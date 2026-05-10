Бимбо-жакеты, вамп-лодочки и вау-ледикор: вот главные мастхэвы майского гардероба

Наш ответ айконик-лукам Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada 2» — витальный тейлоринг Karl Lagerfeld, кашемировые олдмани-джемперы Falconeri и идеальные кожаные жакеты MVST!
MVST
Восхитительные архитектурные жакеты уже в MVST
Вторая кожа — это база, убеждены фэшн-дивы Майли Сайрус, Холли Бейли и Надя Ли Коэн, которые в 2026 году сменили воздушные цветочные рюши на кожаные куртки. За безупречный крой последних отвечает MVST (новая коллекция уже в ДЛТ!). Бренд покорил модную индустрию сверхкачественными материалами (мягкий кашемир vs бархатистая замша vs отборный шелк!), из которых отшивает идеальные пальто и вечерние платья. Этой весной делает ставку на бомберы и миди-юбки из янтарной кожи, которые планируем носить вместе с кроше-блузами и массивными серьгами — идеальный образ для премьеры «Ивонны, принцессы Бургундской» (хоррор-драма от брусникинца Хуго Эрикссена!) на Новой сцене Александринского театра (24 мая!).
Важно! Жакет выполнен из мелкозернистой кожи наппа (супермягкость!) и дополнен струящимся подкладом из чистого шелка
Ekonika
Меняем миниатюрные киттен хилсы на высокие шпильки, как это советуют идеолог Gucci Демна и хедлайнеры парижского готик-кутюра Matières Fécales. Самый секси каблук (и самая удобная колодка!) обнаружены у босоножек от суперзвезд русской обуви Ekonika, чьи футуристичные арт+фэшнкампейны достойны спецпространства на Венецианской биеннале. Выгуливаем туфли вместе с приталенными пиджаками как на бранч в легендарную «Пробку», так и на премьеру «Грации» Паоло Соррентино в кинотеатр Michèle.
Doucal's
Оттачиваем ледикор в плетеных балетках Doucal's
Хитросплетения кожи повсюду — от интречато-тоутов Bottega Veneta и корсетных шнурков-косиц Hermes до венских техник (с перфорированными сотами-октагонами!), которые потомственные обувщики Джанни и Джерри Джаннини (звезды выставки Pitti Uomo!) освоили в итальянских мастерских Doucal's. Специально для нас сочинили витиеватые мэриджейны, снабдив гибкой подошвой с резиновым протектором (не скользит даже после грозы!) и акцентным ремешком с массивной застежкой-брошью (обвесы на туфли — хит сезона!). Заимствуем стайлинг-трюк из мужского гардероба Гарри Стайлза и носим туфли вместе с двубортными пинстрайп-костюмами — хоть на премьеру «Короля Лира» в партер Ленсовета (30 мая!), хоть на выставку малых мастеров (с кутюрными микрогравюрами!) в Эрмитаж.
Maison David
Косплеим Кэролин Бессетт-Кеннеди в минимал-жакетах Maison David
Сериал «Американская история любви» катапультировал модную диву 1990-х Кэролин Бессетт-Кеннеди прямиком в прайм-тайм тиктока, сделав фэшн-иконой зумеров. Ну а нам вернул минималистичные рубашки, прямолинейные джинсы и приталенные жакеты. Всё сверхоперативно отшили мастера кэжуал-костюмов Maison David (уже в мультибрендовом бутике RendezVous!), чьи джемперы и пальто уважают кинозвезда Елизавета Базыкина и блогер-миллионник Ксения Шипилова. Дополняем лук замшевой сумкой-таксой (альтернатива — плетеный бургунди-тоут!): в таком образе на раз раскрываем субличность коллекционера-культуртрегера на ярмарке совриска Port Art Fair (с 21 по 24 мая!).
Principe di Bologna
Strike the pose! Вызываем на фэшн-биф Миранду Пристли в алых слингбэках Principe di Bologna
Трендовые оранжевый и фиолетовый, подвиньтесь: красный — главный (и вневременной!) цвет весны! Сначала алые образы прижились на подиуме у Пьерпаоло Пиччоли и Луиз Троттер, следом расцвели на ковровой дорожке «Оскара» (говорим спасибо парадному платью звезды «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве!), а сейчас покорили костюмеров сиквела «Дьявол носит Prada» (главная кинопремьера сезона!). Не отстаем от Миранды Пристли и носим красный прямо сейчас: наш выбор — огненные слингбэки от хедлайнеров итальянского кэжуал-гардероба Principe di Bologna (уже в мультибрендовом бутике NO ONE!), которые планируем чередовать с леопардовыми сандалиями. А мужские дарк-лоферы носим по вайбовому стайлинг-канону Александра Скарсгарда: с приталенными футболками и спортшик-шортами.
Falconeri
Приручаем олдмани-кашемир в джемперах Falconeri
В мае при поддержке сестер Олсен в The Row и худрука Calvin Klein Вероники Леони манифестируем прайм-эру lazy luxury (минимум декора, максимум уюта!): больше никаких пестрых тишоток, неудобных босоножек и принтованных худи — только льняные рубашки, анатомичные сабо и мягкие приталенные кардиганы. Лучшие связали итальянские гуру трикотажа Falconeri под вдумчивым руководством худрука Джулии Сартини (за 30 лет научились мастерски превращать монгольскую пряжу в кутюрные джемперы и тренчи!). Забираем в май невесомые джемперы, которые по канонам ледикора сочетаем с юбками-карандашами и остромодными мюлями-лоферами.
Karl Lagerfeld
Излучаем фэшн-витальность в точеных костюмах Karl Lagerfeld
В новом сезоне провозглашаем радикальный отказ от оверсайза в пользу всего самого ультрафеминного и витального (как у Энтони Ваккарелло и Хайдера Акерманна!). Для виральных стритстайл-образов в соцсетях выбираем точеные кроп-жакеты, плиссированные мини и хитроскроенные палаццо, которые для нас привезли французские гуру стейтмент-шика Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!). Советуем стилизовать костюмы с плетеными клатчами и туфлями на платформе (хит от Ким Кардашьян!), а следом спешим на сеанс саунд-терапии в виниловый бар Von Witte в «Гранд Отеле Мойка 22».
DIEGO M
Жакет DIEGO M, ДЛТ/TSUM.ru
Что мы будем делать в мае? Сиять — в black-tie-жакете DIEGO M от итальянских мастеров точеных костюмов Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли, исполненном из сетчатой ткани в сверкающих люрексовых нитях.
Valley
Слингбэки Valley
Леопардовый принт — весенний паттерн-фаворит худрука Blumarine Давида Кома (петербуржец в анамнезе!) и классных городских обувщиков Valley (с 20-летним стажем!), которые украсили крапинкой нарядные пудровые слингбэки. Концепт умеренности нам не знаком, так что планируем сочетать туфли с юбками в зеброокрасе и тигроколготками.
Golden Line
Практикуем бимбо-стоицизм в розовом пиджаке от итальянских гениев фэнси-стритвира MSGM (уже в важнейшем концепт-сторе Петербурга Golden Line). И да, не можем молчать: блейзер как будто специально создан для комбо с остромодной сумкой Chloe Paddington ради майского бархоппинга в квартале писателей (с гимлетом из новейшего бара Alkemista!).
L’Duchen
Часы L’Duchen
Мермейдкор вернулся в наши гардеробы в виде чешуйчатых костюмов Chanel, лазурных платьев Jacquemus и перламутрового циферблата аналоговых часов L’Duchen, спрятанного в корпус из нержавеющей стали под сверхпрочное сапфировое стекло.
