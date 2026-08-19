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Как гипюр стал самым модным кружевом осени 2026?

Встречаем сладкий сентябрь по-королевски — в высокоранговом гипюре! Раньше всех покорил принцессу Уэльскую Кэтрин Миддлтон (личная ткань-фаворит всех времен и правлений!), а в этом сезоне — важнейшие показы парижских тяжеловесов (от Saint Laurent до Christian Dior!). 

Saint Laurent FW'26
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'26

Christian Dior FW'26
Архивы пресс-служб

Christian Dior FW'26

Khaite FW'26
Архивы пресс-служб

Khaite FW'26

Simone Rocha FW'26
Архивы пресс-служб

Simone Rocha FW'26

Christian Siriano FW'26
Архивы пресс-служб

Christian Siriano FW'26

Gucci FW'26
Архивы пресс-служб

Gucci FW'26

Saint Laurent FW'26
Архивы пресс-служб

Saint Laurent FW'26

Fendi FW'26
Архивы пресс-служб

Fendi FW'26

Оговоримся: весь гипюр — кружево, но не все кружево — гипюр. В отличие от непрерывного ажурного переплетения на сетчатой основе, свойственного шантильи и алансону, суперсила гипюра — в рельефных аппликациях (цветы, пейсли и дикий абстракционизм!). Ажурные орнаменты вернулись к нам на волне бохо-бума, к осени 2026 года прижившись в подиумных коллекциях Марии Грации Кьюри (к новому офисному сезону переодевает белые воротнички Fendi в витиеватые миди-юбки), Джонатана Андерсона (слагает из гипюра собственную версию диоровских new look жакетов) и Энтони Ваккарелло (маскирует латекс под кружево). 

Кардиган Chanel, TSUM Collect, 945 000 руб.
Архивы пресс-служб

Кардиган Chanel, TSUM Collect, 945 000 руб.

Prada, ДЛТ, 425 000 руб.
Архивы пресс-служб

Prada, ДЛТ, 425 000 руб.

Жакет Giambattista Valli, ДЛТ, 421 500 руб.
Архивы пресс-служб

Жакет Giambattista Valli, ДЛТ, 421 500 руб.

Платье Daniil Antsiferov, 320 000 руб.
Архивы пресс-служб

Платье Daniil Antsiferov, 320 000 руб.

Блуза Ermano Scervino, ДЛТ, 190 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Ermano Scervino, ДЛТ, 190 000 руб.

Боди Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Ulyana Sergeenko, 150 000 руб.

Боди Dilara Findikoglu, KM20, 94 600 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Dilara Findikoglu, KM20, 94 600 руб.

Юбка Blumarine, ДЛТ, 76 300 руб.
Архивы пресс-служб

Юбка Blumarine, ДЛТ, 76 300 руб.

Топ pushBUTTON, Rehab Shop, 41 000 руб.
Архивы пресс-служб

Топ pushBUTTON, Rehab Shop, 41 000 руб.

Боди Planta Rosa, 39 500 руб.
Архивы пресс-служб

Боди Planta Rosa, 39 500 руб.

Блуза Walk of Shame, 36 000 руб.
Архивы пресс-служб

Блуза Walk of Shame, 36 000 руб.

Блейзер M:uus, 30 000 руб.
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Блейзер M:uus, 30 000 руб.

Платье Autentiments, 29 900 руб.
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Платье Autentiments, 29 900 руб.

Платье Mesh 'n' Flesh, 25 500 руб.
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Платье Mesh 'n' Flesh, 25 500 руб.

Топ Kalmanovich, 18 100 руб.
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Топ Kalmanovich, 18 100 руб.

Платье You Wanna, 12 950 руб.
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Платье You Wanna, 12 950 руб.

Блуза Lime, 4 999 руб.
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Блуза Lime, 4 999 руб.

Самый модный гипюр — свадебно-белоснежный: в парадном платье русского виртуоза корсетов Даниила Анциферова спешим хоть в Дворец бракосочетаний, хоть на новоголландский фестиваль Context. Diana Vishneva (да, так можно: в 2026 году носим образы невесты далеко за пределами алтаря!). В деконструктивистских боди Dilara Findikoglu и Planta Rosa по-панковски идем на «Морскую» в Севкабель, а в полосатом поло pushBUTTON — за кебабом в нишевый R-26. Ну а чтобы сиять (точнее, красиво жить и пить просекко — назло всем хейтерам!) следуем примеру Анастасии Волочковой и надеваем платье You Wanna вместе с акцентным золотым ремешком и ультравысокими босоножками.

Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин носит гипюровый жакет Dior на голое тело в дуэте с акцентным кулоном — плюс сочетает с анклетом
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Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин носит гипюровый жакет Dior на голое тело в дуэте с акцентным кулоном — плюс сочетает с анклетом, расслабленными вьетнамками и it-сумкой Chanel

Счастливы увидеть готический гипюр Saint Laurent FW'26 на красной дорожке — да еще и на диве Зое Кравиц, сочетающей платье с длинноносыми туфлями и
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Счастливы увидеть готический гипюр Saint Laurent FW'26 на красной дорожке — да еще и на диве Зое Кравиц, сочетающей платье с длинноносыми туфлями и акцентными серьгами (заметьте, и никаких колье!)

Алекса Чанг голосует за минимализм — женит гипюровое платье Givenchy с локтевым браслетом и аскетичными босоножками (с микробантиком!)
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Алекса Чанг голосует за минимализм — женит гипюровое платье Givenchy с локтевым браслетом и аскетичными босоножками (с микробантиком!)

Гипюр + кроше — это комбо, считает основательница бренда Kalmanovich Юлия Калманович
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Гипюр + кроше — это комбо, считает основательница бренда Kalmanovich Юлия Калманович

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