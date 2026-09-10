30 самых модных кожаных курток и жакетов на осень

Ловим leather-момент перед сезоном шерстяных пальто и дутых пуховиков и пополняем коллекцию кантри-бомберами Ulyana Sergeenko, куцыми снейк-косухами Versace, кейп-куртками Izeta и деконструированными жакетами Glumkimberly.
Saint Laurent, ДЛТ, 1 310 000 руб.
По подиумному канону миксуем boom-boom-куртку Saint Laurent с кожаной юбкой-карандашом, черными капроновыми колготками и остроносыми слингбэками
Ulyana Sergeenko, 750 000 руб.
Раздаем ковбойский шик с кантри-бомбером Ulyana Sergeenko — миксуем с джинсами-буткатами и замшевыми казаками для поездки в комаровский ДК «Суббота»
Christian Dior, TSUM Collect, 499 500 руб.
Архивная глэм-рок-кожанка Christian Dior нашлась в мекке люкс-винтажа TSUM Collect
Versace, TSUM Collect, 350 000 руб.
Инди-слизеры, аларм: отыскали винтажную косуху Versace из ультрамодной кожи питона для сочетаний со скинни-джинсами и поношенными балетками на рейвах в Co-op Garage
Ann Demeulemeester, ДЛТ, 341 500 руб.
Виртуозы фэшн-готики Ann Demeulemeester сочинили вау-гибрид кожаного жакета и фрака — безупречен в комбо с кружевными манжетами и блузой с жабо
Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб.
Без кожанок с меховыми воротниками в этом сезоне никуда: с этим согласились Rabanne, Hermes и премиум-кожевники Yves Salomon
Шифоновые кейпы с подиумов Christian Dior, Balenciaga и Celine перебрались в мир верхней одежды — локальные кутюрье Izeta выпустили эффектный бомбер с кейп-рукавами
Пополняем фэшн-серпентарий чушуйчатым жакетом в ретростиле (из натуральной кожи питона!)
Китчевые 80-е не отпускают: феи деми-кутюра Meowshka пополнили осеннюю коллекцию приталенными куртками с акцентными плечами. Да еще и в ультрамодном navy-оттенке (заверено Victoria Beckham, Burberry и Sandy Liang!)
Меняем красные ветровки (главная куртка сентября!) на алые кожанки. Наш фаворит — дутый бомбер Kalmanovich с шалевым воротником
Это база: ни один год не проходит без авиаторских кожанок. В этом сезоне присматриваем бруталистскую куртку с кучерявым воротником Yuliawave
Аутдор-парки — снова in: повторяем стайлинг-трюк Кейт Мосс и Эшли Олсен и носим объемную куртку Ushatava в тандеме с расклешенными черными брюками и остроносыми ботильонами
Не просто куртка, а целое архитектурное фэшн-произведение: в перерывах между тусовками (в компании Марка Эйдельштейна и режиссера Нади Ли Коэн!) Женя Павлин выпускает стейтмент-айтемы. Один из них — О-образная куртка, сшитая из разных полосок ткани и дополненная защипами на рукавах (специально для дутого эффекта!).
Отказываемся от бежевых плащей в пользу укороченных из кожи от скорняжных портных Furnari
Команда Autentiments осталась верна себе и сочинила кожанку с соблюдением всех фирменных ДНК-кодов — от акцентных плеч до узкой талии и ретровайба
Giorgio Brato, No One, 189 990 руб.
Куртки в винтажном стиле — флагман болонского бренда с 2001 года. Поэтому смело примеряем удлиненную парку с воротом-стойкой Giorgio Brato в тандеме с костюмными бермудами и жокейскими сапогами по случаю выставки Ольги Чернышовой в Myth Gallery
Батякорная кожанка Walk of Shame, из зернистой кожи — для комбинации с рваными джинсами на флагманской вечеринке «К-30» с выступлениями Glukoza, Kedr Livanskiy, Roots United и андеграундного клуба Kontrkult (11 сентября!)
Полужакет-полубомбер сочинили мастера кожевенного дела Karpov — планируем носить в тандеме с капри и лоферами по пути на кино+фэшн-премьеру «Сделано в Милане» в кинотеатре Michèle
Судя по данным платформы Tagwalk, количество бомберов на подиуме увеличилось на 146% по сравнению с предыдущим осенне-зимним сезоном. Вот вам еще один — кожаный с воротом стойкой и в роскошном карамельном оттенке от петербуржцев Bats
Гремим панк-заклепками Rockabi в такт с битами на рейвах в обновленном «Грибыче»
Главный it-жакет сезона с фанбазой во главе с фэшн-инфлюенсером Асмат Чкотуа и стилистом Марией Калашниковой — приталенный вариант из гладкой кожи из новой коллекции Lesyanebo
В топе нашего осеннего-вишлиста — сложносочиненный жакет от авангардистов Glumkimberly (хорош как в простом стайлинге с джинсами, так и в лютом комбо с трендовым передником и лакированными туфлями на платформе!)
Ereda, «Кашемир и Шелк», 116 750 руб.
А если вы голосуете за базу, то у нас для вас есть образцовый жакет Ereda из темно-коричневой кожи с приталенным силуэтом
Несмотря на повсеместную скиннификацию, оверсайз всё еще с нами: доказано двубортными преппи-блейзерами Celine, кожаными пиджаками-кейпами Khaite и белоснежными жакетами Sencellerie
Alysi, Golden Line, 84 000 руб.
Кожаным бомберам респектнули худрук Diesel Гленн Мартенс, креативный директор Isabel Marant Ким Беккер и римские спецы по кэжуал-шику Alysi
Liu Jo, 55 090 руб.
Новость №1: все части «Сумерек» — снова в кино. Новость №2: итальянцы Liu Jo выпустили идеальную хоа-хоа-кожанку для этого случая — из черной кожи с готическим воротником и таинственным вайбом
Boss, Универмаг «Московский», 54 990 руб.
Малиновая металлик-кожанка Boss рождена для сочетаний с шелковыми мини-платьями и сапогами на сибаритских рейвах в баре Chez Serge
Врываемся в офискор при поддержке двубортных кожанок Lime, капри из костюмной шерсти и маскулинных оксфордов
Lumique, Rendez-Vous, 25 000 руб.
Во главе фанбазы российских спецов по феминному шику Lumique — drama queen нашего сердца Рената Литвинова и эклектик-дива Ксения Собчак. Вступаем в ряды и забираем гардероб кожаную куртку с акцентной линией талии (а еще лучше — в паре с юбкой-карандашом из того же материала!)
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