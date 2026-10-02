Муфты-бантики, серьги-капли и сумки-печенья: модный вишлист октября

Этой осенью готовимся носить все самое ворсистое, мохнатое и взъерошенное! Если юбки-карандаши — только овечьи коконы Hodakova, если головные уборы — только мохнатые береты Bottega Veneta, а если сумка — только меховой багет Tonie (с кросс-боди-ремешком!) от итальянских сумочных мастеров Furla. Берем в комбо с высокими ботфортами и на выставку Серова и Коровина в KGallery (со 2 октября!), и в МАМТ на премьеру балета «Вишневый сад. Сад вишневый» с Дианой Вишневой в главной партии (с 16 по 19 октября!).