Неоновые, шипастые и уставшие: вот самые модные кеды и кроссовки осени

«За» вы или «против», но кроссовки и кеды — главная обувь века. Спортивные пары — от ретро-футуристичных слим-сникеров Maison Margiela и пятипалых тапок Vibram FiveFingers до кусачих кроко-сникерин Puma — примут за своих и на модной кинопремьере в Cinema Michele, и на музыкальном фесте «Антон тут рядом», и на сибаритском рейве в баре Chez Serge. По этому поводу собрали 25 интересных пар, которые можно носить сейчас и не снимать никогда.
Dolce & Gabbana, ДЛТ, 123 000 руб.
Обувь в стразах, пайетках и глиттере — важный тренд с подиумов Miu Miu, Acne Studios и N°21. А альтернативу белой базе — кеды, расшитые кристаллами — отыскали в коллекции Dolce & Gabbana
Maison Mihara Yasuhiro, KM20, 58 600 руб.
Если вы думаете, что вы устали — просто посмотрите на дистресс-кеды Maison Mihara Yasuhiro
Rombaut, Studio Slow, 43 990 руб.
Ищем фэшн-баланс между кокеткором и спортшиком — и находим его в ультрамодном гибриде кроссовок и балеток Rombaut
Самые модные кроссовки — те, что с приставкой «слим». Хейли Бибер, Эльза Хоск, Амелия Грей и София Ричи — неполный список тех, кто отказался от громоздких ugly-пар в пользу аккуратных кед практически без подошвы. За Сhanel в карамельной ретро-коже отправляемся в TSUM Collect, за металлик-футуристичными Maison Margiela (по части популярности дадут фору культовым таби!) выстраиваемся в очередь в Leform, а буругнди-модель из микса искусственной замши и нейлона дожидается в Maag.
Doublet, DayNight, 36 729 руб.
Интроверты тут? Агрессивные кеды Doublet помогут без слов отогнать слишком активных соседей по танцплощадке и отвоевать заслуженный квадратный метр в вагоне метро
Vibram FiveFingers, KM20, 28 400 руб.
Фэшн-редактор Леандра Медин заинфлюенсила нам пятипалые сникеры Vibram FiveFingers — теперь хотим всех принтов и цветов
Bikkembergs x ГОША РУБЧИНСКИЙ, Lamoda, 16 980 руб.
Кому неон, а кому оттенок зеленого яблока — и так, и так мегатренд
Поношенные и откровенно уставшие кеды увидели на показах осенне-зимних коллекций Coach, Onitsuka Tiger и Ottolinger: при желании доводим до фэшн-изнеможения уже имеющиеся или присматриваемся к готовым — гранж-кедам в трендовом фиолетовом R13 (отыскали в Studio Slow), разваливающиеся Maison Mihara Yasuhiro (прямиком из KM20!), и паре с потрескавшейся кожей Premiata (завезли в No One). Еще один обувной краш для тех, кого опрятные кеды — это оксюморон: шипастые Doublet, которые в два счета отстоят причитающийся вам квадратный метр на слишком людной вечеринке в «Севкабеле».
Вансы — снова in: заверено коллаборацией скейтерского Vans с Valentino
Меняем белую базу на вариант со стразами Dolce & Gabbana или вовсе уходим в цветовой раш с неоново-зелеными сникерами из коллаборации Bikkembergs x ГОША РУБЧИНСКИЙ. Пополняем коллекцию айтемов с дикими принтами тигриными кедами из новой коллекции Ekonika и псевдовинтажными кроссовками с леопардовыми вставками Autry. А для тех, кто вечно балансирует между ледикором и спортшиком изобрели (и подняли на фэшн-пьедестал!) сникерины (читай: брачные чада кроссовок и балеток!). Благовоспитанные из белого жаккарда есть в коллекции эко-устойчивых парижан Rombaut, а кусачие из ультрамодной кроко-кожи уже прописались среди бестселлеров Puma.
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