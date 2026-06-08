Подвески-гранаты, серьги-яблоки и смородиновые диадемы: собрали 11 украшений с фруктами и ягодами

Кольцо Roman Nikonov, 2 240 000 руб.

Ювелиры Roman Nikonov увековечили достояние соседней Карелии в золоте — теперь морошка не только растет в лесах, но и аппетитно свисает с инкрустированного цитринами и бриллиантами кольца из коллекции «Сказочный лес»