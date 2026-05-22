Вещи

Надувные каффы, вьетнамки-желе и пернатые клатчи: модный дайджест

Флористический демикутюр Meowshka, пет-френдли аксессуары PЁSIKI (от худрука бренда JENËK Евгении Петровой!), воздушные шарики украшения Yocreators и художественные платки Forced Fun Community (из коллаборации с резидентами PAF 2026!) — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.

Lime

Тотал-лук Lime

Разноцветная полоска, хлопковое шитье, вышивка ришелье и желейная обувь — вот главные составляющие летней коллекции Lime. Новый дроп и съемка вдохновлены мечтами о том самом путешествии с подругой, о котором вы договариваетесь уже пять лет. Если ваше всё-таки вот-вот случится, советуем положить в чемодан пестрые льняные двойки, хлопковые мини-сарафаны, футболки и микро-шорты в стиле ретро и ультрамодные вьетнамки из винила. 

PЁSIKI

Ошейник PЁSIKI, 14 000 руб.

Поводок PЁSIKI, 20 000 руб.

Премьера! Худрук JENËK Евгения Петрова запустила бренд pet-friendly аксессуаров PЁSIKI. Основательница бренда культовых петербургских сумок JENËK Евгения Петрова объединилась с архитектором Анной Шиманской и вывела пет-френдли аксессуары на новый фэшн-уровень — получились идеальные собачьи ошейники (можно персонализировать!), поводки, футляры для пакетиков и микро-сумочки PЁSIKI (разрабатывали айтемы полтора года!). Все вещи выполнены из мягкой кожи (той же, что и сумки JENЁK), эластичной стропы (наделена оптимальным балансом толщины, веса и мягкости!) и фурнитуры из облегченного сплава с матовым шелковистым покрытием. И сразу спойлер: скоро выпустят анатомическую шлейку! Героями дебютного кампейна стали главные амбассадоры бренда — золотистый ретривер Бадди Евгении Петровой и мальтипу Зефир Анны Шиманской.

Meowshka

Платье Meowshka, 224 000 руб.

Платье Meowshka, 254 000 руб.

Фея демикутюра Лидия Метельская выпустила новую вечернюю коллекцию. В центре внимания — цветочные узоры, которые появились на жаккарде, шелке и полупрозрачном кружеве и дополнили сложносочиненные макси-платья с драпировками, мини в восточном стиле и легкие шифоновые комбинезоны. Плюс: заметили трендовую асимметрию в виде свисающих с подолов односторонних шлейфов, разрезов и акцентного оформлении ворота. 

Yocreators

Кафф Yocreators, 15 000 руб.

Кольцо Yocreators, 40 000 руб.

Yocreators выпустили новый дроп Inflated Ego (в пер. с англ. «Раздутое эго»). Подвески, каффы, пусеты и кольца выполнены из серебра и напоминают фигурки из воздушных шариков. Так, команда напоминает, что не стоит относиться к себе, и в частности к ювелирным украшениям, которые мы носим, слишком серьезно. «Иногда так приятно взглянуть на раздутый пузырь, жаждущий одобрения и признания, и просто улыбнуться — ведь настоящий путь к себе не в признании других, а в понимании собственной ценности».

Blizhe х Фонарные бани

Сумка для банного веника Blizhe х Фонарные бани, 1 900 руб.

Петербургский бренд белья Blizhe объединился с легендарными Фонарными банями. Вместе они выпустили сумку для банного веника, в которой можно принести в баню свой собственный веник или забрать домой тот, что полюбился вам во время процедуры. Сумка выполнена из 100% хлопка и дополнена длинными ручками, чтобы веник было удобно нести на плече, если руки заняты. Важно: айтемы выпущены лимитированным тиражом (всего 75 штук!). 

Женя Пашкевич, основательница Blizhe

«Мне кажется, что сумка для веника говорит о крайне серьезных намерениях. Не каждая банщица приходит со своим веником, не каждая заберет с собой веник домой, чтобы он еще какое-то время наполнял дом ароматом и инстинктивно призывал тело расслабиться»

78glass

Кольца 78glass х PAF

Jewelry-стеклодувы 78glass выпустили кольца к старту PAF 2026. Украшения выполнены из боросиликатного стекла. Внутри каждого кольца — хаотичный и уникальный узор, который меняется в зависимости от падающего на него света. Сотрудничество мастерской с ярмаркой на этом не заканчивается: 78glass представили свой стенд с аксессуарами и другими арт-объектами из стекла. Там можно приобрести новинку до 24 мая включительно.

Forced Fun Community

Платок Forced Fun Community х PAF 2026

Коллаборации по случаю одной из главных арт-ярмарок Петербурга продолжаются: на этот раз художники PAF 2026 объединили силы с виртуозами платков и шарфов Forced Fun Community. Результат: коллекция вау-платков с работами Леры Смирновой, Саши Обособлен и Лены Троянской. Успеваем забрать в севкабельском павильоне до конца недели. 

Lichi

Платье Lichi, 14 999 руб.

Блуза Lichi, 7 999 руб.

Гуру феминных платьев Lichi выдали монохромно-белую коллекцию — в аккурат к началу свадебного сезона. Внутри — приталенные платья-годе из кружева, ажурные сеты из блуз с пелеринами и миди-юбок с басками, комплекты из хлопкового шитья, пасторальные сарафаны и полупрозрачные накидки. А из аксессуаров примеряем кружевные перчатки, викторианские жабо и пернатые клатчи. Запуск новой коллекции бренд отметил фэшн-ужином в исторических декорациях дворцово-паркового ансамбля Константиновского дворца. Среди гостей мероприятия заметили актрису Елизавету Базыкину, инфлюенсера Сашу Буримову, фэшн-блогера Дарью Костромитину. 

Calzedonia x Хейли Бибер

Купальник Calzedonia

Новый сезон Calzedonia открывает завидным сотрудничеством: инфлюенсер и фаундер косметического it-бренда Rhode Хейли Бибер стала глобальным digital-амбассадором и героиней летнего кампейна марки. Сидя у бассейна, она примерила ключевые новинки Calzedonia, в том числе минималистичный лимонный купальник Bicolor Piping с треугольным бра и плавками-танга. 

Doucal's

Кроссовки Doucal's

Громоздкие ugly-сникеры — out, аккуратные ретро-кроссовки — in. На волне тренда итальянские обувщики Doucal's выпустили три минималистичные пары в разных оттенках. Для него — Spencer из белоснежной овечьей наппы и Spencer Easy-On без шнуровки из темно-синего микса замши и льна. А для нее — Juliette, вдохновленные теннисной обувью 1990-х и выполненные из бежево-серой замши. 

Boggi Milano

В летней коллекции Boggi Milano сделали ставку на легкую шерсть и натуральный лен в белом, бежевом и песочном оттенках — из них отшили образцовые жакеты, расслабленные бермуды, классические рубашки и поло. Линейку аксессуаров пополнили трендовыми грустными авиаторами, плетеным ремнем из вискозы с деталями из кожи и дорожной сумкой. 

