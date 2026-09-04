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Платья-пуховики, дарк-лонгсливы и вельветовые дерби: главные мастхэвы сентябрьского гардероба

Пуховик и все его субличности в новой коллекции Yudashkin, возмутительно пушистые шубы Rockabi, Y2K-шик в осеннем дропе Lumique, замшевые ladylike-двойки Sencellerie и другие модные мастхэвы сентября — в материале Собака.ru.

Yudashkin

Платье Yudashkin, 45 000 руб.

Платье Yudashkin, 45 000 руб.

Пуховик Yudashkin, 60 000 руб.

Пуховик Yudashkin, 60 000 руб.

Кепка Yudashkin

Кепка Yudashkin

В новом сезоне команда Yudashkin раскрыла все субличности пуховика, превратив привычный зимний айтем в арт+фэшн-пис. Отсюда — дутые неоновые жакеты в духе ретрофутуризма, пуховые платья-бандо в оттенке сладкой ваты, пухлые бирюзовые юбки и стейтмент-головные уборы (вам нейлоновую бини или драпированную кепку с утрированным козырьком?). А первой коллекцию примерила петербургская топ-модель Ольга Обумова, которая до этого успела принять участие в кампейнах Rhode, Zara, H&M и австралийских гуру кокеткорных платьев Réalisation Par. 

My812

Жакет My812, 27 300 руб.

Жакет My812, 27 300 руб.

Анорак My812, 68 000 руб.

Анорак My812, 68 000 руб.

Рассматриваем новую осеннюю коллекцию петербургских фэшн-романтиков My812 и пополняем вишлисты твидовыми кроп-жакетами (а лучше — в тандеме с мини-юбками из той же ткани!), пастельно-розовыми анораками-пузырями, точеными миди-платьто и акцентным алым платьем со сборками. Плюс: не забываем о базовом (и не очень!) трикотаже — примеряем приталенные лонгсливы из тонкой шерсти (наш фаворит — в трендовом navy-оттенке!), полупрозрачные комбинации из хлопка и расклешенные миди-юбки. 

Ola Ola

В честь запуска осенне-зимней коллекции команда Ola Ola проведет клиентский день: 10 сентября встречаемся (нарядными!) в шоуруме на Восстания, 1, слушаем лекцию от стилиста (и фанудера люкс-винтажки Komilfo!), получаем скидку 10% и кастомную маску для сна (только пр покупке). 

Eigengrau х Ilya Brezinski х Bad Gallery

Eigengrau х Ilya Brezinski х Bad Gallery

Eigengrau х Ilya Brezinski х Bad Gallery

Российский бренд солнцезащитных очков и оптики Eigengrau объединился с петербургской галереей современного искусства Bad Gallery — вместе они создали лимитированную линию арт-футляров для очков с иллюстрациями петербургского художника-гиперреалиста Ильи Брезинского. Так, на минималистичных футлярах поселились шестилапый кот, очки с тремя линзами и муха. А 27 августа в Bad Gallery прошла презентация дропа, во время которой Илья создал картину, позже разыгранную среди гостей.

Важно: с 31 августа все солнцезащитные очки и оптика Eigengrau представлены в футлярах из коллаборации (количество ограничено!). Каждый футляр сопровождается сертификатом подлинности — карточкой с индивидуальным порядковым номером и подписью Ильи.

Rockabi

Возмутительно пушистые шубы уже в Rockabi

Шуба Rockabi, 229 000 руб.

Шуба Rockabi, 229 000 руб.

Автор лучших петербургских кожанок Rockabi Наталья Сухотерина на наших глазах переизобрела замшевые бомберы и зернистые мотокуртки (теперь — с идеальной посадкой, фурнитурой и даже запахом!). В новом сезоне открывает флагман в Москве (маст-визит!), а еще взялась за остромодные шубы, аккуратно подвинув Chloe и Valentino. По олдмани-канонам отшила двусторонние трансформеры из жемчужной овчины (созданы на основе кожи вместо меха!), которые готовимся увидеть на верном комьюнити бренда (светские примы Юлия Матвиенко и Ирина Оганова! суперстилист Вика Салават! минимал-дива Оксана Рим!).

Lumique

Газуем в Y2K-шик с кроко-мюлями Lumique

Сумка Lumique, 11 550 руб.

Сумка Lumique, 11 550 руб.

Сабо Lumique, 15 760 руб.

Сабо Lumique, 15 760 руб.

Сумка Lumique, 15 000 руб.

Сумка Lumique, 15 000 руб.

Меняем леопардовые и снейк-принты на высокоранговый крокодиловый паттерн, прижившийся в осенних коллекциях Prada, Vaquera, Tom Ford и виртуозов ледикора Lumique (уже в мультибрендовом бутике Rendez-Vous!), чьи статуарные платья-футляры из костюмной ткани уважают фэшн-дивы Рената Литвинова и Оксана Рим. Маст-хэв — алые peep-toe-мюли с удлиненным мысом: чередуем с кружевными босоножками и выгуливаем с горошковыми халтерами и дофаминовыми it-сумками: так и видим луки в гастроэпицентре итальянской «Мастерской» (новейший проект italy на Петроградке!).

Furla

Образцовые бургунди кросс-боди найдена в Furla

Сумка Furla, 46 500 руб.

Сумка Furla, 46 500 руб.

Говорим сентябрь — подразумеваем бум винных, пурпурных и бургунди-оттенков, в новом сезоне мигрировавших в наши гардеробы с подиумов Матье Блази и Пьерпаоло Пиччоли. С худруками солидарны итальянские спецы по хобо и багетам Furla (их сумки прижились в фэшн-коллекциях Джиджи Хадид, Эльзы Хоск и Роузи Хантингтон-Уайтли!): показали кросс-боди Iride из мягкой вишневой замши, щедро декорированной бохо-заклепками. Планируем украшать корги-обвесом и сочетать с дафлкотами, буткатами и ремнями с массивной лого-пряжкой (идеальный лук для воскресной вылазки до новейшего музея Ивана Билибина в Ивангороде!).

Karl Lagerfeld

Прокачиваем нишевость в глэм-кожанках Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Хардкорные фэшн-вайбы повсюду: Анри Леви переодевает нас и Мэрилина Мэнсона в готические бушлаты, а Рик Оуэнс делает ставку на черные гигапуховики (тема самонадутия раскрыта!). Тем временем французские гуру глэм-шика Karl Lagerfeld отшили для нас безупречные косухи, которые будем варьировать с кожаными коктейльными платьями — в таком луке не только смело бросаем вызов нефорам с Co-op Garage, но и пускаемся в техно-дэнс на ультранишевых рейвах в обновленном «Грибыче».

Doucal's

Уходим в фэшн-одиссею правильно — в вельветовых дерби Doucal's

Дерби Doucal's

Дерби Doucal's

Вельветовые текстуры — база сезона: Эллен Ходакова Ларссон в Hodakova голосует за велюровые дарк-пальто, а Стефано Галличи в Ann Demeulemeester — за ворсистые преппи-пиджаки. Наш выбор — рельефные какао-дерби Doucal’s, которые потомственные обувщики Джанни и Джерри Джаннини (звезды выставки Pitti Uomo!) заботливо дополнили нескользящей подошвой из ультралегкой резины (бесценно в условиях дебютных заморозков!). По канонам бохо-шика надеваем с замшевыми карго-куртками, золотыми брюками в пайетках и галстуками-бабочками — так хоть на «Одиссею» Нолана в аперо-кинотеатре Michèle, хоть на «Чайку» с Елизаветой Боярской в честь открытия сезона МДТ (10 сентября!).

Sencellerie

Юбка Sencellerie, 105 000 руб.

Юбка Sencellerie, 105 000 руб.

Бомбер Sencellerie, 150 000 руб.

Бомбер Sencellerie, 150 000 руб.

Замша — лён осени: доказано Alaïa, Hermes и московскими гуру скорняжного ремесла Sencellerie во главе с Кириллом Раструбиным и Рамазаном Заузановым (покорили своими кожаными куртками и шубами фэшн-див Екатерину Мухину, Иду Галич и Наталью Давыдову!). В этом сезоне припасли для нас пастельные бомберы и юбки-карандаши, в которых планируем грациозно чиллить в новейшем баре Blüm от идеологов культового «Кабинета».

STENOSIS

Свитшот STENOSIS

Свитшот STENOSIS

Техно-фэшн! Панк-визионер и арт-директор культового «Грибыча» Даниил Шульгин aka Shulya взял в референсы макабрические дарк-лонги STENOSIS и сочинил шоу-мерч патриарха русского евродэнса Сергея Жукова (готовимся кричать «Руки Вверх!» в фанзоне Газпром Арены 31 октября!).

ДЛТ

Лоферы Marni, ДЛТ, 31 550 руб.

Лоферы Marni, ДЛТ, 31 550 руб.

Главный конкурент преппи-лоферов — кожаные монки от итальянских арт-футуристов Marni: по канонам академического шика миксуем их с плиссированными мини и яркими аргайл-жилетками. Хорошая новость: маст-хэвы детских коллекций для школы — уже на пятом этаже ДЛТ!

Principe di Bologna

Жилет Principe di Bologna, No One, 131 490 руб.

Жилет Principe di Bologna, No One, 131 490 руб.

Даркушные рубашки Эдуарда Кичигина для трипов на моноколесе — холодно, а тепло — стеганые жилеты-пуховики Principe di Bologna с ветрозащитным капюшоном, которые миксуем с остромодными сапогами-инженерами из вощеной замши.

Coccinelle

Сумка Coccinelle, ТРЦ «Галерея»

Сумка Coccinelle, ТРЦ «Галерея»

Кисеты — в вечном прайме: заверено кутюрными сумками-кувшинками Джонатана Андерсона! Наш фаворит (для фэшн-рилсов у вирального гастрокиоска Rap на Некрасова!) — кожаная it-сумка Lidia, которую итальянские ремесленники Coccinelle декорировали ажурными драпировками и прочным съемным ремешком (превращается в кросс-боди!).

DIEGO M

Бомбер DIEGO M

Бомбер DIEGO M

Встречаем фэшн-сезон «хоа хоа» (читай: по традиции пересматриваем «Сумерки» в сентябре!) бессовестно нарядными — в графитовых бомберах DIEGO M из двойного крепа, которые семейный дизайн-дуэт Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли снабдил утепленными пуховыми вставками.

MAAG

Туфли MAAG, 3 599 руб.

Туфли MAAG, 3 599 руб.

Следуем примеру фэшн-принцессы Шарлотты Казираги (внучка Грейс Келли, муза Chanel и почетный конник!): раскрываем субличность офисной сирены красиво — в витальных слингбэках MAAG из лакированной эко-кожи, которые на ура сочетаем с пинстрайп-алладинами и ультрамодной сумкой в кроко-отделке.

Pinko

Сумка Pinko, ТРЦ «Галерея»

Сумка Pinko, ТРЦ «Галерея»

Без кружевных шорт в 2026 году никуда, убеждены Чемена Камали в Chloé, Мария Грация Кьюри в Fendi и итальянские суперзвезды диско-шика Pinko, чьи луки с восторгом носят Леди Гага и Дуа Липа. Ну а мы дополняем хот-пантсы бренда клеткокорными рубашками (с акцентным бра напоказ!), шнурованными мюлями-тягами и глянцевыми багетами, а затем спешим флексить на нишевый вау-рейв «Контркульта» (26 сентября!).

IUMAN

Джемпер IUMAN

Джемпер IUMAN

Олдмани-вайбы снова в топе: Том Холланд выгуливает двубортные пиджаки Celine, Коннор Сторри уважает шифоновые блузы Saint Laurent. Ну а мы говорим «да» нюдовому джемперу IUMAN (мужская линейка итальянского супербренда белья Intimissimi UOMO), в котором собираемся на премьеру моэмовского «Театра» с кинодивой Анной Ковальчук в Театре Ленсовета (24 и 25 октября!).

Tosca Blu

Сумка Tosca Blu, Lamoda

Сумка Tosca Blu, Lamoda

Золотой тотал-лук — хит сезона по версии Демны в Gucci и Гленна Мартенса в Maison Margiela! Так что смело стилизуем медовый кэтсьют со сверкающим фермуаром (с пушистым ремешком!) от итальянцев Tosca Blu: вот он, наш наряд на «Чеховъ. Вишневый сад. Нет слов» Сергея Женовача с Иваном Янковским (гастрольный бэнгер!) в Театре Комиссаржевской (28 и 29 сентября!).

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