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Подвески-бабочки, нишевые тишотки и ар-деко сотуары: модный дайджест

Круизная коллекция Гоши Рубчинского, ар-деко кольца Darkrain, сентиментальные ромкор-принты Lime и альфа-релиз MAAG — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.

Гоша Рубчинский

Майка Гоша Рубчинский, 5 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой бренда «Гоша Рубчинский»

Майка Гоша Рубчинский, 5 900 руб.

Свитер Гоша Рубчинский, 17 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой бренда «Гоша Рубчинский»

Свитер Гоша Рубчинский, 17 900 руб.

Суперзвезда русского стритвира Гоша Рубчинский взял в референсы спортивную и пляжную одежду 1990-х и показал крутейшую круизную коллекцию — с растянутыми гранжевыми джемперами, чилловыми тэнктопами, карго-шортами (из гардероба спасателей!), худи-безрукавками и минималистичными (но брендированными!) дарк-полотенцами. 

Lime

Кейп Lime, 8 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Lime

Кейп Lime, 8 999 руб.

Кардиган Lime, 6 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Lime

Кардиган Lime, 6 999 руб.

Куртка-тренч Lime, 13 999 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Lime

Куртка-тренч Lime, 13 999 руб.

Супермассмаркет Lime снабдил наш лучшими тотал-луками для сентиментальных прогулок по Нижнему парку Петергофа — накидываем поверх ромкорного цветочного кардигана функциональный карго-кейп (тренд с подиума Prada!). А еще смело косплеим Милану Бру в «Истории его служанки» и примеряем кружевной корсетный топ вместе с по-викториански пышной мидакси-юбкой. 

Ракета

Часы «Ракета», 200 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Ракета

Часы «Ракета», 200 000 руб.

Часы «Ракета», 200 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Ракета

Часы «Ракета», 200 000 руб.

Часы «Ракета», 200 000 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Ракета

Часы «Ракета», 200 000 руб.

Вау-премьера недели от часовой мануфактуры «Ракета» (в честь 65-летия бренда — 65 лимитированных экземпляров!) — обновленная версия знаковой модели «Big Zero» Лазурь, созданная под чутким руководством CEO Omoikiri Павла Кейва. Стальной браслет украшает лазурный циферблат (дополнен серебристыми цифрами и стрелками!), под которым спрятан российский механизм «Ракета» с автоподзаводом (полностью произведен на Петродворцовом часовом заводе!). 

Moonswoon

Подвеска Moonswoon, 12 800 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Moonswoon

Подвеска Moonswoon, 12 800 руб.

Уральские ювелиры Moonswoon едут в Петербург! С 31 июля по 2 августа проведут pop-up у бренда идеальных хлопковых боди Bilingua ladies на Садовой: привезут фирменные подвески-бабочки (читай: весь корпус украшений!), кольца-незабудки и чокеры-рыбки — а ещё проведут лотерею на розыгрыш сертификатов.

Darkrain

Кольцо Darkrain, 6 900 руб., браслет Darkrain, 19 600 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Darkrain

Кольцо Darkrain, 6 900 руб., браслет Darkrain, 19 600 руб.

Серьги Darkrain, 15 800 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Darkrain

Серьги Darkrain, 15 800 руб.

Подвеска Darkrain, 16 900 руб.
Фото предоставлено пресс-службой Darkrain

Подвеска Darkrain, 16 900 руб.

В центре внимания новой коллекции Darkrain — архетипичное наследие ар-деко, переплавленное в геометричные браслеты, архитектурные кольца (спасибо полированному металлу и глянцевым поверхностям!), мелодичные серьги-кисточки (ювелирный ASMR!) и подвески-сотуары (всего — 8 украшений-мастерписов!). 

Doucal's

Мюли Doucal's
Фото предоставлено пресс-службой Doucal's

Мюли Doucal's

Миллениальский кэжуал-ответ хайповым марантам — высокоранговые пенни-мюли из белоснежной овечьей наппы (со сверкающими металлик-пряжками!) от потомственных итальянских обувщиков Джанни и Джерри Джаннини в Doucal’s (звезды выставки Pitti Uomo!).

MAAG

MAAG Kids
Фото предоставлено пресс-службой MAAG

MAAG Kids

MAAG Kids
Фото предоставлено пресс-службой MAAG

MAAG Kids

MAAG Kids
Фото предоставлено пресс-службой MAAG

MAAG Kids

Гранд-массмаркет MAAG собрал идеальный осенний гардероб для альфачей — готовимся наблюдать тонну липсингов в Тиктоке, снятых в клетчатых рубашках, спортшик-свитшотах и плотном дениме, украшенном цветочными принтами и вышивкой.

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