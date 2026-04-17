Ретро-анораки, панк-шоперы и отпускной тейлоринг: модный дайджест

Открываем беговой сезон с новинками SHU RUN™. В коллекцию вошли четыре линейки одежды для разной погоды и форматов тренировок. Transparent drop включает в себя айтемы из легкой полупрозрачной ткани — это ветровка, брюки и шорты из технологичного рипстоп-нейлона, который делает изделия почти невесомыми и прочными одновременно. Female cut — это одежда, созданная специально для женщин на основе их отзывов. Во время клубных пробежек команда спрашивала девушек, какой должна быть их идеальная форма для бега — так появились спортивные кроп-футболки, короткие шорты-марафонки, а еще — эластичные топы-бра, лонгсливы и тайтсы. В Seasonal drop повторили бестселлеры в новых сезонных паттернах: мраморно-белом, песочно-сером и персиково-розовом. А для Routine pack обновили крой и материалы базовых вещей, чтобы чувствовать себя комфортно во время любой тренировки — от легкой пробежки до официального старта. Среди хайлайтов линейки — перфорированный лонгслив со скрытым капюшоном, свободная футболка с водоотталкивающим эффектом и вместительная поясная сумка.

Еще одна важная новость: до 20 апреля у ребят проходит акция Update your Shu, во время которой любой желающий может сдать свои айтемы из линейки Run и получить скидку 30% на всю верхнюю одежду и поясные сумки из беговой коллекции бренда. Эти вещи команда отправит на переработку или в благотворительнрый фонд «Второе дыхание».