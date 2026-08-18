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Как бельевые бра стали главными топами сезона?

Если вы думали, что бельевая тема раскрыта, не тут то было — дизайнеры в очередной раз подкинули нам новый тренд. Заполучив из будуарного гардероба в повседневный комбинации, блумерсы и кружевные топы, мы принялись за бра (или топы, которыми ими активно притворяются!). Причем носить их советуют не только летом, но и осенью в сочетании с кардиганами, меховыми манишками и объемными жакетами, как на показах Simone Rocha, McQueen и Roberto Cavalli.

Prada SS'26

Prada SS'26

Simone Rocha FW'26

Simone Rocha FW'26

Balmain FW'26

Balmain FW'26

Erdem FW'26

Erdem FW'26

Те или иные отсылки к бельевому стилю — от атласных комбинаций Miu Miu до гигантских бюстгальтеров Vaquera и полупрозрачных ретроночнушек Chloe — появляются на подиуме с 2025 года. Конечно, мы видели нижнее белье и прочий будуаркор  и раньше — взять хотя бы леопардовые бра или полностью прозрачные платья на тонких бретелях в легендарной газетной коллекции 2000 года Джона Гальяно для Christian Dior. Но в то время это были скорее провокация, ловкое балансирование между «прилично» и «недопустимо» и удел тех, кто мог удержать равновесие (или вовсе о нем не задумывался). 

Тем не менее, тренд с некоторыми изменениями (когда-то это были корсеты, когда-то пижамы) возвращался к нам раз в несколько лет. И вот, кажется, к 2025 году он достиг своей кульминации — и по части проявленности, и по части нормализации. Сегодня всё, что раньше пряталось под одеждой или за дверьми спальни, отвоевало себе статус полноценной одежды на выход.

The Attico SS'26

The Attico SS'26

Jil Sander SS'26

Jil Sander SS'26

McQueen SS'26

McQueen SS'26

Elisabetta Franchi FW'26

Elisabetta Franchi FW'26

Roberto Cavalli FW'26

Roberto Cavalli FW'26

Успев наиграться с викторианскими панталонами, пасторальными ночнушками из хлопка, шелковыми комбинациями и чем еще только не, дизайнеры сфокусировались на другом предмете — бра. Винить в этом эру Оземпика или нет, но оголенных тел, а в особенности — торсов — стало заметно больше. Пока стилисты Erdem, Elisabetta Franchi и Roberto Cavalli прикрывали микротопы маскулинными оверсайз-жакетами, не заслоненный ничем ажурный лиф The Attico гордо выступал в тандеме с деконструированной юбкой-рубашкой. На показе Simone Rocha топом из пастельно-розового атласа разбавили довольно консервативный сет из шерстяного кардигана и костюмных полосатых брюк. В McQueen повысили секси-градус джинсов на ультранизкой посадке и трендового инди-слиз-жакета, заменив скромную майку на еле заметный топ. А в Jil Sander специально для сверкающего бра вырезали отверстие в костюмном жилете. На шоу Balmain под бра подстроилось уже бархатное платье — новый креативный директор Антонин Трон увеличил декольте до максимума, отдав кружевному лифу солирующую партию. 

Ulyana Sergeenko, 85 000 руб.

Ulyana Sergeenko, 85 000 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 64 850 руб.

Giuseppe di Morabito, ДЛТ, 64 850 руб.

Meowshka, 43 000 руб.

Meowshka, 43 000 руб.

Mesh n'flesh, 27 900 руб.

Mesh n'flesh, 27 900 руб.

Paloma Wool, КМ20, 24 600 руб.

Paloma Wool, КМ20, 24 600 руб.

Dries Van Noten, DayNight, 21 615 руб.

Dries Van Noten, DayNight, 21 615 руб.

Say No More, 16 900 руб.

Say No More, 16 900 руб.

Walk of Shame, 12 900 руб.

Walk of Shame, 12 900 руб.

Annuko, 10 900 руб.

Annuko, 10 900 руб.

No Pantaloons, 10 600 руб.

No Pantaloons, 10 600 руб.

Diesel, ДЛТ, 9 975 руб.

Diesel, ДЛТ, 9 975 руб.

Pitkina, 3 200 руб.

Pitkina, 3 200 руб.

Lumique, 2 500 руб.

Lumique, 2 500 руб.

Lime, 1 999 руб.

Lime, 1 999 руб.

Выкручиваем ретровайбы на максимум с прозрачным пин-ап-бра Ulyana Sergeenko (с винтажными кабриолетами!) и ледикорным шелковым бюстье Meowshka — носим с точеными юбками-карандашами, а позже адаптируем под осень за счет феминных двоек с кроп-жакетами и сапогами. Сверкаем и переливаемся на последней вечеринке лета в «Севкабеле» (уже 22 августа!) в драгоценном топе, расшитом стразами, Mesh n'flesh, а для hangover-чебуреков в «Ларисочной» выбираем кое-что поудобнее — трикотажные бра Paloma Wool и Diesel, дополненные оверсайз-бермудами из мягчайшего футера и золотистыми вьетнамками. 

Карина Балабан

Карина Балабан

Леандра Медин

Леандра Медин

Клаудиа Ли Джонсон

Клаудиа Ли Джонсон 

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