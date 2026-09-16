Повседневные клатчи — существуют! Вот 30 убедительных доказательств

Вечерние клатчи — out, повседневные — in: заручившись поддержкой креативных директоров Christian Dior, Bottega Veneta и Ferragamo, сумки без ручек потеснили удобные тоуты и шопперы в кэжуал-гардеробе. Поэтому если не боитесь нагружать руки (мы — нет!), то забирайте в вишлист 30 лучших вариантов на каждый день.