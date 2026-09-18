Денди-костюмы, юбки-карго и плетеные браслеты: модный дайджест

Осенью 2026 года команда Principe di Bologna обратилась к эстетике средневековых рыцарских турниров (кастлкор!), исследовать которую отправилась в итальянскую крепость Урбисалья. По совету бренда изучаем крепостные стены в ботинках-дерби на открытой шнуровке из нубука в оттенке тауп. Лучшая защита от ветров во время прогулок по бастионам — стеганый жилет-пуховик с капюшоном, а для надежного сцепления с каменной кладкой форта выбираем могучие кроп-сапоги из вощеной болотистой замши, снабженные массивной сверхустойчивой подошвой.

Мужчинам Principe di Bologna приготовили монохромные ботинки на наборном каблуке, перфорированные броги с закрытой шнуровкой и тассел-лоферы, украшенные кисточками на кожаном жгуте, пригодятся для чтения «Декамерона» и «Божественной комедии» не только в автохтонном лендскейпе, но и в городских кэжуал-условиях.