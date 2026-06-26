Дудл-слингбэки, ретро-купальники и пилатес-униформа: модный дайджест

Save the date: уже завтра (27 июня!) в Царском селе пройдет XVI сезон «Ассоциаций» — мероприятия, где модный показ превращается site-specific спектакль под открытым небом. Тема 2026 года — «Красота объединяет», в рамках которой дизайнеры вдохновлялись культурным многообразием России с целью отразить всевозможные традиционные техники, ремесленные практики и локальные художественные мотивы в собственном творчестве. В этом сезоне свои коллекции покажут Александра Гапанович (Москва — Мурманск), Нелли Крук (Нижний Новгород), Сергей Сысоев (Москва) и Султан Салиев (Казань), а режиссером «Ассоциаций» впервые выступит Алексей Франдетти — неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и один из ведущих постановщиков музыкального театра в России (в его портфолио — «Турандот» в Большом театре и «Трехгрошовая история» в Театре им. Комиссаржевской!). Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника «Царское село».