Ремни и пояса — главные аксессуары года! Вот 30 фэшн-доказательств

А нам бы только подпоясаться: ремни — больше не утилитарные аксессуары, а самостоятельные фэшн-айтемы на подиумах от Valentino и Bottega Veneta до Celine и Сhristian Dior. По этому поводу пополняем осенний вишлист самыми модными айтемами и учимся их носить по новым правилам.