Шляпы-жокейки, этно-халаты и голографические корсеты: модный дайджест

Муаровые фраки и камербанды Ola Ola, денди-котелки Cocoshnick, ориентальные пижамы St.Casanier и вельветовые дерби Doucal's — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Ola Ola
В новой осенне-зимней коллекции худрук Ola Ola Ольга Гинзбург укротила голографическую муаровую шерсть — отшила из них архитектурные косеты, приталенные жакеты, точеные фраки (для вау-комбо с индиго-камербандом!), юбки-тюльпы и широкие брюки. На память о лете оставила пальмы-аппликации на свитшотах, прозрачных платьях и костюмных жилетах, а в напоминание о приближающихся холодах — атласные пальто с пушистыми воротниками и шубу с подкладкой из лео-жаккарда.
Lime
В центре внимания новой мужской коллекции Lime — утилитарный стиль, который отразился в карго-рубашках из голубого хлопка, камуфляжных брюках, вельветовых брюках и клетчатых рубашках. Все это стилисты советуют миксовать с фактурным трикотажем — от клетчатого кардигана из шерстяной пряжи до свитера объемной вязки с арановым узором. Плюс: готовимся утепляться и запасаемся куртками из хлопкового твила с отделкой вельветом и бомберами с акцентным воротником под овчину.
Cocoshnick
В основе новой коллекции шляпников Cocoshnick — культовые силуэты головных уборов (федора, канотье, кепи, берет, панама и таблетка!), переосмысленные через призму современных трендов и фэшн-кодов бренда. Айтемы выполнены из фактурных замши, шерсти и букле в глубоких оттенках — от графитового до вишневого и шоколадного. Среди главных хайлайтов коллекции — котелок «Денди» из формоустойчивого фетра (наш фаворит — в трендовом баклажановом!) и жокейка (по мотивам иппо-коллаборации с Анной Семак и брендом Saint Tokyo!).
Chois x Vozdukh Weddings
Виртуозы пижам Chois объединились со свадебным агентством Vozdukh Weddings и провели настоящую церемонию — и не простую, а для пары песиков Лорейн и Готье, которые познакомились в парке два года назад и с тех пор неразлучны. Декорации отсылали к локации, где всё начиналось, вместо привычных колец появились мягкие игрушки-солитеры, а в качестве свадебных нарядов были уютные пижамы, за создание которых отвечала команда Chois.
Vereja
Cегодня (11 сентября!) открывается первая выставка фэшн-вязальщиков Vereja во Всероссийском музее декоративного искусства. Через четыре зала протянулись километры нитей и восемь лет истории бренда, прошедшего путь от небольшого независимого проекта до одного из самых узнаваемых явлений российской моды. Специально для выставки «По ту сторону наличника» были собраны десятки созданных вручную образов, архивная одежда, эскизы, вязальные инструменты, личные предметы и сцены. Всё это можно увидеть вживую до 13 октября 20226 года.
St.Casanier
Главным источником вдохновения для новой коллекции St.Casanier стал Восток. Отсюда — халат с узорной вышивкой, дополненный пышными рукавами и боковыми разрезами, кофейное макси-платье с глубоким вырезом, терракотовый костюм из свободных брюк в комплекте с приталенным халатом и удлиненным лонгсливом свободного кроя. Все изделия выполнены из натуральных тканей — вискозы, тенселя, хлопка и льна.
«Берегите птиц» x «Гэнгъ»
Петербургский бренд «Берегите птиц» и команда волонтеров-реставраторов «Гэнгъ» выпустили совместный дроп, в который вошли футболка с принтом напольной плитки из дореволюционного дома на Загородном проспекте, 26 (можно увидеть, даже не заходя в парадную — лежит за дверью без домофона!) и удобный рабочий фартук (заверено реставраторами «Гэнгъ»!). Важно: 20% стоимости футболок идет в фонд проекта на будущие реставрационные проекты.
Baon
Техно+фэшн-коллекция сезона: команда Baon выпустила новую линию верхней одежды, в которую вошли куртки с инновационным космическим наполнителем «Аэрогель», технологичные ветровки со специальной пропиткой WR (отталкивает влагу и сохраняет форму изделий даже в дождь!), плащи с ветрозащитным слоем из TPU-мембраны, которая надежно блокирует порывы холодного воздуха и кожанки из натуральной замши. Верхнюю одежду дополнили айтемы из премиального трикотажа — фактурные джемперы, ажурные лонгсливы, свитеры с высоким горлом и поло с коротким рукавом.
Doucal's
Вельветовые текстуры — база сезона: Эллен Ходакова Ларссон в Hodakova голосует за велюровые дарк-пальто, а Стефано Галличи в Ann Demeulemeester — за ворсистые преппи-пиджаки. Наш выбор — рельефные какао-дерби Doucal’s, которые потомственные обувщики Джанни и Джерри Джаннини (звезды выставки Pitti Uomo!) заботливо дополнили нескользящей подошвой из ультралегкой резины (бесценно в условиях дебютных заморозков!). По канонам бохо-шика надеваем с замшевыми карго-куртками, золотыми брюками в пайетках и галстуками-бабочками — так хоть на «Одиссею» Нолана в аперо-кинотеатре Michèle, хоть на «Чайку» с Елизаветой Боярской в честь открытия сезона МДТ.
Boggi Milano
Boggi Milano FW'26
Тренд на рабочую эстетику добрался и до профи маскулинного кэжуала Boggi Milano: флагманом их новой осенне-зимней коллекции стала ворквир-куртка, выполненная из натурального кашемира и шерсти. Верхнюю одежду советуют сочетать с джинсами из трендового индиго-денима, трикотажными поло, рубашками и спортивными свитшотами.
Trussardi
Акцентные верхняя одежда из кожи — мастхэв сезона по версии худрука Chloe Чемены Камали, креативного директора Bottega Veneta Луиз Троттер и команды итальянского бренда Trussardi. Последние обновили коллекцию структурированными плащами с острыми воротничками, оверсайз-жакетами в небесно-голубом оттенке, стегаными пуховиками и макси-тренчами с меховой отделкой. Планируем миксовать с образцовым денимом и снейк-юбками в трендовой длине по колено.
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