Кейпы-дождевики, ретро-галстуки и стеганые шаровары: нашли 20 классных вещей из шелка

Качественный шелк — не прихоть, а летняя фэшн-необходимость: во время планерки блуза с бантом охладит не хуже офисного кондиционера, комбинация из молочного атласа спасет в случае импульсивного замужества, а плащ-пыльник в оттенке античного золота роскошно укроет от вечерней прохлады.
Платье Tatyana Kochnova Atelier, 730 000 руб.
Петербургский кутюрье Татьяна Кочнова укротила шелковую тафту, задрапировав ее в помпезную макси-юбку с разрезом. Бонус: скрытая застежка превращает ее в юбку-трансформер и позволяет менять форму драпировки и регулировать длину подола
Комбинезон Saint Laurent, ДЛТ, 449 000 руб.
Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло сделал бельевые ромперы great again — одобрено актрисой Зои Кравиц и режиссером (а еще — дамой сердца Марка Эйдельштейна!) Надей Ли Коэн
Платье Zimmermann, ДЛТ, 430 500 руб.
По части шелковых драпировок впереди всех Ники Циммерманн и ее нюдовое платье Alchemy Billow
Дождевик-кейп Maison, 98 000 руб.
Шелк — новый нейлон: так решили в ателье Maison и отшили из него функциональные кейпы, которым даже петербургские ливни нипочем
Хайлайт летней коллекции Level44 — стеганая двойка из 100% шелка. За счет стежки и использования нескольких слоев ткани жакет и брюки отлично держат форму и подходят для более прохладной погоды
Пижама Parosh, «Кенгуру», 87 500 руб.
Один из самых долгоиграющих принтов — горох, который мы не снимая носим уже несколько сезонов подряд. Продолжаем это делать и не только на улице, но и дома — с помощью сливочно-шоколадного сета от итальянцев Parosh
Брюки Paloma Wool, KM20, 79 800 руб.
Барселонские профи фрик-трикотажа Paloma Wool взяли за основу трендовые шаровары, скрестили их с фланелевыми брюками для дома и отшили в нарядном шелке
Юбка Walk of Shame, 75 000 руб.
Юбки-баллоны всё еще с нами, но не такие, как прежде, а в актуальном силуэте с расширенным поясом и объемом от середины бедра. А у Андрея Артемова они еще и в супермодном неоново-зеленом оттенке
Блуза Alberta Feretti, «Кашемир и Шелк», 72 385 руб.
Хорошие новости для кошатников — леопардовый принт снова in (если он вообще когда-нибудь был out!). На примере показов Jil Sander и Acne Studios сезона FW'26 успокаиваем пятнышки чем-то базовым и однотонным, например, акцентную блузу-кейп Alberta Feretti женим с песочной юбкой до колена, строгими брюками на высокой посадке или рваными джинсами
Летняя коллекция по-петербургски: посмотрев в окно, команда Pampalche выпустила стейтмент-плащи. И не простые, а из архивного шелка с показа Armani Privé в оттенке античного золота
Платье-кокон Saint Tokyo, 32 250 руб.
Интроверт-френдли-платье Saint Tokyo укутает в шелковистые объятия и подарит чувство защищенности на любой вечеринке
Редактор WhoWhatWear Мишель Сканга назвала яблочный главным цветом лета 2026 года, а Олеся Шиповская из Lesyanebo уже успела перевыпустить шелковый корсет-бестселлер в новом ярко-зеленом цвете
Роскошный максимум в условиях офисного дресс-кода летом — блуза из шелкового шифона с бантом Rockabi (нам надо — особенно в тандеме с костюмными бермудами и кожаными миди-юбками!)
Оттачиваем ориентал-шик до фэшн-совершенства с помощью аксессуаров. Например, широкого пояса, ткань для которого была вручную расшита тибетскими мастерицами и выкуплена на аукционе в ограниченном количестве, поэтому каждый экземпляр уникален
Платок Lancel, «У Красного моста», 20 230 руб.
Пока сидим в душном офисе, визуализируем уикенд в бассейне за счет платка с пловчихами Lancel
Галстук State Venice, 12 000 руб.
Шелковые галстуки с ретро-вайбом отшил Ибрагим Гатциев в своем новом фэшн-детище State Venice, а первой аксессуар примерила абхазская модель и муза худрука Chanel Матье Блази Адица Берзения
Шорты Sainted Sisters, Универмаг «Московский», 10 200 руб.
Как дома шелк чувствует себя в будуарно-бельевом стиле и особенно в паре с кружевом. Берем пример со стилиста Ани Слониковой и носим пижамные шорты за пределами квартиры в сочетании со сверкающими кардиганами, маскулинными жакетами и сабо на каблуке
Платье Lumique, Rendez-Vous, 8 000 руб.
Фэшн-выручалочка на случай спонтанной росписи в ЗАГСе (летом и не такое бывает!)
Шелковые it-шоперы Carven есть у нас дома (а прямо сейчас еще и со скидкой!)
Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly-принтами. Айтемы, в том числе шелковые платки, украсили мордочками собак и одной тигриной (в честь маскота бренда!)
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