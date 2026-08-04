Вампирские, перевернутые и золотые: выбрали 40 неповторимых жакетов

Главный жакет года — твидовый. За приставку it благодарим нового худрука Chanel Матье Блази, скромно вернувшему французскому дому прежнее величие. За role model всех твидовых жакетов, а именно — за винтажным Chanel — отправляемся в мекку ретро-люкса TSUM Collect. Но при этом не игнорируем и верных последователей: среди лучших — серо-бежево-коричневый комфортик Rockabi, черная классика с круглым вырезом Principe di Bologna и кукольный кроп-вариант Botrois.

Ну а если в битве фэшн-титанов вы на стороне Christian Dior by Джонатан Андерсон — пристегнитесь, мы нашли для вас тот самый жакет Bar из дебютной коллекции креативного директора. Поддерживаем тренд на акцентные бедра за счет архитектурных моделей из баклажанового вельвета Level44 и кокеткорных в мелкий цветочный принт Alexandra Zamotorina.