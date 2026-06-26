Дудл-слингбэки, ретро-купальники и пилатес-униформа: модный дайджест

Идеальный мэтч треников и солидных лоферов из коллаборации «Питерский щит» х Homies, фэшн-база Gate31 (самодостаточные футболки, мини-шорты и лонгсливы из хлопкового трикотажа!), коврики-подставки для украшений 47 Store x Rowrug (сделаны вручную!) и другие модные релизы недели — в дайджесте Собака.ru.
ЦУМ
Поздравляем ЦУМ с новым фэшн-резидентом — шанхайским брендом Shushu/Tong. Суперсила марки — феминность с иронией. Фаундеры Люшу Лей и Ютун Цзян исследуют ретро-эстетику и виртуозно жонглируют бантиками, оборками и рюшами, сдабривая их нарочитой небрежностью — заломами на ткани, ободранными краями жакета, потертой кожей. Поэтому теперь за кукольными жакетами, кокеткорными мини-платьями и добропорядочными кардиганами в винтажном стиле выстраиваемся в очередь на четвертый этаж универмага.
«Питерский щит» х Homies
Коллаборация недели: два лауреата премии «ТОП50» Собака.ru — крестный отец пацанского стритвира Константин Рязанцев (победитель 2026 года!) и тапочный артизан Виталий Поляков (победитель 2024 года!) — выпустили совместный дроп. Получились идеальные кожаные лоферы (с резиновой набойкой — не цокает!), трушные олимпийки и брюки в лампасах, которые первой примерила петербургская модель и муза Гленна Мартенса Nat Veil (чуем, совсем скоро увидим на подиуме кутюрной Недели моды в Париже!). С 24 по 29 июня коллекцию можно примерить в пространстве «Питерского щита» на Каменноостровском проспекте, 32.
Arny Praht x Школа дизайна НИУ ВШЭ
В витринах и зале флагмана Arny Praht распустились гигантские ромашки — это результат коллаборации со студентами Вышки, которые создали настоящие арт-объекты из экокожи под руководством куратора Никиты Зелепухина. Работа приурочена к выходу новой коллекции Summer of Love, вдохновленной вайбом 1960-х. Отсюда — музыкальные инструменты, расположившиеся на траве из искусственной кожи и отсылающие к культовым летним фестивалям и группе The Beatles. Все элементы были изготовлены и собраны командой вручную — от псевдотравяного ковра до огромного ромашкового дерева в центре пространства. Увидеть арт+фэшн-экспозицию можно уже сейчас в главном бутике бренда на Большом проспекте П.С., 92.
Gate31
Рассматриваем новую линию кэжуал-гуру Gate31: команда показала мини-дроп (первый из трех!) Base 2.0, куда вошли универсальные и практичные айтемы из мягкого хлопкового трикотажа. А именно — приталенные миди-платья на тонких бретелях, шорты и расклешенные брюки с подвернутым поясом (наша пилатес-униформа!), асимметричные майки и топы-бандо, а еще образцовые футболки и лонгсливы. Вещи представлены в трех цветах — белом, черном и светло-сером.
47 Store x Rowrug
Мультибренд украшений 47 Store объединился со студией ковров ручной работы Rowrug. В совместную коллекцию вошли миниатюрные (15-20 см) тафтинговые коврики-подставки для хранения колец, сережек и других небольших украшений, а еще — декоративные ковры, вдохновленные ироничными стикерами для украшений из коллекции 47 Store, которые можно положить на пол или украсить ими стену.
Надя Комарова, основатель Rowrug
Нам понравилась сама идея украшения как чего-то живого и изменяемого. Вещи, которые можно подстраивать под себя, под настроение, под собственное ощущение. Захотелось перевести это в текстильный формат и сделать объекты, которые не воспринимаются как просто декор. Для нас ковер давно уже не просто вещь на полу. Нам нравится, когда предмет вызывает эмоцию и становится частью повседневной жизни.
GJO.E
Команда бренда GJO.E (Grunge John Orchestra. Explosion) отметила открытие первого флагманского магазина на Петроградке. Во время вечеринки была представлена экспозиция архивных моделей марки. Среди них — дутые куртки с ирокезами, голографические пуховики и псевдопоношенные рюкзаки из потертой кожи. Плюс: в честь открытия GJO.E подготовили подарки — лимитированные дроп кожаных кардхолдеров с символикой Санкт-Петербурга, которые можно получить при любой покупке в магазине до 30 июня включительно.
Паче
Задуваем десять свечек на деньрожденном торте бренда «Паче». По случаю юбилея команда выпустила кампейн, вдохновленный летом в деревне. Три подруги, сбежавшие за город, целыми днями исследуют местность, купаются в речке и спасаются от жары, обливаясь водой из ведер. И даже не планируют менять купальник на что-то другое. В съемке приняли участие как бестселлеры «Паче», так и новинки, например, слитные купальник в ретро стиле с контрастными бретелями.
Peter Kaiser
Поздравляем, вы еще на один шаг ближе к отпуску, а остаток пути советуем пройти (а потом положить в чемодан и увезти с собой!) в парах из летней коллекции Peter Kaiser. Среди хайлайтов — дудл-слингбэки на небольшом квадратном каблуке, сабо из небесно-голубой замши с гранд-бантами (напоминаем, это тренд!) и дофаминовые мокасины (наш фаворит — модель в ярко-желтом оттенке!). В честь выхода дропа команда выпустила средиземноморский фэшн+гастро-кампейн (в главных ролях — спелые томаты, перчики чили и кукурузный початок!).
«Ассоциации»
Save the date: уже завтра (27 июня!) в Царском селе пройдет XVI сезон «Ассоциаций» — мероприятия, где модный показ превращается site-specific спектакль под открытым небом. Тема 2026 года — «Красота объединяет», в рамках которой дизайнеры вдохновлялись культурным многообразием России с целью отразить всевозможные традиционные техники, ремесленные практики и локальные художественные мотивы в собственном творчестве. В этом сезоне свои коллекции покажут Александра Гапанович (Москва — Мурманск), Нелли Крук (Нижний Новгород), Сергей Сысоев (Москва) и Султан Салиев (Казань), а режиссером «Ассоциаций» впервые выступит Алексей Франдетти — неоднократный лауреат премии «Золотая маска» и один из ведущих постановщиков музыкального театра в России (в его портфолио — «Турандот» в Большом театре и «Трехгрошовая история» в Театре им. Комиссаржевской!). Узнать подробнее о мероприятии и приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника «Царское село».
Комментарии (0)