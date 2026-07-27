40 топов-халтеров для летнего рейва: в розах, рюшах, стразах и пайетках

It's Roberto Cavalli summer! От души благодарим экс-худрука Versace Дарио Витале, вернувшего бренд (и благодаря всего одной фэшн-коллекции!) в прайм эру. Вместе с ним в топы трендбуков (и в наши Авито-запросы в поисках раритетного винтажа!) вернулись итальянские тяжеловесы Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Так что смело собираем тотал-лук по канонам итальянской дольчевиты: надеваем золотистый каваллевский топ в комбо с бимбо-шортами из денима, а затем спешим танцевать под хиты Мальбэка и Сюзанны на Пикник Афиши (8 августа!).