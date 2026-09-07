Ремни и пояса — главные аксессуары года! Вот 30 фэшн-доказательств

А нам бы только подпоясаться: ремни — больше не утилитарные аксессуары, а самостоятельные фэшн-айтемы на подиумах от Valentino и Bottega Veneta до Celine и Сhristian Dior. По этому поводу пополняем осенний вишлист самыми модными айтемами и учимся их носить по новым правилам.
По подиумному (и ladylike) канону выгуливаем тонкие пояса-цепи в тандеме с платьями-футлярами в стиле ретро
Bottega Veneta, ДЛТ, 171 500 руб.
Не пояс, а целую intrecciato-корзинку сплели мастерицы Bottega Veneta (особенно хороши в осенних total-white-образах!)
Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.
Главный пояс сезона — с овальной лого-пряжкой, который одобрили худрук Сhristian Dior Джонатан Андерсон и креативный директор Сeline Майкл Райдер. А мы только за — будем носить с трендовыми скинни-джинсами и академичными аргайл-жилетами
Просто ремень — хорошо, а инкрустированный бирюзовыми кабошонами — лучше
Dries Van Noten, ДЛТ, 89 950 руб.
Мастера эклектики Dries Van Noten под руководством Джулиана Клауснера усложнили базовый черный ремень контрастным стичингом с выделкой под питона
Не опять, а снова — лео-принт с нами в виде пятнистых миди-юбок Jil Sander, плюшевых пальто Celine и мурлыкающих ремней от фэшн-бунтарей R13 (для комбо с кожаными брюками!)
Fidan Novruzova, KM20, 58 600 руб.
Дизайнеры Fidan Novruzova вернули нам наш 2010-й и сочинили кожаный пояс-ленту, усыпанный серебристыми гранд-люверсами
Heliot Emil, Golden Line, 42 000 руб.
Усатые тюбики с карабинами в шлевках — out, модники с нишевым ремнем Heliot Emil — in
Paloma Wool, КМ20, 34 600 руб.
Меняем пояс из собачьей шерсти на стейтмент-айтем от виртуозов трикотажа Paloma Wool — носим с пестрыми леггинсами, шифоновыми комбинациями и даже в качестве топа с джинсовыми капри
Смотрим показы Celine, Valentino и Jacquemus и фиксируем тотальное камербанд-помешательство. Наш выбор — бархатный кушак (с пушистыми горошинами!) от феи деми-кутюра Лидии Метельской
Как быть джентльменом, когда ты кобра? Всё просто — миксуйте маскулинную двойку с лютым снейк-ремнем Ola Ola
Reptile’s House, No One, 23 490 руб.
Инди-слизеры, здесь? Отыскали для вас заклепочный ремень от итальянских кожевников Reptile's House — для сочетаний с гусарскими доломанами и мини-юбками в складку
Orciani, «Кашемир и Шелк», 21 213 руб.
Вместо обычной пряжки гуру ремней Orciani (флагманское изделие марки с 1979 года!) использовали фантазийную волнообразную. Из плюсов — легко регулируется, не требует дополнительных (и вообще никаких!) отверстий и отсылает к ретрофутуристичным вайбам Пако Рабана
Это база: лаконичный ремень из гладкой замши холодного светло-серого оттенка от обувных артизанов Doucal's
Ультрадлинный ремень с тиснением под рептилию худрук марки Андрей Артемов предлагает носить в два оборота на бедрах или намотать вокруг шеи в виде чокера
Креативный директор №21 Алессандро Дель Аква поженил кокеткорный бантик с диким лео-принтом — получился идеальный пояс для сочетаний с babydoll-платьями и строгими юбками-карандашами
Фэшн-инфлюенсер Маша Червоткина (петербурженка в анамнезе!) сначала создала собственный обувной бренд M CH, а потом — заколлабилась с фэшн-ремесленниками Karpov. Получился дроп ремней с ультрамодными овальными пряжками
Широкие ремни в стиле 1970-х всё еще с нами: заверено выходами it-girl поколения Алексы Чанг, а еще — подиумными луками Chloe и Rabanne
Gainsbaree, Subbota, 13 000 руб.
Смотрим на латунную пряжку ремня Gainsbaree — видим кованую ограду Михайловского сада
Gianni Chiarinni, «Кенгуру», 12 999 руб.
Тихороскошный ремень из коричневой замши Gianni Chiarinni — для тандема с белоснежными брюками на вау-бранчах в Tony Bistro
Coccinelle, BNS club, 11 300 руб.
Без шоколадного ремня в этом сезоне никуда: по примеру Saint Laurent, Stella Mccartney и Alexander McQueen повязываем их поверх прямых джинсов, узких брюк со стрелками и пушистых шуб
Отрабатываем балеткор при помощи пояса-бандажа Say No More — натягиваем поверх трикотажных платье-маек, эластичных боди и треников из футера
Двойные ремни и пояса — важнейший тренд года с подиумов Celine, Etro и Tom Ford, где их сочетали с этно-брюками (с цветочными вышивками!), объемными костюмами и базовыми джинсами
Vanzetti, «Московский», 6 500 руб.
Для navy-монохрома, как на шоу Victoria Beckham, Stella McСartney и Boss, пригодятся ремни в тон. За универсальным вариантом из зернистой кожи отправляемся к немцам Vanzetti (новая коллекция уже в «Московском»!)
Звание главного фэшн-универсала присуждаем ремню-карамельке от кэжуал-профи Gate31
Фирменное плетение (как intrecciato, только лучше!) есть у нас дома: замшевый ремень-корзинка был найден в коллекции Love Republic
Тонкие ремни — аксессуар-мастхэв сезона, по версии Balmain, Valentino и Hermès, которые повязывают их поверх приталенных кожаных курток, плечистых шуб и оверсайз-жакетов
Не ремень, а готовый стайлинг-трюк!
В авангарде устойчивой моды — сумочные профи Arny Praht, которые выпустили дроп ремней из регенерированной кожи. Объясняем: такой материал создается на основе измельченных остатков натуральной кожи и синтетических связующих компонентов, благодаря чему может похвастаться большей прочностью
Maison David, Rendez-Vous, 1 800 руб.
Встраиваемся в трендовый стиль 1920-х за счет не только платьев-флэпперов и расшитых бисером и перьями накидок, но и ремня Maison David с ар-деко-узорами на пряжке
Расширяем фэшн-диапазон трендового горошка и носим его не только в виде кокеткорных блуз и ретробриджей, но и в качестве ремней. Наш фаворит — этот широкий Befree, который будет комбинировать с офисными карандашами и трикотажными макси на низкой посадке
Комментарии (0)