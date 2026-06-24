Как древние греки в очередной раз заинфлюенсили нам платья-хитоны, сандалии Гермеса и тиары-венки?

Фиксируем закономерность: как только одна из фэшн-столиц начинает принимать у себя участников Олимпийских игр (вспоминаем античный бум по время Олимпиады в Париже!), модели на Неделях моды облачаются в хитоноподобные платья, ювелирные венки и сандалии. Зимние игры в Милане — не исключение. Пока атлеты мерились физическими силами, креативные директора упражнялись в аллюзиях на гардероб жителей древнегреческих полисов. Обсуждаем, как эллины снова превратились в трендсеттеров и где искать модные айтемы прямо сейчас.
В сезоне SS'26 каноничные белоснежные драпировки показали сразу несколько брендов: в Ludovic De Saint Sernin увидели вечернее макси со структурным лифом и полупрозрачной юбкой, в Alberta Ferretti сделали ставку на более повседневный вариант — платье расслабленного кроя замиксовали с сандалиями на плоском ходу, а Давид Кома отшил асимметричную юбку с прикрывающей одну грудь бретелью. В Balmain предложили не ограничиваться только белым и вывели на подиум модель в сложносочиненном оливковом миди, напоминающем античный хитон. А судя по кампейну Lanvin Resort 2027 айтемы в древнегреческом стиле не сойдут с пьедестала как минимум до следующей осени.
Эллины не прошли мимо и мудбордов дизайнеров обуви и аксессуаров. Главным хайлайтом круизного шоу Chanel стали ахиллесовы напяточники, выполненные из золотистой кожи. Roberto Cavalli и Emilio Pucci вернули в моду (и в наши вишлисты!) античные сандалии. А в Isabel Marant показали пару, напоминающую обувь древнегреческих атлетов (прапрапрадедушки современных кроссовок!). По совету Пьерпаоло Пиччоли венчаем себя драгоценными диадемами. Плюс: обзаводимся парой массивных антикварных украшений, например, серьгами с показа Zimmermann.
Собственная свадьба — отличный повод попробовать себя в роли древнегреческой богини. По этому случаю примеряем платье-кейп из полупрозрачного шелка MVST при поддержке тиары-меандра «Русская сказка». В качестве второго образа присматриваемся к платью, полностью расшитому стеклярусом из bridal-коллекции Mu:s. За туникой Артемиды выстраиваемся в очередь к Rasario (тотальный мэтч с золотистыми сандалиями Jimmy Choo из ДЛТ!). А при желании оставляем лишь намек на античность с помощью драпированных топов — из лаймового хлопка Kalmanovich или из струящейся молочной вискозы Cois — в сочетании с классическими брюками, оверсайз-джинсами или расклешенными миди-юбками.
Главные по массивным браслетам будто из шкатулки Афродиты — ювелиры Sevenworlds. Лаконичный золотой браслет с жемчужиной, заботливо обвивающий запястье, нашли в jewelry-кладовых Lhasa, а акцентные серьги-капители заметили у профи феминных black-tie-платьев Lichi.
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