Самый модный колорблок сезона — градиентный! Прямо как в коллекциях Loewe, Schiaparelli и Balenciaga

Ради грандиозного пайеточного градиента Valentino в духе пестрых хитонов Пенелопы совершаем фэшн-экспедицию, достойную «Одиссеи» (Гомера и Нолана, вместе взятых!) и забредаем в люкс-обитель — ДЛТ. В двухцветной гранж-рубашке или садомазо-джинсовке Н97/N97 спешим на пятничный рейв в К-30 (под пост-техно-аккомпанемент легендарного немецкого продюсера Atom ™!), а трикотажном бохо-сете Free Age — на воскресный сеанс «Жертвы обстоятельств» в кинотеатре Michele (а заодно любуемся сразу девятью платьями Belik, созданными специально для фильма Романа Гавраса!). Если проведете сентябрь в Петербурге, советуем утеплиться градиентным платьем Conso. А тем, для кого наступающий сезон — не осенний, а бархатный — отдаем закатные комбинации Charuel и соломенные шопперы Befree.