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Вампирские, перевернутые и золотые: выбрали 40 неповторимых жакетов

В условиях петербургского лета со стабильными +20 (если повезет) жакет — наше всё — и утепленная рубашка под безжалостным офисным кондиционером, и нарядный кардиган поверх футболки в роскошных креслах кинотеатра Michèle, и верхняя одежда на Пикнике Афиши (уже в эту субботу!). По этому поводу собрали 40 лучших представителей жакетного мира — от модных восточных до помпезных гобеленовых и классических твидовых. 

Giorgio Armani, ДЛТ, 3 575 000 руб.

Giorgio Armani, ДЛТ, 3 575 000 руб.

Christian Dior, TSUM Collect, 699 500 руб. Переосмысленный жакет Bar из дебютной женской коллекции Джонатана Андерсона для Christian Dior — предрекаем

Christian Dior, TSUM Collect, 699 500 руб.

Переосмысленный жакет Bar из дебютной женской коллекции Джонатана Андерсона для Christian Dior — предрекаем iconic-статус

Valentino, ДЛТ, 619 500 руб. Совсем boom-boom! Мимикрируем под Алексис Колби из культовой мыльной оперы 80-х «Династия» — сочетаем ярко-розовый жакет

Valentino, ДЛТ, 619 500 руб.

Совсем boom-boom! Мимикрируем под Алексис Колби из культовой мыльной оперы 80-х «Династия» — сочетаем ярко-розовый жакет с юбкой с меховой отделкой или трендовыми капри 

Dries Van Noten, ДЛТ, 445 500 руб.

Dries Van Noten, ДЛТ, 445 500 руб.

Chanel, TSUM Collect, 324 000 руб.

Chanel, TSUM Collect, 324 000 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 250 000 руб.

Ann Demeulemeester, ДЛТ, 250 000 руб.

Meowshka, 195 000 руб.

Meowshka, 195 000 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 178 964 руб.

Fabiana Filippi, «Кашемир и Шелк», 178 964 руб.

Sashaverse, 175 000 руб. Важный тренд года — ворот-стойка — не обошел стороной и жакеты

Sashaverse, 175 000 руб.

Важный тренд года — ворот-стойка — не обошел стороной и жакеты

Главный жакет года — твидовый. За приставку it благодарим нового худрука Chanel Матье Блази, скромно вернувшему французскому дому прежнее величие. За role model всех твидовых жакетов, а именно — за винтажным Chanel — отправляемся в мекку ретро-люкса TSUM Collect. Но при этом не игнорируем и верных последователей: среди лучших — серо-бежево-коричневый комфортик Rockabi, черная классика с круглым вырезом Principe di Bologna и кукольный кроп-вариант Botrois.

Ну а если в битве фэшн-титанов вы на стороне Christian Dior by Джонатан Андерсон — пристегнитесь, мы нашли для вас тот самый жакет Bar из дебютной коллекции креативного директора. Поддерживаем тренд на акцентные бедра за счет архитектурных моделей из баклажанового вельвета Level44 и кокеткорных в мелкий цветочный принт Alexandra Zamotorina. 

Lanvin, TSUM Collect, 117 000 руб.

Lanvin, TSUM Collect, 117 000 руб.

Rudy|Eye, 95 000 руб. Меняем отмаршировавшие доломаны на викторианские жакеты (желательно в комплекте со специальным крючком для застегивания пуговиц)

Rudy|Eye, 95 000 руб.

Меняем отмаршировавшие доломаны на викторианские жакеты (желательно в комплекте со специальным крючком для застегивания пуговиц) 

Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 85 614 руб.

Avant Toi, «Кашемир и Шелк», 85 614 руб.

Ushatava, 49 900 руб.

Ushatava, 49 900 руб.

Rockabi, 49 000 руб.

Rockabi, 49 000 руб.

Geoniki, 40 000 руб.

Geoniki, 40 000 руб. 

Say No More, 38 350 руб.

Say No More, 38 350 руб.

Level44, 35 900 руб. Просто вельвет — хорошо (да, он снова in!), а в ультрамодном фиолетовом — еще лучше

Level44, 35 900 руб.

Просто вельвет — хорошо (да, он снова in!), а в ультрамодном фиолетовом — еще лучше 

Yudashkin, 35 000 руб. Запоминаем стайлинг-трюк: носим приталенный жакет Yudashkin в качестве топа в тандеме с шелковой юбкой-карандашом

Yudashkin, 35 000 руб.

Запоминаем стайлинг-трюк: носим приталенный жакет Yudashkin в качестве топа в тандеме с шелковой юбкой-карандашом 

На фоне быстро отгремевших гусарских мундиров свои позиции сохраняют жакеты в восточном стиле: за сверкающим шедевром Giorgio Armani достойным парадного выхода во времена Османской империи выстраиваемся в очередь в ДЛТ (выбор между жакетом и китайским кроссовером очевиден!), а золотисто-жаккардовый в китайском стиле примеряем у Geoniki. 

Плюс: фиксируем зарождающийся тренд на удлиненные жакеты и ловим франтовской вайб в маскулинных фраках с атласными лацканами Annuko, перемещаемся в викторианскую эпоху в удлиненном бархатном жакете Ann Demeulemeester, а для луков в духе китчевых 1980-х запасаемся дикой фуксией с рельефной вышивкой Valentino — и покоряем офисные переговорные и рейв-палубы Cruise by Kuznyahouse в сочетании с узкими юбками-карандашами, трендовыми бермудами или джинсовыми капри. 

Sanchy, 35 000 руб.

Sanchy, 35 000 руб. 

Kalmanovich, 34 650 руб.

Kalmanovich, 34 650 руб.

Liu Jo, 32 390 руб.

Liu Jo, 32 390 руб.

Annuko, 31 900 руб.

Annuko, 31 900 руб.

Seebyme, 29 400 руб.

Seebyme, 29 400 руб.

Principe di Bologna, No One, 26 990 руб.

Principe di Bologna, No One, 26 990 руб.

Chuba, 25 900 руб. Жакеты с неглубоким V-образным вырезом — отличная альтернатива топам и офисным рубашкам

Chuba, 25 900 руб.

Жакеты с неглубоким V-образным вырезом — отличная альтернатива топам и офисным рубашкам 

Eclata, 25 000 руб.

Eclata, 25 000 руб.

Gate31, 24 990 руб.

Gate31, 24 990 руб.

Смещаем акцент с силуэта на принты: экзотическая флора захватила гобеленовый жакет Dries Van Noten (а еще — Джулиан Клаузнер украсил жакет вышивкой из бисера и страз!), стройная белая полоска разбавила черную базу Kalmanovich, горох всё еще не отпускает команду сибирской марки Н97 / N97, а в Lime перевыпустили мохнатый бестселлер с пятнышками гепарда (весной улетел меньше чем за неделю!). 

12Storeez, 22 000 руб.

12Storeez, 22 000 руб.

Lumique, 20 000 руб.

Lumique, 20 000 руб.

Botrois, 17 940 руб.

Botrois, 17 940 руб.

Н97 / N97, Subbota, 17 800 руб.

Н97 / N97, Subbota, 17 800 руб.

Belartes, 17 430 руб.

Belartes, 17 430 руб.

Milena Ioanna, 14 900 руб. Яблочно-зеленый оттенок — модный фрешмен в летних гардеробах Леандры Медин и Эльзы Хоск. А еще — хайлайт коллекции жакетов

Milena Ioanna, 14 900 руб.

Яблочно-зеленый оттенок — модный фрешмен в летних гардеробах Леандры Медин и Эльзы Хоск. А еще — хайлайт коллекции жакетов Milena Ioanna

Alexandra Zamotorina, 13 520 руб.

Alexandra Zamotorina, 13 520 руб.

Lime, 11 999 руб.

Lime, 11 999 руб.

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