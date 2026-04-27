Тоуты тут, тоуты там! Выбрали 18 отличных вариантов, которые не подведут

Если вы думали, что базовые тоуты уже не смогут вас удивить — приготовьтесь, они переживают масштабный фэшн-подъем. Пока Джонатан Андерсон возрождает Dior Book Tote (с дизайном в виде книжных обложек — от «Дракулы» до «Мадам Бовари» и «Здравствуй, грусть»!), фанаты «Американской истории любви» выискивают любимый холщовый тоут Каролин Биссет-Кеннеди (кстати, это Boat & Tote от американского бренда L.L.Bean!), а Хейли Бибер не расстается с вместительной Shopping Bag от Сhanel (уже заслужила статус it-bag!), мы решили не отставать и собрали 18 лучших вариантов на весну, лето и круглый год.
Главная клетка года — консервативный тартан. При желании кутаемся к геометричные тотал-луки с показов Chanel и Louis Vuitton или оставляем принт солировать — берем в руки тоут от фэшн-популяризаторов тартана Burberry
Подиумный тоут с пушистым обвесом Doublet нам еще прошлым летом заинфлюенсил pr-директор одного из важнейших фэшн-хабов страны KM20 Антон Гулевский: «Любой образ "сделает" сумка-артпис необычной формы, будь то бутылка вина Moschino или псевдобиркин Doublet с плюшевым кото-обвесом». С тех пор любим, хотим и вам советуем
Valentino, TSUM Collect, 104 500 руб.
Культовые шипы Rockstud — снова in (заверено недавними выходами актрисы Дакоты Джонсон и модели Бьянки Балти)! На волне вернувшихся 2010-х (именно тогда и запустилась линейка) объявляем фэшн-охоту за легендарными гламурно-гранжевыми айтемами. Наш фаворит — травянистый тоут из кладовых TSUM Collect
Сумка, которая выдержит всё — от пикника до путешествия и похода в тренажерный зал. Это мы про гранд-тоут Madame Chatelet из хаки-канваса и натуральной кожи (для удобства его дополнили длинным кроссбоди-ремешком с люверсами!)
Zadig&Voltaire, «У Красного моста», 69 900 руб.
Встраиваемся в трендовую эстетику инди-слиз при поддержке тоута Zadig&Voltaire (культовый бренд для эпохи 2010-х!)
Dragon Diffusion, ДЛТ, 68 050 руб.
Самый дофаминовый тоут сплели сумочные артизаны Dragon Diffusion — завязали множество крошечных узелков из кожаных шнуров двадцати (!) оттенков
Ottolinger, Golden Line, 63 000 руб.
На первый взгляд обычная соломенная сумка, но не верьте своим глазам. Во-первых, ее ручка слеплена в фантазийный арт-объект из расплавленного полиуретана. И во-вторых, клетчатый платок — не просто декор, а акцентная подкладка, которую при желании можно снять
Понедельник среди сумок, или тот самый чистый лист, с которого может начаться любой образ — от маскулинной офисной двойки с лакированными дерби до феминного ретро-плаща с балетками «Мэри Джейн»
Gianni Chiarini, No One, 54 990 руб.
Даже если вы не выходите замуж, без голубого в этом сезоне все равно не обойтись. Худруки Celine, Valentino и Loewe единодушно остановились на сумке — не спорим и добавляем в весенне-летний вишлист небесный тоут от итальянцев Gianni Chiarini
Coccinelle, BNS club, 49 800 руб.
Важнейшие стейтмент-аксессуары года — ремни и пояса, которые не только обернулись вокруг двубортных пальто Celine, кожаных юбок-карандашей Schiaparelli и джинсовых комбинезонов Moschino, но и обняли лаконичный тоут из канваса Coccinelle
А при желании меняем подпоясанный вариант Coccinelle на геометричный тоут из светло-серой кожи от локалов Askent
Вместительный тоут Brioche создан вручную из полосок натуральной итальянской кожи, переплетенных между собой в уникальный узор, и дополнен обновленным лого Misa в виде металлической детали
Отпускные майки-сетки — out, инновационный сетчатый тоут CNS — in! Ключевая сложность заключалась в том, чтобы объединить и заставить работать вместе две сложные фактуры — прозрачную 3D-сетку Engineered Mesh и гладкую натуральную кожу (мастера CNS реализовали подобную конструкцию первыми в России!)
Чередуем уже прирученных питонов и крокодилов со страусами: тренд с подиумов Acne Studios и Jil Sander оперативно отработали сумочные виртуозы Byroco и сочинили вместительные тоуты (и акцентные клатчи!) с выделкой под экзотическую птицу
Не просто большие, а очень большие сумки — всё еще с нами! Доказано внушительными боулерами Miu Miu и Chanel, лакированными саквояжами Stella McCartney и лимонными гранд-тоутами SMB Studios
Встретились как-то базовый шопер и ультрамодная сумка-такса — получился продолговатый тоут «Айрин», который может менять форму — от прямоугольной в застегнутом виде до неожиданной трапециевидной в расстегнутом
Ни один крокодил не пострадал: петербургские спецы по экокоже Arny Praht взяли трендовую выделку с подиумов Khaite, Bottega Veneta и Gucci и перенесли ее на шоколадный вау-тоут с крышкой и длинными ручками
Наш ответ мейнстримным Longchamp из нейлона — минималистичные тоуты Love Republic из плотного хлопка, которые без труда дополнят бохо-ромперы в стиле Chloe, инфантильные мини-сарафаны Miu Miu и сафари-костюмы в духе Isabel Marant
Комментарии (0)