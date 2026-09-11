Шляпы-жокейки, этно-халаты и голографические корсеты: модный дайджест

Виртуозы пижам Chois объединились со свадебным агентством Vozdukh Weddings и провели настоящую церемонию — и не простую, а для пары песиков Лорейн и Готье, которые познакомились в парке два года назад и с тех пор неразлучны. Декорации отсылали к локации, где всё начиналось, вместо привычных колец появились мягкие игрушки-солитеры, а в качестве свадебных нарядов были уютные пижамы, за создание которых отвечала команда Chois.