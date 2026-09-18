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Денди-костюмы, юбки-карго и плетеные браслеты: модный дайджест

Крокодиловые скинни и монархические блузы Autentiments, интровертивный дроп Rockabi x Daily Reminder, капсула с бохо-вайбами Lime и другие главные фэшн-релизы недели. 

Lime

Тотал-луки Lime
Фото предоставлены пресс-службой Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-луки Lime
Фото предоставлены пресс-службой Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-луки Lime
Фото предоставлены пресс-службой Lime

Тотал-луки Lime

В новой осенней коллекции Lime вернулись к трендовому стилю бохо, который не отпускает (ни нас, ни худрука Сhloe Чемену Камали!) который сезон подряд. В центре дропа — изделия из искусственной кожи и замши: сет из приталенного жакета с ультрамодными шалевыми лацканами и объемных брюк, мини-юбки с накладными карманами и алые скинни. Всё это стилисты Lime замиксовали с фактурным трикотажем — меланжевыми кардиганами и свитерами с вырезами на плечах. А для фанатов 1970-х в духе Фарры Фосетт отшили образцовые джинсы из потертого денима, стеганые куртки с меховой оторочкой и ремни с актуальной овальной пряжкой (прямо как на подиумах Celine и Christian Dior!). 

Rockabi x Daily Reminder

Куртка Rockabi x Daily Reminder, 52 000 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Rockabi

Куртка Rockabi x Daily Reminder, 52 000 руб.

Лонгслив Rockabi x Daily Reminder, 10 500 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Rockabi

Лонгслив Rockabi x Daily Reminder, 10 500 руб.

Профи минимал-шика Rockabi объединились со спецами по лаконичной спортивной одежде Daily Reminder и создали совместную коллекцию Social Introvert. В дроп вошли куртка рабочего (в двух оттенках — шоколадном и бежево-оливковом), оверсайз-лонгслив и кепки из синего и хаки денима — идеальная капсула на тот случай, когда выйти на улицу необходимо, но совсем не хочется. 

Autentiments 

Брюки Autentiments, 34 500 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Autentiments

Брюки Autentiments, 34 500 руб.

Куртка Autentiments, 83 900 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Autentiments

Куртка Autentiments, 83 900 руб.

Рассматриваем второй дроп осенне-зимней коллекции Autentiments: среди хайлайтов — куртка Riot на кулиске и с гигантским шалевым воротником, клетчатый оверсайз-костюм Graham и кроко-брюки Ultimate (безупречны в сочетании с викторианской блузой Monarch!). Плюс: команда дополнила линию тонкими джемперами с мериносовой шерстью в составе и снова трендовыми скинни-брюками со штрипками. 

Maison de Maude

Костюм Maison de Maude, 58 800 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Maison de Maude

Костюм Maison de Maude, 58 800 руб.

Майка Maison de Maude, 10 800 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Maison de Maude

Майка Maison de Maude, 10 800 руб.

Браслет Maison de Maude, 3 500 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Maison de Maude

Браслет Maison de Maude, 3 500 руб.

Впереди — неделя дождей, но благо есть, во что укутаться по пути в новорожденное бистро Frangipani и икорный ужин в Sea, Signora! (19 сентября в 18:00!). В новой коллекции Оксана Милковская блеснула уютнейшим кашемиром (вам bubble-gum-пуловер, пятнистый свитер с высоким горлом или целый костюм?) и беспроигрышной верхней одеждой (забираем маскулинное кэмел-пальто и удлиненную куртку с капюшоном!). 

Walk of Shame

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»
Фото предоставлены пресс-службой Walk of Shame

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»
Фото предоставлены пресс-службой Walk of Shame

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»
Фото предоставлены пресс-службой Walk of Shame

Флагманский бутик и кафе Walk of Shame на «ЗИЛАРТЕ»

Поздравляем команду Walk of Shame с открытием вау-флагмана на первом этаже футуристической башни Zilart Tower. Интерьер со светящейся стенкой из венецианского стекла, металлическим арт-стулом Love Me Tender (одно из десяти подобных творений французского дизайнера Дидье Фаустино!), кожаными креслами, созданными Джанни Москателли в 1970-х и найденными на рынке Сардинии вазами — дело рук архитектора (и большого друга бренда!) Петра Юшина — он же делал самый первый бутик на Страстном. А по соседству с примерочными расположилось первое кафе Walk of Shame. За меню отвечают Вика Конюхова и Виталик Бганцов, которые до этого успели создать одни из самых модных мест в Москве — от «Автомойки» до «Нового пространства». Как рассказал по секрету фаундер бренда Андрей Артемов, в кафе планируют подавать трамеццини, пасту и всевозможные сезонные закуски к вину, а на десерт — бисквитный рулет и канноли.

Alexandr Rogov x Familia

Джемпер Alexandr Rogov x Familia, 4 999 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Familia

Джемпер Alexandr Rogov x Familia, 4 999 руб.

Тотал-луки Alexandr Rogov x Familia
Фото предоставлены пресс-службой Familia

Тотал-луки Alexandr Rogov x Familia

Коллаборация недели: стилист и телеведущий Александр Рогов создал коллекцию для сети мультибрендовых магазинов Familia. В основе дропа – базовые костюмы из футера, джинсы, трикотаж (от однотонных свитеров с высоким горлом до пестрых этно-жилетов) и верхняя одежда (куртки со съемным шарфом, стеганые пуховики на кулиске, куртки из замши и кожаные бомберы). При работе над коллекцией команда делала ставку не только на универсальный крой, но и только на натуральные материалы: кожа, замша, шерсть, бамбук, 100% хлопок.

Au Pont Rouge

Платье Salut Verou, Au Pont Rouge, 15 900 руб. 12 720 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Au Pont Rouge

Платье Salut Verou, Au Pont Rouge, 15 900 руб. 12 720 руб.

Кардиган Drôle De Monsieur, Au Pont Rouge, 57 900 руб. 37 635 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Au Pont Rouge

Кардиган Drôle De Monsieur, Au Pont Rouge, 57 900 руб. 37 635 руб.

Мюли Miista, Au Pont Rouge, 28 900 руб. 23 120 руб.
Фото предоставлены пресс-службой Au Pont Rouge

Мюли Miista, Au Pont Rouge, 28 900 руб. 23 120 руб.

Hot news: до 20 сентября в Универмаге «У Красного моста» проходит масштабный garage sale со скидками до 85%. В распродаже участвуют ключевые марки Au Pont Rouge — от Diesel до Ksubi и Drôle De Monsieur. Планируем выходные заранее и отправляемся на набережную Мойки за псевдотанцевальными сникерами Miista, ультрамодными бейсбольными лонгсливами A.P.C. и образцовым денимом Haikure. 

Principe di Bologna

Сапоги Principe di Bologna, No One
Фото предоставлены пресс-службой No One

Сапоги Principe di Bologna, No One

Сапоги Principe di Bologna, No One
Фото предоставлены пресс-службой No One

Сапоги Principe di Bologna, No One

Осенью 2026 года команда Principe di Bologna обратилась к эстетике средневековых рыцарских турниров (кастлкор!), исследовать которую отправилась в итальянскую крепость Урбисалья. По совету бренда изучаем крепостные стены в ботинках-дерби на открытой шнуровке из нубука в оттенке тауп. Лучшая защита от ветров во время прогулок по бастионам — стеганый жилет-пуховик с капюшоном, а для надежного сцепления с каменной кладкой форта выбираем могучие кроп-сапоги из вощеной болотистой замши, снабженные массивной сверхустойчивой подошвой.

Мужчинам Principe di Bologna приготовили монохромные ботинки на наборном каблуке, перфорированные броги с закрытой шнуровкой и тассел-лоферы, украшенные кисточками на кожаном жгуте, пригодятся для чтения «Декамерона» и «Божественной комедии» не только в автохтонном лендскейпе, но и в городских кэжуал-условиях. 

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