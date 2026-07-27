40 топов-халтеров для летнего рейва: в розах, рюшах, стразах и пайетках

Этим летом вы никогда не увидите нас в тишотках и тэнктопах на вечеринках Çava Disco и рейвах в «Грибыче» — только в остромодных тэнктопах (акцент на шее!), щедро украшенных мишурой, кружевом и этно-обвесами (будем сиять!).
Dolce & Gabbana, ДЛТ, 310 500 руб.
Раскрываем субличность сицилийской mobwife дивы (по канонам шоу Dolce & Gabbana Alta Moda!) в драпированном топе из шелкового шифона с flowercore-нарративом
Ralph Lauren, TSUM Collect, 109 500 руб.
Запоминаем: фиолетовый — важнейший цвет 2026 года, так что топ Ralph Lauren — наша фэшн-инвестиция аж в новогодний гардероб
16Arlington, Ultima Яндекс Маркет, 157 208 руб.
Мермейдкорный топ 16Arlington c вайбом «H20 просто добавь воды»
Художница Женя Макарова украсила высокохудожественный корсет Jolie Objects акцентными халтер-завязками
Неочевидное следствие бума фартуков на подиуме — триумфальный модный камбэк топов-халтеров (читай: яссифицированная версия передника, превращенного в блузу!), которые вернулись из архивов y2k-нулевых прямиком на подиумы Jacquemus, Balenciaga, Chloe, Chanel и Dries Van Noten. Ну а мы только за! Ностальгируем по феноменальному шоу Alta Moda и примеряем халтер Dolce & Gabbana в кустистых розах (в комбо с яркими капри и глянцевыми мюлями!). А мермейдкорный топ Altuzarra идеально мэтчим с небесно-голубыми блумерсами или кожаными юбками-карандашами из кожи.
Вязаный топ от петербургских супергероев премиум-трикотажа Free Age создан в хитовом градиентном паттерне (заверено Dries Van Noten!)
It's Roberto Cavalli summer! От души благодарим экс-худрука Versace Дарио Витале, вернувшего бренд (и благодаря всего одной фэшн-коллекции!) в прайм эру. Вместе с ним в топы трендбуков (и в наши Авито-запросы в поисках раритетного винтажа!) вернулись итальянские тяжеловесы Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Так что смело собираем тотал-лук по канонам итальянской дольчевиты: надеваем золотистый каваллевский топ в комбо с бимбо-шортами из денима, а затем спешим танцевать под хиты Мальбэка и Сюзанны на Пикник Афиши (8 августа!).
Liu Jo, 14 490 руб.
Раздаем фэшн-авангард при помощи кутюрного топа Jolie Objects (художница и модель Женя Макарова превратила в халтер высокохудожественный корсет!), излучаем спортшик-вайбы (читай: становимся дивой пилатеса!) в блокеткорном варианте Ksubi и сверхфункциональным IRNBY, а в виксимаксерском Altuzarra на раз косплеим тропический флорариум из оранжереи Таврического сада!
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