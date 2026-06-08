Подвески-гранаты, серьги-яблоки и смородиновые диадемы: собрали 11 украшений с фруктами и ягодами

Пока июнь только набирает силу, мы собираем урожай: в нашем ювелирном лукошке поместились бриллиантовые груши De Grisogono, карельская морошка Roman Nikonov, земляника «RS 1912 Русские самоцветы» и уже очищенная от кожуры мандаринка Epic.
Серьги De Grisogono, ДЛТ, 3 289 000 руб.
Висит груша нельзя скушать: в качестве отгадки швейцарцы De Grisogono (их шедевры бодро перемещаются из Женевы в шкатулки Рианны, Дуа Липы и Эльзы Хоск!) подготовили ювелирные плоды из белого золота, инкрустированные белыми и желтыми бриллиантами
Кольцо Roman Nikonov, 2 240 000 руб.
Ювелиры Roman Nikonov увековечили достояние соседней Карелии в золоте — теперь морошка не только растет в лесах, но и аппетитно свисает с инкрустированного цитринами и бриллиантами кольца из коллекции «Сказочный лес»
Серьги Liza Borzaya, 2 160 000 руб.
Почти целую корзинку яблок (не простых, а золотых!) насобирала ювелир Елизавета Борзунова — нанизала на длинные серьги с бриллиантами и оставила сушиться
Наливная гранд-жемчужина поспела на золотой цепочке-ветке Lhasa
Диадема «Русская сказка», 470 000 руб.
Ювелирный садовод Петр Аксенов вырастил смородиновые гроздья (ягоды из кораллов, а листочки инкрустированы топазами!) на серебряной диадеме (Деметра — не меньше!)
Пробовали очистить мандаринку так, чтобы кожура осталась целой? Ювелиры Epic — да: аккуратно отделили янтарную сердцевину от золотой корочки и... не съели, а превратили пупырчатую пружинку в длинные серьги (на радость нам!)
Кольцо «Альдзена», AllTime, 39 130 руб.
Ювелиры «Альдзена» придумали свою версию Райского яблока — желание его присвоить не карается изгнанием из Эдема, а одобряется и даже поощряется
Колье Style Avenue, 37 800 руб. (скоро в наличии)
В вашем лукошке не хватает одной ягоды — серебряной малины Style Avenue
Брошь «RS 1912 Русские самоцветы», 26 900 руб.
Ловите идею для коллекции: ботанические броши из коллаборации «RS 1912 Русские самоцветы» и Татьяны Поляковой. Наш ягодный фаворит «Гербария» — земляника из серебра, покрытая разноцветной эмалью
Подиумная вишня Jacquemus есть у нас дома: команда Klever сочинила натуралистичные кольца, серьги, колье и браслеты из двух оттенков металла
Смотрим на покрытые эмалью серьги Sokolov — видим натюрморты импрессионистов — от Сезанна до Ван Гога и Грабаря
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