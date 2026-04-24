Колье-верба, брюки-комбинезоны и пэчворк-сумки: модный дайджест

Танцевальная капсула Irnby, Seva-пополнение Imakebags (в честь дня рождения легендарной модели!), драгоценная верба Dzhanelli и фэшн-ода петербургским белым ночам Lesel — собрали главные модные релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
В коллекции нижнего белья и одежды для дома Lime продолжает морскую тему, начатую в основном летнем дропе: так, полоска перекочевала с поло и трикотажных топов на комбинезоны с мини-шортами, майки на тонких бретелях и ретро-боксеры. Все новинки выполнены из эластичного воздухопроницаемого хлопка в рубчик, за счет которого айтемы идеально подходят для жаркого лета. А носить их можно не только дома — например, комбинезон запросто представляем в отпускных луках с соломенной панамой и вьетнамками.
Gate31
Фаундер бренда Денис Шевченко анонсировал вечную скидку 31% по промокоду НАДЕЖДАЗ1 на сайте и во всех оффлайн-магазинах. Это не простая акция, а просьба клиентов и друзей бренда о помощи — на фоне кризиса в модной индустрии петербургский бренд главной фэшн-базы страны Gate31 столкнулся с кассовым разрывом и оказался на грани закрытия. По словам Дениса, до сих пор бренд не сокращал сотрудников, не закрывал магазины и продолжал отшивать коллекции в России — однако именно это окончательно подорвало финансовое положение бренда.
Autentiments
Команда Autentiments выпустила финальный дроп весенне-летней коллекции. Среди хайлайтов — ультрамодные жакеты-доломаны с асимметричной застежкой, белоснежные макси-платья на тонких бретелях и с открытой спиной, плечистые кожанки с поясом на талии в стиле 1980-х, повторяющие силуэт кимоно жакеты с широким поясом-оби и кружевные боди с трендовым рукавом «бараний окорок». А первой айтемы примерила сооснователь Autentiments Анна Бернштейн во время съемки нового кампейна бренда.
Imakebags
Культовая пэчворк-сумка Seva празднует четыре года (совсем большая!): в честь праздника Ксения Лапшова выпустила модели в пяти новых оттенках — небесно-голубом, оливковом, травянистом, серо-зеленом и лимонном. Плюс: до конца апреля каждой сумке будут давать подарок — персонализацию из пяти брелоков-букв или аксессуар на выбор.
Irnby
Новый дроп Irnby посвящен, пожалуй, самому модному хобби прямо сейчас — танцам. Среди новинок — всё то, что может пригодиться у балетного станка или на паркете — приталенные кардиганы на завязках, шорты со съемной юбкой из прозрачного шифона, боди с глубоким вырезом на груди и открытой спиной и брюки-комбинезоны (деталь на талии можно сложить в широкий пояс или надеть наверх в виде топа!).
Dzhanelli
Золотая верба распушилась на двойных кольцах, асимметричных пусетах и колье из новой коллекции Dzhanelli. Капсулу «пробуждение» дополнили драгоценные пасхальные яйца, которые украсили серьги и ожерелье, а также стали самостоятельной частью дропа в качестве кулонов.
Lesel
Весенне-летняя коллекция московского бренда Lesel вдохновлена уникальным летним природным явлением Петербурга — белыми ночами. Отсюда и название — «Бессонница белых ночей». Главный трюк коллекции — многослойность, которая создается за счет двойных кокеток на тренчах, выглядывающих нижних подолов на платьях и воздушных пелерин на жакетах. Плюс: команда поэкспериментировала с контрастными формами (замиксовала фирменные объемные рукава с полуприлегающими силуэтами рубашек и платьев) и материалами (поженила плотные хлопок и кашемир с тонким трикотажем, льном и шелком).
4Forms
Специально для съемки нового кампейна команда 4Forms отправилась на турецкий курорт Фетхие. Там, среди залитых солнцем пейзажей, героини примерили кимоно из жатой вискозы, легкие блузы с цветочным принтом, усыпанные лимонами сарафаны и брюки с энтическими узорами. Образы дополнили обувью и аксессуарами, которые тоже стали частью дропа — пестрыми сабо и сумкой-кроссбоди с тропическим принтом, босоножками из шоколадного атласа, сандалиями из коричневой замши и шлепками из кожи с выделкой под крокодила.
No One
В преддверии майских праздников и сезона отпусков No One выпустили кампейн, вдохновленный культовыми снимками Слима Ааронса из серии Poolside Gossip. Cквозь толщу воды рассматриваем главные атрибуты красивого отдыха: макси-шопер Casadei из песочной замши, остроносые туфли Sergio Rossi (по силуэту напоминают знамените катера Riva!), акварельно-голубую сумку Baldinini из жатой кожи с эффектом волн и текстильный книго-тоут Braccialini с романом «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит. Кстати, образ Дики Гринлифа — идеальный референс для мужских отпускных луков: плетеные лоферы Renzo Mercuri и эспадрильи Principe di Bologna, которые на отдыхе носим с белыми брюками и расстегнутыми льняными рубашками.
The Religion
В главных ролях нового кампейна The Religion — спортсмены из абсолютно разных сфер. В съемках приняли участие призер международных регат Николай Юшков, двукратный победитель Кубка Европы в командных гонках Олег Кузьмин, а также победитель зимнего и летнего кубков «Силы ветра» 2025 Вероника Мхеидзе. За синхронное плавание отвечала олимпийская чемпионка Дарья Коробова, за теннис — мастер спорта РФ и бронзовый призер чемпионата Европы Артур Шахнубарян, а за бальные танцы — чемпионы мира и четырехкратные чемпионы России Егор Петров и Дарья Петрова. Герои примерили новинки из весенне-летней коллекции бренда — спортивные костюмы из мягкого футера и сеты из трикотажа, карго-ветровки и дутые жилеты, базовые лонгсливы и футболки с лого бренда. Всего в коллекцию вошло 43 модели — мужские, женские и унисекс — которые можно миксовать между собой, создавая полноценный повседневный гардероб в стиле тихороскошного спортшика.
