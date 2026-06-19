Кольца-яблоки, сумки-подушки и жакеты для верховой езды: модный дайджест

Жокейский дроп Анны Семак в коллаборации с Saint-Tokyo и Cocoshniсk (блузы с жабо, головные уборы с плюмажем и щетки для коней!), художественное кольцо с гранд-жемчужиной Caviar Jewellery (среди референсов — картина «Суд Париса» Константина Маковского и одноименный древнегреческий миф!) и цветотерапевтические купальники Blizhe — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
ДЛТ
В ДЛТ стартовали Beauty Days: до 21 июня дарят двойные бонусы на покупки косметики и парфюмерии, презентуют корнер с интерьерными ароматами Mercury Home Collection, угощают мороженым и моктейлями от гуру безалкогольных напитков Drinksome. Ну а бьюти-мастера Saint Pierre проводят SPA-ритуалы для рук и делают суперукладки!
Cocoshnick x Saint Tokyo х Анна Семак
Премьера! Показываем хайлайты конного дропа Анны Семак — создан в коллаборации с Saint-Tokyo и Cocoshniсk! Бархатные шлемы, стеганые куртки, секси-бриджи и щетки для коней — вот главные герои фэшн-дропа Anna’s Secret Racing! Главная it-girl Петербурга (и заядлый конник с табуном в семь лошадей!) Анна Семак выпустила коллаборацию с петербургскими модистами Cocoshnick и кэжуал-деконструктивистами Saint-Tokyo: с опорой на подиумные коды Ann Demeulemeester отшили для нас приталенные кожаные жакеты, байроновские блузы и джинсы, украшенные боковой шнуровкой. И да, все внимание на головные уборы! Вам канотье из черного фетра или плюмаж, ставший модным суперхитом премии «ТОП50» Собака.ru (доказано фэшн-инфлюэнсером Екатериной Смольниковой!).
Caviar Jewellery х Музей Фаберже
Кольцо Caviar Jewellery х Музей Фаберже
Петербуржцы Caviar Jewellery создали кольцо по случаю выставки «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» в Музее Фаберже. В центре внимания — важнейшее полотно выставки братьев Маковских, картина «Суд Париса», вдохновленная одноименным древнегреческим мифом. Дизайн кольца — массивная жемчужина на извилистой серебристой ветви — оммаж тому самому яблоку, которым богиня раздора Эрида пыталась поссорить богинь Геру, Афину и Афродиту. Однако замысел у драгоценного яблока Caviar Jewellery совсем иной — объединить историю и современность, искусство и моду.
Befree x Chois
Коллаборация недели: петербургская звездочка коттеджкорных пижам Софья Власова из Chois выпустила совместную коллекцию с топовым массмаркетом Befree. Приготовила для нас чилловые капри (в фирменных рюшах!), кардиганы-розочки, хлопковые корсеты и сумки-подушки — ну а главной героиней средиземноморского кампейна стала модель и художница Jolie Alien.
Blizhe
Лето — повод для нового купальника. Даже если отпуск вы планируете не раньше сентября. Для бельевых виртуозов Blizhe купальник давно перестал был прерогативой пляжей, вместо этого он превратился в неотъемлемую часть летней повседневности — для бассейна после работы, спонтанной поездки к воде, выходного за городом и бани. Специально для этого команда выпустила дроп купальников, в который вошли как базовые, так и совершенно новые модели. Но центром коллекции стали необычные оттенки — трендовый кобальтовый, теплый горчичный и чернично-йогуртовый. Важный плюс: все айтемы изготовлены из премиального бифлекса, который отлично переносит контакт с хлором, солнцем, SPF и маслами, дольше сохраняет первоначальный внешний вид и быстро сохнет. А поэтому вы запросто можете утром купаться в бассейне, а вечером надеть тот же купальник в качестве топа или боди в тандеме со стейтмент-юбкой.
Morфeus
Для тех летних дней, когда причин снимать пижаму — примерно ноль, команда Morфeus придумала комплекты уличной домашней одежды. Футболки, рубашки и шорты, созданные из мягкого трикотажа и хлопка, без лишних сложностей сопроводят вас на прогулку с собакой, в ближайший супермаркет или в кинотеатр на районе. А еще — все модели пижам подходят как девушкам, так и парням (чем не повод для совместной покупки?).
2Mood
Полупрозрачные аладдины, жаккардовые кимоно, асимметричные топы с драпировками, полосатые пижамы и трикотажные зигзаг-сеты в стиле 70-х — команда 2Mood собрала беспроигрышную отпускную капсулу, которая пригодится и в городе. Основу дропа составили платья всех мастей — от атласных комбинаций до воздушных сарафанов на тонких бретелях и ретро-ночнушек с цветочными вышивками. А в качестве материалов выбрали легкие и дышащие материалы — лен, батист, вискозу и шелк.
Au Pont Rouge и «Охта Парк»
Au Pont Rouge и «Охта Парк»
Универмаг «Au Pont Rouge. У Красного моста» совместно с курортом «Охта Парк» разработали летние капсулы, вдохновленные загородным отдыхом. Стилисты Универмага поженили пестрые рубашки и поло Drôle de Monsieur со спортивными шоперами A.P.C., цветочные ретро-платья Mar de Margaritas — с акцентными босоножками Miista, а пестрые пижамы Any Wowzers — с культовыми вьетнамками Tkees (буквально сливаются с оттенком кожи!). Бонус: при покупке вещей из коллаборации можно выиграть вау-призы от «Охта Парка», среди которых — сертификаты на услуги курорта, посещение SPA-комплекса Ohtakai и уикенд по системе «все включено». А гостей пятизвездочных коттеджей будут ждать комплименты от Универмага.
No One
По случаю старта летней распродажи (скидки до 40%!) No One показал новый кампейн, вдохновленный dolce-vita-вайбами Амальфитанского побережья. Выбираемся на пляж в лаконичном купальнике Diesel, а для вау-кадра на фоне заходящего солнца набрасываем куртку Domrebel с гранжевым принтом, рифмуем ее с джинсовыми босоножками Principe di Bologna и повязываем на талии алую бандану Moschino. А когда жара окончательно спадет, отправляемся петлять по узким улицам Позитано в сливочно-желтой толстовке Favorite Daughter, полосатых шортах Hinnominate в пижамном стиле и ультрамодных сникерах AGL. База мужского летнего гардероба — свободная рубашка Acupuncture в духе британского андеграунда, широкие брюки-парашюты Etudes Studio и кеды Enterprise Japan, которые при желании можно заменить на белые кожаные сабо Baldinini. А вечером примеряем рубашку-кроше Principe di Bologna в тандеме с замшевыми мокасинами Sturlini.
Doucal's
Перед началом миланской Недели мужской моды другой итальянский город стал местом для не менее важного фэшн-события. Во Флоренции прошла легендарная выставка мужской моды Pitti Immagine Uomo, где чествовали победителей одноименной премии. В этом году им стал итальянский обувной бренд Doucal's. Марка была создана в 1973 году Марио Джаннини, а теперь ей управляет второе поколение семьи — братья Джанни и Джерри Джаннини. За это время бренд вырос из небольшой мастерской Ducale (именно таким было первоначальное название!) в международную компанию с более чем 1000 точек продаж в 60 странах. Однако награда была присуждена не только за бизнес-успех Doucal's, но и за продвижение и поддержку всей модной индустрии Италии.
Комментарии (0)