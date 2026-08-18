Как бельевые бра стали главными топами сезона?

Те или иные отсылки к бельевому стилю — от атласных комбинаций Miu Miu до гигантских бюстгальтеров Vaquera и полупрозрачных ретроночнушек Chloe — появляются на подиуме с 2025 года. Конечно, мы видели нижнее белье и прочий будуаркор и раньше — взять хотя бы леопардовые бра или полностью прозрачные платья на тонких бретелях в легендарной газетной коллекции 2000 года Джона Гальяно для Christian Dior. Но в то время это были скорее провокация, ловкое балансирование между «прилично» и «недопустимо» и удел тех, кто мог удержать равновесие (или вовсе о нем не задумывался).

Тем не менее, тренд с некоторыми изменениями (когда-то это были корсеты, когда-то пижамы) возвращался к нам раз в несколько лет. И вот, кажется, к 2025 году он достиг своей кульминации — и по части проявленности, и по части нормализации. Сегодня всё, что раньше пряталось под одеждой или за дверьми спальни, отвоевало себе статус полноценной одежды на выход.