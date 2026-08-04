Вампирские, перевернутые и золотые: выбрали 40 неповторимых жакетов

В условиях петербургского лета со стабильными +20 (если повезет) жакет — наше всё — и утепленная рубашка под безжалостным офисным кондиционером, и нарядный кардиган поверх футболки в роскошных креслах кинотеатра Michèle, и верхняя одежда на Пикнике Афиши (уже в эту субботу!). По этому поводу собрали 40 лучших представителей жакетного мира — от модных восточных до помпезных гобеленовых и классических твидовых.
Christian Dior, TSUM Collect, 699 500 руб.
Переосмысленный жакет Bar из дебютной женской коллекции Джонатана Андерсона для Christian Dior — предрекаем iconic-статус
Совсем boom-boom! Мимикрируем под Алексис Колби из культовой мыльной оперы 80-х «Династия» — сочетаем ярко-розовый жакет с юбкой с меховой отделкой или трендовыми капри
Важный тренд года — ворот-стойка — не обошел стороной и жакеты
Главный жакет года — твидовый. За приставку it благодарим нового худрука Chanel Матье Блази, скромно вернувшему французскому дому прежнее величие. За role model всех твидовых жакетов, а именно — за винтажным Chanel — отправляемся в мекку ретро-люкса TSUM Collect. Но при этом не игнорируем и верных последователей: среди лучших — серо-бежево-коричневый комфортик Rockabi, черная классика с круглым вырезом Principe di Bologna и кукольный кроп-вариант Botrois.
Ну а если в битве фэшн-титанов вы на стороне Christian Dior by Джонатан Андерсон — пристегнитесь, мы нашли для вас тот самый жакет Bar из дебютной коллекции креативного директора. Поддерживаем тренд на акцентные бедра за счет архитектурных моделей из баклажанового вельвета Level44 и кокеткорных в мелкий цветочный принт Alexandra Zamotorina.
Меняем отмаршировавшие доломаны на викторианские жакеты (желательно в комплекте со специальным крючком для застегивания пуговиц)
Просто вельвет — хорошо (да, он снова in!), а в ультрамодном фиолетовом — еще лучше
Запоминаем стайлинг-трюк: носим приталенный жакет Yudashkin в качестве топа в тандеме с шелковой юбкой-карандашом
На фоне быстро отгремевших гусарских мундиров свои позиции сохраняют жакеты в восточном стиле: за сверкающим шедевром Giorgio Armani достойным парадного выхода во времена Османской империи выстраиваемся в очередь в ДЛТ (выбор между жакетом и китайским кроссовером очевиден!), а золотисто-жаккардовый в китайском стиле примеряем у Geoniki.
Плюс: фиксируем зарождающийся тренд на удлиненные жакеты и ловим франтовской вайб в маскулинных фраках с атласными лацканами Annuko, перемещаемся в викторианскую эпоху в удлиненном бархатном жакете Ann Demeulemeester, а для луков в духе китчевых 1980-х запасаемся дикой фуксией с рельефной вышивкой Valentino — и покоряем офисные переговорные и рейв-палубы Cruise by Kuznyahouse в сочетании с узкими юбками-карандашами, трендовыми бермудами или джинсовыми капри.
Liu Jo, 32 390 руб.
Жакеты с неглубоким V-образным вырезом — отличная альтернатива топам и офисным рубашкам
Смещаем акцент с силуэта на принты: экзотическая флора захватила гобеленовый жакет Dries Van Noten (а еще — Джулиан Клаузнер украсил жакет вышивкой из бисера и страз!), стройная белая полоска разбавила черную базу Kalmanovich, горох всё еще не отпускает команду сибирской марки Н97 / N97, а в Lime перевыпустили мохнатый бестселлер с пятнышками гепарда (весной улетел меньше чем за неделю!).
Яблочно-зеленый оттенок — модный фрешмен в летних гардеробах Леандры Медин и Эльзы Хоск. А еще — хайлайт коллекции жакетов Milena Ioanna
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