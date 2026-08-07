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Платья-пиджаки, лео-боксеры и золотые оправы: главные мастхэвы августовского гардероба

Винтажные бра и кружевные танга Corporelle (из архивных тканей с итальянских фабрик Prada и La Perla!), фэшн-архетипы Ushatava, джерси Франкенштейна Martine Rose (уже в Very!), высокоранговые мюли со сверкающим металлик-­трензелем Doucal's и другие модные мастхэвы августа — в материале Собака.ru. 

ДЛТ

Купальник Magda Butrym, ДЛТ

Купальник Magda Butrym, ДЛТ

Излучаем витальность (читай: практикуем искусство пляжного луксмаксинга!) в алых купальниках­розах от польских профи ультрафеминных платьев Magda Butrym (уже в ДЛТ!), покоривших Ким Кардашьян, Эмили Блант и первую ракетку мира Арину Соболенко!

Lime Men

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Lime показали новую коллекцию — и не простую, а капсулу-недельку с семью образами в разных стилях — от офискорного до интеллектуально-кэжуального и расслабленного. В основе дропа — комплекты, среди которых классические двойки изо льна и шерсти, повседневные сеты из денима и спортивные костюмы из хлопка. Плюс: на осень (осталось меньше месяца!) запасаемся новинками верхней одежды, например, песочным тренчем в длине миди, пиджаком из шоколадной замши или дутым жилетом.

Strelnik

Колье Strelnik, 18 290 руб.

Колье Strelnik, 18 290 руб.

Серьги Strelnik, 7 490 руб.

Серьги Strelnik, 7 490 руб.

Браслет Strelnik, 13 090 руб.

Браслет Strelnik, 13 090 руб.

Постигаем азы фэшн-геммологии с новой коллекцией калининградского бренда Strelnik, в которую вошло сто украшений из натурального балтийского янтаря. Именно он делает каждое украшение уникальным — всё потому, что бренд работает с цельным камнем: его природная форма, рисунок и оттенок никогда не повторяются, создавая неповторимый дизайн. Главные герои дропа — кольца в винтажном стиле, браслеты с пейзажным янтарем (редкая разновидность балтийского камня), ретро-серьги с крупным темным янтарем, насыщенный оттенок которого мастера получают с помощью термической обработки. Как и все украшения Strelnik, каждая из этих вещей существует в единственном экземпляре и второго такого уже не будет. А совсем скоро примерить янтарные украшения бренда можно будет вживую — команда готовит открытие первого пространства в Петербурге.

Autentiments

Камербанд Autentiments, 9 900 руб.

Камербанд Autentiments, 9 900 руб.

Боди Autentiments, 13 900 руб.

Боди Autentiments, 13 900 руб.

Рассматриваем первый дроп коллекции сезона осень-зима 2026 и узнаем фирменные фэшн-коды: приталенные жакеты, плечистые бушлаты из 100% шерсти, объемные, сужающиеся к низу брюки с драпировкой на бедрах и прозрачные боди на тонких бретелях. Из необычного заметили юбку-карандаш с асимметричным вырезом, края которого соединили акцентным ремешком, и спортивный костюм с джоггерами и кроп-худи из графитового футера, который по традиции бренда носим не только с кроссовками или вьетнамками, но и с босоножками на каблуке или ботильонами. А еще примеряем стейтмент-аксессуары — полосатый ретрогалстук и атласный камербанд (гранд-тренд сезона!).

Corporelle

Бра Corporelle, 10 500 руб.

Бра Corporelle, 10 500 руб.

Трусы Corporelle, 6 500 руб.

Трусы Corporelle, 6 500 руб.

Петербургские бельевые виртуозы Corporelle показали новую мини-коллекцию, в которую вошли новые модели бра с чашечками-лепестками, бра в стиле ретро и трусики — всё в особой цветовой палитре, вдохновленной палетками для теней. Обращаем внимание на декоративные элементы — двойные бретели, сложенные словно оригами вытачки на чашечках бра, ленты натурального шелка, винтажное хлопковое кружево, едва заметные тонкие банты и сатиновая отделка. 

Ushatava

Платье Ushatava, 39 900 руб.

Платье Ushatava, 39 900 руб.

Топ-пиджак Ushatava, 29 900 руб.

Топ-пиджак Ushatava, 29 900 руб.

Рассматриваем фэшн-архетипы Ушатавакора в осенне-зимней коллекции бренда. Основатели Ushatava Нино Шаматава и Алиса Ушакова бросили вызов Демне в Gucci — в новой коллекции сформулировали (благодаря неистовому пиплвотчингу!) корпус модных архетипов (choose your fighter: селебрити А-листа VS культуртрегер VS айти-спец!) при помощи новейших мастхэвов — от трикотажных кардиганов на молнии до деконструированных сумок. 

Meowshka

Meowshka

Meowshka

Save the date: 9 августа Meowshka празднует свое семилетие. И вместо вечеринки Лидия Метельская и Виктория Сергеева решили в честь этого события организовать благотворительный аукцион, а вырученные средства отправить приюту для кошек. Следим за обновлениями в соцсетях бренда и ждем публикацию того самого лота. 

Eyerepublic

Очки Eyerepublic, 16 900 руб.

Очки Eyerepublic, 16 900 руб.

Eyerepublic перевыпустили культовую модель-бестселлер №31 в новой капсуле Gold Edition, в которую вошли очки, оправу которых полностью покрыли настоящим 18-каратным золотом. И это только начало: в будущем бренд будет пересобирать свои культовые силуэты в редких, премиальных, а иногда и нетипичных материалах для оптики. Новая версия №01 получила переработанный мостик и телескопическую толщину рамки и сразу пять вариантов линз — кофейными, аметистовыми, косметическими и блюблокером. 

Any Wowzers

Наш ответ суперфлэту Такаси — дофаминовые совриск-пижамы Any Wowzers

Рубашка Any Wowzers x Рома Peeks, 23 500 руб.

Рубашка Any Wowzers x Рома Peeks, 23 500 руб.

С восторгом следим за фэшн-успехами бренда главных петербургских пижам Any Wowzers, чьи расписные рубашки и брюки (с пижамным уклоном!) уважают актриса Аглая Тарасова, фэшн-инфлюенсеры Марианна Елисеева и Илона Столье. Этим летом фаундер (экс-дизайнер Isabel Marant и Zimmermann!) Анна Баркова заколлабилась с арт-ковроделом Ромой Peeks (его работы висят в Третьяковке и числятся в коллекции комика Оливера Три!). Получились три лазурных костюма из полупрозрачного батиста и хрустящего поплина, щедро украшенные фирменной крейзи-графикой. Планируем выгуливать по маршруту «Кафе Бенуа» — Новая Голландия — кинотеатр Michèle как минимум до осени (I woke up like this!).

Cocoshnick

Блуза Cocoshnick x Saint-Tokyo

Блуза Cocoshnick x Saint-Tokyo

Гусарские доломаны — хорошо, а лучше — скаковые рубашки (гейнсборовский инди­-слиз!) с акцентным воротником, сочиненные в конном дропе петербургских модистов Cocoshnick, гранж-деконструктивистов Saint-Tokyo и главной it­-girl Петербурга Анны Семак (заядлый жокей с табуном в семь лошадей и пони по имени Пицца!).

Ulyana Sergeenko

Платье Ulyana Sergeenko

Платье Ulyana Sergeenko

Полоска — лучший паттерн сезона: заверено Матье Блази в Chanel, Дюраном Лантинком в Jean Paul Gaultier и гранд­дамой русского кутюра Ульяной Сергеенко. В круизной пин-ап-­коллекции Ulyana Sergeenko переодевает нас в биколорные туники, в которых будем красиво позировать на палубе новейшего теплохода Новой Голландии.

Very

Футболка Martine Rose, Golden Line, 50 800 руб.

Футболка Martine Rose, Golden Line, 50 800 руб.

Суперлот для нишевых — футбольное джерси­ Франкенштейна от лондонских авангардистов Martine Rose (уже на рейлах топового концепт­стора Very!): так и видим тишотку в дуэте с хардкорными кожаными брюками и ковбойскими казаками.

Catarina Nova

Жакет Catarina Nova

Жакет Catarina Nova

Белоснежные жакеты повсюду — доказано на подиуме Celine и Dior. Наш фаворит — невесомый блейзер от петербургских мастеров кэжуал­-шика Catarina Nova: украшаем акцентной стейтмент­брошью, а затем миксуем с хайповым плетеным тоутом и платком­топом.

Doucal’s

Мюли Doucal’s

Мюли Doucal’s

Миллениальский кэжуал-­ответ марантам альфачей — высокоранговые мюли из белоснежной овечьей наппы (со сверкающим металлик-­трензелем!) от потомственных итальянских обувщиков Джанни и Джерри Джаннини в Doucal’s (звезды выставки Pitti Uomo!).

A17

Коннору Сторри приготовиться — образцовые лео-боксеры уже в A17

Боксеры A17, 4 200 руб.

Боксеры A17, 4 200 руб.

Боксеры A17, 4 200 руб.

Боксеры A17, 4 200 руб.

Леопардовый принт — хит 2026 года по итогу отгремевших мужских показов Dries Van Noten, KidSuper и Willy Chavarria. Так что смело носим напоказ (читай: с приспущенными бермудами) анималистичные боксеры A17 от петербургского профи мужских слипов и хипсов Антона Аброяна. Суперсила бренда — мастерский бельевой пошив (технология lazer cut) и ультракачественные материалы (высокоранговый мерсеризованный хлопок!). Хорошая новость: в августе покажут новый дроп пляжных шорт — на берегу советуем стилизовать с офисными пиджаками (да, теперь так можно!).

Tezenis

Тотал-луки Tezenis

Тотал-луки Tezenis

Нашли идеальную городскую униформу для бежевых мам — льняные пинстрайп-­пижамы из сверхтактильного льна от бельевых гуру Tezenis (идеальны для фланирования по выставке «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Русском музее!).

Edox

Часы Edox, ТаймАвеню, 267 300 руб.

Часы Edox, ТаймАвеню, 267 300 руб.

Швейцарские часовщики Edox позаботились о петербуржцах в сезон развода мостов — выпустили лимитированный скелетон (всего 300 экземпляров!) из дамасской стали, и она сверкает круче серебряных браслетов Rick Owens и металлик­минодьеров Gucci!

Geox

Шагаем в август красиво — в плетеных спортшик-сандалиях Geox

Сандалии Geox

Сандалии Geox

Фиксируем: хитросплетения кожи покорили летние лукбуки топовых брендов — от Bottega Veneta до Dragon Diffusion. Мы нашли остромодный маст-хэв для всех принцесс пилатеса — сложносочиненные бежевые сандалии Geox, которые мастеровитые сапожники (во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато!) снабдили перекрестными кэжуал-ремешками и технологичной кроссовочной подошвой (к — комфорт!). В босоножках спешим как на реформер, так и в отреставрированный Китайский зал Екатерининского дворца (само собой, следом вышагиваем положенные 10 тысяч шагов по пейзажному Английскому парку!).

Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Ну, хот! В августе смело надеваем костюмы на голое тело — за каноничным двубортным жакетом (с акцентными биколорными лацканами!) идем к французским фэшн­гуру Karl Lagerfeld. Дополняем скинни-­брюками, а затем спешим в театр в Новой Голландии.

Valley

Босоножки Valley, 6 980 руб.

Босоножки Valley, 6 980 руб.

Океанический голубой — важнейший цвет лета по версии Chanel, Dries Van Noten и петербургских обувщиков Valley (с 20­летним стажем!). В августе снабдили нас босоножками из лазурной замши на сверхустойчивом квадратном каблуке, в которых будем грациозно вальсировать под инди­поп Андрея Катикова на фестивале «Антон тут рядом» (26 августа!).

Материал из номера:
Август

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