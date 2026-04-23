Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Как у султана, японской бабушки и Маленького Мука: нашли 20 незаурядных лоферов на весну

Крейзи-лоферы (то без мыса, то с танкеткой, а то и вовсе с подвесками-фузилли!) появились на подиумах Maison Margiela, Acne Studios и Loewe. По этому поводу расширяем обувной кругозор и находим пары с вау-эффектом: собрали 20 самых необычных лоферов (от дырявых до мохнатых и волшебных!), с которыми точно не заскучаешь. 

Maison Margiela, ДЛТ, 151 000 руб. Худрук Maison Margiela Гленн Мартенс продолжает исследовать японские таби: в новом сезоне готовимся примерять

Maison Margiela, ДЛТ, 151 000 руб.

Худрук Maison Margiela Гленн Мартенс продолжает исследовать японские таби: в новом сезоне готовимся примерять фантазийные лоферы Франкенштейна из замши и кожи (кстати, простым движением пятки классические лоферы превращаются в мюли!)

Gucci, TSUM Collect, 141 000 руб. Пока в Acne Studios поднимают лоферы на трендовую танкетку, а в Fidan Novruzova — на металлический каблук-рюмку, в

Gucci, TSUM Collect, 141 000 руб.

Пока в Acne Studios поднимают лоферы на трендовую танкетку, а в Fidan Novruzova — на металлический каблук-рюмку, в Gucci голосуют за эффектную танкетку (перед тем, как выгулять ее, советует потренироваться дома!)

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. Лайт-версию ультрамодных лоферов на каблуке сочинила виртуоз феминного ретро-шика Ульяна Сергеенко

Ulyana Sergeenko, 120 000 руб. 

Лайт-версию ультрамодных лоферов на каблуке сочинила виртуоз феминного ретро-шика Ульяна Сергеенко 

Saint Laurent, ДЛТ, 119 500 руб. Осваиваем ориентал-кор с султанскими черевичками Saint Laurent

Saint Laurent, ДЛТ, 119 500 руб.

Осваиваем ориентал-кор с султанскими черевичками Saint Laurent

Doucal's, ДЛТ, 69 950 руб. Пока трендсеттеры переизобретают лоферы, обувные ремесленники Doucal's снабжают нас (а еще — Леонардо Ди Каприо, Мэттью

Doucal's, ДЛТ, 69 950 руб.

Пока трендсеттеры переизобретают лоферы, обувные ремесленники Doucal's снабжают нас (а еще — Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи и Мэтта Деймона!) эталонной базой из весенне-летней коллекции. Наш фаворит из нового дропа — перфорированная пара из плетеной белой кожи (современная техника старинного «венского плетения»!)

Premiata, Golden Line, 60 000 руб. Волшебные туфли-скороходы Маленького Мука нашлись в новом дропе итальянских обувщиков Premiata — будем сочетать с

Premiata, Golden Line, 60 000 руб.

Волшебные туфли-скороходы Маленького Мука нашлись в новом дропе итальянских обувщиков Premiata — будем сочетать с кафтанами, полупрозрачными шароварами и нарядными жилетами с вышивкой

Attilio Giusti Leombruni, «Кашемир и Шелк», 56 460 руб. Если в одежде деним — это база, то в обуви — готовый стайлинг-трюк: пробуем его на себе и

Attilio Giusti Leombruni, «Кашемир и Шелк», 56 460 руб.

Если в одежде деним — это база, то в обуви — готовый стайлинг-трюк: пробуем его на себе и забираем джинсовые лоферы Attilio Giusti Leombruni в комбо с льняными двойками или трендовыми джоггерами

Camperlab, «У Красного моста», 38 900 руб. Анатомический мыс (читай: идеально повторяющий естественную форму стопу) — это не только дико удобно, но

Camperlab, «У Красного моста», 38 900 руб.

Анатомический мыс (читай: идеально повторяющий естественную форму стопу) — это не только дико удобно, но еще и модно (заверено обувными хитами Burberry, Sacai и Ottolinger на подиумах сезона SS'26!)

Razumno, 36 000 руб. Микки Маус на обувном — черно-бело-красные лоферы Razumno

Razumno, 36 000 руб.

Микки Маус на обувном — черно-бело-красные лоферы Razumno

Principe di Bologna, No One, 35 990 руб. Разбитый, но не сломленный ботинок Principe di Bologna напоминает нам Роберта Паттинсона в финале главной

Principe di Bologna, No One, 35 990 руб.

Разбитый, но не сломленный ботинок Principe di Bologna напоминает нам Роберта Паттинсона в финале главной кинопремьеры сезона «Вот это драма!»

Homies, 35 000 руб. Модель Crime фаундер Homies Виталий Поляков подсмотрел у японских бабушек во время прогулок по Киото. Для удобства пару дополнили

Homies, 35 000 руб.

Модель Crime фаундер Homies Виталий Поляков подсмотрел у японских бабушек во время прогулок по Киото. Для удобства пару дополнили резинками на язычках, а для стиля снабдили аскетичной плоской подошвой

Furla, Rendez-Vous, 34 500 руб. Не готовы нырять в пучину диких лоферов с головой — начните с более классической пары Furla, в которой традиционную

Furla, Rendez-Vous, 34 500 руб.

Не готовы нырять в пучину диких лоферов с головой — начните с более классической пары Furla, в которой традиционную перемычку заменили на золотистую

Michael Kors, BNS club, 25 400 руб. Гибриды лоферов и трендовых топсайдеров выпустили в Michael Kors (в них покорять хоть моря, хоть дедлайны!)

Michael Kors, BNS club, 25 400 руб.

Гибриды лоферов и трендовых топсайдеров выпустили в Michael Kors  (в них покорять хоть моря, хоть дедлайны!)

Askent, 24 000 руб. Обувной хит этого сезона — пары с резинкой на пятке. Своими обзавелись инфлюенсер-минималист Яна Короед (выбрала ироничные туфли с

Askent, 24 000 руб.

Обувной хит этого сезона — пары с резинкой на пятке. Своими обзавелись инфлюенсер-минималист Яна Короед (выбрала ироничные туфли с черным носиком Chanel) и фаундер Level44 Ксения Воробьева (выгуливает кожаные балетки The Row). Не отстаем и примеряем лоферы с анатомическим мысом Askent из очень мягкой замши

Ekonika, 20 990 руб. Питон всё еще с нами: пополняем фэшн-серпентарий хищными снейк-лоферами Ekonika (когда натуру не скрыть даже под офисными брюками

Ekonika, 20 990 руб.

Питон всё еще с нами: пополняем фэшн-серпентарий хищными снейк-лоферами Ekonika (когда натуру не скрыть даже под офисными брюками!)

Love Republic, 14 999 руб. Наш ответ легендарному плетению Intrecciato авторства Bottega Veneta — лоферы-плетенки из натуральной замши Love Republic

Love Republic, 14 999 руб.

Наш ответ легендарному плетению Intrecciato авторства Bottega Veneta — лоферы-плетенки из натуральной замши Love Republic

Age of Innocence, «Кенгуру», 14 999 руб. Всем фэшн-кинестетикам посвящается: ворсистые лоферы из шерсти на ощупь напоминают уютный ковер и запросто

Age of Innocence, «Кенгуру», 14 999 руб.

Всем фэшн-кинестетикам посвящается: ворсистые лоферы из шерсти на ощупь напоминают уютный ковер и запросто сохранят ноги в тепле даже в петербургские +6 в апреле 

Lime, 13 999 руб. Готовимся к кроко-нашествию: на Неделях моды сезона FW'26 кожаные айтемы с выделкой под пресмыкающееся показали Луиз Троттер в

Lime, 13 999 руб.

Готовимся к кроко-нашествию: на Неделях моды сезона FW'26 кожаные айтемы с выделкой под пресмыкающееся показали Луиз Троттер в Bottega Veneta, Демна в Gucci и Кэтрин Гольштейн в Khaite. В придачу к плечистым плащам, скинни на экстремально низкой посадке и юбкам карандашам примеряем и обувь, например, лаконичные лоферы Lime

Arny Praht x Wysh, 13 990 руб. Новинка из коллаборации сумочных профи Arny Praht и обувщиков Wysh — лоферы-мутанты из натуральной замши песочного

Arny Praht x Wysh, 13 990 руб.

Новинка из коллаборации сумочных профи Arny Praht и обувщиков Wysh — лоферы-мутанты из натуральной замши песочного оттенка (пара, которая заменит любимые тапки за пределами квартиры!)

Lalou, 11 950 руб. Экстремально квадратный мыс — тренд с подиумов Chanel, Acne Studios и Mugler, который успели подхватить локальные обувщики Lalou и

Lalou, 11 950 руб.

Экстремально квадратный мыс — тренд с подиумов Chanel, Acne Studios и Mugler, который успели подхватить локальные обувщики Lalou и объедини с еще одним — лакированной кожей

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: