Меховые, из дикого шелка и в стиле глэм-рок: 30 самых модных жилетов сезона

Восстанавливаем фэшн-справедливость и возвращаем в гардеробы незаслуженно забытые жилеты, которые на самом деле универсальнее, чем кажутся. Так, на весенне-летнем шоу Chanel жилеты из твида заменяли классические жакеты, стилист Miu Miu Лотта Волкова замиксовала кроп-модели из кожи с атласными блузами и мини-шортами, а на показе Dries Van Noten увидели трикотажные безрукавки в сочетании с растянутыми футболками и цветочными ретроплатьями. Собрали еще 30 самых модных вариантов, которые точно пригодятся в этом (и следующем!) сезоне.