Вещи

Колье-верба, брюки-комбинезоны и пэчворк-сумки: модный дайджест

Танцевальная капсула Irnby, Seva-пополнение Imakebags (в честь дня рождения легендарной модели!), драгоценная верба Dzhanelli и фэшн-ода петербургским белым ночам Lesel — собрали главные модные релизы недели в дайджесте Собака.ru.

Lime

Комбинезон Lime, 3 599 руб.

В коллекции нижнего белья и одежды для дома Lime продолжает морскую тему, начатую в основном летнем дропе: так, полоска перекочевала с поло и трикотажных топов на комбинезоны с мини-шортами, майки на тонких бретелях и ретро-боксеры. Все новинки выполнены из эластичного воздухопроницаемого хлопка в рубчик, за счет которого айтемы идеально подходят для жаркого лета. А носить их можно не только дома — например, комбинезон запросто представляем в отпускных луках с соломенной панамой и вьетнамками.

Gate31

Фаундер бренда Денис Шевченко анонсировал вечную скидку 31% по промокоду НАДЕЖДАЗ1 на сайте и во всех оффлайн-магазинах. Это не простая акция, а просьба клиентов и друзей бренда о помощи — на фоне кризиса в модной индустрии петербургский бренд главной фэшн-базы страны Gate31 столкнулся с кассовым разрывом и оказался на грани закрытия. По словам Дениса, до сих пор бренд не сокращал сотрудников, не закрывал магазины и продолжал отшивать коллекции в России — однако именно это окончательно подорвало финансовое положение бренда. 

Autentiments

Платье Autentiments, 36 800 руб.

Кожаная куртка Autentiments, 190 000 руб.

Боди Autentiments, 29 900 руб.

Команда Autentiments выпустила финальный дроп весенне-летней коллекции. Среди хайлайтов — ультрамодные жакеты-доломаны с асимметричной застежкой, белоснежные макси-платья на тонких бретелях и с открытой спиной, плечистые кожанки с поясом на талии в стиле 1980-х, повторяющие силуэт кимоно жакеты с широким поясом-оби и кружевные боди с трендовым рукавом «бараний окорок». А первой айтемы примерила сооснователь Autentiments Анна Бернштейн во время съемки нового кампейна бренда. 

Imakebags

Сумка Imakebags, 42 900 руб.

Культовая пэчворк-сумка Seva празднует четыре года (совсем большая!): в честь праздника Ксения Лапшова выпустила модели в пяти новых оттенках — небесно-голубом, оливковом, травянистом, серо-зеленом и лимонном. Плюс: до конца апреля каждой сумке будут давать подарок — персонализацию из пяти брелоков-букв или аксессуар на выбор. 

Irnby

Кардиган Irnby, 7 990 руб.

Брюки-комбинезон Irnby, 17 990 руб.

Новый дроп Irnby посвящен, пожалуй, самому модному хобби прямо сейчас — танцам. Среди новинок — всё то, что может пригодиться у балетного станка или на паркете — приталенные кардиганы на завязках, шорты со съемной юбкой из прозрачного шифона, боди с глубоким вырезом на груди и открытой спиной и брюки-комбинезоны (деталь на талии можно сложить в широкий пояс или надеть наверх в виде топа!). 

Dzhanelli

Колье Dzhanelli, 2 400 000 руб.

Кольцо Dzhanelli, 610 000 руб.

Золотая верба распушилась на двойных кольцах, асимметричных пусетах и колье из новой коллекции Dzhanelli. Капсулу «пробуждение» дополнили драгоценные пасхальные яйца, которые украсили серьги и ожерелье, а также стали самостоятельной частью дропа в качестве кулонов. 

Lesel

Тренч Lesel, 42 600 руб.

Жакет Lesel, 40 800 руб.

Весенне-летняя коллекция московского бренда Lesel вдохновлена уникальным летним природным явлением Петербурга — белыми ночами. Отсюда и название — «Бессонница белых ночей». Главный трюк коллекции — многослойность, которая создается за счет двойных кокеток на тренчах, выглядывающих нижних подолов на платьях и воздушных пелерин на жакетах. Плюс: команда поэкспериментировала с контрастными формами (замиксовала фирменные объемные рукава с полуприлегающими силуэтами рубашек и платьев) и материалами (поженила плотные хлопок и кашемир с тонким трикотажем, льном и шелком). 

4Forms

Брюки 4Forms, 15 890 руб.

Кимоно 4Forms, 14 890 руб.

Специально для съемки нового кампейна команда 4Forms отправилась на турецкий курорт Фетхие. Там, среди залитых солнцем пейзажей, героини примерили кимоно из жатой вискозы, легкие блузы с цветочным принтом, усыпанные лимонами сарафаны и брюки с энтическими узорами. Образы дополнили обувью и аксессуарами, которые тоже стали частью дропа — пестрыми сабо и сумкой-кроссбоди с тропическим принтом, босоножками из шоколадного атласа, сандалиями из коричневой замши и шлепками из кожи с выделкой под крокодила. 

No One

Балетки Renzo Mercuri, No One, 33 990 руб.

Кардиган Principe di Bologna, No One, 23 990 руб.

В преддверии майских праздников и сезона отпусков No One выпустили кампейн, вдохновленный культовыми снимками Слима Ааронса из серии Poolside Gossip. Cквозь толщу воды рассматриваем главные атрибуты красивого отдыха: макси-шопер Casadei из песочной замши, остроносые туфли Sergio Rossi (по силуэту напоминают знамените катера Riva!), акварельно-голубую сумку Baldinini из жатой кожи с эффектом волн и текстильный книго-тоут Braccialini с романом «Талантливый мистер Рипли» Патриции Хайсмит. Кстати, образ Дики Гринлифа — идеальный референс для мужских отпускных луков: плетеные лоферы Renzo Mercuri и эспадрильи Principe di Bologna, которые на отдыхе носим с белыми брюками и расстегнутыми льняными рубашками.

The Religion

Николай Юшков в тотал-луке The Religion

Дарья Коробова в тотал-луке The Religion

Егор Петров в тотал-луке The Religion

В главных ролях нового кампейна The Religion — спортсмены из абсолютно разных сфер. В съемках приняли участие призер международных регат Николай Юшков, двукратный победитель Кубка Европы в командных гонках Олег Кузьмин, а также победитель зимнего и летнего кубков «Силы ветра» 2025 Вероника Мхеидзе. За синхронное плавание отвечала олимпийская чемпионка Дарья Коробова, за теннис — мастер спорта РФ и бронзовый призер чемпионата Европы Артур Шахнубарян, а за бальные танцы — чемпионы мира и четырехкратные чемпионы России Егор Петров и Дарья Петрова. Герои примерили новинки из весенне-летней коллекции бренда — спортивные костюмы из мягкого футера и сеты из трикотажа, карго-ветровки и дутые жилеты, базовые лонгсливы и футболки с лого бренда.  Всего в коллекцию вошло 43 модели — мужские, женские и унисекс — которые можно миксовать между собой, создавая полноценный повседневный гардероб в стиле тихороскошного спортшика. 

