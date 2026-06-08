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Подвески-гранаты, серьги-яблоки и смородиновые диадемы: собрали 11 украшений с фруктами и ягодами

Пока июнь только набирает силу, мы собираем урожай: в нашем ювелирном лукошке поместились бриллиантовые груши De Grisogono, карельская морошка Roman Nikonov, земляника «RS 1912 Русские самоцветы» и уже очищенная от кожуры мандаринка Epic. 

Серьги De Grisogono, ДЛТ, 3 289 000 руб. Висит груша нельзя скушать: в качестве отгадки швейцарцы De Grisogono (их шедевры бодро перемещаются из

Серьги De Grisogono, ДЛТ, 3 289 000 руб.

Висит груша нельзя скушать: в качестве отгадки швейцарцы De Grisogono (их шедевры бодро перемещаются из Женевы в шкатулки Рианны, Дуа Липы и Эльзы Хоск!) подготовили ювелирные плоды из белого золота, инкрустированные белыми и желтыми бриллиантами

Кольцо Roman Nikonov, 2 240 000 руб. Ювелиры Roman Nikonov увековечили достояние соседней Карелии в золоте — теперь морошка не только растет в лесах

Кольцо Roman Nikonov, 2 240 000 руб.

Ювелиры Roman Nikonov увековечили достояние соседней Карелии в золоте — теперь морошка не только растет в лесах, но и аппетитно свисает с инкрустированного цитринами и бриллиантами кольца из коллекции «Сказочный лес»

Серьги Liza Borzaya, 2 160 000 руб. Почти целую корзинку яблок (не простых, а золотых!) насобирала ювелир Елизавета Борзунова — нанизала на длинные

Серьги Liza Borzaya, 2 160 000 руб.

Почти целую корзинку яблок (не простых, а золотых!) насобирала ювелир Елизавета Борзунова — нанизала на длинные серьги с бриллиантами и оставила сушиться 

Кулон Lhasa, 730 000 руб. Наливная гранд-жемчужина поспела на золотой цепочке-ветке Lhasa

Кулон Lhasa, 730 000 руб.

Наливная гранд-жемчужина поспела на золотой цепочке-ветке Lhasa 

Диадема «Русская сказка», 470 000 руб. Ювелирный садовод Петр Аксенов вырастил смородиновые гроздья (ягоды из кораллов, а листочки инкрустированы

Диадема «Русская сказка», 470 000 руб. 

Ювелирный садовод Петр Аксенов вырастил смородиновые гроздья (ягоды из кораллов, а листочки инкрустированы топазами!) на серебряной диадеме (Деметра — не меньше!)

Серьги Epic, 377 200 руб. Пробовали очистить мандаринку так, чтобы кожура осталась целой? Ювелиры Epic — да: аккуратно отделили янтарную сердцевину от

Серьги Epic, 377 200 руб.

Пробовали очистить мандаринку так, чтобы кожура осталась целой? Ювелиры Epic — да: аккуратно отделили янтарную сердцевину от золотой корочки и... не съели, а превратили пупырчатую пружинку в длинные серьги (на радость нам!)

Кольцо «Альдзена», AllTime, 39 130 руб. Ювелиры «Альдзена» придумали свою версию Райского яблока — желание его присвоить не карается изгнанием из

Кольцо «Альдзена», AllTime, 39 130 руб.

Ювелиры «Альдзена» придумали свою версию Райского яблока — желание его присвоить не карается изгнанием из Эдема, а одобряется и даже поощряется

Колье Style Avenue, 37 800 руб. (скоро в наличии) В вашем лукошке не хватает одной ягоды — серебряной малины Style Avenue

Колье Style Avenue, 37 800 руб. (скоро в наличии)

В вашем лукошке не хватает одной ягоды — серебряной малины Style Avenue

Брошь «RS 1912 Русские самоцветы», 26 900 руб. Ловите идею для коллекции: ботанические броши из коллаборации «RS 1912 Русские самоцветы» и Татьяны

Брошь «RS 1912 Русские самоцветы», 26 900 руб.

Ловите идею для коллекции: ботанические броши из коллаборации «RS 1912 Русские самоцветы» и Татьяны Поляковой. Наш ягодный фаворит «Гербария» — земляника из серебра, покрытая разноцветной эмалью

Кольцо Klever, 15 000 руб. Подиумная вишня Jacquemus есть у нас дома: команда Klever сочинила натуралистичные кольца, серьги, колье и браслеты из двух

Кольцо Klever, 15 000 руб.

Подиумная вишня Jacquemus есть у нас дома: команда Klever сочинила натуралистичные кольца, серьги, колье и браслеты из двух оттенков металла

Серьги Sokolov, 7 550 руб. Смотрим на покрытые эмалью серьги Sokolov — видим натюрморты импрессионистов — от Сезанна до Ван Гога и Грабаря

Серьги Sokolov, 7 550 руб.

Смотрим на покрытые эмалью серьги Sokolov — видим натюрморты импрессионистов — от Сезанна до Ван Гога и Грабаря

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