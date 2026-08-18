Как бельевые бра стали главными топами сезона?

Если вы думали, что бельевая тема раскрыта, не тут то было — дизайнеры в очередной раз подкинули нам новый тренд. Заполучив из будуарного гардероба в повседневный комбинации, блумерсы и кружевные топы, мы принялись за бра (или топы, которыми ими активно притворяются!). Причем носить их советуют не только летом, но и осенью в сочетании с кардиганами, меховыми манишками и объемными жакетами, как на показах Simone Rocha, McQueen и Roberto Cavalli.
Те или иные отсылки к бельевому стилю — от атласных комбинаций Miu Miu до гигантских бюстгальтеров Vaquera и полупрозрачных ретроночнушек Chloe — появляются на подиуме с 2025 года. Конечно, мы видели нижнее белье и прочий будуаркор и раньше — взять хотя бы леопардовые бра или полностью прозрачные платья на тонких бретелях в легендарной газетной коллекции 2000 года Джона Гальяно для Christian Dior. Но в то время это были скорее провокация, ловкое балансирование между «прилично» и «недопустимо» и удел тех, кто мог удержать равновесие (или вовсе о нем не задумывался).
Тем не менее, тренд с некоторыми изменениями (когда-то это были корсеты, когда-то пижамы) возвращался к нам раз в несколько лет. И вот, кажется, к 2025 году он достиг своей кульминации — и по части проявленности, и по части нормализации. Сегодня всё, что раньше пряталось под одеждой или за дверьми спальни, отвоевало себе статус полноценной одежды на выход.
Успев наиграться с викторианскими панталонами, пасторальными ночнушками из хлопка, шелковыми комбинациями и чем еще только не, дизайнеры сфокусировались на другом предмете — бра. Винить в этом эру Оземпика или нет, но оголенных тел, а в особенности — торсов — стало заметно больше. Пока стилисты Erdem, Elisabetta Franchi и Roberto Cavalli прикрывали микротопы маскулинными оверсайз-жакетами, не заслоненный ничем ажурный лиф The Attico гордо выступал в тандеме с деконструированной юбкой-рубашкой. На показе Simone Rocha топом из пастельно-розового атласа разбавили довольно консервативный сет из шерстяного кардигана и костюмных полосатых брюк. В McQueen повысили секси-градус джинсов на ультранизкой посадке и трендового инди-слиз-жакета, заменив скромную майку на еле заметный топ. А в Jil Sander специально для сверкающего бра вырезали отверстие в костюмном жилете. На шоу Balmain под бра подстроилось уже бархатное платье — новый креативный директор Антонин Трон увеличил декольте до максимума, отдав кружевному лифу солирующую партию.
Выкручиваем ретровайбы на максимум с прозрачным пин-ап-бра Ulyana Sergeenko (с винтажными кабриолетами!) и ледикорным шелковым бюстье Meowshka — носим с точеными юбками-карандашами, а позже адаптируем под осень за счет феминных двоек с кроп-жакетами и сапогами. Сверкаем и переливаемся на последней вечеринке лета в «Севкабеле» (уже 22 августа!) в драгоценном топе, расшитом стразами, Mesh n'flesh, а для hangover-чебуреков в «Ларисочной» выбираем кое-что поудобнее — трикотажные бра Paloma Wool и Diesel, дополненные оверсайз-бермудами из мягчайшего футера и золотистыми вьетнамками.
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