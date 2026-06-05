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Вещи

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Платья-клумбы, свинг-лодочки и ковбойские шляпы: модный вишлист июня

Соломенный дроп Cocoshnick (вам федору, панаму или сумку-корзинку?), ретролодочки Renzo Mercuri (в духе ревущих 1920-х!), точеные жакеты Rockabi (на зависть Saint Laurent!) и садово-парковая коллекция Lime (Бриджертоны, подвиньтесь!) — собрали главные модные мастхэвы первого месяца лета. 

Tatyana Kochnova Atelier

Восхитительный white-tie-кутюр уже в Tatyana Kochnova Atelier

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 703 000 руб.

Платье Tatyana Kochnova Atelier, 703 000 руб.

Рок-звезда петербургского брайдал-кутюра Татьяна Кочнова одевает русских невест А-листа (от примы Большого театра Элеоноры Севенард до фэшн-инфлюенсера Марии Червоткиной!), а в этом сезоне совершает свадебный переворот. Больше никаких антикварных турнюров и кафедральных мантий — только остромодные платья-халтеры с шелковыми юбками-медузами (ну, шик!).

Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-луки Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Тотал-лук Lime

Цветочные принты и вышивка, кружевная отделка, приталенные силуэты, баски и рюши — ключевые составляющие круизной капсулы Lime. В центре внимания — романтичные платья из хлопка и воздушного атласа, мини-сарафаны из денима и сеты в ретро-стиле из жаккарда. Вайб будто вы заглянули на послеобеденный чай к Бриджертонам поддерживают очаровательные балетки из прозрачной сетки, серьги в виде розовых бутонов и босоножки с флористическими аппликациями. 

My812

Лонгслив My812, 23 000 руб.

Лонгслив My812, 23 000 руб.

Топ My812, 9 450 руб.

Топ My812, 9 450 руб.

За лучшим летним трикотажем отправляемся в к фэшн-романтикам My812: отшили капсулу с лонглсливами из фактурного шелка, юбками, сеты из полупрозрачной вискозы и майками со шнуровкой на спине. Отдельное вау — палитра: кладем в корзину асимметричный топ в пыльно-голубом оттенке, фисташковую миди-юбку с драпировкой и горчичную мини. 

Cocoshnick 

Шляпа Cocoshnick, 21 500 руб.

Шляпа Cocoshnick, 21 500 руб.

Главные герои новой круизной коллекции шляпников Cocoshnick — головные уборы из соломы. А в компанию к ковбойским шляпам с загибающимися полями, всевозможным панамкам и классическим федорам добавили чудо-корзинку в духе той, что носила Джейн Биркин (есть в трех оттенках — бежевом, карамельном и черном!).

Arny Praht

Органайзер для сумки Arny Praht, 1 900 руб.

Органайзер для сумки Arny Praht, 1 900 руб.

Новинка для тех, у кого в сумке вечный бардак: команда Arny Praht выпустила яркий органайзер, который вместит всё, что вам нужно — от ключей до блеска для губ. Бонус: расцветка, напоминающая ретро-матрас, которую даже жалко прятать внутри тоута или шопера.

Urbantiger

Urbantiger x Данил Дэге

Urbantiger x Данил Дэге

Urbantiger x Данил Дэге

Urbantiger x Данил Дэге

Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly-принтами. Футболки, шелковый платок и носки украсили мордочками собак и одной тигриной (в честь маскота бренда!). Собаки часто становились центральными образами работ Данила, но давно вышли за рамки просто мотива. Для него это — всё: образ, история, эмоция, персонаж. И у него есть «идеальная собака-герой» — ее зовут Балу, это его собственный питомец, которая не только научила его любить, брать на себя ответственность, но и стала первой четырехлапой моделью. Кстати, именно хвостатые первыми примерили айтемы из коллаборации во время съемки кампейна. 

MVST

Вот это кейс — крокодиловый уикенд MVST

Cумка MVST

Cумка MVST

Пополняем сумочный бестиарий кутюрным люксом — багажной сумкой MVST, которая выполнена из сверхмягкой кожи гребнистого крокодила в рамках made-to-measure направления бренда (изделие можно персонализировать!). Как положено, берем уикендер с собой в загородный велнес-ретрит, а также смело носим в роли остромодного гигатоута — хоть на бранч в новейшее новоголландское бистро B-Side от команды Kuznyahouse, хоть на рестроспективу Петра Кончаловского в Русский музей (маст-визит лета!).

Renzo Mercuri

Раздаем вайб ревущих 1920-х в ретролодочках Renzo Mercuri

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Туфли Renzo Mercuri, No One, 40 990 руб.

Этим летом неистово косплеим супергероинь ревущих 1920-х (читай: Дэйзи Бьюкенен из «Великого Гэтсби» и Джулию Флайт из «Возвращения в Брайдсхед»!). По совету Матье Блази переодеваемся в платья-флэпперы, следом натягиваем шляпку-клош (как у фэшн-инфлюенсера Лизы Барашик!), ну а в финале примеряем хитовые свинг-лодочки от итальянских обувщиков Renzo Mercuri (мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой!). Дополняем лук миниатюрным кросс-боди и полупрозрачным пыльником из органзы, чтобы вайбить под джаз (конечно, на виниле!) в баре-фонотеке Catch 22.

Diego M

Образцовые кэжуал-ветровки обнаружены у Diego M

Ветровка Diego M

Ветровка Diego M

Ветровка — главная летняя фэшн-необходимость в Петербурге и база модного гардероба (заверено подиумными визионерами Энтони Ваккарелло и Риком Оуэнсом, а также актером Робертом Паттинсоном в ромкоме «Вот это драма!»). Наш фаворит — карго-вариант (читай: хитроскроенный гибрид ветровки и кроп-тренча!) в каноничном миндальном оттенке от итальянского семейного дизайн-дуэта Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли в DIEGO M. Комбинируем с этноказаками и лазурными буткатами и устраиваем себе хоть балабановскую кинопрогулку по Васильевскому острову (желательно в компании вау-экскурсовода Федора Балабанова!), хоть вечерний смотр хитов Каннского кинофестиваля на дачной террасе.

Geox

Бежим фэшн-марафон красиво — в технологичных сникерах Geox

Кроссовки Geox

Кроссовки Geox

Бег в фэшн-прайме — Миучча Прада топит за яркие ретроолимпийки, а Дюран Лантинк припас авангардные леггинсы и футуристичные спортшик-очки. В мире удобных кроссовок с отрывом лидируют мастеровитые сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато: дропнули сникеры Spherica, снабженные системой Fast In. Суперсила — в мгновенном обувании без рук и шнуровки (благодаря твердой вставке в области пятки надеваются быстрее лоферов!). Тем временем мембрана Respira гарантирует идеальную амортизацию, а технологичная ткань из полиуретана — безупречную водонепроницаемость. Так что смело бросаем вызов беговым гикам на главном петербургском марафоне «Белые ночи» (4 июля!) и на сверхзвуковой скорости преодолеваем эпический ночной маршрут от «Газпром Арены» до Дворцовой площади!

Valley

Манифистируем эру роскошного ледикора в стейтмент-обуви Valley

Туфли Valley, 11 785 руб.

Туфли Valley, 11 785 руб.

Туфли Valley, 13 990 руб.

Туфли Valley, 13 990 руб.

Оксане Рим приготовиться: на смену олдмани-вайбам спешит роскошный ледикор. Больше никаких кашемировых треников и растянутых джемперов — только щедро украшенные кристаллами платья-флэпперы, как у кинодивы Джиллиан Андерсон на подиуме Miu Miu, и идеальные платья-футляры в духе Лорен Санчез-Безос на Met Gala. Входим в новую эру красиво — в замшевых и глянцевых лодочках от мастеровитых петербургских обувщиков Valley (с 20-летним стажем!): планируем носить в комбо с перламутровыми топами и леопардовыми юбками-футлярами, чтобы как следует вписаться в шик-интерьер Николаевского зала Эрмитажа на гранд-выставке о Екатерине I (культурный маст-визит лета!).

JM Studio

Блузы JM Studio, 34 000 руб.

Блузы JM Studio, 34 000 руб.

Ледикор — это new look 2020-х, убеждены Acne Studios (голосуют за плиссированные миди-юбки в дуэте с сапогами-чулками), Chanel (переодевают нас в раритетные платья-флэпперы!) и худрук JM Studio Юлия Матвиенко. Она этим летом провозглашает эру прайма для блейзеров-кейпов, которые планируем выгуливать на светский фэшн-бранч в сенсационный ресторан Baski & Monegaski от сооснователя «Шаляпина» Леонида Ноткина.

Rockabi

Жакет Rockabi, 55 000 руб.

Жакет Rockabi, 55 000 руб.

Отказываемся от оверсайз-пиджаков в пользу точеных прямолинейных вариантов — лучшие (читай: на зависть Saint Laurent!) нашли у петербургских кожемяк Rockabi. Подпоясываем молочный жакет тонким ремешком, дополняем шелковым шарфом и спешим на премьеру «На дне» патриарха МДТ Льва Додина (20 и 21 июня!).

Prodan

Туфли Prodan, 35 900 руб.

Туфли Prodan, 35 900 руб.

Мы нашли авангардные крейзи-туфли (да и еще в остромодном анималистичном принте!), достойные выхода на все Met Gala и Coachella мира — это пятнистые босоножки-далматинцы от московских виртуозов стейтмент-туфель Prodan. Обувной гик Мария Бирюкова вложила всю свою любовь к сверкающим лодочкам в собственный фэшн-бренд, чтобы нам было в чем идти на вог-бал лауреатов премии ТОП50 House of Bonchinche 6 июня!

Rendez-Vous

Тотал-луки Maison David, Rendez-Vous

Тотал-луки Maison David, Rendez-Vous

Ворквир — это база (в этом сезоне доказано Bottega Veneta и Dior!). Лучший рабочий деним с эталонным вайбом 7 × 7 = 49 припасли в мультибрендовом хабе Rendez-Vous. Натягиваем джинсы и рубашки Maison David, а затем дополняем хайповой it-bag Diesel и ковбойскими казаками — вот он, иконичный лук для гастротеста кюфты и лахмаджуна в новейшем ресторане Persimmon от петербургского мастера комфортфуда Алексея Алексеева.

Coccinelle

Сумка Coccinelle

Сумка Coccinelle

Брелок Coccinelle

Брелок Coccinelle

Тиктокеры выводят в топ ярко-кислотные сумки, а мы вместе с итальянскими ремесленниками Coccinelle манифестируем камбэк brat summer — выбираем мермейдкор-обвес и глянцевое кросс-боди C-Me Lock в кислотном оттенке, с которым будем флексить на Stereoleto в «Севкабеле» (13 и 14 июня!).

Intimissimi

Бюстгальтер Intimissimi, 4 699 руб.

Бюстгальтер Intimissimi, 4 699 руб.

Бельевой шик рулит (доказано Матье Блази!), так что смело осваиваем классный стайлинг-трюк сезона при помощи сверхкомфортного бра Intimissimi из ультрамягкой микрофибры (а главное, без косточек!): надеваем под полупрозрачную комбинацию и нарочито скидываем одну из бретель с плеча.

Karl Lagerfeld

Панама Karl Lagerfeld

Панама Karl Lagerfeld

Do-do-do do-do-do-do-do! Косплеим пляжный вайб из завирусившегося ретро-трека “Just The Way You Are” Milky правильно — в вайбовых соломенных шляпах и чилловых туниках от французских фэшн-гуру Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!).

Furla

Сумка Furla

Сумка Furla

Лён, подвинься: с подачи Джонатана Андерсона (и его хайповых книготоутов!) канвас стал важнейшим фэшн-материалом лета. Ну а мы только рады — пополняем коллекцию сумок полосатым кросс-боди от итальянского бренда Furla (идеально в сочетании с мермейдкорными серьгами-ракушками и палубными туфлями!).

Calzedonia

Купальник Calzedonia, 3 799 руб.

Купальник Calzedonia, 3 799 руб.

Раздаем сафари-шик (хит лета по версии Miu Miu и Hodakova!) правильно (чем южнее, тем лучше!) — миксуем купальники от итальянцев Calzedonia с карго-мини в оттенке хаки и песочными тэнктопами.

Hogl

Мюли Hogl

Мюли Hogl

Туфли-гибриды повсюду (от cникеринов до могсов)! Наш выбор на июнь — кожаные пенни-мюли от австрийских обувщиков Hogl (c 90-летним стажем!): по канонам мермейдкора снабдили туфли акцентными якорными цепями (чтобы мы твердо стояли на ногах во время мэджик-заплывов с Kuznya Cruise!).

Материал из номера:
Июнь

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