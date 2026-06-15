Age of Innocence, 32 700 руб.

Не опять, а снова! На время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам, леопардовый принт вернулся на подиумы главных трендсеттеров — от Jil Sander до Celine и Prada. А еще одно весомое доказательство того, что леопард great again — пятнистые (и ворсистые!) босоножки Age of Innocence (ни один из кошачьих не пострадал!)