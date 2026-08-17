Неоновые, шипастые и уставшие: вот самые модные кеды и кроссовки осени

Поношенные и откровенно уставшие кеды увидели на показах осенне-зимних коллекций Coach, Onitsuka Tiger и Ottolinger: при желании доводим до фэшн-изнеможения уже имеющиеся или присматриваемся к готовым — гранж-кедам в трендовом фиолетовом R13 (отыскали в Studio Slow), разваливающиеся Maison Mihara Yasuhiro (прямиком из KM20!), и паре с потрескавшейся кожей Premiata (завезли в No One). Еще один обувной краш для тех, кого опрятные кеды — это оксюморон: шипастые Doublet, которые в два счета отстоят причитающийся вам квадратный метр на слишком людной вечеринке в «Севкабеле».