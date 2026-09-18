Денди-костюмы, юбки-карго и плетеные браслеты: модный дайджест

Крокодиловые скинни и монархические блузы Autentiments, интровертивный дроп Rockabi x Daily Reminder, капсула с бохо-вайбами Lime и другие главные фэшн-релизы недели.
Lime
В новой осенней коллекции Lime вернулись к трендовому стилю бохо, который не отпускает (ни нас, ни худрука Сhloe Чемену Камали!) который сезон подряд. В центре дропа — изделия из искусственной кожи и замши: сет из приталенного жакета с ультрамодными шалевыми лацканами и объемных брюк, мини-юбки с накладными карманами и алые скинни. Всё это стилисты Lime замиксовали с фактурным трикотажем — меланжевыми кардиганами и свитерами с вырезами на плечах. А для фанатов 1970-х в духе Фарры Фосетт отшили образцовые джинсы из потертого денима, стеганые куртки с меховой оторочкой и ремни с актуальной овальной пряжкой (прямо как на подиумах Celine и Christian Dior!).
Rockabi x Daily Reminder
Профи минимал-шика Rockabi объединились со спецами по лаконичной спортивной одежде Daily Reminder и создали совместную коллекцию Social Introvert. В дроп вошли куртка рабочего (в двух оттенках — шоколадном и бежево-оливковом), оверсайз-лонгслив и кепки из синего и хаки денима — идеальная капсула на тот случай, когда выйти на улицу необходимо, но совсем не хочется.
Autentiments
Рассматриваем второй дроп осенне-зимней коллекции Autentiments: среди хайлайтов — куртка Riot на кулиске и с гигантским шалевым воротником, клетчатый оверсайз-костюм Graham и кроко-брюки Ultimate (безупречны в сочетании с викторианской блузой Monarch!). Плюс: команда дополнила линию тонкими джемперами с мериносовой шерстью в составе и снова трендовыми скинни-брюками со штрипками.
Maison de Maude
Впереди — неделя дождей, но благо есть, во что укутаться по пути в новорожденное бистро Frangipani и икорный ужин в Sea, Signora! (19 сентября в 18:00!). В новой коллекции Оксана Милковская блеснула уютнейшим кашемиром (вам bubble-gum-пуловер, пятнистый свитер с высоким горлом или целый костюм?) и беспроигрышной верхней одеждой (забираем маскулинное кэмел-пальто и удлиненную куртку с капюшоном!).
Walk of Shame
Поздравляем команду Walk of Shame с открытием вау-флагмана на первом этаже футуристической башни Zilart Tower. Интерьер со светящейся стенкой из венецианского стекла, металлическим арт-стулом Love Me Tender (одно из десяти подобных творений французского дизайнера Дидье Фаустино!), кожаными креслами, созданными Джанни Москателли в 1970-х и найденными на рынке Сардинии вазами — дело рук архитектора (и большого друга бренда!) Петра Юшина — он же делал самый первый бутик на Страстном. А по соседству с примерочными расположилось первое кафе Walk of Shame. За меню отвечают Вика Конюхова и Виталик Бганцов, которые до этого успели создать одни из самых модных мест в Москве — от «Автомойки» до «Нового пространства». Как рассказал по секрету фаундер бренда Андрей Артемов, в кафе планируют подавать трамеццини, пасту и всевозможные сезонные закуски к вину, а на десерт — бисквитный рулет и канноли.
Alexandr Rogov x Familia
Коллаборация недели: стилист и телеведущий Александр Рогов создал коллекцию для сети мультибрендовых магазинов Familia. В основе дропа – базовые костюмы из футера, джинсы, трикотаж (от однотонных свитеров с высоким горлом до пестрых этно-жилетов) и верхняя одежда (куртки со съемным шарфом, стеганые пуховики на кулиске, куртки из замши и кожаные бомберы). При работе над коллекцией команда делала ставку не только на универсальный крой, но и только на натуральные материалы: кожа, замша, шерсть, бамбук, 100% хлопок.
Au Pont Rouge
Hot news: до 20 сентября в Универмаге «У Красного моста» проходит масштабный garage sale со скидками до 85%. В распродаже участвуют ключевые марки Au Pont Rouge — от Diesel до Ksubi и Drôle De Monsieur. Планируем выходные заранее и отправляемся на набережную Мойки за псевдотанцевальными сникерами Miista, ультрамодными бейсбольными лонгсливами A.P.C. и образцовым денимом Haikure.
Principe di Bologna
Осенью 2026 года команда Principe di Bologna обратилась к эстетике средневековых рыцарских турниров (кастлкор!), исследовать которую отправилась в итальянскую крепость Урбисалья. По совету бренда изучаем крепостные стены в ботинках-дерби на открытой шнуровке из нубука в оттенке тауп. Лучшая защита от ветров во время прогулок по бастионам — стеганый жилет-пуховик с капюшоном, а для надежного сцепления с каменной кладкой форта выбираем могучие кроп-сапоги из вощеной болотистой замши, снабженные массивной сверхустойчивой подошвой.
Мужчинам Principe di Bologna приготовили монохромные ботинки на наборном каблуке, перфорированные броги с закрытой шнуровкой и тассел-лоферы, украшенные кисточками на кожаном жгуте, пригодятся для чтения «Декамерона» и «Божественной комедии» не только в автохтонном лендскейпе, но и в городских кэжуал-условиях.
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