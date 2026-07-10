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Вещи

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Сумки-розы, платья-сирены и кольца-бицепсы: модный вишлист июля

Pet-friendly-свитшоты Lime, импрессионистские халаты-кувшинки и пижамы-сакура Any Wowzers, ювелирные цветы-силачи Alvaar и ворсистые лео-лодочки R×BShoes — собрали главные фэшн-мастхэвы июля. 

Any Wowzers

Комплект Any Wowzers, 28 000 руб.

Комплект Any Wowzers, 28 000 руб.

Комплект Any Wowzers, 32 000 руб.

Комплект Any Wowzers, 32 000 руб.

Бермуды Any Wowzers, 13 000 руб.

Бермуды Any Wowzers, 13 000 руб.

Виртуоз акварельных принтов Анна Баркова в очередной раз лишила нас всех причин снимать пижаму перед выходом из дома и выпустила новую летнюю коллекцию вау-костюмов. Несмотря на отпускной вайб кампейна пестрые сеты пригодятся и в будничной дольче вита: например, трендовые бермуды носим в комбо с майкой на тонких бретелях и сабо на танкетке, а двойку с импрессионистскими кувшинками (на зависть Клоду Моне!) забираем в осень при поддержке тренча и лоферов. 

Lime Kids

Тотал-луки Lime Kids

Тотал-луки Lime Kids

Футболка Lime Kids, 1 399 руб.

Футболка Lime Kids, 1 399 руб.

Признаемся в любви питомцам не только на словах, но и с помощью футболок, свитшотов и жилетов с кидкорными принтами и вышивками в виде кошек и собак. Линейку для девочек дополнили О-образными розовыми брюками в зеленую полоску, джинсами с jelly-подвесками и очаровательными мэриджейнами. Плюс: выпустили несколько айтемов, которые пригодятся на осень или уже сейчас во время прохладных июльских вечеров, например, вязаные жилеты в клетку и алые куртки-баллоны с кокеткорным воротничком. А у мальчиков — тотальный ретро-спорт и преппи. Любителям первого понравятся шуршащие колорблок-олимпийки и треники. А самым прилежным советуем примерить академичные жилеты с V-образным вырезом, полосатые поло и костюмные брюки объемного кроя. 

Bondarev

Сумка Bondarev, 4 990 руб.

Сумка Bondarev, 4 990 руб.

Если вы не хотите это — значит, вы это еще не видели: художник Сергей Бондарев выпустил не просто шоперы, а авоськи с приставкой «арт». В микродроп (название оправдано тиражом в 50 экземпляров!) вошли три варианта сумок с авторскими принтами по мотивам работ мастера. Не верите нам, послушайте самого автора: «Супер качество, супер принт и супер моделечка!». 

Alvaar

Коллекция «Сильные цветы» Alvaar

Коллекция «Сильные цветы» Alvaar

Коллекция «Сильные цветы» Alvaar

Коллекция «Сильные цветы» Alvaar

Новая коллекция ювелирных садовников Alvaar вдохновлена безграничными возможностями тела и души, о которых фаундер бренда Эльвира Ломовская задумалась, наблюдая за подругами, знакомыми и просто окружающими ее женщинами. «Второй год наблюдаю, как девчонки вокруг меня заходят в спорт — бегают, ходят в зал, играют в теннис и боксируют. Который год наблюдаю как все мы вокруг ищем ответы — ходим на терапию, читаем книги, обсуждаем кино. Мир меняется, и мы становимся сильнее. Не только физически», — рассказала основательница о задумке коллекции. В первый дроп вошли четыре кольца, символизирующих внутреннюю и внешнюю силу, которая есть у каждого из нас — от вариантов с лепестками-бицепсами до украшений в виде пирсинга, напоминающих о том, что любые проколы заживают. А второй дроп, в который вошли еще пять айтемов (пусеты, моносерьги, подвески  и кулоны), уже ждет вас на сайте. 

My812 x Mercy bag

Сумка My812 x Mercy bag, 29 000 руб.

Сумка My812 x Mercy bag, 29 000 руб.

Фэшн-романтики объединились с сумочниками Mercy bag и повторили их культовую модель La Saucisse (носят все — от фэшн-инфлюсера Маши Червоткиной до стилиста Ирины Рыжик и журналиста Анны Махориной!) в фирменном для петербуржцев цвете (конечно, пастельно-розовом!). Стейтмент-таксу дополнили еле заметной вышивкой в виде розы и брендингом на подкладке. 

Meowshka

Наш ответ индислизу — фэйрикор Meowshka

Платье Meowshka, 215 000 руб.

Платье Meowshka, 215 000 руб.

Феи-крестные петербургского фэнси-винтажа Meowshka Лидия Метельская и Виктория Сергеева хранят коллекционные платья Yves Saint Laurent и Givenchy, отшивают из архивных тканей рюши-блумерсы (получили патент!), а теперь грациозно заходят на поле демикутюра. В новой коллекции осваивают хитовые бирюзовые оттенки и переодевают нас в шелковые коктейльные мини, шифоновые кэтсьюты и крепдешиновые black-tie-платья (так и видим на верных фанатах бренда — фэшн-дивах Марии Грудиной и Юлии Вороновой!).

Maison David

Косплеим олдмани-шик с кожаным шопером Maison David

Сумка Maison David, Rendez-Vous, 4 990 руб.

Сумка Maison David, Rendez-Vous, 4 990 руб.

Лоферы Giovanni Fabiani, Rendez-Vous, 33 140 руб.

Лоферы Giovanni Fabiani, Rendez-Vous, 33 140 руб.

Сумки из замши оттенков приглушенной оливы и мокрой земли — маст-хэв сезона, подтверждено новейшими коллекциями The Row и Hermes. Наш фаворит — геометричный шопер от мастеров кэжуал-шика Maison David (уже в фэшн-хабе Rendez-Vous!). Миксуем с кожаными лоферами (украшены акцентным рантом!) от итальянских ремесленников Giovanni Fabiani — в таком луке смело отправляемся в культурное пространство «Третье место», где обитает грандиозная экспозиция арт-люкса «Голова современника» из собрания коллекционера Дениса Химиляйне (главная за последние 10 лет выставка совриска в Петербурге!).

Ksubi

Танцуем под Шаде в сверкающих пайетках Ksubi

Жилет Ksubi, «У Красного моста», 31 120 руб.

Жилет Ksubi, «У Красного моста», 31 120 руб.

Рубашка Ksubi, «У Красного моста», 22 900 руб.

Рубашка Ksubi, «У Красного моста», 22 900 руб.

В июле пайетки, перья и глиттер повсюду — заверено Алессандро Микеле в Valentino и Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga. Ну а мы только за! Выезжаем в старейший в Петербурге универмаг «Au Pont Rouge. У Красного моста» за джинсовыми Y2K-жилетками и брюками Ksubi (бренд уважают Трэвис Скотт, Кендалл Дженнер и A$AP Rocky!), которые сиднейские гуру стритвира щедро украсили пайетками. Сочетаем с массивными ремнями и казаками, а затем идем красиво флексить под виниловый лайв в бар-фонотеку «Октав» (место силы гастромеломанов!).

Falconeri

Топим за экошик в устойчивых топах Falconeri

Джемпер Falconeri, 17 900 руб.

Джемпер Falconeri, 17 900 руб.

Топ Falconeri, 19 900 руб.

Топ Falconeri, 19 900 руб.

Поло Falconeri, 24 900 руб.

Поло Falconeri, 24 900 руб.

Наш маст-хэв этим летом — нюдовые футболки и брюки-палаццо (окрашены при помощи сверхэкологичных минеральных порошков!) от итальянских гуру трикотажа и виртуозов доступной роскоши (вам олдмани или rich-mom-эстетику?) Falconeri под вдумчивым руководством худрука Джулии Сартини. Надеваем сразу пару футболок (лэйеринг!) и медитативно фланируем по выставке «Великая. Образ женщины в русском искусстве» в Русском музее (маст-визит лета в Петербурге!).

Furla

Гроза нам не грозила — доказано лучерзарным хобо Furla

Сумка Furla

Сумка Furla

Больше никакой хмурой готики и мрачного индислиза — только вимсимаксинг (читай: крейзи-принты и колорблок!), и это важнейший кор лета 2026 года. Следуем примеру главных фэшн-амбассадоров тренда (привет, Гарри Стайлз и Мариса Беренсон!) и выкручиваем на максимум цвет в гардеробе. Дополняем пестрые жакеты в пайетках и рубашки в ромашках уважаемой сумкой — канареечным хобо Iride, которое итальянские ремесленники Furla выполнили из мягкой текстурированной кожи и снабдили съемным ремешком (превращается в кросс-боди!). Выгуливаем как на террасе французского бистро Cecile на «Севкабеле» (с лучшим видом на залив!), так и на премьере спектакля «Счастье» в БДТ (8 и 9 июля!) от режиссера Лизы Дороничевой (любимая ученица Андрея Могучего!).

Antelope The Label

Оттачиваем античный фэшн-шик в белоснежных рубашках Antelope The Label

Рубашка Antelope The Label, No One, 24 990 руб.

Рубашка Antelope The Label, No One, 24 990 руб.

Этим летом дизайнеры вкрашились в Древнюю Грецию — раскрыли тему драпировок на максимум. Тяжеловесы мирового подиума Николя Жескьер, Пьерпаоло Пиччоли и Алессандро Микеле выдали флеш-рояль из белоснежных платьев, туник и кейпов в сложносочиненных складках. Поддерживаем даже в нордических условиях Петербурга: надеваем летящие белые рубашки от виртуозов льняных тканей Antelope The Label (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!). По совету байеров комбинируем блузы-туники с принтованными джинсами Domrebel и минималистичными сабо-чешками AGL, а затем отправляемся хоть в Греческий зал Эрмитажа, хоть на собрание книжного клуба по «Царице воздуха» Джона Рёскина (нон-фикшн-бестселлер об античных мифах!).

Giuseppe Di Morabito

Приручаем мермейдкор в платьях-сиренах Giuseppe Di Morabito

Платье Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 190 800 руб.

Платье Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 190 800 руб.

Платье Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 190 800 руб.

Платье Giuseppe Di Morabito, Golden Line, 190 800 руб.

Вот это камбэк сезона — худрук Chanel Матье Блази возвращает в топ морскую эстетику, наряжая нас в сетчатые туники и перламутровые платья, украшенные чешуйчатыми пайетками. С модным домом солидарен итальянский виртуоз вечернего гардероба Джузеппе ди Морабито (одевает Шер, Леди Гагу и Сабрину Карпентер!). Этим летом украсил минималистичный футляр акцентными бра-ракушками, а на Финский залив платье заботливо доставили байеры культового концепт-стора Very. Усиливаем образ остромодными вьетнамками на танкетке и колье-наклейками — в таком луке спешим на выставку индийского совриска «О сладости мира» в Эрмитаж (главный арт-бэнгер лета!).

ДЛТ

Купальник Missoni, ДЛТ, 93 050 руб.

Купальник Missoni, ДЛТ, 93 050 руб.

Нашли в ДЛТ идеальный купальник, достойный гардероба слэй-иконы «Эйфории» Мэдди Перес! Это сверкающее боди от итальянцев Missoni (фирменные зигзаги расшиты пестрыми пайетками и металлизированными нитями!), в котором планируем душевно чиллить на веранде открытого бассейна у Флагштока!

R×BShoes

Туфли R×BShoes, 39 000 руб.

Туфли R×BShoes, 39 000 руб.

Этим летом анималистичные принты в прайме (заверено Джонатаном Андерсоном в круизной коллекции Dior!), так что смело надеваем леопардовые лодочки R×BShoes от петербургского обувного кутюрье Милы Разгуляевой-Благонравовой на «Чайку» МДТ (в главных ролях — примы театра Елизавета Боярская и Анна Завтур!) в честь закрытия сезона (30 июля!).

IUMAN

Пляжные шорты IUMAN, 9 999 руб.

Пляжные шорты IUMAN, 9 999 руб.

Пляжные плавки — база мужского гуччикора, тем более в суровых фэшн-условиях надвигающегося эль-ниньо! Выбираем пестрые бермуды от IUMAN (мужская линейка итальянского супербренда белья Intimissimi!): надеваем вместе с льняными рубашками (кашемир лета!) и выносим гастроприговор новейшему ресторану metsä на берегу бухты Желтой (пляжное место силы летом 2026 года!)

Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Тотал-лук Karl Lagerfeld

Не знаем, какую субличность зумеры планируют разблокировать в 30 лет, но мы (в +30) готовимся косплеить пляжную фэшн-диву Кендалл Дженнер. По совету инфлюенсера дополняем винтажное бикини плетеным хобо-баулом — лучший приготовили французские фэшн-гуру Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!).

Doucal’s

Сабо Doucal’s

Сабо Doucal’s

Усы, аэродинамические очки, проводные наушники и сандалии Doucal’s из мягкого черного нубука, снабженные перекрестными ремешками и легкой резиновой подошвой (сверхкомфорт!), — вот нишевый стартерпак для нашего уикенда в «Доме культуры и отдыха ЮИ» (гастрооткрытие лета на Петроградке!).

No One

Кроссовки Fabi, No One, 15 740 руб.

Кроссовки Fabi, No One, 15 740 руб.

В мультибренд No One завезли новинку итальянских обувщиков Fabi — флагманскую модель кроссовок F65 в обновленном дизайне. В этом сезоне бренд переосмысляет трендовую гоночную эстетику. Массивная подошва кроссовок с выраженными ребрами и защитный носок считываются как обвес болида — здесь работает тот же инженерный принцип, когда форма продиктована защитой корпуса и аэродинамикой, а крупный рельефный логотип «F65» на боковой панели выполнен в той же графике, что и культовая эмблема «F1».

Материал из номера:
Июль

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