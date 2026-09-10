30 самых модных кожаных курток и жакетов на осень

Planta Rosa, 195 000 руб.

Не просто куртка, а целое архитектурное фэшн-произведение: в перерывах между тусовками (в компании Марка Эйдельштейна и режиссера Нади Ли Коэн!) Женя Павлин выпускает стейтмент-айтемы. Один из них — О-образная куртка, сшитая из разных полосок ткани и дополненная защипами на рукавах (специально для дутого эффекта!).