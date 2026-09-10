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30 самых модных кожаных курток и жакетов на осень

Ловим leather-момент перед сезоном шерстяных пальто и дутых пуховиков и пополняем коллекцию кантри-бомберами Ulyana Sergeenko, куцыми снейк-косухами Versace, кейп-куртками Izeta и деконструированными жакетами Glumkimberly.

Saint Laurent, ДЛТ, 1 310 000 руб. По подиумному канону миксуем boom-boom-куртку Saint Laurent с кожаной юбкой-карандашом, черными капроновыми

Saint Laurent, ДЛТ, 1 310 000 руб.

По подиумному канону миксуем boom-boom-куртку Saint Laurent с кожаной юбкой-карандашом, черными капроновыми колготками и остроносыми слингбэками 

Ulyana Sergeenko, 750 000 руб. Раздаем ковбойский шик с кантри-бомбером Ulyana Sergeenko — миксуем с джинсами-буткатами и замшевыми казаками для

Ulyana Sergeenko, 750 000 руб.

Раздаем ковбойский шик с кантри-бомбером Ulyana Sergeenko — миксуем с джинсами-буткатами и замшевыми казаками для поездки в комаровский ДК «Суббота» 

Christian Dior, TSUM Collect, 499 500 руб. Архивная глэм-рок-кожанка Christian Dior нашлась в мекке люкс-винтажа TSUM Collect

Christian Dior, TSUM Collect, 499 500 руб.

Архивная глэм-рок-кожанка Christian Dior нашлась в мекке люкс-винтажа TSUM Collect

Versace, TSUM Collect, 350 000 руб. Инди-слизеры, аларм: отыскали винтажную косуху Versace из ультрамодной кожи питона для сочетаний со скинни

Versace, TSUM Collect, 350 000 руб.

Инди-слизеры, аларм: отыскали винтажную косуху Versace из ультрамодной кожи питона для сочетаний со скинни-джинсами и поношенными балетками на рейвах в Co-op Garage

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 341 500 руб. Виртуозы фэшн-готики Ann Demeulemeester сочинили вау-гибрид кожаного жакета и фрака — безупречен в комбо с

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 341 500 руб.

Виртуозы фэшн-готики Ann Demeulemeester сочинили вау-гибрид кожаного жакета и фрака — безупречен в комбо с кружевными манжетами и блузой с жабо 

Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб. Без кожанок с меховыми воротниками в этом сезоне никуда: с этим согласились Rabanne, Hermes и премиум-кожевники

Yves Salomon, «Кенгуру», 295 000 руб.

Без кожанок с меховыми воротниками в этом сезоне никуда: с этим согласились Rabanne, Hermes и премиум-кожевники Yves Salomon

Izeta, 273 000 руб. Шифоновые кейпы с подиумов Christian Dior, Balenciaga и Celine перебрались в мир верхней одежды — локальные кутюрье Izeta

Izeta, 273 000 руб.

Шифоновые кейпы с подиумов Christian Dior, Balenciaga и Celine перебрались в мир верхней одежды — локальные кутюрье Izeta выпустили эффектный бомбер с кейп-рукавами

Level44, 269 900 руб. Пополняем фэшн-серпентарий чушуйчатым жакетом в ретростиле (из натуральной кожи питона!)

Level44, 269 900 руб.

Пополняем фэшн-серпентарий чушуйчатым жакетом в ретростиле (из натуральной кожи питона!)

Meowshka, цена по запросу Китчевые 80-е не отпускают: феи деми-кутюра Meowshka пополнили осеннюю коллекцию приталенными куртками с акцентными плечами

Meowshka, цена по запросу

Китчевые 80-е не отпускают: феи деми-кутюра Meowshka пополнили осеннюю коллекцию приталенными куртками с акцентными плечами. Да еще и в ультрамодном navy-оттенке (заверено Victoria Beckham, Burberry и Sandy Liang!)

Kalmanovich, 234 700 руб. Меняем красные ветровки (главная куртка сентября!) на алые кожанки. Наш фаворит — дутый бомбер Kalmanovich с шалевым

Kalmanovich, 234 700 руб.

Меняем красные ветровки (главная куртка сентября!) на алые кожанки. Наш фаворит — дутый бомбер Kalmanovich с шалевым воротником 

Yuliawave, 210 000 руб. Это база: ни один год не проходит без авиаторских кожанок. В этом сезоне присматриваем бруталистскую куртку с кучерявым

Yuliawave, 210 000 руб.

Это база: ни один год не проходит без авиаторских кожанок. В этом сезоне присматриваем бруталистскую куртку с кучерявым воротником Yuliawave 

Ushatava, 199 900 руб. Аутдор-парки — снова in: повторяем стайлинг-трюк Кейт Мосс и Эшли Олсен и носим объемную куртку Ushatava в тандеме с

Ushatava, 199 900 руб.

Аутдор-парки — снова in: повторяем стайлинг-трюк Кейт Мосс и Эшли Олсен и носим объемную куртку Ushatava в тандеме с расклешенными черными брюками и остроносыми ботильонами 

Planta Rosa, 195 000 руб. Не просто куртка, а целое архитектурное фэшн-произведение: в перерывах между тусовками (в компании Марка Эйдельштейна и

Planta Rosa, 195 000 руб.

Не просто куртка, а целое архитектурное фэшн-произведение: в перерывах между тусовками (в компании Марка Эйдельштейна и режиссера Нади Ли Коэн!) Женя Павлин выпускает стейтмент-айтемы. Один из них — О-образная куртка, сшитая из разных полосок ткани и дополненная защипами на рукавах (специально для дутого эффекта!). 

Furnari, 190 000 руб. Отказываемся от бежевых плащей в пользу укороченных из кожи от скорняжных портных Furnari

Furnari, 190 000 руб.

Отказываемся от бежевых плащей в пользу укороченных из кожи от скорняжных портных Furnari

Autentiments, 190 000 руб. Команда Autentiments осталась верна себе и сочинила кожанку с соблюдением всех фирменных ДНК-кодов — от акцентных плеч до

Autentiments, 190 000 руб.

Команда Autentiments осталась верна себе и сочинила кожанку с соблюдением всех фирменных ДНК-кодов — от акцентных плеч до узкой талии и ретровайба 

Giorgio Brato, No One, 189 990 руб. Куртки в винтажном стиле — флагман болонского бренда с 2001 года. Поэтому смело примеряем удлиненную парку с

Giorgio Brato, No One, 189 990 руб.

Куртки в винтажном стиле — флагман болонского бренда с 2001 года. Поэтому смело примеряем удлиненную парку с воротом-стойкой Giorgio Brato в тандеме с костюмными бермудами и жокейскими сапогами по случаю выставки Ольги Чернышовой в Myth Gallery

Walk of Shame, 180 000 руб. Батякорная кожанка Walk of Shame, из зернистой кожи — для комбинации с рваными джинсами на флагманской вечеринке «К-30» с

Walk of Shame, 180 000 руб.

Батякорная кожанка Walk of Shame, из зернистой кожи — для комбинации с рваными джинсами на флагманской вечеринке «К-30» с выступлениями Glukoza, Kedr Livanskiy, Roots United и андеграундного клуба Kontrkult (11 сентября!)

Karpov, 165 000 руб. Полужакет-полубомбер сочинили мастера кожевенного дела Karpov — планируем носить в тандеме с капри и лоферами по пути на кино

Karpov, 165 000 руб.

Полужакет-полубомбер сочинили мастера кожевенного дела Karpov — планируем носить в тандеме с капри и лоферами по пути на кино+фэшн-премьеру «Сделано в Милане» в кинотеатре Michèle 

Bats, 160 000 руб. Судя по данным платформы Tagwalk, количество бомберов на подиуме увеличилось на 146% по сравнению с предыдущим осенне-зимним

Bats, 160 000 руб.

Судя по данным платформы Tagwalk, количество бомберов на подиуме увеличилось на 146% по сравнению с предыдущим осенне-зимним сезоном. Вот вам еще один — кожаный с воротом стойкой и в роскошном карамельном оттенке от петербуржцев Bats

Rockabi, 145 000 руб. Гремим панк-заклепками Rockabi в такт с битами на рейвах в обновленном «Грибыче»

Rockabi, 145 000 руб.

Гремим панк-заклепками Rockabi в такт с битами на рейвах в обновленном «Грибыче»

Lesyanebo, 142 000 руб. Главный it-жакет сезона с фанбазой во главе с фэшн-инфлюенсером Асмат Чкотуа и стилистом Марией Калашниковой — приталенный

Lesyanebo, 142 000 руб.

Главный it-жакет сезона с фанбазой во главе с фэшн-инфлюенсером Асмат Чкотуа и стилистом Марией Калашниковой — приталенный вариант из гладкой кожи из новой коллекции Lesyanebo

Glumkimberly, 140 000 руб. В топе нашего осеннего-вишлиста — сложносочиненный жакет от авангардистов Glumkimberly (хорош как в простом стайлинге с

Glumkimberly, 140 000 руб.

В топе нашего осеннего-вишлиста — сложносочиненный жакет от авангардистов Glumkimberly (хорош как в простом стайлинге с джинсами, так и в лютом комбо с трендовым передником и лакированными туфлями на платформе!)

Ereda, «Кашемир и Шелк», 116 750 руб. А если вы голосуете за базу, то у нас для вас есть образцовый жакет Ereda из темно-коричневой кожи с приталенным

Ereda, «Кашемир и Шелк», 116 750 руб.

А если вы голосуете за базу, то у нас для вас есть образцовый жакет Ereda из темно-коричневой кожи с приталенным силуэтом 

Sencellerie, 110 000 руб. Несмотря на повсеместную скиннификацию, оверсайз всё еще с нами: доказано двубортными преппи-блейзерами Celine, кожаными

Sencellerie, 110 000 руб.

Несмотря на повсеместную скиннификацию, оверсайз всё еще с нами: доказано двубортными преппи-блейзерами Celine, кожаными пиджаками-кейпами Khaite и белоснежными жакетами Sencellerie

Alysi, Golden Line, 84 000 руб. Кожаным бомберам респектнули худрук Diesel Гленн Мартенс, креативный директор Isabel Marant Ким Беккер и римские спецы

Alysi, Golden Line, 84 000 руб.

Кожаным бомберам респектнули худрук Diesel Гленн Мартенс, креативный директор Isabel Marant Ким Беккер и римские спецы по кэжуал-шику Alysi

Liu Jo, 55 090 руб. Новость №1: все части «Сумерек» — снова в кино. Новость №2: итальянцы Liu Jo выпустили идеальную хоа-хоа-кожанку для этого случая

Liu Jo, 55 090 руб.

Новость №1: все части «Сумерек» — снова в кино. Новость №2: итальянцы Liu Jo выпустили идеальную хоа-хоа-кожанку для этого случая — из черной кожи с готическим воротником и таинственным вайбом 

Boss, Универмаг «Московский», 54 990 руб. Малиновая металлик-кожанка Boss рождена для сочетаний с шелковыми мини-платьями и сапогами на сибаритских

Boss, Универмаг «Московский», 54 990 руб.

Малиновая металлик-кожанка Boss рождена для сочетаний с шелковыми мини-платьями и сапогами на сибаритских рейвах в баре Chez Serge

Lime, 49 999 руб. Врываемся в офискор при поддержке двубортных кожанок Lime, капри из костюмной шерсти и маскулинных оксфордов

Lime, 49 999 руб.

Врываемся в офискор при поддержке двубортных кожанок Lime, капри из костюмной шерсти и маскулинных оксфордов 

Lumique, Rendez-Vous, 25 000 руб. Во главе фанбазы российских спецов по феминному шику Lumique — drama queen нашего сердца Рената Литвинова и эклектик

Lumique, Rendez-Vous, 25 000 руб.

Во главе фанбазы российских спецов по феминному шику Lumique — drama queen нашего сердца Рената Литвинова и эклектик-дива Ксения Собчак. Вступаем в ряды и забираем гардероб кожаную куртку с акцентной линией талии (а еще лучше — в паре с юбкой-карандашом из того же материала!)

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