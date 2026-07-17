Сумки-скаты, шанелькор-жакеты и утешающие серьги: модный дайджест

Новоголландский поп-ап Walk of Shame, фэшн-спот в Delo Design, синестетические медиации Lime и терапевтичные принты «Нате, носите» — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Walk of Shame
Мы точно знаем, где проведем эти выходные — с 18 по 31 июля в Новой Голландии поп-ап московских фэнси-хитмейкеров Walk of Shame (в честь 10-летия Kuznya House!). Команда бренда во главе с худруком Андреем Аретмовым привезла нам все мастхэвы коллекции «Лето в Москве» — от полузпрозрачных рубашек polka dot до псевдотвидовых костюмных двоек, которым может позавидовать Матье Блази в Chanel.
Delo Design
Команда Delo Design
Второй маствизит выходных! 18 июля в пространстве интерьерных визионеров Delo Design гостят главные супергерои петербургской модной карты: на уютных креслах «Нра» и «Сок» будем примерять культовые тапки Homies, шарфы Forced Fun, свитеры Ugly Sweater Club, аклеты Akle и колечки Sumei — ну а на стеллажах «Прост» будут томиться кроше-сумочки Imakebags от Ксении Лапшовой.
Маяковского, 21
Lime
LIME x «ГЭС-2»
C восторгом продолжаем следить за арт + фэшн дружбой супермассмаркета Lime и Дома культуры «ГЭС-2», ради которой готовы провести отпуск (или ситуативные выходные) в Москве! Этим летом команды разработали совместную программу медиации «За контурами моды». На «Пикнике в Роще» (15 и 22 августа) планируют изучать запахи города и природы, во время практики «Вещи танцуют нами» (26 и 31 июля, 8 августа) собираются исследовать границы между телом и одеждой через индивидуальные и групповые танцевальные практики, а на мастер-классе «Пирамида, нота, шлейф» (23, 26 и 29 августа) планируют описывать ольфакторные летние ассоциации.
2MOOD
Идеологи 2MOOD: Кристина Хоронжук, Сергей Борисов, Екатерина Гаюр
Важный фэшн-хайлайт недели — восхитительный ребрендинг кэжуал-бренда 2MOOD: марка представила обновленную айдентику и логотип (курсивкор!), а также затизерила две премьеры — дебютную мужскую коллекцию и флагманский магазин на Малой Бронной.
Gianni Chiarini
В новой осенней коллекции (зима крадется!) флорентийцы Gianni Chiarini собрали кабинет фэшн-редкостей: сумки идеального кроя с вау-рельефом под ската или страуса, а еще точеные глянцевые тоуты (мастерски подпоясаны акцентным ремешком!). Тем временем наш фаворит — объемный багет Helena Round в глубоком синем замшевом исполнении (оммаж интерьерам итальянских палаццо — например, восьмиугольной Трибуне Уффици, созданной Франческо I Медичи в 1584 году).
Furla
Ментоловый Jelly Mint — важнейший цвет 2026 года, убеждены Джонатан Андерсон, Алессандро Микеле и итальянские ремесленники Furla: в коллекции Pre-Fall приготовили для нас глянцевые хобо и кросс-боди Iride, которые для каникулярного вайба планируем украшать подвесом-ремешком из бусин в маринистской колористике.
«Нате, носите»
Профи остросоциальных стейтмент-принтов «Нате, носите» выпустили дроп утешающих футболок и украшений. Choose your fighter: «Чё ты как девчонка?», «Ты не одна», «Ты не одна, я не одна». Важно: 20% с продаж идут в поддержку фонда «ТыНеОдна», который помогает женщинам, пострадавшим от насилия.
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