Готик-жакеты, серьги-шипы и денди-топсайдеры: модный дайджест

Праздничные джинсы Lime, дофаминовая сумочная коллаборация Imakebags x Bitte Ruhe, коллекционные фэшн-лоты Meowshka Vintage и другие главные модные новости — в дайджесте Собака.ru.
Lime
Даже если ваши джинсы не кутюрные (как у индийской модели и амбассадора Chanel Бхавиты Мандава!), вы запросто сможете отправиться в них на Met Gala. По крайней мере, так утверждает редакция американского Vogue. Тренд на праздничный деним поддержала команда Lime и в кампейне новой вечерней коллекции предложила миксовать базовые серые, белые и голубые джинсы с кружевными корсетами, расшитыми стеклярусом топами и полупрозрачными блузами со шнуровкой. При желании можно пойти по более классическому пути и выбрать для торжества нарядный ципао-жакет из черного атласа, кокеткорное мини-платье с драпировками и юбкой-баллоном или ультрамодные восточные шаровары.
Imakebags x Bitte Ruhe
Самая дофаминовая коллаборация месяца — фэшн-тандем сумочных профи Imakebags и кокеткор-виртуозов Bitte Ruhe. Ксения Лапшова по традиции отвечала за пошив культовых Seva (теперь в новых кислотных оттенках!), а Ксения Кудряшова дополнила их вместительными косметичками и сумочным обвесом с сердцем и картхолдером. Плюс: сердца с подвесок можно купить отдельно и использовать, например, в качестве брелока для ключей.
Meowshka Vintage
В винтажных кладовых Meowshka Vintage пополнение. К новому сезону Лидия Метельская завезла новую порцию архивного люкса: выстраиваемся в очередь за готическим жакетом с прозрачными кружевными вставками Christian Lacroix, ледикорными двойками Simonne Joubert из ярко-оранжевого шелка с фуксийными цветами и гранд-накидками Christian Dior и шелковой тафты в оттенке спелой дыни.
Siniy Vsadnik
Укороченная зипка с контрастным капюшоном, брюки из футера с экстремально заниженной проймой и ретро-лонгслив с акцентными рукавами и прорезью для большого пальца из новой коллекции Siniy Vsadnik — наш кор на любой выходной день. В придачу к этому команда переосмыслила легендарные камуфляжные брюки Monks — отшила их из белоснежного полупрозрачного трикотажа и дала имя Snow.
Darkrain
Hot news: у ювелиров Darkrain идет сезонная распродажа. До 17 мая (включительно!) отдают айтемы из прошлых коллекций со скидкой 30%. Уже добавили в корзину таро-подвески, биколорные серьги-шипы и минималистичный кафф с цепями.
No One
В новом сезоне No One отправляется в атмосферное фэшн-путешествие по Кикладскому архипелагу, взяв в референсы для летнего кампейна древнегреческие тоги, крито-микенский костюм и знаменитый бело-синий контраст архитектуры острова Санторини. В условиях испепеляющей пенникеллы не обходимся без солнцезащитных очков Baldinini и удобных мюлей AGL. А после заката устраиваем ночную фиесту при помощи вьетнамок Giaborghini, лакированного багета A.P.C. и акцентного платка Carlo Visintini, повязанного на поясе на манер микенского набедренника. В мужском гардеробе делаем ставку на вневременную денди-обувь (пригодится на палубе в открытом море и при восхождении на вулканические холмы Тиры!). Наш выбор — кожаные топсайдеры Alexander Hotto — особенно в сочетании с джинсами Icon Denim LA.
Комментарии (0)