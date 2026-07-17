Сумки-скаты, шанелькор-жакеты и утешающие серьги: модный дайджест

C восторгом продолжаем следить за арт + фэшн дружбой супермассмаркета Lime и Дома культуры «ГЭС-2», ради которой готовы провести отпуск (или ситуативные выходные) в Москве! Этим летом команды разработали совместную программу медиации «За контурами моды». На «Пикнике в Роще» (15 и 22 августа) планируют изучать запахи города и природы, во время практики «Вещи танцуют нами» (26 и 31 июля, 8 августа) собираются исследовать границы между телом и одеждой через индивидуальные и групповые танцевальные практики, а на мастер-классе «Пирамида, нота, шлейф» (23, 26 и 29 августа) планируют описывать ольфакторные летние ассоциации.