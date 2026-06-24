Как древние греки в очередной раз заинфлюенсили нам платья-хитоны, сандалии Гермеса и тиары-венки?

В сезоне SS'26 каноничные белоснежные драпировки показали сразу несколько брендов: в Ludovic De Saint Sernin увидели вечернее макси со структурным лифом и полупрозрачной юбкой, в Alberta Ferretti сделали ставку на более повседневный вариант — платье расслабленного кроя замиксовали с сандалиями на плоском ходу, а Давид Кома отшил асимметричную юбку с прикрывающей одну грудь бретелью. В Balmain предложили не ограничиваться только белым и вывели на подиум модель в сложносочиненном оливковом миди, напоминающем античный хитон. А судя по кампейну Lanvin Resort 2027 айтемы в древнегреческом стиле не сойдут с пьедестала как минимум до следующей осени.