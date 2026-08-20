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Самый модный колорблок сезона — градиентный! Прямо как в коллекциях Loewe, Schiaparelli и Balenciaga

От рекордных температур в европейских столицах пострадал не только бедный Коннор Сторри в латексе Saint Laurent (Энтони, пощади!), но и цветовая палитра, растекшаяся по архитектурным шубам Loewe, пейзажным плащам Dries Van Noten и ихтиологическим платьям Christian Sirano. 

Loewe FW'26

Loewe FW'26

Schiaparelli FW'26 Couture

Schiaparelli FW'26 Couture

Dries Van Noten SS'27 Menswear

Dries Van Noten SS'27 Menswear

Arkis FW'26

Arkis FW'26

Christian Sirano FW'26

Christian Sirano FW'26

Ferrari FW'26

Ferrari FW'26

Balenciaga FW'26 Couture

Balenciaga FW'26 Couture

Germanier FW'26 Couture

Germanier FW'26 Couture

Креативный директор Dries Van Noten Джулиан Клаузнер сохранил воспоминания об отпускном закате на хлопковом плаще с вышивками-пальмами. В Christian Sirano согласились, что природа — лучший художник, и переодели супермодель Коко Роша в платье большой корифены (или проще — золотистой макрели!). В Ferrari и Balenciaga составляют градиентные тотал-луки — подбирают цвет в цвет даже обувь, сумки и украшения. А в Loewe довольствуются самодостаточным стейтмент-писом — приталенной шубой из лимонно-апельсинового меха (в придачу с варежками в тон!). 

Платье Valentino, ДЛТ, 3 995 000 руб.

Платье Valentino, ДЛТ, 3 995 000 руб.

Юбка Jil Sander, ДЛТ, 152 500 руб.

Юбка Jil Sander, ДЛТ, 152 500 руб.

Брюки Free Age, 60 000 руб.

Брюки Free Age, 60 000 руб.

R13, ДЛТ, 57 450 руб.

R13, ДЛТ, 57 450 руб.

Сумка Jolie Alien Objects, 37 000 руб.

Сумка Jolie Alien Objects, 37 000 руб.

Н97/N97, Subbota, 21 900 руб.

Н97/N97, Subbota, 21 900 руб.

Платье Charuel, 17 990 руб.

Платье Charuel, 17 990 руб.

Платок 12Storeez, 15 000 руб.

Платок 12Storeez, 15 000 руб.

Топ Ola Ola, 9 500 руб.

Топ Ola Ola, 9 500 руб.

Платье Conso, 6 295 руб.

Платье Conso, 6 295 руб.

Сумка Befree, 1 599 руб.

Сумка Befree, 1 599 руб.

Ради грандиозного пайеточного градиента Valentino в духе пестрых хитонов Пенелопы совершаем фэшн-экспедицию, достойную «Одиссеи» (Гомера и Нолана, вместе взятых!) и забредаем в люкс-обитель — ДЛТ. В двухцветной гранж-рубашке или садомазо-джинсовке Н97/N97 спешим на пятничный рейв в К-30 (под пост-техно-аккомпанемент легендарного немецкого продюсера Atom ™!), а трикотажном бохо-сете Free Age — на воскресный сеанс «Жертвы обстоятельств» в кинотеатре Michele (а заодно любуемся сразу девятью платьями Belik, созданными специально для фильма Романа Гавраса!). Если проведете сентябрь в Петербурге, советуем утеплиться градиентным платьем Conso. А тем, для кого наступающий сезон — не осенний, а бархатный — отдаем закатные комбинации Charuel и соломенные шопперы Befree.

Айви Гетти (наследница того самого Гетти!) на Met Gala в кастомном платье Ludovic de Saint Sernin

Айви Гетти (наследница того самого Гетти!) на Met Gala в кастомном платье Ludovic de Saint Sernin

Леандра Медин выгуливает градиентный купальник в качестве боди с ретроспортивными шортами

Леандра Медин выгуливает градиентный купальник в качестве боди с ретроспортивными шортами

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