Как у султана, японской бабушки и Маленького Мука: нашли 20 незаурядных лоферов на весну

Крейзи-лоферы (то без мыса, то с танкеткой, а то и вовсе с подвесками-фузилли!) появились на подиумах Maison Margiela, Acne Studios и Loewe. По этому поводу расширяем обувной кругозор и находим пары с вау-эффектом: собрали 20 самых необычных лоферов (от дырявых до мохнатых и волшебных!), с которыми точно не заскучаешь.
Maison Margiela, ДЛТ, 151 000 руб.
Худрук Maison Margiela Гленн Мартенс продолжает исследовать японские таби: в новом сезоне готовимся примерять фантазийные лоферы Франкенштейна из замши и кожи (кстати, простым движением пятки классические лоферы превращаются в мюли!)
Gucci, TSUM Collect, 141 000 руб.
Пока в Acne Studios поднимают лоферы на трендовую танкетку, а в Fidan Novruzova — на металлический каблук-рюмку, в Gucci голосуют за эффектную танкетку (перед тем, как выгулять ее, советует потренироваться дома!)
Ulyana Sergeenko, 120 000 руб.
Лайт-версию ультрамодных лоферов на каблуке сочинила виртуоз феминного ретро-шика Ульяна Сергеенко
Saint Laurent, ДЛТ, 119 500 руб.
Осваиваем ориентал-кор с султанскими черевичками Saint Laurent
Пока трендсеттеры переизобретают лоферы, обувные ремесленники Doucal's снабжают нас (а еще — Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи и Мэтта Деймона!) эталонной базой из весенне-летней коллекции. Наш фаворит из нового дропа — перфорированная пара из плетеной белой кожи (современная техника старинного «венского плетения»!)
Premiata, Golden Line, 60 000 руб.
Волшебные туфли-скороходы Маленького Мука нашлись в новом дропе итальянских обувщиков Premiata — будем сочетать с кафтанами, полупрозрачными шароварами и нарядными жилетами с вышивкой
Attilio Giusti Leombruni, «Кашемир и Шелк», 56 460 руб.
Если в одежде деним — это база, то в обуви — готовый стайлинг-трюк: пробуем его на себе и забираем джинсовые лоферы Attilio Giusti Leombruni в комбо с льняными двойками или трендовыми джоггерами
Camperlab, «У Красного моста», 38 900 руб.
Анатомический мыс (читай: идеально повторяющий естественную форму стопу) — это не только дико удобно, но еще и модно (заверено обувными хитами Burberry, Sacai и Ottolinger на подиумах сезона SS'26!)
Микки Маус на обувном — черно-бело-красные лоферы Razumno
Principe di Bologna, No One, 35 990 руб.
Разбитый, но не сломленный ботинок Principe di Bologna напоминает нам Роберта Паттинсона в финале главной кинопремьеры сезона «Вот это драма!»
Модель Crime фаундер Homies Виталий Поляков подсмотрел у японских бабушек во время прогулок по Киото. Для удобства пару дополнили резинками на язычках, а для стиля снабдили аскетичной плоской подошвой
Furla, Rendez-Vous, 34 500 руб.
Не готовы нырять в пучину диких лоферов с головой — начните с более классической пары Furla, в которой традиционную перемычку заменили на золотистую
Michael Kors, BNS club, 25 400 руб.
Гибриды лоферов и трендовых топсайдеров выпустили в Michael Kors (в них покорять хоть моря, хоть дедлайны!)
Обувной хит этого сезона — пары с резинкой на пятке. Своими обзавелись инфлюенсер-минималист Яна Короед (выбрала ироничные туфли с черным носиком Chanel) и фаундер Level44 Ксения Воробьева (выгуливает кожаные балетки The Row). Не отстаем и примеряем лоферы с анатомическим мысом Askent из очень мягкой замши
Питон всё еще с нами: пополняем фэшн-серпентарий хищными снейк-лоферами Ekonika (когда натуру не скрыть даже под офисными брюками!)
Наш ответ легендарному плетению Intrecciato авторства Bottega Veneta — лоферы-плетенки из натуральной замши Love Republic
Age of Innocence, «Кенгуру», 14 999 руб.
Всем фэшн-кинестетикам посвящается: ворсистые лоферы из шерсти на ощупь напоминают уютный ковер и запросто сохранят ноги в тепле даже в петербургские +6 в апреле
Готовимся к кроко-нашествию: на Неделях моды сезона FW'26 кожаные айтемы с выделкой под пресмыкающееся показали Луиз Троттер в Bottega Veneta, Демна в Gucci и Кэтрин Гольштейн в Khaite. В придачу к плечистым плащам, скинни на экстремально низкой посадке и юбкам карандашам примеряем и обувь, например, лаконичные лоферы Lime
Arny Praht x Wysh, 13 990 руб.
Новинка из коллаборации сумочных профи Arny Praht и обувщиков Wysh — лоферы-мутанты из натуральной замши песочного оттенка (пара, которая заменит любимые тапки за пределами квартиры!)
Экстремально квадратный мыс — тренд с подиумов Chanel, Acne Studios и Mugler, который успели подхватить локальные обувщики Lalou и объедини с еще одним — лакированной кожей
