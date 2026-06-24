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Как древние греки в очередной раз заинфлюенсили нам платья-хитоны, сандалии Гермеса и тиары-венки?

Фиксируем закономерность: как только одна из фэшн-столиц начинает принимать у себя участников Олимпийских игр (вспоминаем античный бум по время Олимпиады в Париже!), модели на Неделях моды облачаются в хитоноподобные платья, ювелирные венки и сандалии. Зимние игры в Милане — не исключение. Пока атлеты мерились физическими силами, креативные директора упражнялись в аллюзиях на гардероб жителей древнегреческих полисов. Обсуждаем, как эллины снова превратились в трендсеттеров и где искать модные айтемы прямо сейчас. 

Ludovic De Saint Sernin SS'26

Ludovic De Saint Sernin SS'26

Alberta Ferretti SS'26

Alberta Ferretti SS'26

Lanvin Resort 2027

Lanvin Resort 2027

Mossi SS'26

Mossi SS'26

Balmain SS'26

Balmain SS'26

David Koma SS'26

David Koma SS'26

В сезоне SS'26 каноничные белоснежные драпировки показали сразу несколько брендов: в Ludovic De Saint Sernin увидели вечернее макси со структурным лифом и полупрозрачной юбкой, в Alberta Ferretti сделали ставку на более повседневный вариант — платье расслабленного кроя замиксовали с сандалиями на плоском ходу, а Давид Кома отшил асимметричную юбку с прикрывающей одну грудь бретелью. В Balmain предложили не ограничиваться только белым и вывели на подиум модель в сложносочиненном оливковом миди, напоминающем античный хитон. А судя по кампейну Lanvin Resort 2027 айтемы в древнегреческом стиле не сойдут с пьедестала как минимум до следующей осени. 

Chanel Resort 2027

Chanel Resort 2027

Balenciaga Resort 2027

Balenciaga Resort 2027

Roberto Cavalli SS'26

Roberto Cavalli SS'26

Emilio Pucci SS'26

Emilio Pucci SS'26

Isabel Marant SS'26

Isabel Marant SS'26

Zimmermann Resort 2027

Zimmermann Resort 2027

Rabanne SS'26

Rabanne SS'26

Эллины не прошли мимо и мудбордов дизайнеров обуви и аксессуаров. Главным хайлайтом круизного шоу Chanel стали ахиллесовы напяточники, выполненные из золотистой кожи. Roberto Cavalli и Emilio Pucci вернули в моду (и в наши вишлисты!) античные сандалии. А в Isabel Marant показали пару, напоминающую обувь древнегреческих атлетов (прапрапрадедушки современных кроссовок!). По совету Пьерпаоло Пиччоли венчаем себя драгоценными диадемами. Плюс: обзаводимся парой массивных антикварных украшений, например, серьгами с показа Zimmermann. 

Платье MVST, ДЛТ, 394 500 руб.

Платье MVST, ДЛТ, 394 500 руб.

Тиара «Русская сказка», 350 000 руб.

Тиара «Русская сказка», 350 000 руб.

Платье Rasario, 200 000 руб.

Платье Rasario, 200 000 руб.

Браслет Lera Treyger, 180 000 руб.

Браслет Lera Treyger, 180 000 руб.

Платье Izeta, 165 000 руб.

Платье Izeta, 165 000 руб.

Собственная свадьба — отличный повод попробовать себя в роли древнегреческой богини. По этому случаю примеряем платье-кейп из полупрозрачного шелка  MVST при поддержке тиары-меандра «Русская сказка». В качестве второго образа присматриваемся к платью, полностью расшитому стеклярусом из bridal-коллекции Mu:s. За туникой Артемиды выстраиваемся в очередь к Rasario (тотальный мэтч с золотистыми сандалиями Jimmy Choo из ДЛТ!). А при желании оставляем лишь намек на античность с помощью драпированных топов — из лаймового хлопка Kalmanovich или из струящейся молочной вискозы Cois — в сочетании с классическими брюками, оверсайз-джинсами или расклешенными миди-юбками. 

Платье Mu:s, 110 000 руб.

Платье Mu:s, 110 000 руб.

Сандалии Jimmy Choo, ДЛТ, 95 700 руб.

Сандалии Jimmy Choo, ДЛТ, 95 700 руб.

Браслет Sevenworlds, 54 900 руб.

Браслет Sevenworlds, 54 900 руб.

Платье Say No More x Daniil Antsiferov, 41 000 руб.

Платье Say No More x Daniil Antsiferov, 41 000 руб.

Топ Kalmanovich, 31 500 руб.

Топ Kalmanovich, 31 500 руб.

Сандалии Ancient Greek Sandals, ДЛТ, 25 350 руб.

Сандалии Ancient Greek Sandals, ДЛТ, 25 350 руб.

Главные по массивным браслетам будто из шкатулки Афродиты — ювелиры Sevenworlds. Лаконичный золотой браслет с жемчужиной, заботливо обвивающий запястье, нашли в jewelry-кладовых Lhasa, а акцентные серьги-капители заметили у профи феминных black-tie-платьев Lichi.

Топ Cois, 16 000 руб.

Топ Cois, 16 000 руб.

Кольцо Dzhanelli, 15 000 руб.

Кольцо Dzhanelli, 15 000 руб.

Колье «Бронницкий ювелир», 13 716 руб.

Колье «Бронницкий ювелир», 13 716 руб.

Платье Lichi, 10 999 руб.

Платье Lichi, 10 999 руб.

Сандалии Befree, 4 799 руб.

Сандалии Befree, 4 799 руб.

Серьги Lichi, 1 999 руб.

Серьги Lichi, 1 999 руб.

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