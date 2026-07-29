Хайлайты обновленного пространства LIME в «Галерее»: теддикор, арт + фэшн натюрморты, каменно-деревянный микс и мэтч!

Первый этаж LIME занимает женская линейка — пространство в светлой колористике разделено по коллекциям и тематикам (вам премиальную Studio или пижамный хоум-шик?). После реконструкции здесь появились увеличенные зона нижнего белья и обувная комната с мягкой мебелью для примерки (всего — 55 примерочных и 10 касс самообслуживания!). За фэшн-файб отвечают фактурные ковры и столы из дерева и камня, щедро декорированные раритетными фотоальманахами и цветочными натюрмортами.