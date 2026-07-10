Сумки-розы, платья-сирены и кольца-бицепсы: модный вишлист июля

Новая коллекция ювелирных садовников Alvaar вдохновлена безграничными возможностями тела и души, о которых фаундер бренда Эльвира Ломовская задумалась, наблюдая за подругами, знакомыми и просто окружающими ее женщинами. «Второй год наблюдаю, как девчонки вокруг меня заходят в спорт — бегают, ходят в зал, играют в теннис и боксируют. Который год наблюдаю как все мы вокруг ищем ответы — ходим на терапию, читаем книги, обсуждаем кино. Мир меняется, и мы становимся сильнее. Не только физически», — рассказала основательница о задумке коллекции. В первый дроп вошли четыре кольца, символизирующих внутреннюю и внешнюю силу, которая есть у каждого из нас — от вариантов с лепестками-бицепсами до украшений в виде пирсинга, напоминающих о том, что любые проколы заживают. А второй дроп, в который вошли еще пять айтемов (пусеты, моносерьги, подвески и кулоны), уже ждет вас на сайте.