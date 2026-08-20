Самый модный колорблок сезона — градиентный! Прямо как в коллекциях Loewe, Schiaparelli и Balenciaga

От рекордных температур в европейских столицах пострадал не только бедный Коннор Сторри в латексе Saint Laurent (Энтони, пощади!), но и цветовая палитра, растекшаяся по архитектурным шубам Loewe, пейзажным плащам Dries Van Noten и ихтиологическим платьям Christian Sirano.
Креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сохранил воспоминания об отпускном закате на хлопковом плаще с вышивками-пальмами. В Christian Sirano согласились, что природа — лучший художник, и переодели супермодель Коко Роша в платье большой корифены (или проще — золотистой макрели!). В Ferrari и Balenciaga составляют градиентные тотал-луки — подбирают цвет в цвет даже обувь, сумки и украшения. А в Loewe довольствуются самодостаточным стейтмент-писом — приталенной шубой из лимонно-апельсинового меха (в придачу с варежками в тон!).
Ради грандиозного пайеточного градиента Valentino в духе пестрых хитонов Пенелопы совершаем фэшн-экспедицию, достойную «Одиссеи» (Гомера и Нолана, вместе взятых!) и забредаем в люкс-обитель — ДЛТ. В двухцветной гранж-рубашке или садомазо-джинсовке Н97/N97 спешим на пятничный рейв в К-30 (под пост-техно-аккомпанемент легендарного немецкого продюсера Atom ™!), а трикотажном бохо-сете Free Age — на воскресный сеанс «Жертвы обстоятельств» в кинотеатре Michele (а заодно любуемся сразу девятью платьями Belik, созданными специально для фильма Романа Гавраса!). Если проведете сентябрь в Петербурге, советуем утеплиться градиентным платьем Conso. А тем, для кого наступающий сезон — не осенний, а бархатный — отдаем закатные комбинации Charuel и соломенные шопперы Befree.
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