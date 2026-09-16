Повседневные клатчи — существуют! Вот 30 убедительных доказательств

Вечерние клатчи — out, повседневные — in: заручившись поддержкой креативных директоров Christian Dior, Bottega Veneta и Ferragamo, сумки без ручек потеснили удобные тоуты и шопперы в кэжуал-гардеробе. Поэтому если не боитесь нагружать руки (мы — нет!), то забирайте в вишлист 30 лучших вариантов на каждый день.
Bottega Veneta, ДЛТ, 311 500 руб.
Форма клатча Bottega Veneta зарифмовалась со стежком фирменного плетения Intrecciato
Без меха, а в частности меховой сумки, в этом сезоне никуда — убеждены худрук Chanel Матье Блази, креативные директора Loewe и фэшн-матриарх Миучча Прада
Dries Van Noten, DayNight, 89 760 руб.
Расставляем акценты правильно: дополняем осенний total black китчевым клатчем (с цветочным принтом и бусинками!) Dries Van Noten
Ushatava, 65 900 руб. (скоро в продаже)
Клатч с трендовой застежкой-фермуром, которая в два счета обзаводится ручками от нейлонового шоппера — с нетерпением ждем дроп и уже предрекаем статус it-bag
MM6 Maison Margiela, Golden Line, 64 800 руб.
Это база: фирменный (и фундаментальный!) клатч MM6 Maison Margiela с ультрамодным краш-эффектом (делали до того, как это стало мейнстримом!)
Не просто клатч, а клааааааатч от российских сумочников Madame Chatelet достигает в длину целых 60 сантиметров, за что заслужил место в гардеробных фэшн-инфлюенсера Дианы Коркуновой, стилиста Марии Калашниковой и фаундера бюьти-бренда Luvu Кати Голден
Для удобства ультравместительный клатч снабдили небольшими ручками
Сумочные профи The перевыпустили культовую модель «The кулек» в лимитированной лео-коже с велюровым тиснением
Brunate, Универмаг «Московский», 29 900 руб.
Металлик — всё еще с нами: запасаемся футуристичными клатчами от кожевников-старожилов Brunate (за век собрали высокоранговую фанбазу из королев Швеции Сильвии Зоммерлат и Норвегии Сони Харальдсен!).
Coccinelle, BNS club, 26 100 руб.
Бургунди-кожа — важнейший тренд с подиумов Miu Miu, Carven и Chloe, а еще — из новой коллекции Coccinelle
Неуловимый it-клатч из хвойной кроко-кожи Byroco несколько раз уходил в солдаут, но неизменно возвращался — но все-таки советуем не медлить
Немногословный клатч от петербуржцев Jenek идеален в комбо с пожившими трениками и приталенным жакетом из твида на воскресном бранче в Blackchops
Главные сумки сезона — подпоясанные: и не только вместительные тоуты с осенне-зимних показов Balenciaga, Brunello Cucinelli и Ralph Lauren, но и лаконичные клатчи, как у локалов Ruel
Vic Matie, No One, 20 490 руб.
Отыскали идеальный клатч для понедельнечных планерок — отважно возьмет на себя роль подушки и скроет от глаз коллег
Gianni Chiarini, «Кашемир и Шелк», 17 290 руб.
По следам осенне-зимних коллекций Chloe, Zimmermann и Altuzarra возвращаем в гардеробы этнические мотивы — при помощи жаккардового клатча Gianni Chiarini (с турецким огурцом!)
Крокодиловая кожа — важнейший мастхэв сезона в виде скинни-брюк Gucci, узких макси-юбок Khaite и розовых клатчей Drop the bag (ни один Гена не пострадал!)
Liu Jo, 15 690 руб.
Не сумка, а настоящий изумруд отыскали в новой коллекции итальянцев Liu Jo
Lumique, Rendez-Vous, 15 000 руб.
Звание самого дофаминового клатча присуждаем атласному ридикюлю в оттенке фуксии Lumique (подобный в хаки цвете вовсю выгуливает фэшн-дива Лена Перминова!)
Нет, это не крафтовый ланч-пакет, а замшевый вау-клатч из коллекции Askent
Особо тактильным приготовиться: специально для вас отыскали ворсистый бургунди-мешочек от сумочных виртуозов Mercy
Самый модный цвет этого лета — оттенок зеленого яблока — продолжает жить (и радовать!) в осенне-зимнем гардеробе в виде атласных кисетов Bitte Ruhe
Размерами этот клатч готов посоревноваться с любым шоппером и тоутом, а если случайно перегрузите — в комплекте есть съемная ручка
Суровый на словах (официальное название клатча — «Тайга»!) и нежный на ощупь
Звездочка нашего bag-вишлиста и хайлайт сумочной коллекции Azalie — гигантоманский клатч-мешок из шоколадного атласа
Не верьте своим глазам — это не вареный деним, а ловко имитирующая его экокожа
Несмотря на дикий нрав, поладит с чем угодно — от офискорной двойки до сенлорановской блузы с бантом и панк-футболки
Дизайнеры Befree взяли да и объединили два главных тренда сезона — винтажную застежку-фермуар и фиолетовый оттенок
Prada есть у нас дома: дизайнеры взяли за основу подиумный шелковый мешок авторства дуэта Миуччи и Рафа и переделали его на свой лад — в необыкновенном малахитовом оттенке
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