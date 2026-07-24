Подвески-бабочки, нишевые тишотки и ар-деко сотуары: модный дайджест

Супермассмаркет Lime снабдил наш лучшими тотал-луками для сентиментальных прогулок по Нижнему парку Петергофа — накидываем поверх ромкорного цветочного кардигана функциональный карго-кейп (тренд с подиума Prada!). А еще смело косплеим Милану Бру в «Истории его служанки» и примеряем кружевной корсетный топ вместе с по-викториански пышной мидакси-юбкой.