Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Ремни и пояса — главные аксессуары года! Вот 30 фэшн-доказательств

А нам бы только подпоясаться: ремни — больше не утилитарные аксессуары, а самостоятельные фэшн-айтемы на подиумах от Valentino и Bottega Veneta до Celine и Сhristian Dior. По этому поводу пополняем осенний вишлист самыми модными айтемами и учимся их носить по новым правилам. 

Valentino, ДЛТ, 171 500 руб. По подиумному (и ladylike) канону выгуливаем тонкие пояса-цепи в тандеме с платьями-футлярами в стиле ретро

Valentino, ДЛТ, 171 500 руб.

По подиумному (и ladylike) канону выгуливаем тонкие пояса-цепи в тандеме с платьями-футлярами в стиле ретро

Bottega Veneta, ДЛТ, 171 500 руб. Не пояс, а целую intrecciato-корзинку сплели мастерицы Bottega Veneta (особенно хороши в осенних total-white-образах

Bottega Veneta, ДЛТ, 171 500 руб.

Не пояс, а целую intrecciato-корзинку сплели мастерицы Bottega Veneta (особенно хороши в осенних total-white-образах!)

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. Главный пояс сезона — с овальной лого-пряжкой, который одобрили худрук Сhristian Dior Джонатан Андерсон и креативный

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.

Главный пояс сезона — с овальной лого-пряжкой, который одобрили худрук Сhristian Dior Джонатан Андерсон и креативный директор Сeline Майкл Райдер. А мы только за — будем носить с трендовыми скинни-джинсами и академичными аргайл-жилетами

Valentino, ДЛТ, 104 500 руб. Просто ремень — хорошо, а инкрустированный бирюзовыми кабошонами — лучше

Valentino, ДЛТ, 104 500 руб.

Просто ремень — хорошо, а инкрустированный бирюзовыми кабошонами — лучше

Dries Van Noten, ДЛТ, 89 950 руб. Мастера эклектики Dries Van Noten под руководством Джулиана Клауснера усложнили базовый черный ремень контрастным

Dries Van Noten, ДЛТ, 89 950 руб.

Мастера эклектики Dries Van Noten под руководством Джулиана Клауснера усложнили базовый черный ремень контрастным стичингом с выделкой под питона 

R13, DayNight, 59 125 руб. Не опять, а снова — лео-принт с нами в виде пятнистых миди-юбок Jil Sander, плюшевых пальто Celine и мурлыкающих ремней от

R13, DayNight, 59 125 руб.

Не опять, а снова — лео-принт с нами в виде пятнистых миди-юбок Jil Sander, плюшевых пальто Celine и мурлыкающих ремней от фэшн-бунтарей R13 (для комбо с кожаными брюками!)

 

Fidan Novruzova, KM20, 58 600 руб. Дизайнеры Fidan Novruzova вернули нам наш 2010-й и сочинили кожаный пояс-ленту, усыпанный серебристыми гранд

Fidan Novruzova, KM20, 58 600 руб.

Дизайнеры Fidan Novruzova вернули нам наш 2010-й и сочинили кожаный пояс-ленту, усыпанный серебристыми гранд-люверсами 

Heliot Emil, Golden Line, 42 000 руб. Усатые тюбики с карабинами в шлевках — out, модники с нишевым ремнем Heliot Emil — in

Heliot Emil, Golden Line, 42 000 руб.

Усатые тюбики с карабинами в шлевках — out, модники с нишевым ремнем Heliot Emil — in 

Paloma Wool, КМ20, 34 600 руб. Меняем пояс из собачьей шерсти на стейтмент-айтем от виртуозов трикотажа Paloma Wool — носим с пестрыми леггинсами

Paloma Wool, КМ20, 34 600 руб.

Меняем пояс из собачьей шерсти на стейтмент-айтем от виртуозов трикотажа Paloma Wool — носим с пестрыми леггинсами, шифоновыми комбинациями и даже в качестве топа с джинсовыми капри

Meowshka, 31 000 руб. Смотрим показы Celine, Valentino и Jacquemus и фиксируем тотальное камербанд-помешательство. Наш выбор — бархатный кушак (с

Meowshka, 31 000 руб.

Смотрим показы Celine, Valentino и Jacquemus и фиксируем тотальное камербанд-помешательство. Наш выбор — бархатный кушак (с пушистыми горошинами!) от феи деми-кутюра Лидии Метельской 

Ola Ola, 24 000 руб. Как быть джентльменом, когда ты кобра? Всё просто — миксуйте маскулинную двойку с лютым снейк-ремнем Ola Ola

Ola Ola, 24 000 руб.

Как быть джентльменом, когда ты кобра? Всё просто — миксуйте маскулинную двойку с лютым снейк-ремнем Ola Ola

Reptile’s House, No One, 23 490 руб. Инди-слизеры, здесь? Отыскали для вас заклепочный ремень от итальянских кожевников Reptile's House — для

Reptile’s House, No One, 23 490 руб.

Инди-слизеры, здесь? Отыскали для вас заклепочный ремень от итальянских кожевников Reptile's House — для сочетаний с гусарскими доломанами и мини-юбками в складку

Orciani, «Кашемир и Шелк», 21 213 руб. Вместо обычной пряжки гуру ремней Orciani (флагманское изделие марки с 1979 года!) использовали фантазийную

Orciani, «Кашемир и Шелк», 21 213 руб.

Вместо обычной пряжки гуру ремней Orciani (флагманское изделие марки с 1979 года!) использовали фантазийную волнообразную. Из плюсов — легко регулируется, не требует дополнительных (и вообще никаких!) отверстий и отсылает к ретрофутуристичным вайбам Пако Рабана 

Doucal's, ДЛТ, 21 050 руб. Это база: лаконичный ремень из гладкой замши холодного светло-серого оттенка от обувных артизанов Doucal's

Doucal's, ДЛТ, 21 050 руб.

Это база: лаконичный ремень из гладкой замши холодного светло-серого оттенка от обувных артизанов Doucal's

Walk of Shame, 16 900 руб. Ультрадлинный ремень с тиснением под рептилию худрук марки Андрей Артемов предлагает носить в два оборота на бедрах или

Walk of Shame, 16 900 руб.

Ультрадлинный ремень с тиснением под рептилию худрук марки Андрей Артемов предлагает носить в два оборота на бедрах или намотать вокруг шеи в виде чокера

№21, ДЛТ, 16 600 руб. Креативный директор №21 Алессандро Дель Аква поженил кокеткорный бантик с диким лео-принтом — получился идеальный пояс для

№21, ДЛТ, 16 600 руб.

Креативный директор №21 Алессандро Дель Аква поженил кокеткорный бантик с диким лео-принтом — получился идеальный пояс для сочетаний с babydoll-платьями и строгими юбками-карандашами 

Karpov x M CH, 12 500 руб. Фэшн-инфлюенсер Маша Червоткина (петербурженка в анамнезе!) сначала создала собственный обувной бренд M CH, а потом

Karpov x M CH, 12 500 руб.

Фэшн-инфлюенсер Маша Червоткина (петербурженка в анамнезе!) сначала создала собственный обувной бренд M CH, а потом — заколлабилась с фэшн-ремесленниками Karpov. Получился дроп ремней с ультрамодными овальными пряжками

Autentiments, 14 900 руб. Широкие ремни в стиле 1970-х всё еще с нами: заверено выходами it-girl поколения Алексы Чанг, а еще — подиумными луками

Autentiments, 14 900 руб.

Широкие ремни в стиле 1970-х всё еще с нами: заверено выходами it-girl поколения Алексы Чанг, а еще — подиумными луками Chloe и Rabanne 

Gainsbaree, Subbota, 13 000 руб. Смотрим на латунную пряжку ремня Gainsbaree — видим кованую ограду Михайловского сада

Gainsbaree, Subbota, 13 000 руб.

Смотрим на латунную пряжку ремня Gainsbaree — видим кованую ограду Михайловского сада

Gianni Chiarinni, «Кенгуру», 12 999 руб. Тихороскошный ремень из коричневой замши Gianni Chiarinni — для тандема с белоснежными брюками на вау-бранчах

Gianni Chiarinni, «Кенгуру», 12 999 руб.

Тихороскошный ремень из коричневой замши Gianni Chiarinni — для тандема с белоснежными брюками на вау-бранчах в Tony Bistro

Coccinelle, BNS club, 11 300 руб. Без шоколадного ремня в этом сезоне никуда: по примеру Saint Laurent, Stella Mccartney и Alexander McQueen

Coccinelle, BNS club, 11 300 руб.

Без шоколадного ремня в этом сезоне никуда: по примеру Saint Laurent, Stella Mccartney и Alexander McQueen повязываем их поверх прямых джинсов, узких брюк со стрелками и пушистых шуб

Say No More, 9 500 руб. Отрабатываем балеткор при помощи пояса-бандажа Say No More — натягиваем поверх трикотажных платье-маек, эластичных боди и

Say No More, 9 500 руб.

Отрабатываем балеткор при помощи пояса-бандажа Say No More — натягиваем поверх трикотажных платье-маек, эластичных боди и треников из футера 

Askent, 6 900 руб. Двойные ремни и пояса — важнейший тренд года с подиумов Celine, Etro и Tom Ford, где их сочетали с этно-брюками (с цветочными

Askent, 6 900 руб.

Двойные ремни и пояса — важнейший тренд года с подиумов Celine, Etro и Tom Ford, где их сочетали с этно-брюками (с цветочными вышивками!), объемными костюмами и базовыми джинсами

Vanzetti, «Московский», 6 500 руб. Для navy-монохрома, как на шоу Victoria Beckham, Stella McСartney и Boss, пригодятся ремни в тон. За универсальным

Vanzetti, «Московский», 6 500 руб.

Для navy-монохрома, как на шоу Victoria Beckham, Stella McСartney и Boss, пригодятся ремни в тон. За универсальным вариантом из зернистой кожи отправляемся к немцам Vanzetti (новая коллекция уже в «Московском»!)

Gate31, 5 990 руб. Звание главного фэшн-универсала присуждаем ремню-карамельке от кэжуал-профи Gate31

Gate31, 5 990 руб.

Звание главного фэшн-универсала присуждаем ремню-карамельке от кэжуал-профи Gate31

Love Republic, 4 999 руб. Фирменное плетение (как intrecciato, только лучше!) есть у нас дома: замшевый ремень-корзинка был найден в коллекции Love

Love Republic, 4 999 руб.

Фирменное плетение (как intrecciato, только лучше!) есть у нас дома: замшевый ремень-корзинка был найден в коллекции Love Republic

Lime, 3 999 руб. Тонкие ремни — аксессуар-мастхэв сезона, по версии Balmain, Valentino и Hermès, которые повязывают их поверх приталенных кожаных

Lime, 3 999 руб.

Тонкие ремни — аксессуар-мастхэв сезона, по версии Balmain, Valentino и Hermès, которые повязывают их поверх приталенных кожаных курток, плечистых шуб и оверсайз-жакетов 

Befree, 2 299 руб. Не ремень, а готовый стайлинг-трюк!

Befree, 2 299 руб.

Не ремень, а готовый стайлинг-трюк!

Arny Praht, 2 275 руб. В авангарде устойчивой моды — сумочные профи Arny Praht, которые выпустили дроп ремней из регенерированной кожи. Объясняем

Arny Praht, 2 275 руб.

В авангарде устойчивой моды — сумочные профи Arny Praht, которые выпустили дроп ремней из регенерированной кожи. Объясняем: такой материал создается на основе измельченных остатков натуральной кожи и синтетических связующих компонентов, благодаря чему может похвастаться большей прочностью 

Maison David, Rendez-Vous, 1 800 руб. Встраиваемся в трендовый стиль 1920-х за счет не только платьев-флэпперов и расшитых бисером и перьями накидок

Maison David, Rendez-Vous, 1 800 руб.

Встраиваемся в трендовый стиль 1920-х за счет не только платьев-флэпперов и расшитых бисером и перьями накидок, но и ремня Maison David с ар-деко-узорами на пряжке

Befree, 1 299 руб. Расширяем фэшн-диапазон трендового горошка и носим его не только в виде кокеткорных блуз и ретробриджей, но и в качестве ремней

Befree, 1 299 руб.

Расширяем фэшн-диапазон трендового горошка и носим его не только в виде кокеткорных блуз и ретробриджей, но и в качестве ремней. Наш фаворит — этот широкий Befree, который будет комбинировать с офисными карандашами и трикотажными макси на низкой посадке

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: