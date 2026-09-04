Платья-пуховики, дарк-лонгсливы и вельветовые дерби: главные мастхэвы сентябрьского гардероба

Пуховик и все его субличности в новой коллекции Yudashkin, возмутительно пушистые шубы Rockabi, Y2K-шик в осеннем дропе Lumique, замшевые ladylike-двойки Sencellerie и другие модные мастхэвы сентября — в материале Собака.ru.
Yudashkin
В новом сезоне команда Yudashkin раскрыла все субличности пуховика, превратив привычный зимний айтем в арт+фэшн-пис. Отсюда — дутые неоновые жакеты в духе ретрофутуризма, пуховые платья-бандо в оттенке сладкой ваты, пухлые бирюзовые юбки и стейтмент-головные уборы (вам нейлоновую бини или драпированную кепку с утрированным козырьком?). А первой коллекцию примерила петербургская топ-модель Ольга Обумова, которая до этого успела принять участие в кампейнах Rhode, Zara, H&M и австралийских гуру кокеткорных платьев Réalisation Par.
My812
Рассматриваем новую осеннюю коллекцию петербургских фэшн-романтиков My812 и пополняем вишлисты твидовыми кроп-жакетами (а лучше — в тандеме с мини-юбками из той же ткани!), пастельно-розовыми анораками-пузырями, точеными миди-платьто и акцентным алым платьем со сборками. Плюс: не забываем о базовом (и не очень!) трикотаже — примеряем приталенные лонгсливы из тонкой шерсти (наш фаворит — в трендовом navy-оттенке!), полупрозрачные комбинации из хлопка и расклешенные миди-юбки.
Ola Ola
В честь запуска осенне-зимней коллекции команда Ola Ola проведет клиентский день: 10 сентября встречаемся (нарядными!) в шоуруме на Восстания, 1, слушаем лекцию от стилиста (и фанудера люкс-винтажки Komilfo!), получаем скидку 10% и кастомную маску для сна (только пр покупке).
Eigengrau х Ilya Brezinski х Bad Gallery
Российский бренд солнцезащитных очков и оптики Eigengrau объединился с петербургской галереей современного искусства Bad Gallery — вместе они создали лимитированную линию арт-футляров для очков с иллюстрациями петербургского художника-гиперреалиста Ильи Брезинского. Так, на минималистичных футлярах поселились шестилапый кот, очки с тремя линзами и муха. А 27 августа в Bad Gallery прошла презентация дропа, во время которой Илья создал картину, позже разыгранную среди гостей.
Важно: с 31 августа все солнцезащитные очки и оптика Eigengrau представлены в футлярах из коллаборации (количество ограничено!). Каждый футляр сопровождается сертификатом подлинности — карточкой с индивидуальным порядковым номером и подписью Ильи.
Rockabi
Возмутительно пушистые шубы уже в Rockabi
Автор лучших петербургских кожанок Rockabi Наталья Сухотерина на наших глазах переизобрела замшевые бомберы и зернистые мотокуртки (теперь — с идеальной посадкой, фурнитурой и даже запахом!). В новом сезоне открывает флагман в Москве (маст-визит!), а еще взялась за остромодные шубы, аккуратно подвинув Chloe и Valentino. По олдмани-канонам отшила двусторонние трансформеры из жемчужной овчины (созданы на основе кожи вместо меха!), которые готовимся увидеть на верном комьюнити бренда (светские примы Юлия Матвиенко и Ирина Оганова! суперстилист Вика Салават! минимал-дива Оксана Рим!).
Lumique
Газуем в Y2K-шик с кроко-мюлями Lumique
Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый крокодиловый паттерн, прижившийся в осенних коллекциях Prada, Vaquera, Tom Ford и виртуозов ледикора Lumique (уже в мультибрендовом бутике Rendez-Vous!), чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим. Маст-хэв — алые peep-toe-мюли с удлиненным мысом: чередуем с кружевными босоножками и выгуливаем с горошковыми халтерами и дофаминовыми it-сумками: так и видим луки в гастроэпицентре итальянской «Мастерской» (новейший проект italy на Петроградке!).
Furla
Образцовые бургунди кросс-боди найдена в Furla
Говорим сентябрь — подразумеваем бум винных, пурпурных и бургунди-оттенков, в новом сезоне мигрировавших в наши гардеробы с подиумов Матье Блази и Пьерпаоло Пиччоли. С худруками солидарны итальянские спецы по хобо и багетам Furla (их сумки прижились в фэшн-коллекциях Джиджи Хадид, Эльзы Хоск и Роузи Хантингтон-Уайтли!): показали кросс-боди Iride из мягкой вишневой замши, щедро декорированной бохо-заклепками. Планируем украшать корги-обвесом и сочетать с дафлкотами, буткатами и ремнями с массивной лого-пряжкой (идеальный лук для воскресной вылазки до новейшего музея Ивана Билибина в Ивангороде!).
Karl Lagerfeld
Прокачиваем нишевость в глэм-кожанках Karl Lagerfeld
Хардкорные фэшн-вайбы повсюду: Анри Леви переодевает нас и Мэрилина Мэнсона в готические бушлаты, а Рик Оуэнс делает ставку на черные гигапуховики (тема самонадутия раскрыта!). Тем временем французские гуру глэм-шика Karl Lagerfeld отшили для нас безупречные косухи, которые будем варьировать с кожаными коктейльными платьями — в таком луке не только смело бросаем вызов нефорам с Co-op Garage, но и пускаемся в техно-дэнс на ультранишевых рейвах в обновленном «Грибыче».
Doucal's
Уходим в фэшн-одиссею правильно — в вельветовых дерби Doucal's
Дерби Doucal's
Вельветовые текстуры — база сезона: Эллен Ходакова Ларссон в Hodakova голосует за велюровые дарк-пальто, а Стефано Галличи в Ann Demeulemeester — за ворсистые преппи-пиджаки. Наш выбор — рельефные какао-дерби Doucal’s, которые потомственные обувщики Джанни и Джерри Джаннини (звезды выставки Pitti Uomo!) заботливо дополнили нескользящей подошвой из ультралегкой резины (бесценно в условиях дебютных заморозков!). По канонам бохо-шика надеваем с замшевыми карго-куртками, золотыми брюками в пайетках и галстуками-бабочками — так хоть на «Одиссею» Нолана в аперо-кинотеатре Michèle, хоть на «Чайку» с Елизаветой Боярской в честь открытия сезона МДТ (10 сентября!).
Sencellerie
Замша — лён осени: доказано Alaïa, Hermes и московскими гуру скорняжного ремесла Sencellerie во главе с Кириллом Раструбиным и Рамазаном Заузановым (покорили своими кожаными куртками и шубами фэшн-див Екатерину Мухину, Иду Галич и Наталью Давыдову!). В этом сезоне припасли для нас пастельные бомберы и юбки-карандаши, в которых планируем грациозно чиллить в новейшем баре Blüm от идеологов культового «Кабинета».
STENOSIS
Свитшот STENOSIS
Техно-фэшн! Панк-визионер и арт-директор культового «Грибыча» Даниил Шульгин aka Shulya взял в референсы макабрические дарк-лонги STENOSIS и сочинил шоу-мерч патриарха русского евродэнса Сергея Жукова (готовимся кричать «Руки Вверх!» в фанзоне Газпром Арены 31 октября!).
ДЛТ
Главный конкурент преппи-лоферов — кожаные монки от итальянских арт-футуристов Marni: по канонам академического шика миксуем их с плиссированными мини и яркими аргайл-жилетками. Хорошая новость: маст-хэвы детских коллекций для школы — уже на пятом этаже ДЛТ!
Principe di Bologna
Даркушные рубашки Эдуарда Кичигина для трипов на моноколесе — холодно, а тепло — стеганые жилеты-пуховики Principe di Bologna с ветрозащитным капюшоном, которые миксуем с остромодными сапогами-инженерами из вощеной замши.
Coccinelle
Сумка Coccinelle, ТРЦ «Галерея»
Кисеты — в вечном прайме: заверено кутюрными сумками-кувшинками Джонатана Андерсона! Наш фаворит (для фэшн-рилсов у вирального гастрокиоска Rap на Некрасова!) — кожаная it-сумка Lidia, которую итальянские ремесленники Coccinelle декорировали ажурными драпировками и прочным съемным ремешком (превращается в кросс-боди!).
DIEGO M
Бомбер DIEGO M
Встречаем фэшн-сезон «хоа хоа» (читай: по традиции пересматриваем «Сумерки» в сентябре!) бессовестно нарядными — в графитовых бомберах DIEGO M из двойного крепа, которые семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли снабдил утепленными пуховыми вставками.
MAAG
Следуем примеру фэшн-принцессы Шарлотты Казираги (внучка Грейс Келли, муза Chanel и почетный конник!): раскрываем субличность офисной сирены красиво — в витальных слингбэках MAAG из лакированной эко-кожи, которые на ура сочетаем с пинстрайп-алладинами и ультрамодной сумкой в кроко-отделке.
Pinko
Сумка Pinko, ТРЦ «Галерея»
Без кружевных шорт в 2026 году никуда, убеждены Чемена Камали в Chloé, Мария Грация Кьюри в Fendi и итальянские суперзвезды диско-шика Pinko, чьи луки с восторгом носят Леди Гага и Дуа Липа. Ну а мы дополняем хот-пантсы бренда клеткокорными рубашками (с акцентным бра напоказ!), шнурованными мюлями-тягами и глянцевыми багетами, а затем спешим флексить на нишевый вау-рейв «Контркульта» (26 сентября!).
IUMAN
Джемпер IUMAN
Олдмани-вайбы снова в топе: Том Холланд выгуливает двубортные пиджаки Celine, Коннор Сторри уважает шифоновые блузы Saint Laurent. Ну а мы говорим «да» нюдовому джемперу IUMAN (мужская линейка итальянского супербренда белья Intimissimi UOMO), в котором собираемся на премьеру моэмовского «Театра» с кинодивой Анной Ковальчук в Театре Ленсовета (24 и 25 октября!).
Tosca Blu
Сумка Tosca Blu, Lamoda
Золотой тотал-лук — хит сезона по версии Демны в Gucci и Гленна Мартенса в Maison Margiela! Так что смело стилизуем медовый кэтсьют со сверкающим фермуаром (с пушистым ремешком!) от итальянцев Tosca Blu: вот он, наш наряд на «Чеховъ. Вишневый сад. Нет слов» Сергея Женовача с Иваном Янковским (гастрольный бэнгер!) в Театре Комиссаржевской (28 и 29 сентября!).
Комментарии (0)