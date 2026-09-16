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Повседневные клатчи — существуют! Вот 30 убедительных доказательств

Вечерние клатчи — out, повседневные — in: заручившись поддержкой креативных директоров Christian Dior, Bottega Veneta и Ferragamo, сумки без ручек потеснили удобные тоуты и шопперы в кэжуал-гардеробе. Поэтому если не боитесь нагружать руки (мы — нет!), то забирайте в вишлист 30 лучших вариантов на каждый день. 

Bottega Veneta, ДЛТ, 311 500 руб. Форма клатча Bottega Veneta зарифмовалась со стежком фирменного плетения Intrecciato

Bottega Veneta, ДЛТ, 311 500 руб.

Форма клатча Bottega Veneta зарифмовалась со стежком фирменного плетения Intrecciato

№21, ДЛТ, 99 500 руб. Без меха, а в частности меховой сумки, в этом сезоне никуда — убеждены худрук Chanel Матье Блази, креативные директора Loewe и

№21, ДЛТ, 99 500 руб.

Без меха, а в частности меховой сумки, в этом сезоне никуда — убеждены худрук Chanel Матье Блази, креативные директора Loewe и фэшн-матриарх Миучча Прада 

Dries Van Noten, DayNight, 89 760 руб. Расставляем акценты правильно: дополняем осенний total black китчевым клатчем (с цветочным принтом и бусинками

Dries Van Noten, DayNight, 89 760 руб.

Расставляем акценты правильно: дополняем осенний total black китчевым клатчем (с цветочным принтом и бусинками!) Dries Van Noten

Ushatava, 65 900 руб. (скоро в продаже) Клатч с трендовой застежкой-фермуром, которая в два счета обзаводится ручками от нейлонового шоппера — с

Ushatava, 65 900 руб. (скоро в продаже)

Клатч с трендовой застежкой-фермуром, которая в два счета обзаводится ручками от нейлонового шоппера — с нетерпением ждем дроп и уже предрекаем статус it-bag 

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 64 800 руб. Это база: фирменный (и фундаментальный!) клатч MM6 Maison Margiela с ультрамодным краш-эффектом (делали

MM6 Maison Margiela, Golden Line, 64 800 руб.

Это база: фирменный (и фундаментальный!) клатч MM6 Maison Margiela с ультрамодным краш-эффектом (делали до того, как это стало мейнстримом!)

Madame Chatelet, 55 390 руб. Не просто клатч, а клааааааатч от российских сумочников Madame Chatelet достигает в длину целых 60 сантиметров, за что

Madame Chatelet, 55 390 руб.

Не просто клатч, а клааааааатч от российских сумочников Madame Chatelet достигает в длину целых 60 сантиметров, за что заслужил место в гардеробных фэшн-инфлюенсера Дианы Коркуновой, стилиста Марии Калашниковой и фаундера бюьти-бренда Luvu Кати Голден

Moveli, 32 890 руб. Для удобства ультравместительный клатч снабдили небольшими ручками

Moveli, 32 890 руб.

Для удобства ультравместительный клатч снабдили небольшими ручками 

The, 30 000 руб. Сумочные профи The перевыпустили культовую модель «The кулек» в лимитированной лео-коже с велюровым тиснением

The, 30 000 руб.

Сумочные профи The перевыпустили культовую модель «The кулек» в лимитированной лео-коже с велюровым тиснением 

Brunate, Универмаг «Московский», 29 900 руб. Металлик — всё еще с нами: запасаемся футуристичными клатчами от кожевников-старожилов Brunate (за век

Brunate, Универмаг «Московский», 29 900 руб.

Металлик — всё еще с нами: запасаемся футуристичными клатчами от кожевников-старожилов Brunate (за век собрали высокоранговую фанбазу из королев  Швеции Сильвии Зоммерлат и Норвегии Сони Харальдсен!).

Coccinelle, BNS club, 26 100 руб. Бургунди-кожа — важнейший тренд с подиумов Miu Miu, Carven и Chloe, а еще — из новой коллекции Coccinelle

Coccinelle, BNS club, 26 100 руб.

Бургунди-кожа — важнейший тренд с подиумов Miu Miu, Carven и Chloe, а еще — из новой коллекции Coccinelle

Byroco, 26 000 руб. Неуловимый it-клатч из хвойной кроко-кожи Byroco несколько раз уходил в солдаут, но неизменно возвращался — но все-таки советуем

Byroco, 26 000 руб.

Неуловимый it-клатч из хвойной кроко-кожи Byroco несколько раз уходил в солдаут, но неизменно возвращался — но все-таки советуем не медлить

Jenek, 26 000 руб. Немногословный клатч от петербуржцев Jenek идеален в комбо с пожившими трениками и приталенным жакетом из твида на воскресном

Jenek, 26 000 руб.

Немногословный клатч от петербуржцев Jenek идеален в комбо с пожившими трениками и приталенным жакетом из твида на воскресном бранче в Blackchops

Ruel, 22 500 руб. Главные сумки сезона — подпоясанные: и не только вместительные тоуты с осенне-зимних показов Balenciaga, Brunello Cucinelli и Ralph

Ruel, 22 500 руб.

Главные сумки сезона — подпоясанные: и не только вместительные тоуты с осенне-зимних показов Balenciaga, Brunello Cucinelli и Ralph Lauren, но и лаконичные клатчи, как у локалов Ruel

Vic Matie, No One, 20 490 руб. Отыскали идеальный клатч для понедельнечных планерок — отважно возьмет на себя роль подушки и скроет от глаз коллег

Vic Matie, No One, 20 490 руб.

Отыскали идеальный клатч для понедельнечных планерок — отважно возьмет на себя роль подушки и скроет от глаз коллег 

Gianni Chiarini, «Кашемир и Шелк», 17 290 руб. По следам осенне-зимних коллекций Chloe, Zimmermann и Altuzarra возвращаем в гардеробы этнические

Gianni Chiarini, «Кашемир и Шелк», 17 290 руб.

По следам осенне-зимних коллекций Chloe, Zimmermann и Altuzarra возвращаем в гардеробы этнические мотивы — при помощи жаккардового клатча Gianni Chiarini (с турецким огурцом!)

Drop the bag, 15 900 руб. Крокодиловая кожа — важнейший мастхэв сезона в виде скинни-брюк Gucci, узких макси-юбок Khaite и розовых клатчей Drop the

Drop the bag, 15 900 руб.

Крокодиловая кожа — важнейший мастхэв сезона в виде скинни-брюк Gucci, узких макси-юбок Khaite и розовых клатчей Drop the bag (ни один Гена не пострадал!)

Liu Jo, 15 690 руб. Не сумка, а настоящий изумруд отыскали в новой коллекции итальянцев Liu Jo

Liu Jo, 15 690 руб.

Не сумка, а настоящий изумруд отыскали в новой коллекции итальянцев Liu Jo

Lumique, Rendez-Vous, 15 000 руб. Звание самого дофаминового клатча присуждаем атласному ридикюлю в оттенке фуксии Lumique (подобный в хаки цвете

Lumique, Rendez-Vous, 15 000 руб.

Звание самого дофаминового клатча присуждаем атласному ридикюлю в оттенке фуксии Lumique (подобный в хаки цвете вовсю выгуливает фэшн-дива Лена Перминова!)

Askent, 14 500 руб. Нет, это не крафтовый ланч-пакет, а замшевый вау-клатч из коллекции Askent

Askent, 14 500 руб.

Нет, это не крафтовый ланч-пакет, а замшевый вау-клатч из коллекции Askent

Mercy, 14 200 руб. Особо тактильным приготовиться: специально для вас отыскали ворсистый бургунди-мешочек от сумочных виртуозов Mercy

Mercy, 14 200 руб.

Особо тактильным приготовиться: специально для вас отыскали ворсистый бургунди-мешочек от сумочных виртуозов Mercy

Bitte Ruhe, 12 500 руб. Самый модный цвет этого лета — оттенок зеленого яблока — продолжает жить (и радовать!) в осенне-зимнем гардеробе в виде

Bitte Ruhe, 12 500 руб.

Самый модный цвет этого лета — оттенок зеленого яблока — продолжает жить (и радовать!) в осенне-зимнем гардеробе в виде атласных кисетов Bitte Ruhe 

Arny Praht, 10 900 руб. Размерами этот клатч готов посоревноваться с любым шоппером и тоутом, а если случайно перегрузите — в комплекте есть съемная

Arny Praht, 10 900 руб.

Размерами этот клатч готов посоревноваться с любым шоппером и тоутом, а если случайно перегрузите — в комплекте есть съемная ручка

Highcraft, 10 800 руб. Суровый на словах (официальное название клатча — «Тайга»!) и нежный на ощупь

Highcraft, 10 800 руб.

Суровый на словах (официальное название клатча — «Тайга»!) и нежный на ощупь 

Azalie, 9 800 руб. Звездочка нашего bag-вишлиста и хайлайт сумочной коллекции Azalie — гигантоманский клатч-мешок из шоколадного атласа

Azalie, 9 800 руб.

Звездочка нашего bag-вишлиста и хайлайт сумочной коллекции Azalie — гигантоманский клатч-мешок из шоколадного атласа 

Eclata, 9 500 руб. Не верьте своим глазам — это не вареный деним, а ловко имитирующая его экокожа

Eclata, 9 500 руб.

Не верьте своим глазам — это не вареный деним, а ловко имитирующая его экокожа

Lime, 5 999 руб. Несмотря на дикий нрав, поладит с чем угодно — от офискорной двойки до сенлорановской блузы с бантом и панк-футболки

Lime, 5 999 руб.

Несмотря на дикий нрав, поладит с чем угодно — от офискорной двойки до сенлорановской блузы с бантом и панк-футболки

Befree, 2 799 руб. Дизайнеры Befree взяли да и объединили два главных тренда сезона — винтажную застежку-фермуар и фиолетовый оттенок

Befree, 2 799 руб.

Дизайнеры Befree взяли да и объединили два главных тренда сезона — винтажную застежку-фермуар и фиолетовый оттенок 

Love Republic, 2 599 руб. Prada есть у нас дома: дизайнеры взяли за основу подиумный шелковый мешок авторства дуэта Миуччи и Рафа и переделали его на

Love Republic, 2 599 руб.

Prada есть у нас дома: дизайнеры взяли за основу подиумный шелковый мешок авторства дуэта Миуччи и Рафа и переделали его на свой лад — в необыкновенном малахитовом оттенке

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