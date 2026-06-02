10 небазовых белых кед и кроссовок

Белые кеды или кроссовки — один из самых устойчивых столпов хрестоматийного базового гардероба, особенно летнего. Но эта обувь явно больше, чем вам кажется. Если от подборок белых сникеров вы отворачивались, потому что «скучно», то советуем взглянуть на ту, что собрал фэшн-отдел Собака.ru. Здесь те самые пары, которые взбунтовались против универсальных коллег и обзавелись монструозными шипами, пятипалыми подошвами и каблуками-рюмочками (что? да!), а еще наотрез отказались от шнуровки, превратились в мюли и закосплеили обувной пыльник.
Christian Dior, TSUM Collect, 89 550 руб.
Тема обувных гибридов раскрыта: пополняем коллекцию чудаковатых пар (следом за ботильонами-галошами Loewe и лоферами на танкетке Acne Studios!) кедами-эспадрильями из канваса Christian Dior (приехали в кладовые TSUM Collect с подиума сезона SS'24!)
Инфантильная обувь — важный (признак экономической рецессии!) тренд года. В доказательство Collina Strada украсили шнурки и без того пестрых кед веселыми шармами, в Ashley Williams снабдили балетки псевдонаклейками, а в Valentino разрисовали пару мордочками котят (мяу-сумка от Алессандро Микеле есть и в коллекции эклектик-дивы Ксении Собчак!)
Golden Goose, ДЛТ, 84 500 руб.
Если в мире Хейли Бибер, вы — Адам Сендлер или как минимум Шайа Лабаф, то вместо аккуратных белых кед присмотритесь к будто поношеным полумюлям Golden Goose (созданы для комбо с мятыми пижамами и бермудами из рваного денима!)
Maison Mihara Yasuhiro, KM20, 62 600 руб.
Принцесса или футболистка: любой вашей субличности подыграют бутсы на фигурном каблуке Maison Mihara Yasuhiro
MM6 Maison Margiela x Salomon, Leform, 56 990 руб.
Нишевая фэшн+аутдор-коллаборация сезона: давние друзья MM6 Maison Margiela и Salomon показали новый силуэт Cross Dust. В отличие от предыдущих пар кроссовки имеют закрывающую шнуровку гетру, которая вдохновлена фирменными пыльниками и графическими элементами на бирках Maison Margiela
Vibram x Suicoke, Peak, 28 990 руб.
Пятипалые кеды на культовой подошве Vibram уважает фэшн-редактор нашего сердца Леандра Медин. Не отстаем и миксуем со всем — от будуаркорных шорт с кружевом до пасторальных сарафанов из хлопка
Puma, Studio Slow, 21 990 руб.
Чудаковатые Puma Mostro появились на свет в 1999 году как микс гоночных шипованных подошв 1960-х и серферской обуви 1980-х. В 2024 году на волне популярности Y2K и ретрофутуризма и команда решила перевыпустить культовую пару — и не прогадала. Сегодня своими монстрами обзавелись A$AP Rocky и модель (и кумир зумеров!) Амелия Грей
Это вау: в новой модели кед команда 2Mood поженила гибкость танцевальных чешек с подошвой футбольных бутсов. И дополнила лаконичную кремовую кожу вставками в виде чешуи и изумрудной змеиной кожи
Если к ультрамодным сникеринам (комбо кроссовок и балеток) пока не готовы, примерьте более спокойный вариант с кокеткорными бантиками и застежкой Мэри Джейн от Ekonika
Самые slim sneakers (главные кроссовки года!) сезона придумали в Lime: почти полностью отказались от подошвы, сократили шнуровку до двух аккуратных стежков и отказались от технологичных материалов в пользу тончайшей овечьей кожи
