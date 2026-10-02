Муфты-бантики, серьги-капли и сумки-печенья: модный вишлист октября

Академический фэшн-шик Rendez-Vous, сюрреалистичные сумки-домики Braccialini, и ностальгичная коллаборация «Ола Ола» х Яков Хомич: собрали главные модные мастхэвы октября в материале Собака.ru.
MVST
Коллаборация сезона! Культовые итальянские обувщики Rene Caovilla (авторы знаменитых крылатых босоножек для ангелов шоу Victoria’s Secret!) создали эксклюзивную капсулу для бренда MVST (уже в ДЛТ! ). Абсолютный бестселлер — коктейльные шоколадные босоножки Lindsey Margot с пушистой меховой вставкой (хит!) и фирменным спиралевидным ремешком. Так и представляем в сочетании с корсетным футляром и минодьером в новейшем фэнси-дёрти-баре «Пузыри и Псы» у фонтана на Караванной!
My812
Очень необычно, зайка! Лучшие перчатки осени — муфты-бантики My812
Не спорим с худруком Saint Laurent Энтони Ваккарелло и меняем укороченные перчатки на муфту-кокон. Самую нарядную (и теплую — из шерсти альпаки!) придумали петербургские мастера ультрафеминных платьев и комбинаций My812, которым респектуют Кендалл Дженнер и велнес-дива Шахри Амирханова. Сочетаем бантик с приталенным пальто и анималистичной юбкой в бемби-принте — вот идеальный лук как для букдейтинга в «Подписных изданиях», так и для петербургских гастролей «Мертвых душ» в исполнении важнейшего московского театра «Озеро» (14 и 15 октября в Драмтеатре на Васильевском!).
Simonetta Ravizza
Вы долистали до премиума — образцовой олдмани-дубленки Simonetta Ravizza от «Кашемир и Шелк»
Дубленка Simonetta Ravizza, «Кашемир и Шелк»
Мех — важнейший материал осенне-зимнего сезона, чье топовое место в трендбуках заверено пушистыми пальто Дэниела Розберри, Пьерпаоло Пиччоли и Демны. В ареопаге хедлайнеров — итальянская непо-дива скорняжного дела Симонетта Равицца (внучка мехового гиганта Annabella Джилио Равиццы!), чьи тотал-луки Simonetta Ravizzа с восторгом носят фэшн-иконы Оливия Палермо и Бланка Миро. Наш выбор — двусторонняя ретро дубленка из сверхмягкого (а главное, морозостойкого!) мутона (уже в главном петербургском хабе отборного трикотажа «Кашемир и Шелк»!), в которой уже зимой будем чиллить в комаровском дачном клубе «Суббота».
Rendez-Vous
Наш ответ гранжу — академический фэшн-шик Rendez-Vous
Тотал-лук Rendez-Vous
Казаки Guess, Rendez-Vous
Преппи — важнейший модный вайб осени, заверенный колледж-жакетами Джулиана Клаузнера в Dries Van Noten и нердовскими джемперами Луиз Троттер в Bottega Veneta. Для петербуржцев лучшую академическую фэшн-базу с особым прилежанием собрал мультибрендовый хаб Rendez-Vous. Берем нубуковое минимал-хобо Lumique (бренд уважают Рената Литвинова и Оксана Рим!), а затем на контрасте стилизуем c ажурными казаками Guess для похода за новейшим тиражом «Противоденствия» Томаса Пинчона (автор первоисточника оскароносной «Битвы за битвой»!). Ну а в маскулинной куртке из натуральной замши Maison David спешим за «Ленинградским» коктейлем в залихватский кабак «Шалман» от музея «Полторы комнаты».
Coccinelle
Оттачиваем сквайршик в жокейских сапогах Coccinelle
Сапоги Coccinelle
Фиксируем бум англомании: пока звезда Furious Лола Петтикрю выгуливает панковские платья Vivienne Westwood, идеолог Burberry Дэниел Ли переодевает нас в тартан с ног до головы, а Джонатан Андерсон возвращает в прайм даффлкоты. С дизайнерами солидарны пармские аксессуарные профи Coccinelle, которые этой осенью голосуют за коттеджкорные сапоги Pansy (с акцентной логопряжкой!) из кожи и вощеного хлопкового канваса. Мечтаем увидеть в дуэте с клетчатыми преппи-юбками на прогулке с королевским корги (само собой, до каноничного английского завтрака в гранд-пабе Blackchops!).
Gianni Chiarini
Мировые хобо изучены всего на 1% — доказано сумкой-скатом Gianni Chiarini в No One
Сюрреалистичные it-bags повсюду: от ридикюля-граната Матье Блази и клатча-лягушки Джонатана Андерсона до сказочной сумки-домика от виртуозов крейзи-аксессуаров Braccialini (уже в итальяноцентричном мультибрендовом бутике NO ONE!). Достойная фэшн-альтернатива — объемное кожаное хобо Gianni Chiarini (украшено тиснением под плавники ската!): комбинируем с серебристыми металлик-лоферами Principe di Bologna из ворсистой кожи пони (хит!) и сияем на театральной гранд-выставке «Сцена действия» в Манеже.
Geox
Проводим сезон «хоа-хоа» на спортивных движениях — в готических сникерах Geox
Кроссовки Geox
Не отказываемся от терапевтичных марафонов и пелотонов даже в условиях ливней: становимся с упергероями спортшика в водоотталкивающих дарк-кроссовках Spherica Plus от Geox. По канонам фэшн-аутдора мастеровитые итальянские сапожники (во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато!) снабдили сникеры гидрофобной обработкой (никакого поглощения влаги!), нескользящей контрастной подошвой и перекрестной шнуровкой (идеальная фиксация!). Так что смело сочетаем с технологичными легинсами и утепленными ветровками и выдвигаемся на парадный дворцово-парковый забег в Павловск (4 октября!).
Diego M
Kinda chic! Восхитительные шубы-сферы уже в Diego M
Шуба Diego M
Говорим гротескные объемы — вспоминаем завирусившиеся гигапуховики Рика Оуэнса, могучие пончо Чемены Камали и ворсистые бурки с гранд-плечами от Николя Жескьера. С визионерами солидарен семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли, отшивший в DIEGO M мегапушистые шубы в остромодной пастельной колористике. Безупречны как в дуэте с высокими рыбацкими ботфортами и кучерявыми сапогами-свиферами, так и с индислиз-гриндерсами в лакированной коже — особенно в условиях предзимней вылазки в отреставрированные «Пенаты»!
Dries Van Noten
Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый крокодиловый паттерн — а именно, пополняем сумочный бестиарий главной осенней it-bag от Dries Van Noten, выполненной в остромодном алом оттенке и снабженной рамочным ретрозамком (шик!).
Karl Lagerfeld
Сумка Karl Lagerfeld
Фанаты Кусамы, аларм! За кроссбоди-трибьютом матриарху совриска идем к французам Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-заветы великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!). Будем миксовать с коктейльными платьями и кожаными брюками для похода на гастроли сенсацион-ного театрального пространства «Внутри» в БДТ (18–19 октября!).
Falconeri
Тотал-луки Falconeri
Эдвардианский иппошик — хит осени по версии Симона Порт Жакмюса и виртуозов олдмани-кашемира Falconeri во главе с худр уком Джулией Сартини (с 30-летним стажем!). Раскрываем субличность заядлого конника и на ура сочетаем бургунди-джемперы с парадными рединготами и жокейскими сапогами (как на выездковом манеже, так и на октябрьской премьере спектакля «А зори здесь тихие...» конно-драматического театра «ВелесО» Евгения Ткачука!).
Furnari
Не ждем зиму и надеваем ультрахитовый мех прямо сейчас: наш выбор — кашемировое пальто, которое гуру скорняжного дела Furnari (с 10-летним стажем!) дополнили вшитым шарфом из соболя (бросает вызов кутюрным боа Бейонсе и Джей Ло!).
Doucal’s
Лоферы Doucal’s
Лоферы — важнейший сезонный конкурент казаков (по версии Алессандро Микеле и Матье Блази!). Наш фаворит — кожаный тассел-вариант (ручной сборки!) от потомственных итальянских обувщиков Doucal’s, украшенный металлической фурнитурой и снабженный нескользящей резиновой вставкой на подошве: планируем сочетать с остромодными бархатными пиджаками и укороченными джинсами с открытой щиколоткой (хит!).
A17
Манифестируем балийскую зимовку правильно — оттачиваем брасс и баттерфляй в нейтральных водах «Бассейна у Флагштока» в курортных бермудах от петербургских профи мужских слипов и хипсов A17 (суперсила бренда — мастерский бельевой пошив с бесшовной технологией lazer cut!).
Duno
Пальто DUNO
Многослойность — хит осеннего подиума Prada и петербургский базовый фэшн-минимум. Маст-хэв для нордических прогулок по Линейному парку (с видом на Морской фасад!) — непродуваемый тренчкот Duno (свежая поставка ДЛТ!), который итальянские мастера кэжуал-аутдора дополнили утепленным жилетом из экомеха с акцентным воротником.
Furla
Сумка Furla
Этой осенью готовимся носить все самое ворсистое, мохнатое и взъерошенное! Если юбки-карандаши — только овечьи коконы Hodakova, если головные уборы — только мохнатые береты Bottega Veneta, а если сумка — только меховой багет Tonie (с кросс-боди-ремешком!) от итальянских сумочных мастеров Furla. Берем в комбо с высокими ботфортами и на выставку Серова и Коровина в KGallery (со 2 октября!), и в МАМТ на премьеру балета «Вишневый сад. Сад вишневый» с Дианой Вишневой в главной партии (с 16 по 19 октября!).
Edox
Ты не бойся ночи, ведь я рядом! Избегаем опоздания на мосты в атмосфере тотального слэя — точнее, в драгоценных часах Edox из нержавеющей стали, которые швейцарские мастера хронографов и скелетонов декорировали перламутровым циферблатом (в бриллиантах!) и долговечным кварцевым механизмом (ангелом будут нашим навсегда!).
Lime
В основе новой коллекции Lime Studio — эклектика: команда бренда смешала разные стили (от преппи до аутдора), текстуры (от фактурной шерсти до кучерявого меха и гладкой кожи) и оттенки (от оливкового и небесно-голубого до шоколадного и хаки). Среди главных хайлайтов дропа — верхняя одежда: макси-пальто с трендовым воротом-стойкой, двусторонние пуховики и шубы из волнистого меха стилисты замиксовали с пышной юбкой по колено, брюками и джинсами О-силуэта, остроносыми ботильонами со питоновыми вставками и сапогами с ультрамодным мысом-лапкой.
Ulyana Sergeenko
В осенне-зимней коллекции Ульяна Сергеенко виртуозно женит практичную одежду для охоты и верховой езды с феминным китчем 1970-х. Отсюда — приталенные макси-пальто с акцентным меховым воротником, плечистые куртки из кожи, архитектурные жакеты с пернатой горгерой и укороченные бушлаты с широким поясом и асимметричной застежкой. Верхнюю одежду дополняет линия вау-аксессуаров — от каракулевых шляпок ток и жокейских сапог до отсылающих к охотничьему снаряжению кожаных басок и волнистых сумок, повторяющих форму советского печенья.
Autentiments
Рассматриваем новый кампейн виртуозов феминного тейлоринга Autentiments с Ренатой Литвиновой в главной роли (за камерой — звездный фэшн-портретист Асет Героева!). Специально для съемки, вдохновленной духом английского поместья 1930-х годов, дива примерила фирменные бушлаты с акцентными плечами, клетчатые оверсайз-костюмы (особенно хороши в сочетании с жокейками!), архитектурные мини-платья из костюмной ткани и воздушные ретроблузы в тандеме с трендовыми скинни со штрипками.
Ола Ола х Яков Хомич
Дизайнер Ольга Гинзбург объедилась с виртуозом наивного искусства Яковом Хомичем — основой совместного дропа стали цветочные ретро-обои, которые часто встречаются на картинах художника (а еще — точно такие же украшают квартиру фаундера «Ола Ола»!). Помимо винтажного флористического принта в коллекции пускающие слезу медвежата и будто нарисованные детской рукой гепарды, крокодилы и зайчата. Авторские вышивки дополнили футболки, худи, броши, сумки для ноутбука, косметички, обложки для паспорта и маски для сна.
Darkrain
Вдохновившись природной красотой минералов и движением воды, ювелиры Darkrain отказались от традиционного главенства металла, сделав акцент на уникальной форме, огранке и светоотражающих свойствах натуральных камней. В дроп вошли шесть новинок, в которых используются всего два вида огранки (груша и триллион) и три типа минералов: лондон топаз, дымчатый кварц и топаз скай.
Ecco
Заручившись поддержкой биомехаников из Копенгагенского университета, датские обувщики Ecco представили аутдор-линейку RECEPTOR XP. В дроп вошли технологичные кроссовки (подходят как для города, так и для хайкинга!) и зимние ботинки с мембраной GORE-TEX для защиты от влаги и холода, а еще — лоферы и гибридные сникерины, созданные совместно с дизайнером Наташей Рамсей-Леви. Все модели из линейки RECEPTOR XP оснащены анатомической подошвой ECCO FLUIDFORM™, износостойким резиновым протектором и облегченными стельками интегральными стабилизаторами (уверенная фиксация стопы без утяжеления конструкции!).
«Жером» x «Крестецкая строчка»
Гастро+фэшн-коллаборация месяца: 12 сентября команда ресторана «Жером» собрала друзей на фабрике «Крестецкая строчка» в поселке Крестцы Новгородской области. Ее владельцы Антон и Александра Георгиевы лично познакомили гостей с уникальным ремеслом мастериц фабрики — строчевой вышивкой, история которой насчитывает более 160 лет. За гастро-сопровождение отвечал бренд-шеф «Жером» Павел Циклинский, который приготовил ужин из мини-оладий с красной и щучьей икрой, тартара из говядины с чёрным трюфелем, карпаччо из артишоков, крудо из гребешка с вишней, ризотто с белыми грибами, рибая на кости, а на десерт — наполеон с инжиром.
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