Колье-верба, брюки-комбинезоны и пэчворк-сумки: модный дайджест

В главных ролях нового кампейна The Religion — спортсмены из абсолютно разных сфер. В съемках приняли участие призер международных регат Николай Юшков, двукратный победитель Кубка Европы в командных гонках Олег Кузьмин, а также победитель зимнего и летнего кубков «Силы ветра» 2025 Вероника Мхеидзе. За синхронное плавание отвечала олимпийская чемпионка Дарья Коробова, за теннис — мастер спорта РФ и бронзовый призер чемпионата Европы Артур Шахнубарян, а за бальные танцы — чемпионы мира и четырехкратные чемпионы России Егор Петров и Дарья Петрова. Герои примерили новинки из весенне-летней коллекции бренда — спортивные костюмы из мягкого футера и сеты из трикотажа, карго-ветровки и дутые жилеты, базовые лонгсливы и футболки с лого бренда. Всего в коллекцию вошло 43 модели — мужские, женские и унисекс — которые можно миксовать между собой, создавая полноценный повседневный гардероб в стиле тихороскошного спортшика.