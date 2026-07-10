Сумки-розы, платья-сирены и кольца-бицепсы: модный вишлист июля

Pet-friendly-свитшоты Lime, импрессионистские халаты-кувшинки и пижамы-сакура Any Wowzers, ювелирные цветы-силачи Alvaar и ворсистые лео-лодочки R×BShoes — собрали главные фэшн-мастхэвы июля.
Any Wowzers
Виртуоз акварельных принтов Анна Баркова в очередной раз лишила нас всех причин снимать пижаму перед выходом из дома и выпустила новую летнюю коллекцию вау-костюмов. Несмотря на отпускной вайб кампейна пестрые сеты пригодятся и в будничной дольче вита: например, трендовые бермуды носим в комбо с майкой на тонких бретелях и сабо на танкетке, а двойку с импрессионистскими кувшинками (на зависть Клоду Моне!) забираем в осень при поддержке тренча и лоферов.
Lime Kids
Признаемся в любви питомцам не только на словах, но и с помощью футболок, свитшотов и жилетов с кидкорными принтами и вышивками в виде кошек и собак. Линейку для девочек дополнили О-образными розовыми брюками в зеленую полоску, джинсами с jelly-подвесками и очаровательными мэриджейнами. Плюс: выпустили несколько айтемов, которые пригодятся на осень или уже сейчас во время прохладных июльских вечеров, например, вязаные жилеты в клетку и алые куртки-баллоны с кокеткорным воротничком. А у мальчиков — тотальный ретро-спорт и преппи. Любителям первого понравятся шуршащие колорблок-олимпийки и треники. А самым прилежным советуем примерить академичные жилеты с V-образным вырезом, полосатые поло и костюмные брюки объемного кроя.
Bondarev
Если вы не хотите это — значит, вы это еще не видели: художник Сергей Бондарев выпустил не просто шоперы, а авоськи с приставкой «арт». В микродроп (название оправдано тиражом в 50 экземпляров!) вошли три варианта сумок с авторскими принтами по мотивам работ мастера. Не верите нам, послушайте самого автора: «Супер качество, супер принт и супер моделечка!».
Alvaar
Новая коллекция ювелирных садовников Alvaar вдохновлена безграничными возможностями тела и души, о которых фаундер бренда Эльвира Ломовская задумалась, наблюдая за подругами, знакомыми и просто окружающими ее женщинами. «Второй год наблюдаю, как девчонки вокруг меня заходят в спорт — бегают, ходят в зал, играют в теннис и боксируют. Который год наблюдаю как все мы вокруг ищем ответы — ходим на терапию, читаем книги, обсуждаем кино. Мир меняется, и мы становимся сильнее. Не только физически», — рассказала основательница о задумке коллекции. В первый дроп вошли четыре кольца, символизирующих внутреннюю и внешнюю силу, которая есть у каждого из нас — от вариантов с лепестками-бицепсами до украшений в виде пирсинга, напоминающих о том, что любые проколы заживают. А второй дроп, в который вошли еще пять айтемов (пусеты, моносерьги, подвески и кулоны), уже ждет вас на сайте.
My812 x Mercy bag
Фэшн-романтики объединились с сумочниками Mercy bag и повторили их культовую модель La Saucisse (носят все — от фэшн-инфлюсера Маши Червоткиной до стилиста Ирины Рыжик и журналиста Анны Махориной!) в фирменном для петербуржцев цвете (конечно, пастельно-розовом!). Стейтмент-таксу дополнили еле заметной вышивкой в виде розы и брендингом на подкладке.
Meowshka
Наш ответ индислизу — фэйрикор Meowshka
Феи-крестные петербургского фэнси-винтажа Meowshka Лидия Метельская и Виктория Сергеева хранят коллекционные платья Yves Saint Laurent и Givenchy, отшивают из архивных тканей рюши-блумерсы (получили патент!), а теперь грациозно заходят на поле демикутюра. В новой коллекции осваивают хитовые бирюзовые оттенки и переодевают нас в шелковые коктейльные мини, шифоновые кэтсьюты и крепдешиновые black-tie-платья (так и видим на верных фанатах бренда — фэшн-дивах Марии Грудиной и Юлии Вороновой!).
Maison David
Косплеим олдмани-шик с кожаным шопером Maison David
Сумки из замши оттенков приглушенной оливы и мокрой земли — маст-хэв сезона, подтверждено новейшими коллекциями The Row и Hermes. Наш фаворит — геометричный шопер от мастеров кэжуал-шика Maison David (уже в фэшн-хабе Rendez-Vous!). Миксуем с кожаными лоферами (украшены акцентным рантом!) от итальянских ремесленников Giovanni Fabiani — в таком луке смело отправляемся в культурное пространство «Третье место», где обитает грандиозная экспозиция арт-люкса «Голова современника» из собрания коллекционера Дениса Химиляйне (главная за последние 10 лет выставка совриска в Петербурге!).
Ksubi
Танцуем под Шаде в сверкающих пайетках Ksubi
В июле пайетки, перья и глиттер повсюду — заверено Алессандро Микеле в Valentino и Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga. Ну а мы только за! Выезжаем в старейший в Петербурге универмаг «Au Pont Rouge. У Красного моста» за джинсовыми Y2K-жилетками и брюками Ksubi (бренд уважают Трэвис Скотт, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky!), которые сиднейские гуру стритвира щедро украсили пайетками. Сочетаем с массивными ремнями и казаками, а затем идем красиво флексить под виниловый лайв в бар-фонотеку «Октав» (место силы гастромеломанов!).
Falconeri
Топим за экошик в устойчивых топах Falconeri
Наш маст-хэв этим летом — нюдовые футболки и брюки-палаццо (окрашены при помощи сверхэкологичных минеральных порошков!) от итальянских гуру трикотажа и виртуозов доступной роскоши (вам олдмани или rich-mom-эстетику?) Falconeri под вдумчивым руководством худрука Джулии Сартини. Надеваем сразу пару футболок (лэйеринг!) и медитативно фланируем по выставке «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Русском музее (маст-визит лета в Петербурге!).
Furla
Гроза нам не грозила — доказано лучерзарным хобо Furla
Сумка Furla
Больше никакой хмурой готики и мрачного индислиза — только вимсимаксинг (читай: крейзи-принты и колорблок!), и это важнейший кор лета 2026 года. Следуем примеру главных фэшн-амбассадоров тренда (привет, Гарри Стайлз и Мариса Беренсон!) и выкручиваем на максимум цвет в гардеробе. Дополняем пестрые жакеты в пайетках и рубашки в ромашках уважаемой сумкой — канареечным хобо Iride, которое итальянские ремесленники Furla выполнили из мягкой текстурированной кожи и снабдили съемным ремешком (превращается в кросс-боди!). Выгуливаем как на террасе французского бистро Cecile на «Севкабеле» (с лучшим видом на залив!), так и на премьере спектакля «Счастье» в БДТ (8 и 9 июля!) от режиссера Лизы Дороничевой (любимая ученица Андрея Могучего!).
Antelope The Label
Оттачиваем античный фэшн-шик в белоснежных рубашках Antelope The Label
Этим летом дизайнеры вкрашились в Древнюю Грецию — раскрыли тему драпировок на максимум. Тяжеловесы мирового подиума Николя Жескьер, Пьерпаоло Пиччоли и Алессандро Микеле выдали флеш-рояль из белоснежных платьев, туник и кейпов в сложносочиненных складках. Поддерживаем даже в нордических условиях Петербурга: надеваем летящие белые рубашки от виртуозов льняных тканей Antelope The Label (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). По совету байеров комбинируем блузы-туники с принтованными джинсами Domrebel и минималистичными сабо-чешками AGL, а затем отправляемся хоть в Греческий зал Эрмитажа, хоть на собрание книжного клуба по «Царице воздуха» Джона Рёскина (нон-фикшн-бестселлер об античных мифах!).
Giuseppe Di Morabito
Приручаем мермейдкор в платьях-сиренах Giuseppe Di Morabito
Вот это камбэк сезона — худрук Chanel Матье Блази возвращает в топ морскую эстетику, наряжая нас в сетчатые туники и перламутровые платья, украшенные чешуйчатыми пайетками. С модным домом солидарен итальянский виртуоз вечернего гардероба Джузеппе ди Морабито (одевает Шер, Леди Гагу и Сабрину Карпентер!). Этим летом украсил минималистичный футляр акцентными бра-ракушками, а на Финский залив платье заботливо доставили байеры культового концепт-стора Very. Усиливаем образ остромодными вьетнамками на танкетке и колье-наклейками — в таком луке спешим на выставку индийского совриска «О сладости мира» в Эрмитаж (главный арт-бэнгер лета!).
ДЛТ
Нашли в ДЛТ идеальный купальник, достойный гардероба слэй-иконы «Эйфории» Мэдди Перес! Это сверкающее боди от итальянцев Missoni (фирменные зигзаги расшиты пестрыми пайетками и металлизированными нитями!), в котором планируем душевно чиллить на веранде открытого бассейна у Флагштока!
R×BShoes
Этим летом анималистичные принты в прайме (заверено Джонатаном Андерсоном в круизной коллекции Dior!), так что смело надеваем леопардовые лодочки R×BShoes от петербургского обувного кутюрье Милы Разгуляевой-Благонравовой на «Чайку» МДТ (в главных ролях — примы театра Елизавета Боярская и Анна Завтур!) в честь закрытия сезона (30 июля!).
IUMAN
Пляжные плавки — база мужского гуччикора, тем более в суровых фэшн-условиях надвигающегося эль-ниньо! Выбираем пестрые бермуды от IUMAN (мужская линейка итальянского супербренда белья Intimissimi!): надеваем вместе с льняными рубашками (кашемир лета!) и выносим гастроприговор новейшему ресторану metsä на берегу бухты Желтой (пляжное место силы летом 2026 года!)
Karl Lagerfeld
Тотал-лук Karl Lagerfeld
Не знаем, какую субличность зумеры планируют разблокировать в 30 лет, но мы (в +30) готовимся косплеить пляжную фэшн-диву Кендалл Дженнер. По совету инфлюенсера дополняем винтажное бикини плетеным хобо-баулом — лучший приготовили французские фэшн-гуру Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!).
Doucal’s
Сабо Doucal’s
Усы, аэродинамические очки, проводные наушники и сандалии Doucal’s из мягкого черного нубука, снабженные перекрестными ремешками и легкой резиновой подошвой (сверхкомфорт!), — вот нишевый стартерпак для нашего уикенда в «Доме культуры и отдыха ЮИ» (гастрооткрытие лета на Петроградке!).
No One
В мультибренд No One завезли новинку итальянских обувщиков Fabi — флагманскую модель кроссовок F65 в обновленном дизайне. В этом сезоне бренд переосмысляет трендовую гоночную эстетику. Массивная подошва кроссовок с выраженными ребрами и защитный носок считываются как обвес болида — здесь работает тот же инженерный принцип, когда форма продиктована защитой корпуса и аэродинамикой, а крупный рельефный логотип «F65» на боковой панели выполнен в той же графике, что и культовая эмблема «F1».
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