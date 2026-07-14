Кейпы-дождевики, ретро-галстуки и стеганые шаровары: нашли 20 классных вещей из шелка

Юбка Walk of Shame, 75 000 руб.

Юбки-баллоны всё еще с нами, но не такие, как прежде, а в актуальном силуэте с расширенным поясом и объемом от середины бедра. А у Андрея Артемова они еще и в супермодном неоново-зеленом оттенке