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Вещи

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Кейпы-дождевики, ретро-галстуки и стеганые шаровары: нашли 20 классных вещей из шелка

Качественный шелк — не прихоть, а летняя фэшн-необходимость: во время планерки блуза с бантом охладит не хуже офисного кондиционера, комбинация из молочного атласа спасет в случае импульсивного замужества, а плащ-пыльник в оттенке античного золота роскошно укроет от вечерней прохлады. 

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 730 000 руб. Петербургский кутюрье Татьяна Кочнова укротила шелковую тафту, задрапировав ее в помпезную макси-юбку с

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 730 000 руб.

Петербургский кутюрье Татьяна Кочнова укротила шелковую тафту, задрапировав ее в помпезную макси-юбку с разрезом. Бонус: скрытая застежка превращает ее в юбку-трансформер и позволяет менять форму драпировки и регулировать длину подола

Блуза Valentino, ДЛТ, 599 500 руб.

Блуза Valentino, ДЛТ, 599 500 руб.

Жакет Valentino, ДЛТ, 459 000 руб.

Жакет Valentino, ДЛТ, 459 000 руб.

Комбинезон Saint Laurent, ДЛТ, 449 000 руб. Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло сделал бельевые ромперы great again — одобрено актрисой Зои Кравиц

Комбинезон Saint Laurent, ДЛТ, 449 000 руб.

Худрук Saint Laurent Энтони Ваккарелло сделал бельевые ромперы great again — одобрено актрисой Зои Кравиц и режиссером (а еще — дамой сердца Марка Эйдельштейна!) Надей Ли Коэн

Платье Zimmermann, ДЛТ, 430 500 руб. По части шелковых драпировок впереди всех Ники Циммерманн и ее нюдовое платье Alchemy Billow

Платье Zimmermann, ДЛТ, 430 500 руб.

По части шелковых драпировок впереди всех Ники Циммерманн и ее нюдовое платье Alchemy Billow 

Дождевик-кейп Maison, 98 000 руб. Шелк — новый нейлон: так решили в ателье Maison и отшили из него функциональные кейпы, которым даже петербургские

Дождевик-кейп Maison, 98 000 руб.

Шелк — новый нейлон: так решили в ателье Maison и отшили из него функциональные кейпы, которым даже петербургские ливни нипочем

Платье Erika Cavallini, Golden Line, 96 600 руб.

Платье Erika Cavallini, Golden Line, 96 600 руб.

Костюм Level44, 89 800 руб. Хайлайт летней коллекции Level44 — стеганая двойка из 100% шелка. За счет стежки и использования нескольких слоев ткани

Костюм Level44, 89 800 руб.

Хайлайт летней коллекции Level44 — стеганая двойка из 100% шелка. За счет стежки и использования нескольких слоев ткани жакет и брюки отлично держат форму и подходят для более прохладной погоды

Платье JM Studio, «Пассаж», 89 000 руб.

Платье JM Studio, «Пассаж», 89 000 руб.

Пижама Parosh, «Кенгуру», 87 500 руб. Один из самых долгоиграющих принтов — горох, который мы не снимая носим уже несколько сезонов подряд. Продолжаем

Пижама Parosh, «Кенгуру», 87 500 руб.

Один из самых долгоиграющих принтов — горох, который мы не снимая носим уже несколько сезонов подряд. Продолжаем это делать и не только на улице, но и дома — с помощью сливочно-шоколадного сета от итальянцев Parosh

Брюки Paloma Wool, KM20, 79 800 руб. Барселонские профи фрик-трикотажа Paloma Wool взяли за основу трендовые шаровары, скрестили их с фланелевыми

Брюки Paloma Wool, KM20, 79 800 руб.

Барселонские профи фрик-трикотажа Paloma Wool взяли за основу трендовые шаровары, скрестили их с фланелевыми брюками для дома и отшили в нарядном шелке 

Юбка Walk of Shame, 75 000 руб. Юбки-баллоны всё еще с нами, но не такие, как прежде, а в актуальном силуэте с расширенным поясом и объемом от

Юбка Walk of Shame, 75 000 руб.

Юбки-баллоны всё еще с нами, но не такие, как прежде, а в актуальном силуэте с расширенным поясом и объемом от середины бедра. А у Андрея Артемова они еще и в супермодном неоново-зеленом оттенке

Блуза Alberta Feretti, «Кашемир и Шелк», 72 385 руб. Хорошие новости для кошатников — леопардовый принт снова in (если он вообще когда-нибудь был out

Блуза Alberta Feretti, «Кашемир и Шелк», 72 385 руб.

Хорошие новости для кошатников — леопардовый принт снова in (если он вообще когда-нибудь был out!). На примере показов Jil Sander и Acne Studios сезона FW'26 успокаиваем пятнышки чем-то базовым и однотонным, например, акцентную блузу-кейп Alberta Feretti женим с песочной юбкой до колена, строгими брюками на высокой посадке или рваными джинсами

Плащ Pampalche, 47 590 руб. Летняя коллекция по-петербургски: посмотрев в окно, команда Pampalche выпустила стейтмент-плащи. И не простые, а из

Плащ Pampalche, 47 590 руб.

Летняя коллекция по-петербургски: посмотрев в окно, команда Pampalche выпустила стейтмент-плащи. И не простые, а из архивного шелка с показа Armani Privé в оттенке античного золота

Платье-кокон Saint Tokyo, 32 250 руб. Интроверт-френдли-платье Saint Tokyo укутает в шелковистые объятия и подарит чувство защищенности на любой

Платье-кокон Saint Tokyo, 32 250 руб.

Интроверт-френдли-платье Saint Tokyo укутает в шелковистые объятия и подарит чувство защищенности на любой вечеринке 

Корсет Lesyanebo, 31 200 руб. Редактор WhoWhatWear Мишель Сканга назвала яблочный главным цветом лета 2026 года, а Олеся Шиповская из Lesyanebo уже

Корсет Lesyanebo, 31 200 руб.

Редактор WhoWhatWear Мишель Сканга назвала яблочный главным цветом лета 2026 года, а Олеся Шиповская из Lesyanebo уже успела перевыпустить шелковый корсет-бестселлер в новом ярко-зеленом цвете

Блуза Rockabi, 29 000 руб. Роскошный максимум в условиях офисного дресс-кода летом — блуза из шелкового шифона с бантом Rockabi (нам надо — особенно в

Блуза Rockabi, 29 000 руб.

Роскошный максимум в условиях офисного дресс-кода летом — блуза из шелкового шифона с бантом Rockabi (нам надо — особенно в тандеме с костюмными бермудами и кожаными миди-юбками!)

Пояс Say No More, 25 000 руб. Оттачиваем ориентал-шик до фэшн-совершенства с помощью аксессуаров. Например, широкого пояса, ткань для которого была

Пояс Say No More, 25 000 руб.

Оттачиваем ориентал-шик до фэшн-совершенства с помощью аксессуаров. Например, широкого пояса, ткань для которого была вручную расшита тибетскими мастерицами и выкуплена на аукционе в ограниченном количестве, поэтому каждый экземпляр уникален 

Платок Lancel, «У Красного моста», 20 230 руб. Пока сидим в душном офисе, визуализируем уикенд в бассейне за счет платка с пловчихами Lancel

Платок Lancel, «У Красного моста», 20 230 руб.

Пока сидим в душном офисе, визуализируем уикенд в бассейне за счет платка с пловчихами Lancel

Галстук State Venice, 12 000 руб. Шелковые галстуки с ретро-вайбом отшил Ибрагим Гатциев в своем новом фэшн-детище State Venice, а первой аксессуар

Галстук State Venice, 12 000 руб.

Шелковые галстуки с ретро-вайбом отшил Ибрагим Гатциев в своем новом фэшн-детище State Venice, а первой аксессуар примерила абхазская модель и муза худрука Chanel Матье Блази Адица Берзения 

Шорты Sainted Sisters, Универмаг «Московский», 10 200 руб. Как дома шелк чувствует себя в будуарно-бельевом стиле и особенно в паре с кружевом. Берем

Шорты Sainted Sisters, Универмаг «Московский», 10 200 руб.

Как дома шелк чувствует себя в будуарно-бельевом стиле и особенно в паре с кружевом. Берем пример со стилиста Ани Слониковой и носим пижамные шорты за пределами квартиры в сочетании со сверкающими кардиганами, маскулинными жакетами и сабо на каблуке

Платье Lumique, Rendez-Vous, 8 000 руб. Фэшн-выручалочка на случай спонтанной росписи в ЗАГСе (летом и не такое бывает!)

Платье Lumique, Rendez-Vous, 8 000 руб.

Фэшн-выручалочка на случай спонтанной росписи в ЗАГСе (летом и не такое бывает!)

Сумка Lime, 4 999 руб. Шелковые it-шоперы Carven есть у нас дома (а прямо сейчас еще и со скидкой!)

Сумка Lime, 4 999 руб.

Шелковые it-шоперы Carven есть у нас дома (а прямо сейчас еще и со скидкой!)

Платок Urbantiger, 3 740 руб. Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly

Платок Urbantiger, 3 740 руб.

Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly-принтами. Айтемы, в том числе шелковые платки, украсили мордочками собак и одной тигриной (в честь маскота бренда!)

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