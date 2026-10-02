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Муфты-бантики, серьги-капли и сумки-печенья: модный вишлист октября

Академический фэшн-шик Rendez-Vous, сюрреалистичные сумки-домики Braccialini, и ностальгичная коллаборация «Ола Ола» х Яков Хомич: собрали главные модные мастхэвы октября в материале Собака.ru.

MVST

Босоножки MVST, ДЛТ, 186 000 руб.

Босоножки MVST, ДЛТ, 186 000 руб.

Коллаборация сезона! Культовые итальянские обувщики Rene Caovilla (авторы знаменитых крылатых босоножек для ангелов шоу Victoria’s Secret!) создали эксклюзивную капсулу для бренда MVST (уже в ДЛТ! ). Абсолютный бестселлер — коктейльные шоколадные босоножки Lindsey Margot с пушистой меховой вставкой (хит!) и фирменным спиралевидным ремешком. Так и представляем в сочетании с корсетным футляром и минодьером в новейшем фэнси-дёрти-баре «Пузыри и Псы» у фонтана на Караванной!

My812

Очень необычно, зайка! Лучшие перчатки осени — муфты-бантики My812

Муфта My812, 15 700 руб.

Муфта My812, 15 700 руб.

Не спорим с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло и меняем укороченные перчатки на муфту-кокон. Самую нарядную (и теплую — из шерсти альпаки!) придумали петербургские мастера ультрафеминных платьев и комбинаций My812, которым респектуют Кендалл Дженнер и велнес-дива Шахри Амирханова. Сочетаем бантик с приталенным пальто и анималистичной юбкой в бемби-принте — вот идеальный лук как для букдейтинга в «Подписных изданиях», так и для петербургских гастролей «Мертвых душ» в исполнении важнейшего московского театра «Озеро» (14 и 15 октября в Драмтеатре на Васильевском!).

Simonetta Ravizza

Вы долистали до премиума — образцовой олдмани-дубленки Simonetta Ravizza от «Кашемир и Шелк»

Дубленка Simonetta Ravizza, «Кашемир и Шелк»

Дубленка Simonetta Ravizza, «Кашемир и Шелк»

Мех — важнейший материал осенне-зимнего сезона, чье топовое место в трендбуках заверено пушистыми пальто Дэниела Розберри, Пьерпаоло Пиччоли и Демны. В ареопаге хедлайнеров — итальянская непо-дива скорняжного дела Симонетта Равицца (внучка мехового гиганта Annabella Джилио Равиццы!), чьи тотал-луки Simonetta Ravizzа с восторгом носят фэшн-иконы Оливия Палермо и Бланка Миро. Наш выбор — двусторонняя ретро дубленка из сверхмягкого (а главное, морозостойкого!) мутона (уже в главном петербургском хабе отборного трикотажа «Кашемир и Шелк»!), в которой уже зимой будем чиллить в комаровском дачном клубе «Суббота».

Rendez-Vous

Наш ответ гранжу — академический фэшн-шик Rendez-Vous

Тотал-лук Rendez-Vous

Тотал-лук Rendez-Vous

Казаки Guess, Rendez-Vous

Казаки Guess, Rendez-Vous

Сумка Lumique, Rendez-Vous, 11 550 руб.

Сумка Lumique, Rendez-Vous, 11 550 руб.

Куртка Maison David, Rendez-Vous, 71 390 руб.

Куртка Maison David, Rendez-Vous, 71 390 руб.

Преппи — важнейший модный вайб осени, заверенный колледж-жакетами Джулиана Клаузнера в Dries Van Noten и нердовскими джемперами Луиз Троттер в Bottega Veneta. Для петербуржцев лучшую академическую фэшн-базу с особым прилежанием собрал мультибрендовый хаб Rendez-Vous. Берем нубуковое минимал-хобо Lumique (бренд уважают Рената Литвинова и Оксана Рим!), а затем на контрасте стилизуем c ажурными казаками Guess для похода за новейшим тиражом «Противоденствия» Томаса Пинчона (автор первоисточника оскароносной «Битвы за битвой»!). Ну а в маскулинной куртке из натуральной замши Maison David спешим за «Ленинградским» коктейлем в залихватский кабак «Шалман» от музея «Полторы комнаты».

Coccinelle

Оттачиваем сквайршик в жокейских сапогах Coccinelle

Сапоги Coccinelle

Сапоги Coccinelle

Фиксируем бум англомании: пока звезда Furious Лола Петтикрю выгуливает панковские платья Vivienne Westwood, идеолог Burberry Дэниел Ли переодевает нас в тартан с ног до головы, а Джонатан Андерсон возвращает в прайм даффлкоты. С дизайнерами солидарны пармские аксессуарные профи Coccinelle, которые этой осенью голосуют за коттеджкорные сапоги Pansy (с акцентной логопряжкой!) из кожи и вощеного хлопкового канваса. Мечтаем увидеть в дуэте с клетчатыми преппи-юбками на прогулке с королевским корги (само собой, до каноничного английского завтрака в гранд-пабе Blackchops!).

Gianni Chiarini

Мировые хобо изучены всего на 1% — доказано сумкой-скатом Gianni Chiarini в No One

Сумка Gianni Chiarini, No One, 63 990 руб.

Сумка Gianni Chiarini, No One, 63 990 руб.

Сумка Braccialini, No One, 62 990 руб.

Сумка Braccialini, No One, 62 990 руб.

Лоферы Principe di Bologna, No One, 32 490 руб.

Лоферы Principe di Bologna, No One, 32 490 руб.

Сюрреалистичные it-bags повсюду: от ридикюля-граната Матье Блази и клатча-лягушки Джонатана Андерсона до сказочной сумки-домика от виртуозов крейзи-аксессуаров Braccialini (уже в итальяноцентричном мультибрендовом бутике NO ONE!). Достойная фэшн-альтернатива — объемное кожаное хобо Gianni Chiarini (украшено тиснением под плавники ската!): комбинируем с серебристыми металлик-лоферами Principe di Bologna из ворсистой кожи пони (хит!) и сияем на театральной гранд-выставке «Сцена действия» в Манеже.

Geox

Проводим сезон «хоа-хоа» на спортивных движениях — в готических сникерах Geox

Кроссовки Geox

Кроссовки Geox

Не отказываемся от терапевтичных марафонов и пелотонов даже в условиях ливней: становимся с упергероями спортшика в водоотталкивающих дарк-кроссовках Spherica Plus от Geox. По канонам фэшн-аутдора мастеровитые итальянские сапожники (во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато!) снабдили сникеры гидрофобной обработкой (никакого поглощения влаги!), нескользящей контрастной подошвой и перекрестной шнуровкой (идеальная фиксация!). Так что смело сочетаем с технологичными легинсами и утепленными ветровками и выдвигаемся на парадный дворцово-парковый забег в Павловск (4 октября!).

Diego M

Kinda chic! Восхитительные шубы-сферы уже в Diego M

Шуба Diego M

Шуба Diego M

Говорим гротескные объемы — вспоминаем завирусившиеся гигапуховики Рика Оуэнса, могучие пончо Чемены Камали и ворсистые бурки с гранд-плечами от Николя Жескьера. С визионерами солидарен семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли, отшивший в DIEGO M мегапушистые шубы в остромодной пастельной колористике. Безупречны как в дуэте с высокими рыбацкими ботфортами и кучерявыми сапогами-свиферами, так и с индислиз-гриндерсами в лакированной коже — особенно в условиях предзимней вылазки в отреставрированные «Пенаты»!

Dries Van Noten

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 326 000 руб.

Сумка Dries Van Noten, ДЛТ, 326 000 руб.

Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый крокодиловый паттерн — а именно, пополняем сумочный бестиарий главной осенней it-bag от Dries Van Noten, выполненной в остромодном алом оттенке и снабженной рамочным ретрозамком (шик!).

Karl Lagerfeld

Сумка Karl Lagerfeld

Сумка Karl Lagerfeld

Фанаты Кусамы, аларм! За кроссбоди-трибьютом матриарху совриска идем к французам Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-заветы великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!). Будем миксовать с коктейльными платьями и кожаными брюками для похода на гастроли сенсацион-ного театрального пространства «Внутри» в БДТ (18–19 октября!).

Falconeri

Тотал-луки Falconeri

Тотал-луки Falconeri

Эдвардианский иппошик — хит осени по версии Симона Порт Жакмюса и виртуозов олдмани-кашемира Falconeri во главе с худр уком Джулией Сартини (с 30-летним стажем!). Раскрываем субличность заядлого конника и на ура сочетаем бургунди-джемперы с парадными рединготами и жокейскими сапогами (как на выездковом манеже, так и на октябрьской премьере спектакля «А зори здесь тихие...» конно-драматического театра «ВелесО» Евгения Ткачука!).

Furnari

Пальто с шарфом Furnari, 1 450 000 руб.

Пальто с шарфом Furnari, 1 450 000 руб.

Не ждем зиму и надеваем ультрахитовый мех прямо сейчас: наш выбор — кашемировое пальто, которое гуру скорняжного дела Furnari (с 10-летним стажем!) дополнили вшитым шарфом из соболя (бросает вызов кутюрным боа Бейонсе и Джей Ло!).

Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Лоферы Doucal’s

Лоферы — важнейший сезонный конкурент казаков (по версии Алессандро Микеле и Матье Блази!). Наш фаворит — кожаный тассел-вариант (ручной сборки!) от потомственных итальянских обувщиков Doucal’s, украшенный металлической фурнитурой и снабженный нескользящей резиновой вставкой на подошве: планируем сочетать с остромодными бархатными пиджаками и укороченными джинсами с открытой щиколоткой (хит!).

A17

Шорты для плавания А17, 8 000 руб. (скоро в продаже)

Шорты для плавания А17, 8 000 руб. (скоро в продаже)

Манифестируем балийскую зимовку правильно — оттачиваем брасс и баттерфляй в нейтральных водах «Бассейна у Флагштока» в курортных бермудах от петербургских профи мужских слипов и хипсов A17 (суперсила бренда — мастерский бельевой пошив с бесшовной технологией lazer cut!).

Duno

Пальто DUNO

Пальто DUNO

Многослойность — хит осеннего подиума Prada и петербургский базовый фэшн-минимум. Маст-хэв для нордических прогулок по Линейному парку (с видом на Морской фасад!) — непродуваемый тренчкот Duno (свежая поставка ДЛТ!), который итальянские мастера кэжуал-аутдора дополнили утепленным жилетом из экомеха с акцентным воротником.

Furla

Сумка Furla

Сумка Furla

Этой осенью готовимся носить все самое ворсистое, мохнатое и взъерошенное! Если юбки-карандаши — только овечьи коконы Hodakova, если головные уборы — только мохнатые береты Bottega Veneta, а если сумка — только меховой багет Tonie (с кросс-боди-ремешком!) от итальянских сумочных мастеров Furla. Берем в комбо с высокими ботфортами и на выставку Серова и Коровина в KGallery (со 2 октября!), и в МАМТ на премьеру балета «Вишневый сад. Сад вишневый» с Дианой Вишневой в главной партии (с 16 по 19 октября!).

Edox

Часы Edox, 139 300 руб.

Часы Edox, 139 300 руб.

Ты не бойся ночи, ведь я рядом! Избегаем опоздания на мосты в атмосфере тотального слэя — точнее, в драгоценных часах Edox из нержавеющей стали, которые швейцарские мастера хронографов и скелетонов декорировали перламутровым циферблатом (в бриллиантах!) и долговечным кварцевым механизмом (ангелом будут нашим навсегда!).

Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime 

В основе новой коллекции Lime Studio — эклектика: команда бренда смешала разные стили (от преппи до аутдора), текстуры (от фактурной шерсти до кучерявого меха и гладкой кожи) и оттенки (от оливкового и небесно-голубого до шоколадного и хаки). Среди главных хайлайтов дропа — верхняя одежда: макси-пальто с трендовым воротом-стойкой, двусторонние пуховики и шубы из волнистого меха стилисты замиксовали с пышной юбкой по колено, брюками и джинсами О-силуэта, остроносыми ботильонами со питоновыми вставками и сапогами с ультрамодным мысом-лапкой. 

Ulyana Sergeenko

Куртка Ulyana Sergeenko, 400 000 руб.

Куртка Ulyana Sergeenko, 400 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 650 000 руб.

Жакет Ulyana Sergeenko, 650 000 руб.

В осенне-зимней коллекции Ульяна Сергеенко виртуозно женит практичную одежду для охоты и верховой езды с феминным китчем 1970-х. Отсюда — приталенные макси-пальто с акцентным меховым воротником, плечистые куртки из кожи, архитектурные жакеты с пернатой горгерой и укороченные бушлаты с широким поясом и асимметричной застежкой. Верхнюю одежду дополняет линия вау-аксессуаров — от каракулевых шляпок ток и жокейских сапог до отсылающих к охотничьему снаряжению кожаных басок и волнистых сумок, повторяющих форму советского печенья.

Autentiments

Бушлат Autentiments, 75 500 руб.

Бушлат Autentiments, 75 500 руб.

Блуза Autentiments, 31 900 руб.

Блуза Autentiments, 31 900 руб.

Платье Autentiments, 39 900 руб.

Платье Autentiments, 39 900 руб.

Жакет Autentiments, 53 900 руб.

Жакет Autentiments, 53 900 руб.

Рассматриваем новый кампейн виртуозов феминного тейлоринга Autentiments с Ренатой Литвиновой в главной роли (за камерой — звездный фэшн-портретист Асет Героева!). Специально для съемки, вдохновленной духом английского поместья 1930-х годов, дива примерила фирменные бушлаты с акцентными плечами, клетчатые оверсайз-костюмы (особенно хороши в сочетании с жокейками!), архитектурные мини-платья из костюмной ткани и воздушные ретроблузы в тандеме с трендовыми скинни со штрипками. 

Ола Ола х Яков Хомич

Обложка для паспорта Ола Ола х Яков Хомич, 5 900 руб.

Обложка для паспорта Ола Ола х Яков Хомич, 5 900 руб.

Футболка Ола Ола х Яков Хомич, 6 500 руб.

Футболка Ола Ола х Яков Хомич, 6 500 руб.

Косметичка Ола Ола х Яков Хомич, 12 000 руб.

Косметичка Ола Ола х Яков Хомич, 12 000 руб.

Дизайнер Ольга Гинзбург объедилась с виртуозом наивного искусства Яковом Хомичем — основой совместного дропа стали цветочные ретро-обои, которые часто встречаются на картинах художника (а еще — точно такие же украшают квартиру фаундера «Ола Ола»!). Помимо винтажного флористического принта в коллекции пускающие слезу медвежата и будто нарисованные детской рукой гепарды, крокодилы и зайчата. Авторские вышивки дополнили футболки, худи, броши, сумки для ноутбука, косметички, обложки для паспорта и маски для сна. 

Darkrain

Cерьги Darkrain, 8 700 руб.

Cерьги Darkrain, 8 700 руб.

Кольцо Darkrain, 6 200 руб.

Кольцо Darkrain, 6 200 руб.

Вдохновившись природной красотой минералов и движением воды, ювелиры Darkrain отказались от традиционного главенства металла, сделав акцент на уникальной форме, огранке и светоотражающих свойствах натуральных камней. В дроп вошли шесть новинок, в которых используются всего два вида огранки (груша и триллион) и три типа минералов: лондон топаз, дымчатый кварц и топаз скай. 

Ecco

Кроссовки Ecco

Кроссовки Ecco

Кроссовки Ecco

Кроссовки Ecco

Заручившись поддержкой биомехаников из Копенгагенского университета, датские обувщики Ecco представили аутдор-линейку RECEPTOR XP. В дроп вошли технологичные кроссовки (подходят как для города, так и для хайкинга!) и зимние ботинки с мембраной GORE-TEX для защиты от влаги и холода, а еще — лоферы и гибридные сникерины, созданные совместно с дизайнером Наташей Рамсей-Леви. Все модели из линейки RECEPTOR XP оснащены анатомической подошвой ECCO FLUIDFORM™, износостойким резиновым протектором и облегченными стельками интегральными стабилизаторами (уверенная фиксация стопы без утяжеления конструкции!). 

«Жером» x «Крестецкая строчка»

«Жером» x «Крестецкая строчка»

«Жером» x «Крестецкая строчка»

«Жером» x «Крестецкая строчка»

«Жером» x «Крестецкая строчка»

Гастро+фэшн-коллаборация месяца: 12 сентября команда ресторана «Жером» собрала друзей на фабрике «Крестецкая строчка» в поселке Крестцы Новгородской области. Ее владельцы Антон и Александра Георгиевы лично познакомили гостей с уникальным ремеслом мастериц фабрики — строчевой вышивкой, история которой насчитывает более 160 лет. За гастро-сопровождение отвечал бренд-шеф «Жером» Павел Циклинский, который приготовил ужин из мини-оладий с красной и щучьей икрой, тартара из говядины с чёрным трюфелем, карпаччо из артишоков, крудо из гребешка с вишней, ризотто с белыми грибами, рибая на кости, а на десерт — наполеон с инжиром. 

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