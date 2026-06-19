Кольца-яблоки, сумки-подушки и жакеты для верховой езды: модный дайджест

Лето — повод для нового купальника. Даже если отпуск вы планируете не раньше сентября. Для бельевых виртуозов Blizhe купальник давно перестал был прерогативой пляжей, вместо этого он превратился в неотъемлемую часть летней повседневности — для бассейна после работы, спонтанной поездки к воде, выходного за городом и бани. Специально для этого команда выпустила дроп купальников, в который вошли как базовые, так и совершенно новые модели. Но центром коллекции стали необычные оттенки — трендовый кобальтовый, теплый горчичный и чернично-йогуртовый. Важный плюс: все айтемы изготовлены из премиального бифлекса, который отлично переносит контакт с хлором, солнцем, SPF и маслами, дольше сохраняет первоначальный внешний вид и быстро сохнет. А поэтому вы запросто можете утром купаться в бассейне, а вечером надеть тот же купальник в качестве топа или боди в тандеме со стейтмент-юбкой.