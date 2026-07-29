Хайлайты обновленного пространства LIME в «Галерее»: теддикор, арт + фэшн натюрморты, каменно-деревянный микс и мэтч!

Модный камбэк июля — открытие (после гранд-реконструкции!) самого большого петербургского пространства LIME в ТЦ «Галерея»! Обновленный двухэтажный бутик (на мегаплощади в 4 783 квадратных метров!) объединил женскую, мужскую и детскую линейки бренда (раньше — только женская и детская), а дизайн пространства (с медитативными чилл-зонами, фотоальманахами и арт-объектами) на наших глазах превращает примерку в терапевтическую практику.
Первый этаж LIME занимает женская линейка — пространство в светлой колористике разделено по коллекциям и тематикам (вам премиальную Studio или пижамный хоум-шик?). После реконструкции здесь появились увеличенные зона нижнего белья и обувная комната с мягкой мебелью для примерки (всего — 55 примерочных и 10 касс самообслуживания!). За фэшн-файб отвечают фактурные ковры и столы из дерева и камня, щедро декорированные раритетными фотоальманахами и цветочными натюрмортами.
На втором этаже LIME можно найти мужскую и детскую секции. Суперсила нового отдела для мужчин — декоративные элементы из темного шпона. Плюс в пространстве предусмотрены комнаты нижнего белья и обуви, а также 20 примерочных и 7 касс самообслуживания. Ну а важнейший хайлайт соседнего детского отдела — двухметровая статуя игрушечного медведя, окруженная просторной зоной нижнего белья, 8-мью примерочными и тремя кассами самообслуживания.
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