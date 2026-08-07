Платья-пиджаки, лео-боксеры и золотые оправы: главные мастхэвы августовского гардероба

Винтажные бра и кружевные танга Corporelle (из архивных тканей с итальянских фабрик Prada и La Perla!), фэшн-архетипы Ushatava, джерси Франкенштейна Martine Rose (уже в Very!), высокоранговые мюли со сверкающим металлик-трензелем Doucal's и другие модные мастхэвы августа — в материале Собака.ru.
ДЛТ
Купальник Magda Butrym, ДЛТ
Излучаем витальность (читай: практикуем искусство пляжного луксмаксинга!) в алых купальникахрозах от польских профи ультрафеминных платьев Magda Butrym (уже в ДЛТ!), покоривших Ким Кардашьян, Эмили Блант и первую ракетку мира Арину Соболенко!
Lime Men
Lime показали новую коллекцию — и не простую, а капсулу-недельку с семью образами в разных стилях — от офискорного до интеллектуально-кэжуального и расслабленного. В основе дропа — комплекты, среди которых классические двойки изо льна и шерсти, повседневные сеты из денима и спортивные костюмы из хлопка. Плюс: на осень (осталось меньше месяца!) запасаемся новинками верхней одежды, например, песочным тренчем в длине миди, пиджаком из шоколадной замши или дутым жилетом.
Strelnik
Постигаем азы фэшн-геммологии с новой коллекцией калининградского бренда Strelnik, в которую вошло сто украшений из натурального балтийского янтаря. Именно он делает каждое украшение уникальным — всё потому, что бренд работает с цельным камнем: его природная форма, рисунок и оттенок никогда не повторяются, создавая неповторимый дизайн. Главные герои дропа — кольца в винтажном стиле, браслеты с пейзажным янтарем (редкая разновидность балтийского камня), ретро-серьги с крупным темным янтарем, насыщенный оттенок которого мастера получают с помощью термической обработки. Как и все украшения Strelnik, каждая из этих вещей существует в единственном экземпляре и второго такого уже не будет. А совсем скоро примерить янтарные украшения бренда можно будет вживую — команда готовит открытие первого пространства в Петербурге.
Autentiments
Рассматриваем первый дроп коллекции сезона осень-зима 2026 и узнаем фирменные фэшн-коды: приталенные жакеты, плечистые бушлаты из 100% шерсти, объемные, сужающиеся к низу брюки с драпировкой на бедрах и прозрачные боди на тонких бретелях. Из необычного заметили юбку-карандаш с асимметричным вырезом, края которого соединили акцентным ремешком, и спортивный костюм с джоггерами и кроп-худи из графитового футера, который по традиции бренда носим не только с кроссовками или вьетнамками, но и с босоножками на каблуке или ботильонами. А еще примеряем стейтмент-аксессуары — полосатый ретрогалстук и атласный камербанд (гранд-тренд сезона!).
Corporelle
Петербургские бельевые виртуозы Corporelle показали новую мини-коллекцию, в которую вошли новые модели бра с чашечками-лепестками, бра в стиле ретро и трусики — всё в особой цветовой палитре, вдохновленной палетками для теней. Обращаем внимание на декоративные элементы — двойные бретели, сложенные словно оригами вытачки на чашечках бра, ленты натурального шелка, винтажное хлопковое кружево, едва заметные тонкие банты и сатиновая отделка.
Ushatava
Рассматриваем фэшн-архетипы Ушатавакора в осенне-зимней коллекции бренда. Основатели Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова бросили вызов Демне в Gucci — в новой коллекции сформулировали (благодаря неистовому пиплвотчингу!) корпус модных архетипов (choose your fighter: селебрити А-листа VS культуртрегер VS айти-спец!) при помощи новейших мастхэвов — от трикотажных кардиганов на молнии до деконструированных сумок.
Meowshka
Meowshka
Save the date: 9 августа Meowshka празднует свое семилетие. И вместо вечеринки Лидия Метельская и Виктория Сергеева решили в честь этого события организовать благотворительный аукцион, а вырученные средства отправить приюту для кошек. Следим за обновлениями в соцсетях бренда и ждем публикацию того самого лота.
Eyerepublic
Eyerepublic перевыпустили культовую модель-бестселлер №31 в новой капсуле Gold Edition, в которую вошли очки, оправу которых полностью покрыли настоящим 18-каратным золотом. И это только начало: в будущем бренд будет пересобирать свои культовые силуэты в редких, премиальных, а иногда и нетипичных материалах для оптики. Новая версия №01 получила переработанный мостик и телескопическую толщину рамки и сразу пять вариантов линз — кофейными, аметистовыми, косметическими и блюблокером.
Any Wowzers
Наш ответ суперфлэту Такаси — дофаминовые совриск-пижамы Any Wowzers
С восторгом следим за фэшн-успехами бренда главных петербургских пижам Any Wowzers, чьи расписные рубашки и брюки (с пижамным уклоном!) уважают актриса Аглая Тарасова, фэшн-инфлюенсеры Марианна Елисеева и Илона Столье. Этим летом фаундер (экс-дизайнер Isabel Marant и Zimmermann!) Анна Баркова заколлабилась с арт-ковроделом Ромой Peeks (его работы висят в Третьяковке и числятся в коллекции комика Оливера Три!). Получились три лазурных костюма из полупрозрачного батиста и хрустящего поплина, щедро украшенные фирменной крейзи-графикой. Планируем выгуливать по маршруту «Кафе Бенуа» — Новая Голландия — кинотеатр Michèle как минимум до осени (I woke up like this!).
Cocoshnick
Блуза Cocoshnick x Saint-Tokyo
Гусарские доломаны — хорошо, а лучше — скаковые рубашки (гейнсборовский инди-слиз!) с акцентным воротником, сочиненные в конном дропе петербургских модистов Cocoshnick, гранж-деконструктивистов Saint-Tokyo и главной it-girl Петербурга Анны Семак (заядлый жокей с табуном в семь лошадей и пони по имени Пицца!).
Ulyana Sergeenko
Платье Ulyana Sergeenko
Полоска — лучший паттерн сезона: заверено Матье Блази в Chanel, Дюраном Лантинком в Jean Paul Gaultier и гранддамой русского кутюра Ульяной Сергеенко. В круизной пин-ап-коллекции Ulyana Sergeenko переодевает нас в биколорные туники, в которых будем красиво позировать на палубе новейшего теплохода Новой Голландии.
Very
Суперлот для нишевых — футбольное джерси Франкенштейна от лондонских авангардистов Martine Rose (уже на рейлах топового концептстора Very!): так и видим тишотку в дуэте с хардкорными кожаными брюками и ковбойскими казаками.
Catarina Nova
Жакет Catarina Nova
Белоснежные жакеты повсюду — доказано на подиуме Celine и Dior. Наш фаворит — невесомый блейзер от петербургских мастеров кэжуал-шика Catarina Nova: украшаем акцентной стейтментброшью, а затем миксуем с хайповым плетеным тоутом и платкомтопом.
Doucal’s
Мюли Doucal’s
Миллениальский кэжуал-ответ марантам альфачей — высокоранговые мюли из белоснежной овечьей наппы (со сверкающим металлик-трензелем!) от потомственных итальянских обувщиков Джанни и Джерри Джаннини в Doucal’s (звезды выставки Pitti Uomo!).
A17
Коннору Сторри приготовиться — образцовые лео-боксеры уже в A17
Леопардовый принт — хит 2026 года по итогу отгремевших мужских показов Dries Van Noten, KidSuper и Willy Chavarria. Так что смело носим напоказ (читай: с приспущенными бермудами) анималистичные боксеры A17 от петербургского профи мужских слипов и хипсов Антона Аброяна. Суперсила бренда — мастерский бельевой пошив (технология lazer cut) и ультракачественные материалы (высокоранговый мерсеризованный хлопок!). Хорошая новость: в августе покажут новый дроп пляжных шорт — на берегу советуем стилизовать с офисными пиджаками (да, теперь так можно!).
Tezenis
Тотал-луки Tezenis
Нашли идеальную городскую униформу для бежевых мам — льняные пинстрайп-пижамы из сверхтактильного льна от бельевых гуру Tezenis (идеальны для фланирования по выставке «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Русском музее!).
Edox
Швейцарские часовщики Edox позаботились о петербуржцах в сезон развода мостов — выпустили лимитированный скелетон (всего 300 экземпляров!) из дамасской стали, и она сверкает круче серебряных браслетов Rick Owens и металликминодьеров Gucci!
Geox
Шагаем в август красиво — в плетеных спортшик-сандалиях Geox
Сандалии Geox
Фиксируем: хитросплетения кожи покорили летние лукбуки топовых брендов — от Bottega Veneta до Dragon Diffusion. Мы нашли остромодный маст-хэв для всех принцесс пилатеса — сложносочиненные бежевые сандалии Geox, которые мастеровитые сапожники (во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато!) снабдили перекрестными кэжуал-ремешками и технологичной кроссовочной подошвой (к — комфорт!). В босоножках спешим как на реформер, так и в отреставрированный Китайский зал Екатерининского дворца (само собой, следом вышагиваем положенные 10 тысяч шагов по пейзажному Английскому парку!).
Karl Lagerfeld
Тотал-лук Karl Lagerfeld
Ну, хот! В августе смело надеваем костюмы на голое тело — за каноничным двубортным жакетом (с акцентными биколорными лацканами!) идем к французским фэшнгуру Karl Lagerfeld. Дополняем скинни-брюками, а затем спешим в театр в Новой Голландии.
Valley
Океанический голубой — важнейший цвет лета по версии Chanel, Dries Van Noten и петербургских обувщиков Valley (с 20летним стажем!). В августе снабдили нас босоножками из лазурной замши на сверхустойчивом квадратном каблуке, в которых будем грациозно вальсировать под индипоп Андрея Катикова на фестивале «Антон тут рядом» (26 августа!).
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