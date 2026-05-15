Готик-жакеты, серьги-шипы и денди-топсайдеры: модный дайджест

Праздничные джинсы Lime, дофаминовая сумочная коллаборация Imakebags x Bitte Ruhe, коллекционные фэшн-лоты Meowshka Vintage и другие главные модные новости — в дайджесте Собака.ru.

Lime

Тотал-луки Lime

Даже если ваши джинсы не кутюрные (как у индийской модели и амбассадора Chanel Бхавиты Мандава!), вы запросто сможете отправиться в них на Met Gala. По крайней мере, так утверждает редакция американского Vogue. Тренд на праздничный деним поддержала команда Lime и в кампейне новой вечерней коллекции предложила миксовать базовые серые, белые и голубые джинсы с кружевными корсетами, расшитыми стеклярусом топами и полупрозрачными блузами со шнуровкой. При желании можно пойти по более классическому пути и выбрать для торжества нарядный ципао-жакет из черного атласа, кокеткорное мини-платье с драпировками и юбкой-баллоном или ультрамодные восточные шаровары. 

Imakebags x Bitte Ruhe

Сумка с косметичкой Imakebags x Bitte Ruhe, 46 300 руб.

Подвеска Imakebags x Bitte Ruhe, 8 600 руб.

Самая дофаминовая коллаборация месяца — фэшн-тандем сумочных профи Imakebags и кокеткор-виртуозов Bitte Ruhe. Ксения Лапшова по традиции отвечала за пошив культовых Seva (теперь в новых кислотных оттенках!), а Ксения Кудряшова дополнила их вместительными косметичками и сумочным обвесом с сердцем и картхолдером. Плюс: сердца с подвесок можно купить отдельно и использовать, например, в качестве брелока для ключей. 

Meowshka Vintage

Накидка Christian Dior, Meowshka Vintage, 157 000 руб.

Жакет Christian Lacroix, Meowshka Vintage, 138 000 руб.

Комплект Simonne Joubert, Meowshka Vintage, 98 750 руб.

В винтажных кладовых Meowshka Vintage пополнение. К новому сезону Лидия Метельская завезла новую порцию архивного люкса: выстраиваемся в очередь за готическим жакетом с прозрачными кружевными вставками Christian Lacroix, ледикорными двойками Simonne Joubert из ярко-оранжевого шелка с фуксийными цветами и гранд-накидками Christian Dior и шелковой тафты в оттенке спелой дыни. 

Siniy Vsadnik

Брюки Siniy Vsadnik, 26 000 руб.

Лонгслив Siniy Vsadnik, 15 000 руб.

Укороченная зипка с контрастным капюшоном, брюки из футера с экстремально заниженной проймой и ретро-лонгслив с акцентными рукавами и прорезью для большого пальца из новой коллекции Siniy Vsadnik — наш кор на любой выходной день. В придачу к этому команда переосмыслила легендарные камуфляжные брюки Monks — отшила их из белоснежного полупрозрачного трикотажа и дала имя Snow.

Darkrain

Кафф Darkrain, 10 600 руб. 7 420 руб.

Подвеска Darkrain, 7 600 руб. 5 320 руб.

Hot news: у ювелиров Darkrain идет сезонная распродажа. До 17 мая (включительно!) отдают айтемы из прошлых коллекций со скидкой 30%. Уже добавили в корзину таро-подвески, биколорные серьги-шипы и минималистичный кафф с цепями. 

No One

Мюли AGL, No One, 50 490 руб.

Вьетнамки Giaborghini, No One, 55 590 руб.

Топсайдеры Alexander Hotto, No One, 51 990 руб.

В новом сезоне No One отправляется в атмосферное фэшн-путешествие по Кикладскому архипелагу, взяв в референсы для летнего кампейна древнегреческие тоги, крито-микенский костюм и знаменитый бело-синий контраст архитектуры острова Санторини. В условиях испепеляющей пенникеллы не обходимся без солнцезащитных очков Baldinini и удобных мюлей AGL. А после заката устраиваем ночную фиесту при помощи вьетнамок Giaborghini, лакированного багета A.P.C. и акцентного платка Carlo Visintini, повязанного на поясе на манер микенского набедренника. В мужском гардеробе делаем ставку на вневременную денди-обувь (пригодится на палубе в открытом море и при восхождении на вулканические холмы Тиры!). Наш выбор — кожаные топсайдеры Alexander Hotto — особенно в сочетании с джинсами Icon Denim LA. 

