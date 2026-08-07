Платья-пиджаки, лео-боксеры и золотые оправы: главные мастхэвы августовского гардероба

Постигаем азы фэшн-геммологии с новой коллекцией калининградского бренда Strelnik, в которую вошло сто украшений из натурального балтийского янтаря. Именно он делает каждое украшение уникальным — всё потому, что бренд работает с цельным камнем: его природная форма, рисунок и оттенок никогда не повторяются, создавая неповторимый дизайн. Главные герои дропа — кольца в винтажном стиле, браслеты с пейзажным янтарем (редкая разновидность балтийского камня), ретро-серьги с крупным темным янтарем, насыщенный оттенок которого мастера получают с помощью термической обработки. Как и все украшения Strelnik, каждая из этих вещей существует в единственном экземпляре и второго такого уже не будет. А совсем скоро примерить янтарные украшения бренда можно будет вживую — команда готовит открытие первого пространства в Петербурге.