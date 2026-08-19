Как гипюр стал самым модным кружевом осени 2026?

Самый модный гипюр — свадебно-белоснежный: в парадном платье русского виртуоза корсетов Даниила Анциферова спешим хоть в Дворец бракосочетаний, хоть на новоголландский фестиваль Context. Diana Vishneva (да, так можно: в 2026 году носим образы невесты далеко за пределами алтаря!). В деконструктивистских боди Dilara Findikoglu и Planta Rosa по-панковски идем на «Морскую» в Севкабель, а в полосатом поло pushBUTTON — за кебабом в нишевый R-26. Ну а чтобы сиять (точнее, красиво жить и пить просекко — назло всем хейтерам!) следуем примеру Анастасии Волочковой и надеваем платье You Wanna вместе с акцентным золотым ремешком и ультравысокими босоножками.