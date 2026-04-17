Ретро-анораки, панк-шоперы и отпускной тейлоринг: модный дайджест

Обувные гибриды Arny Praht x Wysh, парижский кампейн (и петербургский бутик!) Maison, яхт-полоска Lime и целых четыре беговых дропа SHU RUN™ — собрали главные фэшн-релизы недели в дайджесте Собака.ru.
Lime
В летнем дропе команда Lime укротила полоску: для женской линии отшила вдохновленные парусным спортом ретро-поло и триктажные топы с V-образным вырезом, а в мужской появились легкие ветровки-бомберы, сеты в пижамном стиле и контрастные поло. Плюс: дополнили коллекцию всевозможными бермудами (главные шорты лета!) — из плотного хлопка, льна и денима. На этом новости не заканчиваются: выход первого совместного кампейна женской и мужской линии совпал с обновлением меню в Lime Cafe — идем пробовать сезонные напитки на основе кокосовой воды и десертами — «Шоколад – кокос» и «Шоколад – карамель – соль».
Maison
Maison во главе с фаундером Оксаной Милковской продолжает свой фэшн-тур: на этот раз команда приехала в Париж — город, с которого началась история бренда. Cама Оксана признается, что основала Maison, вдохновившись стилем парижанок: «Меня просто завораживает их манера выглядеть расслабленно, уверенно и очень роскошно при том, что, кажется, что они собираются не больше 15 минут». Именно этот effortless-chic-вайб лег в основу нового кампейна авторства фотографа Лизы Елисеевой. Объектив наблюдает за героиней, которая занимается своими привычными делами — пьет кофе на террасе, прогуливается на обратном пути с обеда в офис или просто идет в ближайшую булочную за багетом. А главным стайлинг-трюком стала непринужденная эклектика — микс феминного жакета и маскулинными дерби, ироничного ободка-пружинки и черно-белого офискора, спортивной зипки и классических брюк со стрелками, нейлонового анорака и строгих лоферов. А еще важная новость для Петербурга: изделия Maison можно примерить в новом офлайн-бутике — бренд открыл пространство на Офицерском переулке, 8.
Наталья Старова, основатель интерьерной студии The Ondesign
Пространство для нового магазина досталось нам в довольно грубой отделке под стиль лофт, которая при этом смотрелась невероятно гармонично. Мы решили не нарушать эту гармонию, но значительно ее смягчить. Цвет стен и потолка мы специально подбирали в тон фирменной сливочной упаковке бренда.
Глобально интерьер должен был напоминать не магазин, а скорее квартиру коллекционера, где собрана необычная мебель разных стилей и эпох, винтаж, искусство, предметы с историей. Такой эклектичный интерьер очень созвучен настроению бренда и дает уникальный клиентский опыт: выбирать для себя вещи в уютной гостиной, пить кофе за большим японским столом, листать альбомы из путешествий и наполняться духом бренда.
Arny Praht x Wysh
Коллаборация недели: сумочные профи Arny Praht объединись с обувщиками Wysh и выпустили совместный дроп. В мини-коллекцию вошли шесть айтемов: Arny Praht отвечали за вместительный шопер Mirel и панк-хобо Lasso из экокожи, а Wysh постарались над лоферами-мюлями в двух оттенках, туфлями с квадратным мысом и конусовидным каблуком, вау-мюлями в духе 60-х — всё из натуральной замши.
Пиф-Паф Супершоп х Sobo Gallery
В честь десятилетия культового петербургского ресейл-проекта Пиф-Паф Супершоп фаундеры Sobo Gallery — локальное объединения художников из Петербурга «Цветы Джонджоли» — создадали тотальную арт-инсталляцию. В праздничную экспозицию вошли работы из проекта «Тропическая география», а также новые текстильные скульптуры с отсылками к ручным методам обработки ткани восточных народов, бразильской тропикалии (музыкальное течение, объединившее традиционную бразильскую музыку с психоделическим роком, фанком, джазом и авангардом) и идеям культурного синкретизма. Увидеть работы можно до 17 августа в Пиф-Паф Супершоп по адресу Набережная канала Грибоедова, 41.
SHU RUN™
Открываем беговой сезон с новинками SHU RUN™. В коллекцию вошли четыре линейки одежды для разной погоды и форматов тренировок. Transparent drop включает в себя айтемы из легкой полупрозрачной ткани — это ветровка, брюки и шорты из технологичного рипстоп-нейлона, который делает изделия почти невесомыми и прочными одновременно. Female cut — это одежда, созданная специально для женщин на основе их отзывов. Во время клубных пробежек команда спрашивала девушек, какой должна быть их идеальная форма для бега — так появились спортивные кроп-футболки, короткие шорты-марафонки, а еще — эластичные топы-бра, лонгсливы и тайтсы. В Seasonal drop повторили бестселлеры в новых сезонных паттернах: мраморно-белом, песочно-сером и персиково-розовом. А для Routine pack обновили крой и материалы базовых вещей, чтобы чувствовать себя комфортно во время любой тренировки — от легкой пробежки до официального старта. Среди хайлайтов линейки — перфорированный лонгслив со скрытым капюшоном, свободная футболка с водоотталкивающим эффектом и вместительная поясная сумка.
Еще одна важная новость: до 20 апреля у ребят проходит акция Update your Shu, во время которой любой желающий может сдать свои айтемы из линейки Run и получить скидку 30% на всю верхнюю одежду и поясные сумки из беговой коллекции бренда. Эти вещи команда отправит на переработку или в благотворительнрый фонд «Второе дыхание».
Boggi Milano
В новой весенне-летней коллекции La Vacanza итальянские кэжуал-артизаны Boggi Milano одевают путешественников (и исследователей пустынь!) в двойки, легкие рубашки и трикотаж. В центре фэшн-внимания бренда — не только безупречная посадка и образцовый тейлоринг-крой, но и качественные материалы такие, как мягкий хлопок и лен.
Doucal’s
Главная обувь этой весны — лоферы. Вещественные доказательства предъявили креативные директора Miu Miu, Loewe, Acne Studios и Maison Margiela, заполонив подиумы неклассическими вариациями классических пар (вам без мыса, на танкетке или с макаронным обвесом?). Пока трендсеттеры переизобретают лоферы, обувные ремесленники Doucal's снабжают нас (а еще — Леонардо Ди Каприо, Мэттью Макконахи и Мэтта Деймона!) эталонной базой из весенне-летней коллекции. В новый дроп вошли две модели: первая выполнена из перфорированной и плетеной кожи шоколадного цвета с эффектом деграде (современная интерпретация «венского плетения»!), а вторая — из мягкой телячьей замши в оттенке спелого кунжута, и дополнена шнурком, отсылающим к фирменной детали на палубных топсайдерах.
