Платья-пуховики, дарк-лонгсливы и вельветовые дерби: главные мастхэвы сентябрьского гардероба

Российский бренд солнцезащитных очков и оптики Eigengrau объединился с петербургской галереей современного искусства Bad Gallery — вместе они создали лимитированную линию арт-футляров для очков с иллюстрациями петербургского художника-гиперреалиста Ильи Брезинского. Так, на минималистичных футлярах поселились шестилапый кот, очки с тремя линзами и муха. А 27 августа в Bad Gallery прошла презентация дропа, во время которой Илья создал картину, позже разыгранную среди гостей.

Важно: с 31 августа все солнцезащитные очки и оптика Eigengrau представлены в футлярах из коллаборации (количество ограничено!). Каждый футляр сопровождается сертификатом подлинности — карточкой с индивидуальным порядковым номером и подписью Ильи.