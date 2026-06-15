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В открытую: нашли 15 трендовых пар босоножек на лето

Выворачиваем оптимизм на максимум и даже в условиях петербургских +18 не отказываемся от вау-босоножек. Невидимые peep-toe, пушистые сандалии, бальные туфли и плетеные мюли с каблуком-мороженым — собрали 15 актуальных пар, которым под силу дополнить не только пасторальные сарафаны, но и (не забываем о погоде!) увесистые кожаные бомберы, ретро-плащи и маскулинные двойки. 

Saint Laurent, ДЛТ, 134 500 руб. Не просто босоножки, а готовый стайлинг-трюк. Худрук Saint Laurent сочинил пару сразу из атласа двух оттенков — без

Saint Laurent, ДЛТ, 134 500 руб.

Не просто босоножки, а готовый стайлинг-трюк. Худрук Saint Laurent сочинил пару сразу из атласа двух оттенков — без лишних усилий обеспечат минималистичную комбинацию или строгую маскулинную двойку приставкой «вау»

Gianvito Rossi, ДЛТ, 117 500 руб. А мы вас не заметили! Невидимая обувь дала о себе знать еще в прошлом году, появившись на подиуме Chloe, Bottega

Gianvito Rossi, ДЛТ, 117 500 руб.

А мы вас не заметили! Невидимая обувь дала о себе знать еще в прошлом году, появившись на подиуме Chloe, Bottega Veneta и Saint Laurent. В этом сезоне тренд взяли в оборот все — от локальных фэшн-гигантов Lime и Befree до нишевых итальянцев Gianvito Rossi (карамельные peep-toe и отдохнувшая в отпуске кожа — match made in heaven!)

Casadei, No One, 77 990 руб. Топ неожиданных концовок: начинались босоножки Casadei как обычные туфли-лодочки, а закончились как вьетнамки

Casadei, No One, 77 990 руб.

Топ неожиданных концовок: начинались босоножки Casadei как обычные туфли-лодочки, а закончились как вьетнамки 

Vic Matie, Golden Line, 48 000 руб. В условиях экономической рецессии затягиваем потуже пояса, а в случае босоножек Vic Matie — ремешки (тут их целых

Vic Matie, Golden Line, 48 000 руб.

В условиях экономической рецессии затягиваем потуже пояса, а в случае босоножек Vic Matie — ремешки (тут их целых восемь!)

Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 46 200 руб. Лето на-обувном — босоножки-корзинки с каблуком в виде подтаявшего мороженого с подиума Maison Mihara

Maison Mihara Yasuhiro, DayNight, 46 200 руб.

Лето на-обувном — босоножки-корзинки с каблуком в виде подтаявшего мороженого с подиума Maison Mihara Yasuhiro (защитят не только от жары, но и от фэшн-скуки!)

Henry Beguelin, «Кашемир и Шелк», 39 718 руб. Что за ребячество: отсутствие летних каникул — не повод отказываться и от инфантильных сандалек. Но если

Henry Beguelin, «Кашемир и Шелк», 39 718 руб.

Что за ребячество: отсутствие летних каникул — не повод отказываться и от инфантильных сандалек. Но если в пары из «Детского мира» вы уже не помещаетесь, примерьте вариант из натуральной замши от итальянцев Henry Beguelin

Age of Innocence, 32 700 руб. Не опять, а снова! На время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам, леопардовый принт вернулся на

Age of Innocence, 32 700 руб.

Не опять, а снова! На время уступив первенство зебрам, змеям, коровам и даже оленятам, леопардовый принт вернулся на подиумы главных трендсеттеров — от Jil Sander до Celine и Prada. А еще одно весомое доказательство того, что леопард great again — пятнистые (и ворсистые!) босоножки Age of Innocence (ни один из кошачьих не пострадал!)

12Storeez, 26 000 руб. Просто сабо — хорошо, а чешуйчатые на танкетке — лучше!

12Storeez, 26 000 руб.

Просто сабо — хорошо, а чешуйчатые на танкетке — лучше!

Coccinelle, BNSclub, 25 900 руб. В этом году банты повсюду — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до кокеткорных

Coccinelle, BNSclub, 25 900 руб.

В этом году банты повсюду — от ретро-рубашек Saint Laurent и расшитых жемчугом пелерин Christian Dior до кокеткорных босоножек Coccinelle

Ash, Универмаг «Московский», 23 900 руб. Фаундеры Ash (обожают Джиджи Хадид, Селена Гомес и Кара Делевинь!) — француз Патрик Итье и итальянец Леонелло

Ash, Универмаг «Московский», 23 900 руб.

Фаундеры Ash (обожают Джиджи Хадид, Селена Гомес и Кара Делевинь!) — француз Патрик Итье и итальянец Леонелло Кальвани — сочинили СДВГ-сабо с подвижными ремешками, металлическими петельками и пряжками на радость беспокойным рукам 

Ekonika, 18 990 руб. Пока главные российские it-girls (передаем привет фэшн-инфлюенсеру Саше Буримовй и журналисту Насте Полетаевой!) дружно покоряют

Ekonika, 18 990 руб.

Пока главные российские it-girls (передаем привет фэшн-инфлюенсеру Саше Буримовй и журналисту Насте Полетаевой!) дружно покоряют танцевальные паркеты, в топ обувных трендов врываются босоножки, напоминающие бальные туфли. Наш фаворит — пара, инкрустированная кристаллами, из Ekonika 

Lime, 13 999 руб. Наш ответ кувшинкам Christian Dior и астрам Chanel — лилии, которые украсили нимфейные босоножки Lime

Lime, 13 999 руб.

Наш ответ кувшинкам Christian Dior и астрам Chanel — лилии, которые украсили нимфейные босоножки Lime

Maria Mishina, 12 990 руб. Пушистомания захватила не только осенне-зимний гардероб, но и показы сезона SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не

Maria Mishina, 12 990 руб.

Пушистомания захватила не только осенне-зимний гардероб, но и показы сезона SS'26. Кутаться в шубы летом, конечно, не заставляем (а вот новый креативный директор Mugler Мигель Кастро Фрейтас — да!), но присмотреться к босоножкам с мохнатой стелькой Maria Mishina очень даже советуем

Love Republic, 11 999 руб. Главная обувь этого лета — та же, что прошлого. Если базовыми вьетнамками вы уже успели обзавестись в 2025-ом, то советуем

Love Republic, 11 999 руб.

Главная обувь этого лета — та же, что прошлого. Если базовыми вьетнамками вы уже успели обзавестись в 2025-ом, то советуем присмотреться к парам поинтереснее, например, плетенкам на небольшом каблуке Love Republic

Wysh, 6 990 руб. Обувщики Wysh укротили сразу два тренда — поженили ультрамодную танкетку с пасторальной клеткой виши

Wysh, 6 990 руб.

Обувщики Wysh укротили сразу два тренда — поженили ультрамодную танкетку с пасторальной клеткой виши 

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