Карго-кейпы, тренчи-тучи и фестивальные сапоги: модный дайджест

Следующую главу сочинения «Как я провел лето» Maison посвятили Кейптауну — именно туда отправилась команда, прихватив с собой фотографа Элизу Елисееву и модель Камиллу Исентлюк. Главными героями новой истории стали базовые комплекты из полупрозрачного хлопка, полосатые платья-рубашки, шорты и олимпийки в стиле ретро, в которых Ками (так нежно назвала модель основатель бренда Оксана Милковская) прогуливается по залитому закатным солнцем пляжу, одновременно оставляя записи в импровизированном дневнике: ««На этом пляже почти нет людей. Зато есть собаки. Они появляются словно сами по себе: бегут вдоль воды, ныряют в пену, исчезают за дюнами, потом снова возвращаются. Никто не зовет их домой. Кажется, они и есть настоящие хозяева этого берега. Всегда думала, что о городе многое можно понять по тому, как в нем относятся к животным. Кейптаун в этом смысле мне по душе».