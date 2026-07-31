Карго-кейпы, тренчи-тучи и фестивальные сапоги: модный дайджест

Жизнеутверждающий осенний дроп Lime Men, сапоги в стиле нью-йоркского гранжа Homies, первый дружеский маркет Alvaar (уже в эти выходные!), кейптаунские фэшн-каникулы Maison и другие главные релизы недели в материале Собака.ru.
Lime Men
Чтобы смягчить переход от летнего сезона к осеннему, команда Lime Men подстелила фэшн-соломку в виде новинок в насыщенной цветовой палитре. В центре внимания — верхняя одежда, а точнее — аквамариновая ветровка из плащевой ткани, хвойный кроп-кейп с карманами и двусторонний жилет из нейлона. При желании оставляйте цветные айтемы солировать или составляйте вау-колорблок с помощью футболок с красно-алую ретро-полоску, лимонного джемпера или шоколадных брюк.
Maison
Следующую главу сочинения «Как я провел лето» Maison посвятили Кейптауну — именно туда отправилась команда, прихватив с собой фотографа Элизу Елисееву и модель Камиллу Исентлюк. Главными героями новой истории стали базовые комплекты из полупрозрачного хлопка, полосатые платья-рубашки, шорты и олимпийки в стиле ретро, в которых Ками (так нежно назвала модель основатель бренда Оксана Милковская) прогуливается по залитому закатным солнцем пляжу, одновременно оставляя записи в импровизированном дневнике: ««На этом пляже почти нет людей. Зато есть собаки. Они появляются словно сами по себе: бегут вдоль воды, ныряют в пену, исчезают за дюнами, потом снова возвращаются. Никто не зовет их домой. Кажется, они и есть настоящие хозяева этого берега. Всегда думала, что о городе многое можно понять по тому, как в нем относятся к животным. Кейптаун в этом смысле мне по душе».
Arny Praht x Cruise by Kuznyahouse
Cумочные артизаны Arny Praht объединились командой Cruise и запустили серию круизов. На борту вас будет ждать станция персонализации для создания брелока с инициалами, беспроигрышная лотерея для всех гостей с призами от Arny Praht и Cruise, фирменный напиток Arny drink и конкурс круизных аутфитов среди гостей (для участия важно соблюсти дресс-код Cruise Chic — полоски, белый и синий цвета, морские аксессуары!). Круиз состоится 2 августа в 12:00 и 14:45. Билеты на первый рейс, можно приобрести здесь, а на второй — тут.
Homies
Знакомьтесь, новая пара Homies. Сапоги NYC вдохновлены тяжелой музыкой, концертами и фестивалями Нью-Йорка и одинаково пригодятся не только в толпе перед сценой в американском мегаполисе, но и на дождливых улицах Петербурга. Модель дополнена устойчивым каблуком и подошвой с протектором Vibram, а кожа покрыта восковой пропиткой для дополнительной защиты от влаги.
Gate31
Спецы по урбан-кэжуалу Gate31 врываются в осенний сезон с первыми новинками. Пополняем коллекцию тренчей двубортными миди-вариантами с воротом-стойкой (есть в классическом бежевом, меланхоличном сером и готическом черном). Защищаемся от дождя с помощью белоснежного плаща с контрастным брендингом на спине (пригодится уже на следующей неделе!), а на холода посерьезнее запасаемся оверсайз-бомберами и широкоплечими макси-пальто. Плюс: в аккурат к back-to-office season разбавляем костюмную базу вельветовыми двойками, деконтруированными жакетами с необработанными краями и трендовыми юбками по колено в стиле Tom Ford.
Alvaar
Мы точно знаем, где проведем эти выходные: jewelry-садовники Alvaar соберут друзей (а точнее — девять классных локальных брендов!), чтобы провести первый маркет на Фонтанной. В числе участников — авторы сентиментальной керамики ручной работы Povedai, спецы по базе Rivka, гуру стеклянных украшений Don't drop the glass, бьюти-студия Suite с собственной коллекцией аксессуаров для волос, украшения из японского бисера rUbAnN и виртуозы душистого мыла Patissoncha. За фуд-корт будет отвечать кофейный кооператив «Сибаристика» с фирменным ассортиментом булочек и полным набором напитков. А на улице на два дня откроется терраса с креслами Delo и большой клумбой ЧАО. От самих организаторов будем ждать sample sale и еще один сюрприз, детали которого команда Alvaar пока держит в тайне.
No One
В мультибренд No One завезли первые новинки. Вместо ярких оттенков дизайнеры решили сделать ставку на фактуру и выделку: лак, замша, пони, ламинированная кожа, анималистичное тиснение. К Le Silla отправляемся за остроносыми мюлями из лакированной кожи винного оттенка, в Pollini ищем ворсистые балетки из меха пони с анималистичным принтом, у Renzo Mercuri присматриваем минималистичные лодочки в карамельной наппе, а в Rocco P примеряем замшевые слипоны на натуральной креповой подошве. Плюс: не обходимся без лодочек с кружевом-макраме Casadei и сапог из глянцевой кожи с легким жатым эффектом Premiata.
Ekonika
Роузи Хантингтон-Уайтли стала главной героиней нового кампейна обувного гиганта Ekonika. Тихороскошная дива встретилась с командой бренда в Париже — и не где-нибудь, а в историческом дворце XVIII века в самом центре города. Там же прошла съемка фотоистории, посвященной коллекции осень-зима 2026, во время которой модель примерила лакированные лодочки с заостренной линией декольте, ворсистые слингбэки с тигриным принтом, трендовые сапоги с квадратным мысом и широким голенищем, а еще — акцентные лоферы на каблуке и сумки-таксы в ретро-стиле.
MAAG
Конец эксклюзива Адицы с Chanel явно идет на пользу всем российским брендам: на этот раз супермодель захантил MAAG и превратил ее в улучшенную версию Уэнсдей, облаченную в викторианские блузы с кружевными рукавами, приталенные жакеты с воротом-стойкой, добротные макси-пальто и воздушные шаровары. Однако намек французский бренд-game-changer всё-таки оставили — в виде твидовых брюк и сетов из куцых жакетов и мини-юбок в духе тех, что обожал сам Карл Лагерфельд.
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