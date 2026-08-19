Как гипюр стал самым модным кружевом осени 2026?

Встречаем сладкий сентябрь по-королевски — в высокоранговом гипюре! Раньше всех покорил принцессу Уэльскую Кэтрин Миддлтон (личная ткань-фаворит всех времен и правлений!), а в этом сезоне — важнейшие показы парижских тяжеловесов (от Saint Laurent до Christian Dior!).
Оговоримся: весь гипюр — кружево, но не все кружево — гипюр. В отличие от непрерывного ажурного переплетения на сетчатой основе, свойственного шантильи и алансону, суперсила гипюра — в рельефных аппликациях (цветы, пейсли и дикий абстракционизм!). Ажурные орнаменты вернулись к нам на волне бохо-бума, к осени 2026 года прижившись в подиумных коллекциях Марии Грации Кьюри (к новому офисному сезону переодевает белые воротнички Fendi в витиеватые миди-юбки), Джонатана Андерсона (слагает из гипюра собственную версию диоровских new look жакетов) и Энтони Ваккарелло (маскирует латекс под кружево).
Самый модный гипюр — свадебно-белоснежный: в парадном платье русского виртуоза корсетов Даниила Анциферова спешим хоть в Дворец бракосочетаний, хоть на новоголландский фестиваль Context. Diana Vishneva (да, так можно: в 2026 году носим образы невесты далеко за пределами алтаря!). В деконструктивистских боди Dilara Findikoglu и Planta Rosa по-панковски идем на «Морскую» в Севкабель, а в полосатом поло pushBUTTON — за кебабом в нишевый R-26. Ну а чтобы сиять (точнее, красиво жить и пить просекко — назло всем хейтерам!) следуем примеру Анастасии Волочковой и надеваем платье You Wanna вместе с акцентным золотым ремешком и ультравысокими босоножками.
Фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин носит гипюровый жакет Dior на голое тело в дуэте с акцентным кулоном — плюс сочетает с анклетом, расслабленными вьетнамками и it-сумкой Chanel
Счастливы увидеть готический гипюр Saint Laurent FW'26 на красной дорожке — да еще и на диве Зое Кравиц, сочетающей платье с длинноносыми туфлями и акцентными серьгами (заметьте, и никаких колье!)
Алекса Чанг голосует за минимализм — женит гипюровое платье Givenchy с локтевым браслетом и аскетичными босоножками (с микробантиком!)
Гипюр + кроше — это комбо, считает основательница бренда Kalmanovich Юлия Калманович
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