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Меховые, из дикого шелка и в стиле глэм-рок: 30 самых модных жилетов сезона

Восстанавливаем фэшн-справедливость и возвращаем в гардеробы незаслуженно забытые жилеты, которые на самом деле универсальнее, чем кажутся. Так, на весенне-летнем шоу Chanel жилеты из твида заменяли классические жакеты, стилист Miu Miu Лотта Волкова замиксовала кроп-модели из кожи с атласными блузами и мини-шортами, а на показе Dries Van Noten увидели трикотажные безрукавки в сочетании с растянутыми футболками и цветочными ретроплатьями. Собрали еще 30 самых модных вариантов, которые точно пригодятся в этом (и следующем!) сезоне. 

Valentino, ДЛТ, 1 715 000 руб. Для осенних луков в стиле бохо забираем эффектный жилет из овчины, украшенный кисточками и вышивкой из пайеток

Valentino, ДЛТ, 1 715 000 руб.

Для осенних луков в стиле бохо забираем эффектный жилет из овчины, украшенный кисточками и вышивкой из пайеток

Chanel, TSUM Collect, 895 500 руб. Фуксия — важнейший цвет сезона (заверено нейлоновыми футлярами Prada и обгоревшими платьями с кринолином Matières

Chanel, TSUM Collect, 895 500 руб.

Фуксия — важнейший цвет сезона (заверено нейлоновыми футлярами Prada и обгоревшими платьями с кринолином Matières Fécales!). По этому поводу смело забираем в гардероб архивный вырви-глаз-жилет Chanel 

Peserico, «Кашемир и Шелк», 215 616 руб. Тема клетки раскрыта: в новом сезоне итальянцы Peserico укротили самый модный принт сезона и отшили в нем

Peserico, «Кашемир и Шелк», 215 616 руб.

Тема клетки раскрыта: в новом сезоне итальянцы Peserico укротили самый модный принт сезона и отшили в нем дутые жилеты из пушистого мохера. Планируем миксовать с вельветовыми брюками (снова in!) и меланжевыми свитерами на выставке Ивана Айвазовского в Русском музее

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб. Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи

Ulyana Sergeenko, 180 000 руб.

Кинематографичный жилет из шелковой чесучи с авторским принтом достоен главной роли в «Последнем императоре» Бертолуччи

Rudy|Eye, 148 000 руб. Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими

Rudy|Eye, 148 000 руб.

Кожаный жилет-доломан — гранжевая альтернатива ультрамодным гусарским жакетам. Будем носить в сочетании с пышными готическими юбками в пол и скинни-джинсами в духе инди-слиз

Meowshka, 110 000 руб. Если присмотреться, то в стежке можно разглядеть силуэт кошачьих мордочек

Meowshka, 110 000 руб.

Если присмотреться, то в стежке можно разглядеть силуэт кошачьих мордочек

Maison Margiela, KM20, 84 600 руб. Крейзи-жилет от мастеров фэшн-сюрреализма Maison Margiela — атласный нагрудник с узором пейсли (читай: турецким

Maison Margiela, KM20, 84 600 руб.

Крейзи-жилет от мастеров фэшн-сюрреализма Maison Margiela — атласный нагрудник с узором пейсли (читай: турецким огурцом!), дублирующий центральную часть рубашки 

Flashin, «Кенгуру», 65 000 руб. Меховое помешательство в самом разгаре: поддаемся и пополняем fur-коллекцию пушистым жилетом Flashin

Flashin, «Кенгуру», 65 000 руб.

Меховое помешательство в самом разгаре: поддаемся и пополняем fur-коллекцию пушистым жилетом Flashin 

Maison David, Rendez-Vous, 59 990 руб. Кожевники с французскими корнями Maison David взяли за основу дубленку в стиле ретро, отказались от рукавов и

Maison David, Rendez-Vous, 59 990 руб.

 Кожевники с французскими корнями Maison David взяли за основу дубленку в стиле ретро, отказались от рукавов и получилась трендовая жилетка с шалевым воротником в духе 1970-х. По канону фэшн-эпохи выгуливаем в качестве верхней одежды в сочетании с шифоновыми макси-платьями и замшевыми ботфортами (как у Chloe!)

Free Age, 59 000 руб. Хайлайт осенне-зимней коллекции гуру люкс-трикотажа Free Age — ориентальный жилет из микса шелка и кашемира с этническим

Free Age, 59 000 руб.

Хайлайт осенне-зимней коллекции гуру люкс-трикотажа Free Age — ориентальный жилет из микса шелка и кашемира с этническим орнаментом 

«Карина Нуриева», арт-лавка «СЕТКА», 49 000 руб. Не просто жилет, а модный арт-объект, вручную созданный петербургской художницей (с бэкграундом в IT

«Карина Нуриева», арт-лавка «СЕТКА», 49 000 руб.

Не просто жилет, а модный арт-объект, вручную созданный петербургской художницей (с бэкграундом в IT и нейротехнологиях!) Кариной Нуриевой 

AND the brand, 46 350 руб. Петербургские вязальщики AND the brand вышли за пределы привычных свитеров и джемперов и сочинили дутый жилет из фактурного

AND the brand, 46 350 руб.

Петербургские вязальщики AND the brand вышли за пределы привычных свитеров и джемперов и сочинили дутый жилет из фактурного трикотажа, а именно — ультратеплого тандема мериносовой шерсти, мохера и вискозы

Level44, 39 800 руб. Награду за самый нарядный стеганый жилет уносят минималисты-интеллектуалы Level44 и их новинка из дикого шелка

Level44, 39 800 руб.

Награду за самый нарядный стеганый жилет уносят минималисты-интеллектуалы Level44 и их новинка из дикого шелка

Ola Ola, 38 000 руб. Локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской

Ola Ola, 38 000 руб.

Локалы Ola Ola спели фэшн-оду клетке и сочинили супрематическое всё — от галстуков до бермудов и жилетов с баской

Diesel, Au Pont Rouge, 35 900 руб. Бунтари Diesel показали брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)

Diesel, Au Pont Rouge, 35 900 руб.

Бунтари Diesel показали брутальный гибрид бомбера и байкерской жилетки (из кожи с псевдопотертостями!)

Psophia, Golden Line, 35 200 руб. Цветочное 2в1 – пестрый жилет-клумба с ультрамодным воротом-стойкой и объемный шарф из той же ткани. Носим как

Psophia, Golden Line, 35 200 руб.

Цветочное 2в1 – пестрый жилет-клумба с ультрамодным воротом-стойкой и объемный шарф из той же ткани. Носим как вместе, так и по отдельности: жилет накидываем поверх монохромных трикотажных костюмов, а шарфом украшаем базовые пальто 

Vatnique, 35 000 руб. Шерстяной трикотаж и деревянные пуговицы для фирменной тужурки Vatnique везли прямиком из Японии, а в качестве утеплителя

Vatnique, 35 000 руб.

Шерстяной трикотаж и деревянные пуговицы для фирменной тужурки Vatnique везли прямиком из Японии, а в качестве утеплителя использовали высокотехнологичный Isosoft родом из Бельгии. Про яркий подклад тоже не забыли — украсили айтем акцентным шелком в горошек

Ushatava, 29 900 руб. Главные по айтемам-трансформерам во главе с худруком Нино Шаматавой сочинили жилет-перевертыш: с одной стороны у него

Ushatava, 29 900 руб.

Главные по айтемам-трансформерам во главе с худруком Нино Шаматавой сочинили жилет-перевертыш: с одной стороны у него — переливающийся искусственный мех, а с другой — гладкая плащевка 

Glumkimberly, 25 000 руб. Альтернатива привычному свитшоту — поло-безрукавка из меланжевого футера с авангардной застежкой (один ряд пуговиц — хорошо

Glumkimberly, 25 000 руб.

Альтернатива привычному свитшоту — поло-безрукавка из меланжевого футера с авангардной застежкой (один ряд пуговиц — хорошо, а два — лучше!)

Pitkina, 24 900 руб. Фэшн-база петербуржца — легкий жилет из кучерявого мохера, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады летом и

Pitkina, 24 900 руб.

Фэшн-база петербуржца — легкий жилет из кучерявого мохера, который незаметно утеплит пальто, защитит от вечерней прохлады летом и запросто поместится в сумку (на случай очередной смены погоды)

Botrois, 24 900 руб. Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим кудрявый жилет Botrois по подиумному канону – с

Botrois, 24 900 руб.

Кроп-длина всё еще с нами — заверено Versace, Isabel Marant Zimmermann. Носим кудрявый жилет Botrois по подиумному канону – с широкими костюмными брюками (а еще лучше — из мужского гардероба!) и полупрозрачными кружевными юбками

Liu Jo, 22 690 руб. Выкручиваем бохо-вайбы на максимум: миксуем замшевый жилет с бахромой из коллекции итальянцев Liu Jo с клетчатыми рубашками

Liu Jo, 22 690 руб.

Выкручиваем бохо-вайбы на максимум: миксуем замшевый жилет с бахромой из коллекции итальянцев Liu Jo с клетчатыми рубашками, джинсами-буткатами и кожаными бомберами и отправляемся на ранчо в ресторан «Ферма Бенуа» (в этом году отмечает 10 лет!)

Catarina Nova, 21 900 руб. Решаем дилемму «жакет или топ» в пользу стейтмент-жилета из фактурного жаккарда от петербуржцев Catarina Nova — особенно

Catarina Nova, 21 900 руб.

Решаем дилемму «жакет или топ» в пользу стейтмент-жилета из фактурного жаккарда от петербуржцев Catarina Nova — особенно хорош в сочетании с пышными миди-юбками и трендовыми бермудами 

Kaos, Универмаг «Московский», 15 900 руб. Отрабатываем тренд на индиго-деним (прямиком с подиумов Khaite и Celine!) с помощью жилета с пайеточными

Kaos, Универмаг «Московский», 15 900 руб.

Отрабатываем тренд на индиго-деним (прямиком с подиумов Khaite и Celine!) с помощью жилета с пайеточными вышиками Kaos

Urbantiger, 9 990 руб. Футуристичный жилет с защитой от влаги и ветра, утепленный экологичным синтепухом DuPont Sorona — вот он идеальный айтем для

Urbantiger, 9 990 руб.

Футуристичный жилет с защитой от влаги и ветра, утепленный экологичным синтепухом DuPont Sorona — вот он идеальный айтем для просмотра третьей части фантастической эпопеи Дени Вильнева (премьера 18 декабря!)

Annuko, 9 540 руб. Осенне-зимнюю коллекцию Annuko посвятили панку, гранжу и всему тому, что мы так любим. Среди хайлайтов дропа — укороченный жилет из

Annuko, 9 540 руб. 

Осенне-зимнюю коллекцию Annuko посвятили панку, гранжу и всему тому, что мы так любим. Среди хайлайтов дропа — укороченный жилет из металлик-кружева с говорящим названием «Глэм-рок» (носим, конечно, с кожаными скинни и казаками!)

Gate31, 8 990 руб. Пока погода позволяет, носим жилет Gate31 в качестве верхней одежды в сочетании с вязаными худи, а позже — трансформируем айтем в

Gate31, 8 990 руб.

Пока погода позволяет, носим жилет Gate31 в качестве верхней одежды в сочетании с вязаными худи, а позже — трансформируем айтем в манишку и надеваем под теплые пальто и шубы

Lime, 5 599 руб. Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L

Lime, 5 599 руб.

Темно-фиолетовый — один из самых актуальных и упрямых цветов, который подчинится лишь тем, кто, как сказала главред журнала L'Etiquette, с уверенностью сможет «носить его легко, спокойно, без лишнего усердия и ни на секунду не усомнится, что на месте фиолетового лучше бы смотрелся синий или красный». Если вы из таких, то добро пожаловать в мир пурпурных туник Chloe, аметистовых жакетов Jil Sander и виноградных жилетов Lime

Idol, 4 990 руб. Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к нарядным бархатным жилетам Idol в

Idol, 4 990 руб.

Без ципао в этом сезоне никуда: в придачу к азиатским платьям и жакетам присматриваемся к нарядным бархатным жилетам Idol в комбинации с юбками из той же ткани (забирайте идею лука для новогоднего корпоратива!)

Befree, 2 299 руб. Судя по недавним показам Simone Rocha и Khaite преппи-аргайл чувствует себя как дома и за пределами строгих офисных или лиго

Befree, 2 299 руб.

Судя по недавним показам Simone Rocha и Khaite преппи-аргайл чувствует себя как дома и за пределами строгих офисных или лиго-плющевых сочетаний. Поэтому забираем академичный жилет Befree в комбинации с кожаными микрошортами и велюровыми скинни-брюками 

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