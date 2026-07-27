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Вещи

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40 топов-халтеров для летнего рейва: в розах, рюшах, стразах и пайетках

Этим летом вы никогда не увидите нас в тишотках и тэнктопах на вечеринках Çava Disco и рейвах в «Грибыче» — только в остромодных тэнктопах (акцент на шее!), щедро украшенных мишурой, кружевом и этно-обвесами (будем сиять!).

Dolce & Gabbana, ДЛТ, 310 500 руб. Раскрываем субличность сицилийской mobwife дивы (по канонам шоу Dolce & Gabbana Alta Moda!) в драпированном топе из
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Dolce & Gabbana, ДЛТ, 310 500 руб.

Раскрываем субличность сицилийской mobwife дивы (по канонам шоу Dolce & Gabbana Alta Moda!) в драпированном топе из шелкового шифона с flowercore-нарративом

Prada, ДЛТ, 280 000 руб.
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Prada, ДЛТ, 280 000 руб.

Balmain, ДЛТ, 224 500 руб.
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Balmain, ДЛТ, 224 500 руб.

Roberto Cavalli, Ultima Яндекс Маркет, 154 231 руб.
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Roberto Cavalli, Ultima Яндекс Маркет, 154 231 руб.

Ralph Lauren, TSUM Collect, 109 500 руб. Запоминаем: фиолетовый — важнейший цвет 2026 года, так что топ Ralph Lauren — наша фэшн-инвестиция аж в
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Ralph Lauren, TSUM Collect, 109 500 руб.

Запоминаем: фиолетовый — важнейший цвет 2026 года, так что топ Ralph Lauren — наша фэшн-инвестиция аж в новогодний гардероб

16Arlington, Ultima Яндекс Маркет, 157 208 руб. Мермейдкорный топ 16Arlington c вайбом «H20 просто добавь воды»
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16Arlington, Ultima Яндекс Маркет, 157 208 руб.

Мермейдкорный топ 16Arlington c вайбом «H20 просто добавь воды»

Christopher Esber, Ultima Яндекс Маркет, 136 184 руб.
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Christopher Esber, Ultima Яндекс Маркет, 136 184 руб.

Meowshka, 89 900 руб.
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Meowshka, 89 900 руб.

Magda Butrym, ДЛТ, 89 950 руб.
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Magda Butrym, ДЛТ, 89 950 руб.

Jolie Objects, 85 000 руб. Художница Женя Макарова украсила высокохудожественный корсет Jolie Objects акцентными халтер-завязками
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Jolie Objects, 85 000 руб.

Художница Женя Макарова украсила высокохудожественный корсет Jolie Objects акцентными халтер-завязками

Pervert, 60 000 руб.
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Pervert, 60 000 руб.

Alexander Wang, ДЛТ, 59 950 руб.
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Alexander Wang, ДЛТ, 59 950 руб.

Неочевидное следствие бума фартуков на подиуме — триумфальный модный камбэк топов-халтеров (читай: яссифицированная версия передника, превращенного в блузу!), которые вернулись из архивов y2k-нулевых прямиком на подиумы Jacquemus, Balenciaga, Chloe, Chanel и Dries Van Noten. Ну а мы только за! Ностальгируем по феноменальному шоу Alta Moda и примеряем халтер Dolce & Gabbana в кустистых розах (в комбо с яркими капри и глянцевыми мюлями!). А мермейдкорный топ Altuzarra идеально мэтчим с небесно-голубыми блумерсами или кожаными юбками-карандашами из кожи. 

Say No More, 48 000 руб.
Архивы пресс-служб

Say No More, 48 000 руб.

M_U_R, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

M_U_R, 45 000 руб.

Sashaverse, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

Sashaverse, 45 000 руб.

Peserico, Кашемир и Шелк, 41 158 руб.
Архивы пресс-служб

Peserico, Кашемир и Шелк, 41 158 руб.

Missoni, Кенгуру, 35 105 руб.
Архивы пресс-служб

Missoni, Кенгуру, 35 105 руб.

Philosophy di Lorenzo Serafini, Rehab Shop, 30 100 руб.
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Philosophy di Lorenzo Serafini, Rehab Shop, 30 100 руб.

Rockabi, 29 000 руб.
Архивы пресс-служб

Rockabi, 29 000 руб.

Free Age, 29 000 руб. Вязаный топ от петербургских супергероев премиум-трикотажа Free Age создан в хитовом градиентном паттерне (заверено Dries Van
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Free Age, 29 000 руб.

Вязаный топ от петербургских супергероев премиум-трикотажа Free Age создан в хитовом градиентном паттерне (заверено Dries Van Noten!) 

Mesh N Flesh, 27 900 руб.
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Mesh N Flesh, 27 900 руб.

Rick Owens, День и Ночь, 25 905 руб.
Архивы пресс-служб

Rick Owens, День и Ночь, 25 905 руб.

Dries Van Noten, TSUM Collect, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Dries Van Noten, TSUM Collect, 25 000 руб.

1811, 24 990 руб.
Архивы пресс-служб

1811, 24 990 руб.

It's Roberto Cavalli summer! От души благодарим экс-худрука Versace Дарио Витале, вернувшего бренд (и благодаря всего одной фэшн-коллекции!) в прайм эру. Вместе с ним в топы трендбуков (и в наши Авито-запросы в поисках раритетного винтажа!) вернулись итальянские тяжеловесы Roberto Cavalli и Dolce & Gabbana. Так что смело собираем тотал-лук по канонам итальянской дольчевиты: надеваем золотистый каваллевский топ в комбо с бимбо-шортами из денима, а затем спешим танцевать под хиты Мальбэка и Сюзанны на Пикник Афиши (8 августа!). 

Altuzarra, TSUM Collect, 22 800 руб.
Архивы пресс-служб

Altuzarra, TSUM Collect, 22 800 руб.

Helmut Lang, Golden Line, 22 600 руб.
Архивы пресс-служб

Helmut Lang, Golden Line, 22 600 руб.

Geoniki, 19 500 руб.
Архивы пресс-служб

Geoniki, 19 500 руб.

12Storeez, 17 000 руб.
Архивы пресс-служб

12Storeez, 17 000 руб.

Liu Jo, 14 490 руб.
Архивы пресс-служб

Liu Jo, 14 490 руб.

Your Antihero, 13 100 руб.
Архивы пресс-служб

Your Antihero, 13 100 руб.

Ksubi, Au Pont Rouge, 11 830 руб.
Архивы пресс-служб

Ksubi, Au Pont Rouge, 11 830 руб.

DINGYUN ZHANG, KM20, 11 600 руб.
Архивы пресс-служб

DINGYUN ZHANG, KM20, 11 600 руб.

Tête Bonnet, 9 600 руб.
Архивы пресс-служб

Tête Bonnet, 9 600 руб.

IRNBY, 6 990 руб.
Архивы пресс-служб

IRNBY, 6 990 руб.

Animavestra, 6 900 руб.
Архивы пресс-служб

Animavestra, 6 900 руб.

Karl Lagerfeld Jeans, 6 300 руб.
Архивы пресс-служб

Karl Lagerfeld Jeans, 6 300 руб.

Раздаем фэшн-авангард при помощи кутюрного топа Jolie Objects (художница и модель Женя Макарова превратила в халтер высокохудожественный корсет!), излучаем спортшик-вайбы (читай: становимся дивой пилатеса!) в блокеткорном варианте Ksubi и сверхфункциональным IRNBY, а в виксимаксерском Altuzarra на раз косплеим тропический флорариум из оранжереи Таврического сада!

Lichi, 5 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lichi, 5 999 руб.

XSAI®, 5 990 руб.
Архивы пресс-служб

XSAI®, 5 990 руб.

GATE31, 5 495 руб.
Архивы пресс-служб

GATE31, 5 495 руб.

Milena Ioanna, 5 200 руб.
Архивы пресс-служб

Milena Ioanna, 5 200 руб.

Lumique, 5 000 руб.
Архивы пресс-служб

Lumique, 5 000 руб.

Lime, 3 999 руб.
Архивы пресс-служб

Lime, 3 999 руб.

2mood, 3 480 руб.
Архивы пресс-служб

2mood, 3 480 руб.

MAAG, 2 599 руб.
Архивы пресс-служб

MAAG, 2 599 руб.

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