад тоже не забыли — украсили айтем акцентным шелком в горошек
Главные по айтемам-трансформерам во главе с худруком Нино Шаматавой сочинили жилет-перевертыш: с одной стороны у него — переливающийся искусственный мех, а с другой — гладкая плащевка
Альтернатива привычному свитшоту — поло-безрукавка из меланжевого футера с авангардной застежкой (один ряд пуговиц — хорошо, а два — лучше!)
Фэшн-база петербуржца — легкий жилет из кучерявого мохера, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады летом и запросто поместится в сумку (на случай очередной смены погоды)
Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим кудрявый жилет Botrois по подиумному канону – с широкими костюмными брюками (а еще лучше — из мужского гардероба!) и полупрозрачными кружевными юбками
Liu Jo, 22 690 руб.
Выкручиваем бохо-вайбы на максимум: миксуем замшевый жилет с бахромой из коллекции итальянцев Liu Jo с клетчатыми рубашками, джинсами-буткатами и кожаными бомберами и отправляемся
на ранчо в ресторан «Ферма Бенуа» (в этом году отмечает 10 лет!)
Решаем дилемму «жакет или топ» в пользу стейтмент-жилета из фактурного жаккарда от петербуржцев Catarina Nova — особенно хорош в сочетании с пышными миди-юбками и трендовыми бермудами
Kaos, Универмаг «Московский», 15 900 руб.
Отрабатываем тренд на индиго-деним (прямиком с подиумов Khaite и Celine!) с помощью жилета с пайеточными вышиками Kaos
Футуристичный жилет с защитой от влаги и ветра, утепленный экологичным синтепухом DuPont Sorona — вот он идеальный айтем для просмотра третьей части фантастической эпопеи Дени Вильнева (премьера 18 декабря!)
Осенне-зимнюю коллекцию Annuko посвятили панку, гранжу и всему тому, что мы так любим. Среди хайлайтов дропа — укороченный жилет из металлик-кружева с говорящим названием «Глэм-рок» (носим, конечно, с кожаными скинни и казаками!)
Пока погода позволяет, носим жилет Gate31 в качестве верхней одежды в сочетании с вязаными худи, а позже — трансформируем айтем в манишку и надеваем под теплые пальто и шубы
Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир пурпурных туник Chloe, аметистовых жакетов Jil Sander и виноградных жилетов Lime
Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к нарядным бархатным жилетам Idol в комбинации с юбками из той же ткани (забирайте идею лука для новогоднего корпоратива!)
Судя по недавним показам Simone Rocha и Khaite преппи-аргайл чувствует себя как дома и за пределами строгих офисных или лиго-плющевых сочетаний. Поэтому забираем академичный жилет Befree в комбинации с кожаными микрошортами и велюровыми скинни-брюками
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